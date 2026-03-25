Adanalı Pınar! Ünlü İsimlerle Birlikte Gözaltına Alınan Tuğçe Özbudak’ı Hatırladınız mı?

Şehrin genel huzurunu, toplum sağlığını ve aile yapısını koruma hedefiyle başlatılan operasyon, sabahın erken saatlerinde eş zamanlı baskınlarla gerçekleştirildi. Emniyet güçleri, 'yasaklı madde kullanımı ve kullanımın kolaylaştırılması' suçlamaları kapsamında belirlenen 16 farklı adrese girerken, operasyonun odağındaki isimlerden biri olan Tuğçe Özbudak’ın emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalarda, hakkında gözaltı kararı verilen 16 şüpheliden 14’ü yakalanarak sorguya alındı. Yurt dışında olan diğer 2 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Son yıllarda ekranlardan uzak bir yaşam süren 43 yaşındaki Tuğçe Özbudak, geçtiğimiz dönemde geçirdiği estetik operasyonlar ve yaşadığı fiziksel değişimle sık sık magazin gündeminde yer buluyordu. Sosyal medyada takipçilerinin tanımakta zorlandığı ünlü oyuncunun, bu kez polisiye bir olayla adının geçmesi kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Özellikle Adanalı dizisindeki Pınar karakteriyle hafızalara kazınan Özbudak’ın emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.