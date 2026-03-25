Adanalı Pınar! Ünlü İsimlerle Birlikte Gözaltına Alınan Tuğçe Özbudak’ı Hatırladınız mı?

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.03.2026 - 10:03

Bir dönem ekranlara damga vuran Adanalı dizisinde canlandırdığı Pınar rolüyle tanınan oyuncu Tuğçe Özbudak, İstanbul merkezli düzenlenen ünlülere yönelik yasaklı madde operasyonunda gözaltına alındı. Savcılık talimatıyla gerçekleştirilen baskınlarda, Tuğçe Özbudak ile birlikte Fikret Orman, Hakan Sabancı Didem Soydan gibi çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu belirlenen oyuncu Hande Erçel hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma neticesinde, aralarında dizi dünyasının tanınmış simalarından Tuğçe Özbudak’ın da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Şehrin genel huzurunu, toplum sağlığını ve aile yapısını koruma hedefiyle başlatılan operasyon, sabahın erken saatlerinde eş zamanlı baskınlarla gerçekleştirildi. Emniyet güçleri, 'yasaklı madde kullanımı ve kullanımın kolaylaştırılması' suçlamaları kapsamında belirlenen 16 farklı adrese girerken, operasyonun odağındaki isimlerden biri olan Tuğçe Özbudak’ın emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalarda, hakkında gözaltı kararı verilen 16 şüpheliden 14’ü yakalanarak sorguya alındı. Yurt dışında olan diğer 2 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü belirtildi. 

Son yıllarda ekranlardan uzak bir yaşam süren 43 yaşındaki Tuğçe Özbudak, geçtiğimiz dönemde geçirdiği estetik operasyonlar ve yaşadığı fiziksel değişimle sık sık magazin gündeminde yer buluyordu. Sosyal medyada takipçilerinin tanımakta zorlandığı ünlü oyuncunun, bu kez polisiye bir olayla adının geçmesi kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Özellikle Adanalı dizisindeki Pınar karakteriyle hafızalara kazınan Özbudak’ın emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Ali Can YAYCILI
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
