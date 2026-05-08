İntikam Alma Şekline Göre Ne Kadar İnce Zekalısın?

İnci Döşer
08.05.2026 - 16:01

Bazı insanlar sinirlenince bağırır, bazıları sessizleşir… Ama bazıları vardır ki intikamını öyle ince bir zekâyla alır ki karşı taraf ne yaşadığını sonradan fark eder. Peki sen kırıldığında nasıl birine dönüşüyorsun? Stratejik mi, duygusal mı, yoksa tam bir satranç ustası mı? Bu testte verdiğin cevaplara göre ne kadar ince zekalı olduğunu ortaya çıkarıyoruz!

1. En yakın arkadaşın senin sırrını başkasına anlatmış ne yaparsın?

2. Hoşlandığın kişi mesajını görüldü atıp sosyal medyada aktif kalmış...

3. İş yerinde bütün emeğini başkası sahiplenmiş...

4. Eski sevgilin seni kıskandırmak için sürekli paylaşım yapıyor...

5. Bir arkadaş ortamında seni küçük düşürmeye çalıştılar...

6. Sana yalan söylediğini öğrendiğin biriyle karşı karşıyasın...

7. Sürekli seni rakip gibi gören biri var...

8. Birisi seni herkesin içinde eleştirdi...

9. Sana verilen söz tutulmadı...

10. Eski arkadaşın senin hakkında konuşuyormuş...

Sen %20 ince zekalısın!

Sen intikam konusunda çok stratejik davranan biri değilsin. Daha çok duygularınla hareket ediyor ve canın yandığında bunu direkt belli ediyorsun. İçinde kin tutmaktan çok uzaklaşma isteği var. Bu yüzden bazen insanlar seni fazla “iyi niyetli” bile görebiliyor. Ama aslında sen huzurunu korumayı seçiyorsun. İnce hesaplar yapmak yerine hayatına devam etmeyi tercih ediyorsun. Kısacası senin intikamın, gerçekten umursamamak.

Sen %55 ince zekalısın!

Senin içinde hafif sinsi bir taraf var ama tamamen karanlıkta yaşamıyor. Sana yapılanı unutmasan da her zaman büyük planlar kurmuyorsun. Bazen direkt tepki veriyor, bazen de sessizce uzaklaşıyorsun. İnsanları analiz etme konusunda fena değilsin ama duyguların zaman zaman planlarının önüne geçebiliyor. Yine de gerektiğinde zekice hamleler yapabilecek potansiyele sahipsin. Özellikle seni hafife alan insanlara karşı ince dokunuşların oldukça etkili.

Sen %70 ince zekalısın!

Sen tam bir strateji insanısın. İnsanların davranışlarını okumakta inanılmaz iyisin ve çoğu zaman bir olayın nasıl ilerleyeceğini önceden tahmin edebiliyorsun. Sana yapılan hiçbir şeyi hemen unutmazsın ama acele de etmezsin. Senin en büyük gücün sabrın. Karşı taraf çoğu zaman senin sakinliğini hafife alıyor ama aslında sen çoktan hamleni planlamış oluyorsun. İntikam anlayışın bağırıp çağırmak değil; insanlara kendi hatalarını sessizce hissettirmek.

Sen %90 ince zekalısın!

Sen tam anlamıyla psikolojik savaş ustasısın. İnsanları çözme, ortam okuma ve doğru hamleyi doğru anda yapma konusunda inanılmaz güçlü bir sezgin var. Sana yapılanı asla unutmuyor ama bunu belli etmiyorsun. Sessizliğin bile bazen insanları tedirgin etmeye yetiyor. Senin intikam anlayışın büyük kavgalar değil; karşı tarafın bir gün dönüp “Ben nerede hata yaptım?” diye düşünmesini sağlamak. Dışarıdan sakin görünsen de zihninde sürekli çalışan bir satranç tahtası var. İnsanlar seni hafife aldığında aslında oyunu çoktan kaybetmiş oluyorlar.

