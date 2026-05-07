Nostalji Alarmı: Bu Testi Geçenler Gerçek 2000'ler Çocuğu!

İnci Döşer
07.05.2026 - 16:01

MSN'de görünmez modda takılmak, Motorola Razr'ı cepte taşımak, kantinden poğaça almak... Bunları okurken içinde bir şeyler kıpırdadıysa, sen gerçek bir 2000'ler çocuğusun demektir. O yıllar; zil sesi indirmek için kredi harcadığımız, Mynet'te sohbet odalarına girdiğimiz, MSN'e şarkı sözü durum mesajı yazdığımız efsanevi yıllardı. Peki o dönemi ne kadar iyi hatırlıyorsun? Yoksa yıllar geçtikçe bazı şeyleri unuttun mu? 

Hazırsan gidelim!

1. MSN Messenger'da çevrimiçi olduğunda ne yapardın?

2. O dönemin efsane telefonunu hatırlıyor musun? Hangisi sende ya da ailendeydi?

3. Okul kantininde ne alırdın?

4. İlk e-posta adresini nerede açtın?

5. Müzik dinlemek için ne kullanırdın?

6. O dönemin hangi dizisi seni çok etkilerdi?

7. Zil sesi indirmek için ne yapardın?

8. O dönemin hangi oyununu en çok oynardın?

9. Tatilde genellikle nereye giderdiniz?

10. O dönemi düşününce aklına ilk ne geliyor?

Sen gerçek bir 2000'ler çocuğusun!

Tebrikler! Sen o dönemi sadece yaşamamışsın — tam anlamıyla içine sindirmişsin. MSN'in sesini hatırlarsın, Nokia 3310'un sesi hala kulaklarında çalar ve Kurtlar Vadisi'nin her sahnesi adeta zihnine kazınmış. 2000'ler senin için sadece bir zaman dilimi değil, kimliğinin bir parçası. İnternet kafede geçirdiğin saatler, zil sesi indirmek için harcanan o kıymetli TL'ler, kantinden alınan poğaçalar... Bunların hepsini net bir şekilde hatırlıyorsun ve bu anılar seni gülümsetiyor. Sen analog ile dijitalin tam ortasında büyümüş, bu eşsiz geçiş döneminin tanığı olan şanslı neslin gerçek bir üyesisin. Ve bu, gerçekten kıymetli bir şey.

Sen 2000'ler ruhunu taşıyorsun!

Bazı şeyleri net hatırlıyorsun, bazılarını bulanık bu gayet normal. 2000'leri yaşamışsın ama belki o dönemin her detayına aynı dikkatle odaklanmamışsın. Yine de o yılların ruhu sende var; sordukça gülümsüyorsun ve bazı soruları okuyunca içinden 'a evet, o vardı!' diyorsun. Belki o dönemde daha çok dışarıda oynardın ya da aile seni teknolojiden biraz uzak tutardı. Ama Türk dizilerinin gücünü, kantinin tadını, okul koridorlarının sesini hatırlıyorsun. Nostalji bazen eksiksiz hatırlamak değil, o döneme ait bir sıcaklığı taşımaktır. Senin için 2000'ler tam da böyle belki bulanık ama kesinlikle sıcak.

Sen 2010'lar çocuğusun!

Dur bir dakika sen 2000'lerde büyümediysen ya da çok küçüktüysen bu soruların bir kısmı sana yabancı gelmiş olabilir ve bu tamamen normal! 2010'ların çocukları farklı şeylerle büyüdü: YouTube, Instagram, akıllı telefonlar... Senin neslinin nostaljisi de bir gün gelip sorulacak. MSN yerine WhatsApp, Discman yerine Spotify, internet kafe yerine evden yüksek hızlı internet. 2000'ler gerçekten çok özel bir dönemdi ama sen de kendi döneminin ruhunu taşıyorsun ve bu da bir o kadar değerli.

Sen 90'lar çocuğusun!

Bekle, sen 2000'lerin değil 90'ların çocuğusun! Bu testi yaparken muhtemelen 'bunlar çok yeni' ya da 'biz bunların öncesini yaşadık' dedin. Sende 2000'ler değil, VHS kaset kokusu, Süper Mario ve Atari var. 90'ların çocukları için 2000'ler geçiş dönemiydi teknoloji hızlanıyordu ama siz zaten hem analogu hem dijitali yaşamış, iki dünyanın da tadını çıkarmıştınız. Senin neslin aslında en şanslı kuşak: Hem çocukluğunda internet yoktu, hem de büyürken internetin doğuşuna tanık oldun. 90'ların çocuğu olmak ayrı bir onur ve bunu her fırsatta vurgulamaya devam et!

