Evet/Hayır Testine Göre Aşk Hayatının Dinamiği Nasıl?

İnci Döşer
14.05.2026 - 16:01

Aşk hayatın sakin bir göl gibi mi ilerliyor, yoksa tam bir duygu lunaparkı mı? Vereceğin evet-hayır cevaplarına göre ilişkilerindeki temel dinamiği ortaya çıkarıyoruz! Belki fazla fedakarsın, belki hep kaçan tarafsın, belki de aşkı dramatik yaşamadan duramıyorsun...

1. Hoşlandığın biri mesaj atmayınca kafanda senaryolar kurar mısın?

2. İlişkilerde ilk özür dileyen taraf genelde sen olur musun?

3. Birine bağlanınca onu hayatının merkezine koyar mısın?

4. Mesafeli davranan insanlar sana daha çekici gelir mi?

5. İlişkilerde fazla düşünmekten yorulduğun olur mu?

6. Sevdiğin kişinin küçük davranışlarını bile analiz eder misin?

7. Karşındaki kişiyi mutlu etmek için kendinden ödün verdiğin olur mu?

8. Bir ilişki bitince uzun süre etkisinden çıkamaz mısın?

9. Duygularını açıkça söylemekte zorlanır mısın?

10. Karşındaki kişiyi kıskandığında bunu belli eder misin?

Senin aşk dinamiğin yoğun duygular!

Sen ilişkilerde bağ kurmayı çok yoğun yaşayan birisin. Sevdiğin kişiyi sadece hayatına dahil etmiyor, bazen tüm dünyanı onun etrafında şekillendiriyorsun. Bu yüzden ilgisizlik ya da mesafe seni normalden daha fazla etkileyebiliyor. Sürekli düşünmek, analiz etmek ve duygusal olarak emin olmak istemek seni zaman zaman yoruyor. Senin aşk anlayışın derin bağ kurmak üzerine kurulu. Ama bazen bu yoğunluk kendini ihmal etmene neden olabiliyor. Karşındaki kişiye verdiğin değerin birazını kendine vermeyi öğrendiğinde ilişkilerin çok daha sağlıklı ilerleyecek.

Senin aşk dinamiğin fazla fedakarlık!

Sen ilişkilerde karşı tarafı mutlu etmeyi kendinden önce koymaya yatkın birisin. Sorun çıkmasın diye alttan alabiliyor, kendi ihtiyaçlarını geri plana atabiliyorsun. Bu yüzden bazen fark etmeden ilişkiyi tek başına taşımaya başlıyorsun. İnsanları kırmaktan kaçındığın için birçok şeyi içine atıyorsun. Senin sevgi dilin emek vermek ama bazen bu emek karşılıklı olmayabiliyor. İlişkide denge kurmayı öğrendiğinde hem daha huzurlu hem de daha değer gördüğün bağlar yaşayacaksın.

