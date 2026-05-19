A.B.İ. Dizisi Yeni Bölüm Var mı? 19 Mayıs ATV Yayın Akışı

Esra Demirci
19.05.2026 - 16:00

ATV ekranlarının dikkat çeken dizisi A.B.İ. bu akşam var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? 19 Mayıs Salı ATV yayın akışı sonrası izleyicilerin en çok araştırdığı konular arasında A.B.İ. dizisinin yeni bölümü yer aldı. Özellikle son bölümde yaşanan gelişmelerin ardından “A.B.İ. yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı, yoksa diziye ara mı verildi?” soruları sosyal medyada gündem oldu. ATV’nin güncel yayın akışı belli olurken, A.B.İ. dizisinin bu akşam ekranda olup olmayacağı netlik kazandı.

ATV Dizisi A.B.İ. Bu Akşam Var mı?

ATV ekranlarının dikkat çeken yapımlarından A.B.İ. dizisinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. 19 Mayıs Salı ATV yayın akışına göre A.B.İ. dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda olacak.

Özellikle geçtiğimiz haftalarda maç yayınları nedeniyle bazı bölümleri ertelenen dizinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı sosyal medyada sıkça araştırılıyordu. Ancak 19 Mayıs Salı günü için ATV yayın akışında herhangi bir değişiklik görünmüyor.

19 Mayıs Salı ATV Yayın Akışı

  • 08:00 – Kahvaltı Haberleri

  • 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

  • 13:00 – ATV Gün Ortası

  • 14:00 – Mutfak Bahane

  • 16:00 – Esra Erol’da

  • 19:00 – ATV Ana Haber

  • 20:00 – A.B.İ. (Yeni Bölüm)

  • 00:20 – Kuruluş Orhan

TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
