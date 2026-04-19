Yıldırım Aynı Yere İki Kez Düşer mi?

Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
19.04.2026 - 09:09

Hiçbir bilimsel dayanağı olmayan bazı efsaneler vardır. 'Yıldırım aynı yere iki kez düşmez' sözü de onlardan biri olabilir mi? Oysa, doğa yasaları yıldırımların rastgele değil de elektriksel olarak en uygun noktaları hedeflediğini kanıtlıyor. Empire State Binası gibi yapılar ise her yıl düzinelerce kez yıldırıma maruz kalarak bu efsaneyi kesin olarak çürütüyor. 

Peki, yıldırımların neden belirli bölgeleri veya yüksek yapıları defalarca kez düşüyor? Paratöner nasıl koruma sağlıyor? 

New York’un ikonik gökdeleni Empire State Building, doğa olaylarının en görkemlilerinden biri olan yıldırımlarla yılda ortalama 25 kez karşılaşıyor. Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) verilerine göre bu rakam, binanın yıldırım çekme konusunda dünya çapındaki istisnai durumunu gözler önüne seriyor. Yani, 'yıldırım aynı yere iki kez düşmez' sözü sadece bir efsane. 

Peki, bu dev yapı neden bu kadar sık yıldırımın hedefi oluyor? Yıldırımlar gerçekten rastgele mi hareket eder, yoksa belirli noktaları seçerler mi?

Yükseklik ve Geometri: Empire State Binası Neden Bu Kadar Çok Yıldırım Çekiyor?

Empire State Building’in 443 metrelik yüksekliği, onu Manhattan’ın en belirgin noktalarından biri yapıyor. Florida Üniversitesi’nden yıldırım uzmanı Dr. Martin Uman’ın araştırmalarına göre, yüksek yapılar atmosferdeki elektrik alanını bozarak yıldırım kanallarını kendilerine çekebiliyor. Binanın sivri anteni ve çelik konstrüksiyonu, elektriksel yük birikimi için ideal koşulları oluşturuyor.

Yıldırımlar doğaları gereği en kısa yolu değil, en az dirençli yolu seçerler ve yani her zaman en yüksek noktayı tercih etmezler .Ancak Empire State gibi sivri yapılar, elektriksel deşarjı kolaylaştırarak hedef haline gelirler. Ayrıca, Manhattan’ın jeolojik yapısının da bu yoğun elektriksel aktiviteyi desteklediği bilinmektedir.

Paratonerin Nasıl Koruma Sağlıyor?

1752 yılında Benjamin Franklin tarafından temelleri atılan paratoner teknolojisi, bugün Empire State Building’in güvenliğinin merkezinde yer alıyor. 

Binanın tepesindeki gelişmiş paratoner sistemleri, yıldırım enerjisini yakalayarak yapının çelik iskeleti üzerinden güvenli bir şekilde toprağa iletir. Dr. Uman’ın 1990'larda gerçekleştirdiği 'roket tetiklemeli yıldırım' deneyleri, bu tür kontrollü yönlendirmenin ne kadar hayati olduğunu kanıtlamıştır.

Modern sistemler, Franklin’in orijinal tasarımının çok daha gelişmiş bir versiyonudur. Yıldırım enerjisini binanın elektriksel sistemlerine zarar vermeden toprağa boşaltan bu sistemler, %99 oranında etkinlik sunar. Bu doğal elektrik gösterisi, bilimsel bir olgu olmanın yanı sıra, Franklin’in 270 yılı aşkın bir süre önce başlattığı bilimsel mirasın New York silüetindeki yansımasıdır.

2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
