Gökkuşağı Neden Yarım Daire? Tam Daire Görmek Mümkün mü?

Her yağmur sonrası gökyüzünde beliren gökkuşağının yay şeklinde olması, doğanın en zarif geometrik olaylarından biridir. Bu görsel şölenin arkasında, Güneş ışığının su damlaları içindeki hassas yansıması ve geometrik bir sabit yatmaktadır.

Gökkuşağı Nasıl Oluşur?

Isaac Newton'un 1704 tarihli 'Opticks' adlı eserinde detaylandırdığı üzere gökkuşağı; ışığın su damlalarına girmesi, iç yüzeyde yansıması ve tekrar çıkarken kırılmasıyla oluşur. Her yağmur damlası küresel bir prizma görevi görerek beyaz ışığı renk bileşen renklerine ayırır.

Neden 40°- 42° Açıyla Ayrılır?

Kritik nokta şudur: Su damlasının geometrisi ve kırılma indisi nedeniyle, ışık damladan belirli bir açı aralığında ayrılır. Kırmızı ışık 42°, mor ışık ise 40° açıyla gözlemciye ulaşır.

Cambridge Üniversitesi fizik profesörü Dr. Philip Moriarty'nin açıklamasına göre, bu açı su damlasının küresel geometrisi ve suyun kırılma indisi (1.33) tarafından belirlenir. Güneş ışınları damlanın içinde bir kez yansıyıp bu sabit açılarla çıktığı için gözümüz bu ışığı bir yay kümesi olarak algılar.