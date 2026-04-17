Okyanusun En Derin Yerinde Basınç Neden Bu Kadar Yüksek?

Pasifik Okyanusu'nun karanlık derinliklerinde, Everest Dağı’nı ters çevirip içine koysanız bile zirvesinin yüzeyden 2 kilometre aşağıda kalacağı kadar derin bir nokta bulunuyor. Burası pek çoğumuzun da bildiği gibi, Mariana Çukuru'nun 'Challenger Deep' bölgesi, yaklaşık 10.935 metrelik derinliğiyle gezegenimizin en gizemli noktası. Burada su basıncı, deniz seviyesindekinin tam 1086 katına ulaşıyor.

Mariana Çukuru'ndaki Ekstrem Basınç Nasıl Oluşuyor?

Su altında her 10 metrede bir basınç yaklaşık 1 atmosfer artar. Bu fiziksel gerçek, Challenger Deep'te sarsıcı sonuçlar doğurur. NOAA Ocean Exploration verilerine göre, bu derinlikte vücudun her santimetrekaresine yaklaşık 1,1 tonluk bir yük biner. Bu, bir insanın baş parmağının üzerinde dev bir filin durmasına eş değer bir kuvvettir.

1960 yılında Don Walsh ve Jacques Piccard, Trieste adlı derin deniz aracıyla bu noktaya ulaşan ilk insanlar oldular. Ancak teknolojik kısıtlamalar nedeniyle orada sadece 20 dakika kalabildiler. 52 yıl sonra, 2012'de ünlü yönetmen James Cameron, Deepsea Challenger adlı aracıyla gerçekleştirdiği solo dalışta bu rekoru tazeleyerek bölgeyi modern bilim için tekrar araladı.