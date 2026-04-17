Okyanusun En Derin Yerinde Basınç Neden Bu Kadar Yüksek?

Mariana Çukuru
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
17.04.2026 - 11:00

Dünya’nın en derin noktası hâlâ Ay'ın yüzeyinden bile daha gizemli! Okyanusun 11 km kadar altındaki Mariana Çukuru'nda santimetrekareye binen 1,1 tonluk basınca rağmen yaşam ise devam ediyor! Bilimin sınırlarını zorlayan bu ekstrem ekosistemi ve derin deniz kaşiflerinin canlı yaşamına dair keşiflerine bir kez daha hayran kalacaksınız. Peki, Mariana Çukuru'nda basınç neden bu kadar yüksek? 1 tonu aşan basınca rağmen yaşam nasıl devam edebiliyor? 

Dünyanın En Derin Noktası Mariana Çukuru: 11 Kilometre Derinlikte Yaşam Nasıl Mümkün?

Pasifik Okyanusu'nun karanlık derinliklerinde, Everest Dağı’nı ters çevirip içine koysanız bile zirvesinin yüzeyden 2 kilometre aşağıda kalacağı kadar derin bir nokta bulunuyor. Burası pek çoğumuzun da bildiği gibi, Mariana Çukuru'nun 'Challenger Deep' bölgesi, yaklaşık 10.935 metrelik derinliğiyle gezegenimizin en gizemli noktası. Burada su basıncı, deniz seviyesindekinin tam 1086 katına ulaşıyor.

Mariana Çukuru'ndaki Ekstrem Basınç Nasıl Oluşuyor?

Su altında her 10 metrede bir basınç yaklaşık 1 atmosfer artar. Bu fiziksel gerçek, Challenger Deep'te sarsıcı sonuçlar doğurur. NOAA Ocean Exploration verilerine göre, bu derinlikte vücudun her santimetrekaresine yaklaşık 1,1 tonluk bir yük biner. Bu, bir insanın baş parmağının üzerinde dev bir filin durmasına eş değer bir kuvvettir.

1960 yılında Don Walsh ve Jacques Piccard, Trieste adlı derin deniz aracıyla bu noktaya ulaşan ilk insanlar oldular. Ancak teknolojik kısıtlamalar nedeniyle orada sadece 20 dakika kalabildiler. 52 yıl sonra, 2012'de ünlü yönetmen James Cameron, Deepsea Challenger adlı aracıyla gerçekleştirdiği solo dalışta bu rekoru tazeleyerek bölgeyi modern bilim için tekrar araladı.

Mariana Çukuru'nda Yaşam Nasıl Mümkün?

Bilim dünyası uzun yıllar boyunca bu ekstrem basınç altında yaşamın imkansız olduğuna inanıyordu. Ancak modern araştırmalar, doğanın sınır tanımadığını kanıtladı. 'Piezofil' (veya barofil) olarak adlandırılan mikroorganizmalar, bu yüksek basınçlı ortamlara kusursuz bir şekilde uyum sağlamış durumda.

Bu canlıların sırrı, basınca dayanıklı protein yapılarında gizli. Normal hücre zarları bu yoğunlukta çökecekken, piezofil bakteriler özel lipid bileşimleri sayesinde hücre bütünlüklerini koruyabiliyorlar. Scripps Okyanus Bilimi Enstitüsü'nden Dr. Douglas Bartlett'in çalışmalarına göre, bu bakteriler sadece hayatta kalmıyor, aynı zamanda bu yüksek basıncı metabolik süreçlerini hızlandırmak için bir enerji kaynağı olarak kullanıyorlar.

Dünyanın En Derinlerinde Bilimin Sınırlarını Zorlamak!

Woods Hole Okyanus Bilimi Enstitüsü araştırmacıları, Challenger Deep’ten alınan örneklerde 'amfipod' türü kabuklular da keşfettiler. Yaklaşık 3 cm uzunluğundaki bu canlılar, vücutlarındaki protein yapısını yüksek basınçta kararlı tutacak şekilde evrimleşmişler.

Bu keşifler, yaşamın düşündüğümüzden çok daha dirençli olduğunu gösterirken; Mars’ın ekstrem koşulları veya Jüpiter’in uydusu Europa’nın buzla kaplı okyanuslarında yaşam arayışına dair yepyeni perspektifler sunuyor. Mariana Çukuru, sadece Dünya'nın en derin noktası değil, aynı zamanda evrendeki yaşam sınırlarını anlamamızı sağlayan devasa bir doğal laboratuvar.

Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
