2025'in En Büyük Keşfi: Mariana Çukuru'nun 10 Bin Kilometre Derininde Canlılar Varmış!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
13.04.2026 - 11:55

Çin'in Fendouzhe derin dalış aracı 2025 yılında Mariana Çukuru'nda 9.800 metre derinlikte binlerce solucan ve yumuşakça türü keşfetti. Bu buluş, Dünya'nın en derin noktasında bile yaşamın mümkün olduğunu bir kez daha kanıtlarken, okyanuslarımızın %95'inin hala keşfedilmemiş olduğu gerçeğini gözler önüne seriyor.

Mariana Çukuru'nda Hangi Canlılar Yaşıyor?

2025 yılında Çin Ulusal Derin Deniz Merkezi'nin Fendouzhe submersibli ile gerçekleştirdiği keşif, Mariana Çukuru'nun Challenger Deep bölgesinde 9.800 metre derinlikte yüzlerce farklı solucan ve yumuşakça türünün yaşadığını ortaya çıkardı. Bu organizmalar, 1.100 atmosfer basınçta, sıfır derece sıcaklıkta ve hiç güneş ışığının ulaşmadığı koşullarda hayatta kalabiliyor.

Keşfedilen türler arasında özellikle dikkat çekenler piezofil bakteriler ve arşe (archaea) organizmalarıdır. Woods Hole Okyanus Araştırmaları Enstitüsü'nden Dr. Craig Smith, 2024 yılında Nature Geoscience dergisinde yayımlanan araştırmasında, bu organizmaların hücre zarlarında özel lipid yapılar bulunduğunu ve bu sayede aşırı basınca dayanabildiğini açıkladı.

İnsanlığın Derin Okyanus Keşif Tarihi Nasıl Gelişti?

Modern derin okyanus keşfi 1960 yılında Don Walsh ve Jacques Piccard'ın Trieste adlı bathyscaphe ile Mariana Çukuru'nun en derin noktası Challenger Deep'e (10.994 metre) ulaşmasıyla başladı. Bu tarihi dalışta 20 dakika kalan ikili, dipteki yaşam belirtilerini gözlemlediklerini rapor etti.

2012 yılında National Geographic Explorer James Cameron, özel tasarım Deepsea Challenger aracıyla solo olarak aynı derinliğe ulaştı ve 3 saat boyunca bilimsel örnekler topladı. Cameron'ın bu keşfi, Modern derin deniz araştırmalarının dönüm noktası oldu ve çok sayıda yeni türün keşfedilmesine öncülük etti.

Aşırı Basınç Altında Yaşam Nasıl Mümkün?

Mariana Çukuru'nun dibindeki yaşam koşulları Dünya'nın en zorlu ortamları arasında yer alıyor. 11 kilometrelik su sütunu altında oluşan basınç, deniz seviyesindeki atmosfer basıncının 1.100 katı kadardır - bu basınç bir insanı anında ezecek güçtedir.

Scripps Okyanus Araştırmaları Enstitüsü'nden Dr. Bartlett Bartolomew, 2023 yılında Science Advances dergisinde yayımlanan çalışmasında, bu organizmaların 'piezoadaptasyon' adı verilen özel evrimsel mekanizmalar geliştirdiğini açıkladı. Bu canlılar, basınç arttıkça protein yapılarını değiştirebilen enzimler üretir ve hücre duvarlarını güçlendiren özel karbonhidrat bileşikler sentezler.

Hidrotermik Bacalar Ekosisteminin Sırrı Nedir?

Mariana Çukuru'ndaki yaşamın temelini, hidrotermal bacalar etrafında gelişen kemosemtetik bakteriler oluşturur. Bu bakteriler, güneş ışığı yerine sülfür bileşiklerini enerji kaynağı olarak kullanarak besin üretir - bu süreç fotosentezin aksine 'kemosemtez' olarak adlandırılır.

Tokyo Üniversitesi Deniz Bilimi ve Teknoloji Enstitüsü'nden Prof. Hiroshi Kitazato'nun 2024 araştırmasına göre, bu bakteriler saatte 400 derece sıcaklığa ulaşan hidrotermal sıvılarla, 2 derece soğukluktaki dip sularının karıştığı bölgelerde koloniler oluşturur. Bu benzersiz enerji kaynağı, tüm derin deniz besin zincirinin temelini oluşturur.

Neden Okyanuslarımızın %95'i Hala Bilinmiyor?

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) verilerine göre, insanoğlu okyanusların yalnızca %5'ini keşfetmiş durumda. Bu oran, Mars yüzeyini keşfetme oranımızdan bile düşük. Derin okyanus araştırmalarının bu kadar sınırlı olmasının temel nedeni, aşırı basınç, karanlık ve soğuk koşullarda çalışabilecek teknoloji geliştirmenin zorluğu ve maliyetidir.

Bir derin deniz dalış aracı yapımı ortalama 50-100 milyon dolar maliyetindedir ve her dalış operasyonu günde 100.000 dolar harcanmasını gerektirir. Bu yüksek maliyetlere rağmen, 2025 yılında Çin, ABD, Japonya ve Rusya gibi ülkeler derin okyanus keşfi yatırımlarını artırıyor.

Derin Deniz Keşiflerinin Geleceği Ne Vadediyor?

2025 yılındaki Fendouzhe keşfi, derin okyanus araştırmalarında yeni bir çağın başladığını gösteriyor. Woods Hole Okyanus Araştırmaları Enstitüsü'nün 2024 raporuna göre, önümüzdeki 10 yıl içinde otonom sualtı araçları (AUV) teknolojisindeki gelişmeler, derin deniz keşiflerini hem daha ekonomik hem de daha kapsamlı hale getirecek.

Bu keşifler sadece bilimsel merak için değil, aynı zamanda yeni antibiyotik ve ilaç geliştirme potansiyeli taşıyor. Mariana Çukuru'nda yaşayan piezofil bakterilerden elde edilen enzimler, endüstriyel biyoteknoloji uygulamalarında devrim yaratabilir.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Reklam
