2025'in En Büyük Keşfi: Mariana Çukuru'nun 10 Bin Kilometre Derininde Canlılar Varmış!

Modern derin okyanus keşfi 1960 yılında Don Walsh ve Jacques Piccard'ın Trieste adlı bathyscaphe ile Mariana Çukuru'nun en derin noktası Challenger Deep'e (10.994 metre) ulaşmasıyla başladı. Bu tarihi dalışta 20 dakika kalan ikili, dipteki yaşam belirtilerini gözlemlediklerini rapor etti.

2012 yılında National Geographic Explorer James Cameron, özel tasarım Deepsea Challenger aracıyla solo olarak aynı derinliğe ulaştı ve 3 saat boyunca bilimsel örnekler topladı. Cameron'ın bu keşfi, Modern derin deniz araştırmalarının dönüm noktası oldu ve çok sayıda yeni türün keşfedilmesine öncülük etti.

Aşırı Basınç Altında Yaşam Nasıl Mümkün?

Mariana Çukuru'nun dibindeki yaşam koşulları Dünya'nın en zorlu ortamları arasında yer alıyor. 11 kilometrelik su sütunu altında oluşan basınç, deniz seviyesindeki atmosfer basıncının 1.100 katı kadardır - bu basınç bir insanı anında ezecek güçtedir.

Scripps Okyanus Araştırmaları Enstitüsü'nden Dr. Bartlett Bartolomew, 2023 yılında Science Advances dergisinde yayımlanan çalışmasında, bu organizmaların 'piezoadaptasyon' adı verilen özel evrimsel mekanizmalar geliştirdiğini açıkladı. Bu canlılar, basınç arttıkça protein yapılarını değiştirebilen enzimler üretir ve hücre duvarlarını güçlendiren özel karbonhidrat bileşikler sentezler.

Hidrotermik Bacalar Ekosisteminin Sırrı Nedir?

Mariana Çukuru'ndaki yaşamın temelini, hidrotermal bacalar etrafında gelişen kemosemtetik bakteriler oluşturur. Bu bakteriler, güneş ışığı yerine sülfür bileşiklerini enerji kaynağı olarak kullanarak besin üretir - bu süreç fotosentezin aksine 'kemosemtez' olarak adlandırılır.

Tokyo Üniversitesi Deniz Bilimi ve Teknoloji Enstitüsü'nden Prof. Hiroshi Kitazato'nun 2024 araştırmasına göre, bu bakteriler saatte 400 derece sıcaklığa ulaşan hidrotermal sıvılarla, 2 derece soğukluktaki dip sularının karıştığı bölgelerde koloniler oluşturur. Bu benzersiz enerji kaynağı, tüm derin deniz besin zincirinin temelini oluşturur.