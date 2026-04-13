Antalya Alanya Sahilindeki Panik Yaratan Siyah Tabakanın Nedeni Anlaşıldı

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
13.04.2026 - 09:02

Antalya Alanya’da deniz yüzeyinde görülen siyah tabaka halk arasında panik yarattı. Siyah tabakanın, petrol kirliliği olmadığı, deniz çayırı (Posidonia) yapraklarından kaynaklandığı açıklandı. 

Uzmanlar, bunun denizin temiz olduğunun göstergesi olduğunu belirtti. Alanya sahilinde denize girmenin güvenli olduğu açıklandı.

Alanya sahilindeki siyah tabaka panik yarattı.

Alanya sahilde kıyıya vuran siyah tabaka halkın dikkatini çekti. Sahil şeridinde oluşan siyah görüntü havadan drone ile de görüntülendi. Görüntülerde, kıyı boyunca yer yer yoğunlaşan siyah tabaka dikkat çekti. 

Alanya’da yaşayan 79 yaşındaki Hacıümmet Koçak, 'İlk gördüğümüzde bu siyah tabakanın ne olduğunu anlayamadık. Sahile indik, yakından inceledik. Elimize aldığımızda bunun yosunsu bir cisim olduğunu fark ettik' dedi.

Bölgede otel müdürü olarak görev yapan Deniz Yerlikaya ise sahil kısmının ilerisinde adeta tarla şeklinde yosun alanları olduğunu belirterek 'Deniz dalgalı olduğu zaman bu yosunlar kıyıya vuruyor. Bu yıl dalgaların fazla olması nedeniyle yosunlar yoğun şekilde sahile geldi. Bu her zaman olan bir durum değil. Biz ekipler olarak bu yosunları temizliyoruz, şu anda büyük ölçüde temizlenmiş durumda. Bu olay deniz kirliliğiyle ilgili değil, tamamen doğal bir oluşum' dedi.

Dalga etkisiyle kıyıya vuran deniz çayırları olduğu anlaşıldı.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, sahilde oluşan siyah tabakanın deniz çayırlarının parçalanmış yaprakları olduğunu belirtti.

Siyah tabakanın petrol ya da kirlilikle ilgisi bulunmadığını vurgulayan Gökoğlu, Posidonia olarak bilinen bu bitkinin Akdeniz’e özgü olduğunu ve deniz ekosistemi açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi: 'Akıntının durgun olduğu yerlerde bu yapraklar parçalanıyor ve adeta denizin içerisinde siyahlık, petrole benzer bir yapı oluşturuyor. Gördüğümüz görüntüler Posidonia yapraklarının parçalanmış hali. Akıntının olmadığı kuytu yerlerde dikkat edilirse o bölgede köşede biriktiği gözükür. Dalgalar ve akıntılar ile sürüklenecektir...Posidonia bildiği gibi denizlerin amazon ormanlarıdır yani kirlenmemiş yerlerde kalır. Tam tersi suyun kirliliğini değil temizliğini gösterir. Faydaları şunlar biyolojik olarak denizi evsel atıkları azotlu, ifosfatlı bileşikleri kendine nitratlı bileşikleri gübre olarak kullanır. Deniz suyuna oksijen sağlar. Deniz içerisindeki bazı canlıların besinini oluşturur.'

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
