Sıfırdan Yapay Canlı Hücre Üreten Bilim İnsanı: Craig Venter

2010 yılında, J. Craig Venter Institute (JCVI) takımı liderliğinde gerçekleştirilen çalışmada, Mycoplasma mycoides bakterisinin genomu tamamen laboratuvar ortamında sentezlenerek yaşayan bir hücreye aktarıldı. Bu proje, 1,08 milyon baz çiftinden oluşan DNA dizisinin kimyasal olarak üretilmesi ve fonksiyonel bir organizmaya dönüştürülmesi anlamına geliyordu.

Venter ve ekibi, bu başarının ardından daha da iddialı bir hedefe yöneldi: yaşam için gereken minimum gen setini belirlemek. Bu araştırma, yaşamın temel gereksinimlerini anlamamız açısından kritik önemdeydi.