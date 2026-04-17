Tuvaletinizden Çıkabilecek 5 Hayvan

Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
17.04.2026 - 15:53

Daha önce hiç tuvaletten yılan, fare ya da örümcek çıktığını duydunuz mu? Yoksa bunu bir şehir efsanesi mi sanıyorsunuz? Oysa, modern şehir hayatında kanalizasyon ağları, yeraltı dünyasının otoyolları gibidir. Çoğu zaman varlığını dahi unuttuğumuz bu sistemler ise sadece atık sularla dolu değildir. Kanalizasyon sistemi, düşündüğünüzün aksine kıvrak yılanlardan atletik kemirgenlere kadar pek çok canlıyı evinize taşıyabilir. İşte tuvaletinizden çıkabilecek 5 canlı 

Klozetten Çıkan Hayvanlar: Evinizdeki En Beklenmedik Misafirler

Sabahın ilk ışıklarında, henüz tam ayılmamışken tuvalete gittiğinizde klozetin içinden size bakan bir çift göz hayal edin. Bir korku filmi sahnesi gibi görünse de, dünyanın dört bir yanında her yıl binlerce insan bu şok edici durumla karşılaşıyor. Kanalizasyon sistemleri, sadece atık suları taşımakla kalmıyor; çevik ve dayanıklı hayvanlar için evinizin kalbine kadar uzanan gizli bir ulaşım ağı sunuyor.

Hangi Hayvanlar Kanalizasyondan Evlere Ulaşabiliyor?

- Yılanlar

Sürüngen veterineri Dr. Doug Mader, yılanların kanalizasyon sistemlerinde hayatta kalabilecek en yetenekli canlılar olduğunu vurguluyor. Yılanlar, dar borulardan geçebilir, nefeslerini uzun süre tutabilir ve soğuk su sıcaklıklarına şaşırtıcı bir direnç gösterebilirler. Özellikle piton gibi kaslı türler, dikey boruları bir ağaca tırmanır gibi tırmanarak en üst katlardaki dairelere bile ulaşabilir.

- Fareler

Kanalizasyon denince akla gelen ilk sakinler farelerdir. Bu küçük kemirgenler, 'ana tahliye hatları' üzerinden sisteme dahil olur ve dakikalarca suyun altında kalabilirler. Keskin pençeleri sayesinde pürüzsüz boru yüzeylerine tutunabilen fareler, evinizin banyosuna ulaşmak için S borusu (koku feri) engelini saniyeler içinde aşabilir.

- Sincaplar

Sincaplar kanalizasyona genellikle 'isteyerek' girmezler. Ağaç dallarından kayan veya çatıdaki havalandırma borularına merakla yaklaşan sincaplar, bir anda kendilerini karanlık su tünellerinde bulurlar. Hayatta kalma içgüdüsüyle ışığa doğru ilerleyen bu canlılar, genellikle en yakın çıkış olan tuvaletlerde son bulurlar.

- Kurbağalar

Boru hatlarındaki yüksek nem ve böcek bolluğu, kurbağaları bu karanlık tünellere çeker. Özellikle ağaç kurbağaları, vantuzlu ayakları sayesinde dik boruları kolayca tırmanabilir. Klozetin serin suyuna ulaştıklarında, onlar için burası sadece bir başka göletten farksızdır.

- Örümcekler

Özellikle büyük avcı örümcek türleri, kanalizasyon borularının iç çeperlerinde hareket ederek kendilerine av ararlar. Nemli ortam, örümceklerin kurumadan uzun süre hareket etmesine olanak tanır. Suyla doğrudan temas etmeseler de, borunun üst kısmındaki boşlukları kullanarak doğrudan banyonuzun içine sızabilirler.

Evinizi Bu Beklenmedik Misafirlerden Nasıl Koruyabilirsiniz?

Bu ürpertici senaryoyu engellemek için alabileceğiniz basit ama etkili önlemler mevcut:

  • Drenaj Izgaraları Kullanın: Özellikle bodrum ve zemin katlardaki giderlere ince gözenekli metal ızgaralar takmak, büyük hayvanların girişini fiziksel olarak durdurur.

  • Kapağı Kapalı Tutun: En basit önlem, tuvalet kapağını kullanmadığınız zamanlarda kapalı tutmaktır. Bu, hayvanın klozete çıksa bile banyoya yayılmasını engeller.

  • Çekvalf Montajı: Kanalizasyon borularına takılan 'çekvalf' sistemi, suyun sadece tek yöne akmasına izin verirken, dışarıdan canlı girişini mekanik olarak imkansız hale getirir.

  • Boru Bakımı: Borulardaki sızıntılar veya çatlaklar, hayvanlar için birer davetiyedir. Tesisatınızı düzenli olarak profesyonellere kontrol ettirin.

Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
