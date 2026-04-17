Tuvaletinizden Çıkabilecek 5 Hayvan

- Yılanlar

Sürüngen veterineri Dr. Doug Mader, yılanların kanalizasyon sistemlerinde hayatta kalabilecek en yetenekli canlılar olduğunu vurguluyor. Yılanlar, dar borulardan geçebilir, nefeslerini uzun süre tutabilir ve soğuk su sıcaklıklarına şaşırtıcı bir direnç gösterebilirler. Özellikle piton gibi kaslı türler, dikey boruları bir ağaca tırmanır gibi tırmanarak en üst katlardaki dairelere bile ulaşabilir.

- Fareler

Kanalizasyon denince akla gelen ilk sakinler farelerdir. Bu küçük kemirgenler, 'ana tahliye hatları' üzerinden sisteme dahil olur ve dakikalarca suyun altında kalabilirler. Keskin pençeleri sayesinde pürüzsüz boru yüzeylerine tutunabilen fareler, evinizin banyosuna ulaşmak için S borusu (koku feri) engelini saniyeler içinde aşabilir.

- Sincaplar

Sincaplar kanalizasyona genellikle 'isteyerek' girmezler. Ağaç dallarından kayan veya çatıdaki havalandırma borularına merakla yaklaşan sincaplar, bir anda kendilerini karanlık su tünellerinde bulurlar. Hayatta kalma içgüdüsüyle ışığa doğru ilerleyen bu canlılar, genellikle en yakın çıkış olan tuvaletlerde son bulurlar.

- Kurbağalar

Boru hatlarındaki yüksek nem ve böcek bolluğu, kurbağaları bu karanlık tünellere çeker. Özellikle ağaç kurbağaları, vantuzlu ayakları sayesinde dik boruları kolayca tırmanabilir. Klozetin serin suyuna ulaştıklarında, onlar için burası sadece bir başka göletten farksızdır.

- Örümcekler

Özellikle büyük avcı örümcek türleri, kanalizasyon borularının iç çeperlerinde hareket ederek kendilerine av ararlar. Nemli ortam, örümceklerin kurumadan uzun süre hareket etmesine olanak tanır. Suyla doğrudan temas etmeseler de, borunun üst kısmındaki boşlukları kullanarak doğrudan banyonuzun içine sızabilirler.