3 - 9 Ağustos 2026 Haftalık Burç Yorumları

3–9 Ağustos 2026: Hayatının Direksiyonuna Yeniden Geçiyorsun

3–9 Ağustos haftası Koç ve Yükselen Koçlar için yılın en dikkat çekici dönemlerinden biri olabilir. Bu hafta gökyüzü seni hem içsel hem de dışsal anlamda yeniden yapılandırmaya çağırıyor. Ay'ın burcunda ilerlemesiyle birlikte enerjin yükselirken, Chiron'un ikinci evindeki retrosu para, özdeğer ve güven duygunu derinden sorgulatabilir. Aynı zamanda Venüs'ün ilişki evine geçmesi ve Merkür'ün yaratıcılık alanını hareketlendirmesi hayatında yeni kapılar açabilir.

Bu hafta en güçlü etki ikinci evinde başlayan Chiron retrosu olacak. İkinci ev para, kazançlar, birikimler, yatırımlar, sahip oldukların, özdeğerin ve kendine verdiğin değerle ilgilidir. 6 Ocak 2027'ye kadar sürecek bu dönem, yıllardır seni maddi veya manevi olarak yaralayan konuları iyileştirme fırsatı sunuyor. Geçmişte yaşanan maddi kayıplar, borçlar, güven kırıklıkları, gelir düzensizlikleri veya 'Ben yeterli değilim.' duygusunu oluşturan olaylar yeniden gündeme gelebilir. Ancak bu kez amaç yeniden yara almak değil, bu yaraları kalıcı şekilde onarmaktır. Maddi konularda daha bilinçli hareket etmeyi, gereksiz harcamaları azaltmayı ve uzun vadeli güven oluşturmayı öğreneceksin.

Satürn ve Neptün retrosu birinci evinde devam ediyor. Birinci ev bedenini, kişiliğini, dış görünüşünü, yaşam yönünü ve hayata bakış açını temsil eder. Kendini yeniden tanımladığın, kim olduğunu sorguladığın önemli bir süreçtesin. Hayatındaki birçok konuda eski kimliğini geride bırakırken daha olgun, daha sabırlı ve daha güçlü bir karakter oluşturuyorsun. Dış görünüşünde değişiklik yapmak isteyenler için planlama dönemi olabilir ancak acele kararlar yerine uzun vadeli değişimler daha kalıcı sonuç verecektir.

Plüton retrosu on birinci evinde sosyal çevreni, arkadaşlarını, ekip çalışmalarını ve gelecek hedeflerini dönüştürmeye devam ediyor. Sana yük olan insanlarla yollar ayrılabilir. Gerçek dostlarla bağların güçlenirken, çıkar ilişkileri sona erebilir. Sosyal medya, dijital projeler ve ekip çalışmalarında güçlü dönüşümler yaşanabilir.

6 Ağustos'ta Venüs yedinci evine geçiyor. Bu hafta en güzel gelişmelerden biri ilişkiler alanında yaşanacak. Yedinci ev evlilik, uzun süreli ilişkiler, ortaklıklar ve hukuki konuları temsil eder. İlişkilerde daha fazla uyum, anlayış ve romantizm başlayabilir. Eşinle veya partnerinle yaşanan sorunları çözmek kolaylaşabilir. Evlilik hazırlığında olanlar için olumlu gelişmeler görülebilir. Ortaklık teklifleri artabilir. Hukuki süreçlerde uzlaşmalar gündeme gelebilir.

Bekâr Koçlar için oldukça dikkat çekici bir dönem başlıyor. Hayatına girecek kişi dengeli, zarif, sosyal ve ilişkiye önem veren biri olabilir. Tanışmalar özellikle sosyal ortamlarda, davetlerde, eğitimlerde veya arkadaş çevresi aracılığıyla gerçekleşebilir. Başlayan ilişkilerin uzun vadeli olma potansiyeli yüksektir.

Evli Koçlar eşleriyle daha fazla ortak karar alabilir. Birlikte taşınma, ev alma, dekorasyon, çocuk planı veya ortak yatırım konuları gündeme gelebilir. İletişimde daha anlayışlı olmak ilişkinin geleceğini güçlendirecektir.

9 Ağustos'ta Merkür beşinci evine geçiyor. Beşinci ev aşk, çocuklar, yaratıcılık, sahne, hobiler, sanat ve girişimlerle ilgilidir. Kendini ifade etme gücün belirgin şekilde artıyor. Sunum yapanlar, eğitim verenler, sosyal medya içerikleri üretenler, sanatçılar ve yöneticiler için oldukça verimli bir süreç başlıyor. Yaratıcılığını ortaya koyduğun projelerde dikkat çekebilirsin.

Aşk hayatında romantizm yeniden canlanıyor. İlişkisi devam eden Koçlar partnerleriyle daha keyifli zamanlar geçirebilir. Birlikte tatil planları yapılabilir veya ilişkinizi daha görünür hâle getirebilirsiniz. Bekârlar için sürpriz bir flört kısa sürede ciddi bir ilişkiye dönüşebilir.

İş ve kariyer alanında ikinci, yedinci ve on birinci ev vurgusu dikkat çekiyor. Yeni ortaklıklar kurulabilir. Müşteri sayısı artabilir. Danışmanlık, hukuk, estetik, tasarım, sanat, moda ve iletişim sektöründe çalışan Koçlar önemli fırsatlar yakalayabilir. Ancak maddi yatırımlarda acele edilmemesi faydalı olacaktır.

Finansal açıdan gelir kaynaklarını yeniden düzenleme zamanı geliyor. Eski borçları kapatmak, bütçe oluşturmak ve uzun vadeli yatırım planları yapmak için uygun bir süreç başlıyor. Chiron retrosu nedeniyle geçmiş finansal hataları tekrarlamamak büyük önem taşıyor.

Sağlık açısından birinci evdeki Satürn retrosu bedenine daha fazla özen göstermen gerektiğini hatırlatıyor. Kemikler, dişler, baş bölgesi, kas sistemi, boyun ve boğaz hassasiyetleri ihmal edilmemeli. Düzenli uyku, beslenme ve egzersiz bu dönemde büyük fark yaratacaktır. Psikolojik olarak özdeğerini güçlendirecek çalışmalar da iyileşme sürecini destekleyebilir.

Eğitim hayatında Merkür'ün beşinci eve geçmesi öğrenme kapasiteni artırıyor. Sınavlar, sunumlar, eğitimler, sertifika programları ve yaratıcı çalışmalar açısından destekleyici etkiler alıyorsun. Yazarlık, konuşmacılık, sahne performansları ve dijital içerik üretimiyle ilgilenenler için görünürlük artabilir.

Aile hayatında para ve ortak kararlar ön planda olabilir. Ev bütçesi, aile yatırımları veya gayrimenkul konularında önemli görüşmeler yapılabilir. Yakın çevrenden maddi veya manevi destek görebilirsin.

Bu hafta Koç ve Yükselen Koçlar için en önemli mesaj şudur: Önce kendine verdiğin değeri yeniden inşa et, ardından ilişkilerini ve geleceğini sağlam temeller üzerine kur. Gökyüzü sana hem maddi hem manevi anlamda yeni bir başlangıç fırsatı sunuyor. Bu fırsatı bilinçli değerlendiren Koçlar, 2026'nın geri kalanında çok daha güçlü ve istikrarlı bir döneme adım atabilir.