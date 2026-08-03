3 - 9 Ağustos 2026 Haftalık Burç Yorumları

3–9 Ağustos 2026: Perde Arkasında Kapanan Defterler, Önünde Açılan Büyük Fırsatlar!
3–9 Ağustos 2026 haftası İkizler ve Yükselen İkizler için görünmeyen süreçlerin hızlandığı, geçmiş yüklerin geride bırakıldığı ve yeni bir dönemin hazırlıklarının yapıldığı çok önemli bir hafta olacak. Chiron'un on ikinci evinde retro hareketine başlaması, bilinçaltında yıllardır taşınan yaraları iyileştirme sürecini başlatırken, Venüs'ün aşk ve yaratıcılık alanına geçmesi, Merkür'ün para evini hareketlendirmesi ve Mars'ın burcundaki güçlü etkisi hayatına önemli fırsatlar getirebilir.
Bu haftanın en önemli gökyüzü olayı Chiron'un on ikinci evinde retro hareketine başlamasıdır. On ikinci ev bilinçaltını, geçmişi, karmayı, gizli düşmanları, kapanışları, ruhsal gelişimi ve iç dünyanı temsil eder. 6 Ocak 2027'ye kadar sürecek bu süreç boyunca yıllardır bastırdığın korkular, pişmanlıklar, affedemediğin olaylar ve seni sessizce yoran duygular yüzeye çıkabilir. Bu dönem seni zayıflatmak için değil, ruhunu iyileştirmek için geliyor. Eski ilişkiler, kapanmamış hesaplar, yarım kalmış meseleler ve geçmişten gelen duygusal yükler tamamen kapanabilir. Psikolojik destek almak, meditasyon yapmak, manevi çalışmalarla ilgilenmek ve içsel huzurunu güçlendirmek açısından oldukça verimli bir dönem başlıyor.
Satürn ve Neptün retrosu on birinci evinde ilerlemeye devam ediyor. On birinci ev arkadaşlıklar, sosyal çevre, ekip çalışmaları, projeler ve gelecek hedeflerini temsil eder. Bu süreçte gerçek dostlarla çıkar ilişkileri net şekilde ayrışabilir. Sana destek olmayan kişiler hayatından çıkarken, uzun vadede sana katkı sağlayacak yeni çevreler oluşabilir. Geleceğe dair hedeflerini yeniden planlayabilir, sosyal medya ve dijital projelerde strateji değişikliğine gidebilirsin.
Plüton retrosu dokuzuncu evinde eğitim, yurt dışı bağlantıları, hukuk, akademik çalışmalar, yayıncılık ve yaşam felsefeni dönüştürmeye devam ediyor. Eğitim hayatında önemli kararlar alabilir, yurt dışıyla ilgili yeni planlar yapabilir veya hukuki konularda uzun süredir devam eden süreçlerde farklı gelişmeler yaşayabilirsin. İnançların, hayata bakış açın ve yaşam hedeflerin köklü şekilde değişmeye başlayabilir.
6 Ağustos'ta Venüs beşinci evine geçiyor. Bu haftanın en şanslı etkilerinden biri aşk, çocuklar, yaratıcılık, sanat ve hobiler alanında yaşanacak. Beşinci ev romantizm, flört, sahne, üretkenlik ve mutluluğu temsil eder. İlişkiler daha sıcak ve keyifli bir hâl alabilir. Sanatsal çalışmalar, sosyal medya projeleri, eğitimler ve yaratıcı fikirler destekleniyor. Çocuk sahibi olmak isteyenler için de gökyüzü olumlu etkiler sunabilir.
Bekâr İkizler için oldukça hareketli bir dönem başlıyor. Yeni bir aşk sürpriz şekilde hayatına girebilir. Tanışmalar tatilde, davetlerde, sosyal etkinliklerde, eğitimlerde veya ortak arkadaş çevresi aracılığıyla gerçekleşebilir. Hayatına girecek kişi zarif, uyumlu, estetik anlayışı güçlü ve ilişkiye önem veren biri olabilir. Başlayan ilişkiler uzun vadeli mutluluk potansiyeli taşıyor.
İlişkisi olan veya evli İkizler partnerleriyle romantizmi yeniden canlandırabilir. Birlikte yapılacak kısa seyahatler, eğlenceli organizasyonlar ve ortak hobiler ilişkinize yeni bir enerji katabilir. Çocuklarla ilgili güzel haberler veya ortak gelecek planları da gündeme gelebilir.
9 Ağustos'ta yönetici gezegenin Merkür ikinci evine geçiyor. İkinci ev para, kazançlar, maddi güvenlik, yatırımlar ve kişisel değerlerini temsil eder. Gelirini artıracak yeni fikirler geliştirebilir, ticari görüşmeler yapabilir veya yeni kazanç kapılarıyla karşılaşabilirsin. Eğitim, iletişim, satış, medya, dijital platformlar ve danışmanlık alanında çalışan İkizler için oldukça verimli bir dönem başlıyor. Ancak Merkür Aslan burcunda olduğu için büyük harcamalar veya gösteriş amaçlı alışverişlerde ölçülü olmak faydalı olacaktır.
Mars'ın hâlâ burcunda ilerliyor olması sana yüksek enerji, cesaret ve mücadele gücü veriyor. Yeni projelere başlamak, iş değiştirmek, eğitimlere katılmak, spor yapmak ve hayatında önemli kararlar almak için güçlü bir motivasyon hissedebilirsin. Ancak sabırsızlık, sert konuşmalar ve aynı anda birçok işle uğraşmak enerjini gereksiz yere tüketebilir.
İş ve kariyer alanında yaratıcılığın ön plana çıkıyor. Reklam, medya, eğitim, satış, sosyal medya, yazarlık, teknoloji ve dijital platformlarda çalışan İkizler dikkat çekebilir. Yeni projeler, iş birlikleri ve ek gelir fırsatları ortaya çıkabilir. Uzun vadeli plan yapanlar önemli avantajlar yakalayabilir.
Maddi konularda Merkür ikinci evi hareketlendirdiği için gelir artışı sağlayacak görüşmeler yapılabilir. Prim, zam, yeni müşteri, ek iş veya ticari anlaşmalar gündeme gelebilir. Ancak Chiron retrosu bilinçaltındaki 'kaybetme korkusunu' iyileştirdiği için finansal kararları korkuyla değil planla vermen daha doğru olacaktır.
Sağlık açısından on ikinci evde başlayan Chiron retrosu ruhsal ve psikolojik dengeyi önemsemeni istiyor. Uyku düzeni, stres yönetimi, bağışıklık sistemi ve zihinsel yorgunluk ihmal edilmemeli. Dinlenmeye zaman ayırmak, meditasyon yapmak ve bedeni olduğu kadar zihni de iyileştirmek bu süreçte büyük fayda sağlayacaktır.
Eğitim alanında dokuzuncu evdeki Plüton retrosu akademik hedeflerini yeniden şekillendirebilir. Yabancı dil, yüksek lisans, uluslararası eğitimler, hukuki çalışmalar ve yayıncılık alanında önemli gelişmeler yaşanabilir. Öğrenciler için disiplinli çalışmanın karşılığı alınabilir.
Aile hayatında maddi konular ve geleceğe yönelik planlar daha fazla konuşulabilir. Yakın kardeşler veya akrabalarla iletişim güçlenebilir. Ev içinde gelir-gider dengesi üzerine yeni kararlar alınabilir.
Bu hafta İkizler ve Yükselen İkizler için en önemli mesaj şudur: Geçmişin yüklerini bıraktığında geleceğin fırsatları çok daha net görünmeye başlayacak. Chiron ruhunu iyileştirirken, Venüs kalbini, Merkür kazançlarını ve Mars cesaretini güçlendiriyor. Şimdi hazırlığını yapan İkizler, önümüzdeki aylarda hem maddi hem de duygusal anlamda çok daha güçlü bir döneme adım atacaktır.