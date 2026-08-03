article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
3 - 9 Ağustos 2026 Haftalık Burç Yorumları

etiket 3 - 9 Ağustos 2026 Haftalık Burç Yorumları

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
03.08.2026 - 11:50
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

3-9 Ağustos 2026 haftası, gökyüzünün enerjisiyle burçların hayatında önemli dönüşümleri tetikliyor. Bu hafta Chiron retrosunun etkisiyle geçmişi iyileştirirken, Venüs ve Merkür'ün hareketleri ilişkilerden kariyere kadar pek çok alanda yeni kapılar aralıyor. Gökyüzünün rehberliğinde, haftalık burç yorumlarınızla yaşamınızdaki yeni başlangıçlara ve fırsatlara hazırlanın.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Koç ve Yükselen Koç

Koç ve Yükselen Koç

3–9 Ağustos 2026: Hayatının Direksiyonuna Yeniden Geçiyorsun

3–9 Ağustos haftası Koç ve Yükselen Koçlar için yılın en dikkat çekici dönemlerinden biri olabilir. Bu hafta gökyüzü seni hem içsel hem de dışsal anlamda yeniden yapılandırmaya çağırıyor. Ay'ın burcunda ilerlemesiyle birlikte enerjin yükselirken, Chiron'un ikinci evindeki retrosu para, özdeğer ve güven duygunu derinden sorgulatabilir. Aynı zamanda Venüs'ün ilişki evine geçmesi ve Merkür'ün yaratıcılık alanını hareketlendirmesi hayatında yeni kapılar açabilir.

Bu hafta en güçlü etki ikinci evinde başlayan Chiron retrosu olacak. İkinci ev para, kazançlar, birikimler, yatırımlar, sahip oldukların, özdeğerin ve kendine verdiğin değerle ilgilidir. 6 Ocak 2027'ye kadar sürecek bu dönem, yıllardır seni maddi veya manevi olarak yaralayan konuları iyileştirme fırsatı sunuyor. Geçmişte yaşanan maddi kayıplar, borçlar, güven kırıklıkları, gelir düzensizlikleri veya 'Ben yeterli değilim.' duygusunu oluşturan olaylar yeniden gündeme gelebilir. Ancak bu kez amaç yeniden yara almak değil, bu yaraları kalıcı şekilde onarmaktır. Maddi konularda daha bilinçli hareket etmeyi, gereksiz harcamaları azaltmayı ve uzun vadeli güven oluşturmayı öğreneceksin.

Satürn ve Neptün retrosu birinci evinde devam ediyor. Birinci ev bedenini, kişiliğini, dış görünüşünü, yaşam yönünü ve hayata bakış açını temsil eder. Kendini yeniden tanımladığın, kim olduğunu sorguladığın önemli bir süreçtesin. Hayatındaki birçok konuda eski kimliğini geride bırakırken daha olgun, daha sabırlı ve daha güçlü bir karakter oluşturuyorsun. Dış görünüşünde değişiklik yapmak isteyenler için planlama dönemi olabilir ancak acele kararlar yerine uzun vadeli değişimler daha kalıcı sonuç verecektir.

Plüton retrosu on birinci evinde sosyal çevreni, arkadaşlarını, ekip çalışmalarını ve gelecek hedeflerini dönüştürmeye devam ediyor. Sana yük olan insanlarla yollar ayrılabilir. Gerçek dostlarla bağların güçlenirken, çıkar ilişkileri sona erebilir. Sosyal medya, dijital projeler ve ekip çalışmalarında güçlü dönüşümler yaşanabilir.

6 Ağustos'ta Venüs yedinci evine geçiyor. Bu hafta en güzel gelişmelerden biri ilişkiler alanında yaşanacak. Yedinci ev evlilik, uzun süreli ilişkiler, ortaklıklar ve hukuki konuları temsil eder. İlişkilerde daha fazla uyum, anlayış ve romantizm başlayabilir. Eşinle veya partnerinle yaşanan sorunları çözmek kolaylaşabilir. Evlilik hazırlığında olanlar için olumlu gelişmeler görülebilir. Ortaklık teklifleri artabilir. Hukuki süreçlerde uzlaşmalar gündeme gelebilir.

Bekâr Koçlar için oldukça dikkat çekici bir dönem başlıyor. Hayatına girecek kişi dengeli, zarif, sosyal ve ilişkiye önem veren biri olabilir. Tanışmalar özellikle sosyal ortamlarda, davetlerde, eğitimlerde veya arkadaş çevresi aracılığıyla gerçekleşebilir. Başlayan ilişkilerin uzun vadeli olma potansiyeli yüksektir.

Evli Koçlar eşleriyle daha fazla ortak karar alabilir. Birlikte taşınma, ev alma, dekorasyon, çocuk planı veya ortak yatırım konuları gündeme gelebilir. İletişimde daha anlayışlı olmak ilişkinin geleceğini güçlendirecektir.

9 Ağustos'ta Merkür beşinci evine geçiyor. Beşinci ev aşk, çocuklar, yaratıcılık, sahne, hobiler, sanat ve girişimlerle ilgilidir. Kendini ifade etme gücün belirgin şekilde artıyor. Sunum yapanlar, eğitim verenler, sosyal medya içerikleri üretenler, sanatçılar ve yöneticiler için oldukça verimli bir süreç başlıyor. Yaratıcılığını ortaya koyduğun projelerde dikkat çekebilirsin.

Aşk hayatında romantizm yeniden canlanıyor. İlişkisi devam eden Koçlar partnerleriyle daha keyifli zamanlar geçirebilir. Birlikte tatil planları yapılabilir veya ilişkinizi daha görünür hâle getirebilirsiniz. Bekârlar için sürpriz bir flört kısa sürede ciddi bir ilişkiye dönüşebilir.

İş ve kariyer alanında ikinci, yedinci ve on birinci ev vurgusu dikkat çekiyor. Yeni ortaklıklar kurulabilir. Müşteri sayısı artabilir. Danışmanlık, hukuk, estetik, tasarım, sanat, moda ve iletişim sektöründe çalışan Koçlar önemli fırsatlar yakalayabilir. Ancak maddi yatırımlarda acele edilmemesi faydalı olacaktır.

Finansal açıdan gelir kaynaklarını yeniden düzenleme zamanı geliyor. Eski borçları kapatmak, bütçe oluşturmak ve uzun vadeli yatırım planları yapmak için uygun bir süreç başlıyor. Chiron retrosu nedeniyle geçmiş finansal hataları tekrarlamamak büyük önem taşıyor.

Sağlık açısından birinci evdeki Satürn retrosu bedenine daha fazla özen göstermen gerektiğini hatırlatıyor. Kemikler, dişler, baş bölgesi, kas sistemi, boyun ve boğaz hassasiyetleri ihmal edilmemeli. Düzenli uyku, beslenme ve egzersiz bu dönemde büyük fark yaratacaktır. Psikolojik olarak özdeğerini güçlendirecek çalışmalar da iyileşme sürecini destekleyebilir.

Eğitim hayatında Merkür'ün beşinci eve geçmesi öğrenme kapasiteni artırıyor. Sınavlar, sunumlar, eğitimler, sertifika programları ve yaratıcı çalışmalar açısından destekleyici etkiler alıyorsun. Yazarlık, konuşmacılık, sahne performansları ve dijital içerik üretimiyle ilgilenenler için görünürlük artabilir.

Aile hayatında para ve ortak kararlar ön planda olabilir. Ev bütçesi, aile yatırımları veya gayrimenkul konularında önemli görüşmeler yapılabilir. Yakın çevrenden maddi veya manevi destek görebilirsin.

Bu hafta Koç ve Yükselen Koçlar için en önemli mesaj şudur: Önce kendine verdiğin değeri yeniden inşa et, ardından ilişkilerini ve geleceğini sağlam temeller üzerine kur. Gökyüzü sana hem maddi hem manevi anlamda yeni bir başlangıç fırsatı sunuyor. Bu fırsatı bilinçli değerlendiren Koçlar, 2026'nın geri kalanında çok daha güçlü ve istikrarlı bir döneme adım atabilir.

Boğa ve Yükselen Boğa

Boğa ve Yükselen Boğa

3–9 Ağustos 2026: Kaderini Yeniden Yazıyorsun, Eski Sen Geride Kalıyor!

3–9 Ağustos 2026 haftası Boğa ve Yükselen Boğalar için hayatın en önemli dönüşüm süreçlerinden birini başlatıyor. Bu hafta gökyüzü seni hem ruhsal hem fiziksel hem de maddi anlamda yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor. En güçlü etki burcunda başlayan Chiron retrosu olacak. Bunun yanında Venüs'ün çalışma ve sağlık alanını güçlendirmesi, Merkür'ün aile ve yaşam düzenini hareketlendirmesi önemli gelişmeleri beraberinde getirecek. Artık eski yüklerini bırakıp daha güçlü bir geleceğe hazırlanıyorsun.

Bu haftanın en önemli olayı Chiron'un birinci evinde, yani burcunda retro hareketine başlamasıdır. Birinci ev; bedenini, dış görünüşünü, karakterini, yaşam yönünü, kimliğini ve hayata bakış açını temsil eder. 6 Ocak 2027'ye kadar sürecek bu süreç boyunca geçmişte seni derinden etkileyen özgüven sorunları, değersizlik duyguları, beden algısıyla ilgili hassasiyetler, yaşadığın kırgınlıklar ve kendini yeterince ifade edemediğin konular yeniden gündeme gelebilir. Ancak bu kez amaç seni zorlamak değil, seni iyileştirmektir. Kendini başkalarının beklentilerine göre değil, kendi değerine göre yaşamayı öğrenmeye başlayacaksın. Fiziksel görünümünde değişiklik yapmak isteyenler için de önemli bir hazırlık dönemi başlıyor.

Satürn ve Neptün retrosu on ikinci evinde ilerlemeye devam ediyor. On ikinci ev bilinçaltını, gizli düşmanları, ruhsal gelişimi, kapanışları ve geçmiş karmaları temsil eder. Uzun süredir içinde taşıdığın korkular, kaygılar ve çözülmemiş meseleler artık yüzeye çıkabilir. Hayatında perde arkasında gelişen olaylar netleşmeye başlayabilir. Sana zarar veren kişiler, gizli yürüyen durumlar veya farkında olmadığın gerçekler ortaya çıkabilir. Aynı zamanda ruhsal çalışmalar, meditasyon, terapi ve içsel dönüşüm açısından oldukça güçlü bir dönemdesin.

Plüton retrosu onuncu evinde kariyerini, toplumdaki yerini, hedeflerini ve otorite figürleriyle ilişkilerini dönüştürmeye devam ediyor. İş hayatında köklü değişimler yaşanabilir. Bazı Boğalar yöneticileriyle önemli kararlar alabilir, bazıları ise kariyer yönünü tamamen değiştirmeyi düşünebilir. Uzun vadeli başarı için eski çalışma düzenini geride bırakman gerekebilir.

6 Ağustos'ta yönetici gezegenin Venüs altıncı evine geçiyor. Altıncı ev çalışma hayatını, günlük düzeni, sağlığı, çalışma arkadaşlarını ve sorumluluklarını temsil eder. İş ortamında huzur artabilir. Yeni iş teklifleri, ekip değişiklikleri, çalışma şartlarının iyileşmesi veya daha keyifli projeler gündeme gelebilir. İş arayan Boğalar için görüşmeler hızlanabilir. Çalışma arkadaşlarıyla yaşanan sorunlar çözülebilir.

Sağlık açısından Venüs'ün altıncı eve geçmesi destekleyici bir etki getiriyor. Düzenli beslenme, spor, estetik uygulamalar, diyet, cilt bakımı ve yaşam kalitesini artıracak alışkanlıklar için oldukça uygun bir süreç başlıyor. Özellikle boyun, boğaz, tiroit, hormon dengesi ve kas-iskelet sistemine özen göstermek faydalı olacaktır.

9 Ağustos'ta Merkür dördüncü evine geçiyor. Dördüncü ev aile, ev, yuva, gayrimenkul, taşınma ve ebeveynlerle ilgilidir. Ev içinde önemli konuşmalar yapılabilir. Taşınma kararı, ev alım-satımı, dekorasyon, tadilat veya aile büyükleriyle ilgili gelişmeler gündeme gelebilir. Uzun zamandır konuşulmayan aile meseleleri çözüme kavuşabilir. Evden çalışan Boğalar için de verimli bir dönem başlayabilir.

Aşk hayatında Venüs olumlu etkiler getiriyor. İlişkisi olan Boğalar günlük yaşamın yoğunluğu içinde birbirlerine daha fazla destek olabilir. Birlikte gelecek planları yapmak, ortak düzen kurmak ve ilişkinin sağlam temellerini güçlendirmek mümkün olabilir. Küçük jestler ilişkinizi daha sıcak bir noktaya taşıyacaktır.

Bekâr Boğalar için iş ortamı, eğitimler, günlük rutinler, sağlık merkezleri veya ortak çalışma alanlarında yeni tanışmalar yaşanabilir. Hayatına girecek kişi düzenli, güvenilir, sorumluluk sahibi ve ilişkiye ciddi yaklaşan biri olabilir. Bu süreçte başlayan ilişkiler zaman içinde kalıcı bir bağa dönüşme potansiyeli taşıyor.

Evli Boğalar ev düzeni, çocuklarla ilgili planlar, ortak bütçe ve aile büyükleriyle ilgili konular üzerinde birlikte kararlar alabilir. Eşinle iletişimin güçlenirken, birlikte yaşayacağınız önemli bir gelişme ilişkinizi daha sağlam hâle getirebilir.

İş ve kariyer alanında Plüton'un onuncu evdeki retrosu nedeniyle eski çalışma sistemi değişebilir. Yönetim değişiklikleri, yeni görevler, farklı sorumluluklar veya kariyer hedeflerinin yeniden belirlenmesi gündeme gelebilir. Sabırlı davranan Boğalar uzun vadede önemli başarılar elde edebilir.

Maddi konularda Chiron retrosu sana önce kendi değerini hatırlatıyor. Gelirini artıracak yeni fikirler geliştirebilir, gereksiz harcamaları azaltabilir ve uzun vadeli yatırımlara odaklanabilirsin. Acele finansal kararlar yerine planlı hareket etmek çok daha kazançlı olacaktır.

Eğitim hayatında özellikle evden yürütülen çalışmalar, akademik araştırmalar, online eğitimler ve aile desteğiyle ilerleyen projeler hız kazanabilir. Yazı yazanlar, eğitim verenler ve danışmanlık yapanlar için üretken bir süreç başlıyor.

Bu hafta Boğa ve Yükselen Boğalar için en önemli mesaj şudur: Önce kendinle barış, sonra hayatın seninle barışacaktır. Burcunda başlayan Chiron retrosu sana gerçek gücünün dışarıda değil, kendi içinde olduğunu hatırlatıyor. Kendine inandığında, kariyerinden ilişkilerine, sağlığından maddi hayatına kadar birçok alanda yeni ve çok daha sağlam bir dönemin kapıları açılacaktır.

İkizler ve Yükselen İkizler

İkizler ve Yükselen İkizler

3–9 Ağustos 2026: Perde Arkasında Kapanan Defterler, Önünde Açılan Büyük Fırsatlar!

3–9 Ağustos 2026 haftası İkizler ve Yükselen İkizler için görünmeyen süreçlerin hızlandığı, geçmiş yüklerin geride bırakıldığı ve yeni bir dönemin hazırlıklarının yapıldığı çok önemli bir hafta olacak. Chiron'un on ikinci evinde retro hareketine başlaması, bilinçaltında yıllardır taşınan yaraları iyileştirme sürecini başlatırken, Venüs'ün aşk ve yaratıcılık alanına geçmesi, Merkür'ün para evini hareketlendirmesi ve Mars'ın burcundaki güçlü etkisi hayatına önemli fırsatlar getirebilir.

Bu haftanın en önemli gökyüzü olayı Chiron'un on ikinci evinde retro hareketine başlamasıdır. On ikinci ev bilinçaltını, geçmişi, karmayı, gizli düşmanları, kapanışları, ruhsal gelişimi ve iç dünyanı temsil eder. 6 Ocak 2027'ye kadar sürecek bu süreç boyunca yıllardır bastırdığın korkular, pişmanlıklar, affedemediğin olaylar ve seni sessizce yoran duygular yüzeye çıkabilir. Bu dönem seni zayıflatmak için değil, ruhunu iyileştirmek için geliyor. Eski ilişkiler, kapanmamış hesaplar, yarım kalmış meseleler ve geçmişten gelen duygusal yükler tamamen kapanabilir. Psikolojik destek almak, meditasyon yapmak, manevi çalışmalarla ilgilenmek ve içsel huzurunu güçlendirmek açısından oldukça verimli bir dönem başlıyor.

Satürn ve Neptün retrosu on birinci evinde ilerlemeye devam ediyor. On birinci ev arkadaşlıklar, sosyal çevre, ekip çalışmaları, projeler ve gelecek hedeflerini temsil eder. Bu süreçte gerçek dostlarla çıkar ilişkileri net şekilde ayrışabilir. Sana destek olmayan kişiler hayatından çıkarken, uzun vadede sana katkı sağlayacak yeni çevreler oluşabilir. Geleceğe dair hedeflerini yeniden planlayabilir, sosyal medya ve dijital projelerde strateji değişikliğine gidebilirsin.

Plüton retrosu dokuzuncu evinde eğitim, yurt dışı bağlantıları, hukuk, akademik çalışmalar, yayıncılık ve yaşam felsefeni dönüştürmeye devam ediyor. Eğitim hayatında önemli kararlar alabilir, yurt dışıyla ilgili yeni planlar yapabilir veya hukuki konularda uzun süredir devam eden süreçlerde farklı gelişmeler yaşayabilirsin. İnançların, hayata bakış açın ve yaşam hedeflerin köklü şekilde değişmeye başlayabilir.

6 Ağustos'ta Venüs beşinci evine geçiyor. Bu haftanın en şanslı etkilerinden biri aşk, çocuklar, yaratıcılık, sanat ve hobiler alanında yaşanacak. Beşinci ev romantizm, flört, sahne, üretkenlik ve mutluluğu temsil eder. İlişkiler daha sıcak ve keyifli bir hâl alabilir. Sanatsal çalışmalar, sosyal medya projeleri, eğitimler ve yaratıcı fikirler destekleniyor. Çocuk sahibi olmak isteyenler için de gökyüzü olumlu etkiler sunabilir.

Bekâr İkizler için oldukça hareketli bir dönem başlıyor. Yeni bir aşk sürpriz şekilde hayatına girebilir. Tanışmalar tatilde, davetlerde, sosyal etkinliklerde, eğitimlerde veya ortak arkadaş çevresi aracılığıyla gerçekleşebilir. Hayatına girecek kişi zarif, uyumlu, estetik anlayışı güçlü ve ilişkiye önem veren biri olabilir. Başlayan ilişkiler uzun vadeli mutluluk potansiyeli taşıyor.

İlişkisi olan veya evli İkizler partnerleriyle romantizmi yeniden canlandırabilir. Birlikte yapılacak kısa seyahatler, eğlenceli organizasyonlar ve ortak hobiler ilişkinize yeni bir enerji katabilir. Çocuklarla ilgili güzel haberler veya ortak gelecek planları da gündeme gelebilir.

9 Ağustos'ta yönetici gezegenin Merkür ikinci evine geçiyor. İkinci ev para, kazançlar, maddi güvenlik, yatırımlar ve kişisel değerlerini temsil eder. Gelirini artıracak yeni fikirler geliştirebilir, ticari görüşmeler yapabilir veya yeni kazanç kapılarıyla karşılaşabilirsin. Eğitim, iletişim, satış, medya, dijital platformlar ve danışmanlık alanında çalışan İkizler için oldukça verimli bir dönem başlıyor. Ancak Merkür Aslan burcunda olduğu için büyük harcamalar veya gösteriş amaçlı alışverişlerde ölçülü olmak faydalı olacaktır.

Mars'ın hâlâ burcunda ilerliyor olması sana yüksek enerji, cesaret ve mücadele gücü veriyor. Yeni projelere başlamak, iş değiştirmek, eğitimlere katılmak, spor yapmak ve hayatında önemli kararlar almak için güçlü bir motivasyon hissedebilirsin. Ancak sabırsızlık, sert konuşmalar ve aynı anda birçok işle uğraşmak enerjini gereksiz yere tüketebilir.

İş ve kariyer alanında yaratıcılığın ön plana çıkıyor. Reklam, medya, eğitim, satış, sosyal medya, yazarlık, teknoloji ve dijital platformlarda çalışan İkizler dikkat çekebilir. Yeni projeler, iş birlikleri ve ek gelir fırsatları ortaya çıkabilir. Uzun vadeli plan yapanlar önemli avantajlar yakalayabilir.

Maddi konularda Merkür ikinci evi hareketlendirdiği için gelir artışı sağlayacak görüşmeler yapılabilir. Prim, zam, yeni müşteri, ek iş veya ticari anlaşmalar gündeme gelebilir. Ancak Chiron retrosu bilinçaltındaki 'kaybetme korkusunu' iyileştirdiği için finansal kararları korkuyla değil planla vermen daha doğru olacaktır.

Sağlık açısından on ikinci evde başlayan Chiron retrosu ruhsal ve psikolojik dengeyi önemsemeni istiyor. Uyku düzeni, stres yönetimi, bağışıklık sistemi ve zihinsel yorgunluk ihmal edilmemeli. Dinlenmeye zaman ayırmak, meditasyon yapmak ve bedeni olduğu kadar zihni de iyileştirmek bu süreçte büyük fayda sağlayacaktır.

Eğitim alanında dokuzuncu evdeki Plüton retrosu akademik hedeflerini yeniden şekillendirebilir. Yabancı dil, yüksek lisans, uluslararası eğitimler, hukuki çalışmalar ve yayıncılık alanında önemli gelişmeler yaşanabilir. Öğrenciler için disiplinli çalışmanın karşılığı alınabilir.

Aile hayatında maddi konular ve geleceğe yönelik planlar daha fazla konuşulabilir. Yakın kardeşler veya akrabalarla iletişim güçlenebilir. Ev içinde gelir-gider dengesi üzerine yeni kararlar alınabilir.

Bu hafta İkizler ve Yükselen İkizler için en önemli mesaj şudur: Geçmişin yüklerini bıraktığında geleceğin fırsatları çok daha net görünmeye başlayacak. Chiron ruhunu iyileştirirken, Venüs kalbini, Merkür kazançlarını ve Mars cesaretini güçlendiriyor. Şimdi hazırlığını yapan İkizler, önümüzdeki aylarda hem maddi hem de duygusal anlamda çok daha güçlü bir döneme adım atacaktır.

Yengeç ve Yükselen Yengeç

Yengeç ve Yükselen Yengeç

3–9 Ağustos 2026: Hayallerin Gerçeğe Dönüşüyor, Kariyer ve Kader Yeniden Şekilleniyor!

3–9 Ağustos 2026 haftası Yengeç ve Yükselen Yengeçler için gelecek planlarının, kariyer hedeflerinin, sosyal çevrenin ve maddi kaynaklarının yeniden şekillendiği önemli bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Chiron'un on birinci evinde retro hareketine başlaması, geleceğe dair umutlarını ve sosyal ilişkilerini yeniden değerlendirmeni sağlayacak. Venüs'ün yuva ve aile alanını güzelleştirmesi, Merkür'ün burcuna geçmesiyle birlikte kendini çok daha güçlü ifade etmeye başlaman ise haftanın en dikkat çekici gelişmeleri arasında yer alıyor.

Bu haftanın en önemli gökyüzü olayı Chiron'un on birinci evinde retro hareketine başlamasıdır. On birinci ev arkadaşlıklar, sosyal çevre, ekip çalışmaları, projeler, organizasyonlar, dijital platformlar ve geleceğe dair hedeflerini temsil eder. 6 Ocak 2027'ye kadar sürecek bu süreç boyunca geçmişte yaşadığın dostluk kırgınlıkları, ihanete uğradığını düşündüğün ilişkiler, yarım kalan projeler ve gerçekleşmeyen hayaller yeniden gündemine gelebilir. Ancak bu süreç seni geçmişe hapsetmek için değil, artık sana hizmet etmeyen insanları ve hedefleri geride bırakman için çalışacak. Gerçek dostların yanında kalırken, çıkar ilişkileri doğal şekilde hayatından uzaklaşabilir. Geleceğini daha sağlam temeller üzerine kuracağın yeni çevreler oluşabilir.

Satürn ve Neptün retrosu onuncu evinde devam ediyor. Onuncu ev kariyerini, mesleğini, toplumdaki yerini, başarılarını ve otorite figürleriyle ilişkilerini temsil eder. İş hayatında sorumlulukların artabilir, bazı projelerde gecikmeler yaşanabilir veya yöneticilerle ilgili önemli değişimler gündeme gelebilir. Ancak bu dönem seni engellemek için değil, kariyerini uzun vadede daha sağlam bir yapıya dönüştürmek için çalışıyor. Gerçekten istediğin meslek yolunu seçmen ve kalıcı başarıya odaklanman isteniyor.

Plüton retrosu sekizinci evinde ortak gelirler, krediler, miras, vergiler, sigortalar, yatırımlar ve psikolojik dönüşüm alanını etkilemeye devam ediyor. Ortak finansal konular, banka işlemleri, borç yapılandırmaları veya mirasla ilgili süreçler yeniden gündeme gelebilir. Aynı zamanda içsel dönüşüm yaşayabilir, korkularını geride bırakabilir ve hayatındaki bağımlılık yaratan kalıplardan özgürleşebilirsin.

6 Ağustos'ta Venüs dördüncü evine geçiyor. Dördüncü ev aile, ev, yuva, gayrimenkul ve iç huzuru temsil eder. Bu geçişle birlikte ev ortamında daha sıcak, huzurlu ve uyumlu bir dönem başlayabilir. Taşınmayı düşünenler için uygun fırsatlar oluşabilir. Ev alım satımı, dekorasyon, tadilat veya aile içinde uzun süredir bekleyen bir konunun çözüme kavuşması mümkün olabilir. Aile büyükleriyle ilişkiler yumuşayabilir ve kırgınlıklar tatlıya bağlanabilir.

Aşk hayatında Venüs aile ve güven duygusunu güçlendirdiği için ilişkiler daha sağlam temellere oturabilir. İlişkisi olan Yengeçler partnerleriyle birlikte yaşama, ev kurma, nişan veya evlilik kararı alabilir. Birlikte geleceğe yönelik planlar yapmak ilişkinizi güçlendirecektir.

Bekâr Yengeçler için aile çevresi, komşular, taşınma süreci, gayrimenkul işlemleri veya yakın çevre aracılığıyla yeni bir tanışma yaşanabilir. Hayatına girecek kişi güven veren, sıcak, aile değerlerine önem veren ve uzun vadeli ilişki isteyen biri olabilir. Başlayan ilişkiler zamanla ciddi bir birlikteliğe dönüşebilir.

Evli Yengeçler ev, çocuklar ve aile düzeniyle ilgili önemli kararlar alabilir. Ortak bir yatırım, yeni bir ev, taşınma veya aileyi büyütmeye yönelik planlar gündeme gelebilir. Birlikte geçirilen kaliteli zaman ilişkinizi daha da güçlendirecektir.

9 Ağustos'ta Merkür burcuna, yani birinci evine geçiyor. Bu geçiş seni haftanın en güçlü burçlarından biri hâline getiriyor. Birinci ev kişiliğini, bedenini, dış görünüşünü, kararlarını ve yaşam yönünü temsil eder. Kendini daha rahat ifade edecek, önemli görüşmeler yapacak ve dikkatleri üzerine çekeceksin. Yeni başlangıçlar yapmak, projelerini duyurmak, iş görüşmeleri gerçekleştirmek ve hayatında yeni bir sayfa açmak için oldukça destekleyici bir süreç başlıyor.

İş ve kariyer alanında onuncu evdeki Satürn retrosu nedeniyle bazı gelişmeler yavaş ilerleyebilir ancak Merkür'ün desteği sayesinde görüşmeler, sunumlar, mülakatlar ve yeni projelerde kendini başarılı şekilde ifade edebilirsin. Özellikle eğitim, medya, danışmanlık, yönetim, emlak, gastronomi ve aile şirketlerinde çalışan Yengeçler için önemli fırsatlar doğabilir.

Maddi konularda sekizinci evdeki Plüton retrosu ortak gelirleri ve finansal planlamayı yeniden düzenlemeyi gerektirebilir. Kredi, vergi, miras, sigorta veya yatırım konularında dikkatli ve planlı hareket etmek uzun vadede kazanç sağlayacaktır. Gereksiz risklerden uzak durmak faydalı olacaktır.

Sağlık açısından Merkür'ün birinci eve geçmesi enerjini yükseltebilir ancak zihinsel yoğunluk nedeniyle dinlenmeyi ihmal etmemelisin. Mide, sindirim sistemi, göğüs bölgesi ve duygusal strese bağlı hassasiyetlere dikkat etmekte fayda var. Düzenli beslenme ve kaliteli uyku bu dönemde sana önemli destek sağlayacaktır.

Eğitim hayatında özellikle sınavlar, mülakatlar, sunumlar ve akademik çalışmalar açısından güçlü etkiler alıyorsun. Kendini ifade etme becerin artacağı için eğitim ve iletişim gerektiren alanlarda başarılı sonuçlar elde edebilirsin. Yurt dışı bağlantılı eğitim planları da yeniden şekillenebilir.

Aile hayatında Venüs'ün dördüncü eve geçmesi huzuru artırıyor. Aile büyüklerinden destek görebilir, uzun süredir çözülmeyen meseleleri tatlılıkla sonuca ulaştırabilirsin. Ev içinde yapılacak değişiklikler sana moral ve motivasyon sağlayacaktır.

Bu hafta Yengeç ve Yükselen Yengeçler için en önemli mesaj şudur: Geleceğini değiştirmek istiyorsan önce çevreni ve önceliklerini değiştirmelisin. Chiron sana gerçek dostlarını gösterirken, Venüs yuvana huzur getiriyor, Merkür ise seni yeniden sahneye çıkarıyor. Attığın bilinçli adımlar önümüzdeki aylarda hem kariyerinde hem de özel hayatında kalıcı başarıların temelini oluşturacaktır.

Aslan ve Yükselen Aslan

Aslan ve Yükselen Aslan

3–9 Ağustos 2026: Tahtına Yeniden Oturuyorsun! Kaderinin En Büyük Sıçrayışı Başlıyor!

3–9 Ağustos 2026 haftası Aslan ve Yükselen Aslanlar için kariyer, toplumdaki statü, eğitim, yurt dışı bağlantıları, ilişkiler ve yaşam hedefleri açısından dönüm noktası niteliğinde bir süreç başlatıyor. Bu hafta gökyüzü seni yalnızca yeni fırsatlarla buluşturmuyor, aynı zamanda geçmişte yarım kalan başarı hikâyelerini tamamlaman için de güçlü kapılar açıyor. Chiron'un kariyer evinde başlayan retrosu, Venüs'ün burç değiştirmesi ve Merkür'ün Aslan burcuna geçmesiyle birlikte yılın en dikkat çekici haftalarından birini yaşayabilirsin.

Bu haftanın en önemli gökyüzü olayı Chiron'un onuncu evinde retro hareketine başlamasıdır. Onuncu ev kariyerini, toplumdaki yerini, mesleğini, başarılarını, otorite figürlerini ve gelecekte ulaşmak istediğin hedefleri temsil eder. 6 Ocak 2027'ye kadar sürecek bu süreçte geçmişte hak ettiğini alamadığını düşündüğün işler, ertelenen terfiler, yarım kalan projeler veya mesleki hayal kırıklıkları yeniden gündemine gelebilir. Ancak bu kez amaç seni geriye çekmek değil, eksik kalan başarılarını tamamlamanı sağlamaktır. Kariyerinde yön değişikliği yapmak, kendi işini kurmak, yeni bir unvan kazanmak veya uzun zamandır beklediğin fırsatlarla karşılaşmak mümkün olabilir.

Satürn ve Neptün retrosu dokuzuncu evinde devam ediyor. Dokuzuncu ev eğitim, yüksek öğrenim, hukuk, yurt dışı, akademik çalışmalar, yayıncılık ve yaşam felsefesini temsil eder. Eğitim planlarında gecikmeler yaşanabilir ancak bu süreç daha sağlam kararlar almanı sağlayacaktır. Yurt dışı bağlantılı işler, vize süreçleri, uluslararası ticaret, hukuki meseleler veya akademik projeler yeniden yapılandırılabilir. İnanç sistemin ve hayata bakış açın da önemli ölçüde değişmeye başlayabilir.

Plüton retrosu yedinci evinde evlilik, uzun süreli ilişkiler, ortaklıklar ve hukuki süreçleri dönüştürmeye devam ediyor. İlişkilerde güç dengeleri değişebilir. Sana gerçekten değer veren insanlarla bağların güçlenirken, yıpranmış veya tek taraflı ilişkiler sona erebilir. Ortaklıklar yeniden yapılandırılabilir ve hukuki konularda önemli gelişmeler yaşanabilir.

6 Ağustos'ta Venüs üçüncü evine geçiyor. Üçüncü ev iletişim, eğitim, kardeşler, yakın çevre, ticaret, sosyal medya ve kısa yolculukları temsil eder. İletişim gücün artıyor. Görüşmeler, anlaşmalar, sunumlar, eğitimler ve ticari faaliyetlerde daha başarılı sonuçlar elde edebilirsin. Sosyal medyada görünürlüğün artabilir. Yazarlık, eğitim, reklam, medya ve dijital platformlarda çalışan Aslanlar için oldukça destekleyici etkiler devrede olacak.

Aşk hayatında yakın çevre, eğitim ortamları, sosyal medya veya kısa yolculuklar aracılığıyla yeni tanışmalar yaşanabilir. Bekâr Aslanlar için zeki, konuşkan, sosyal ve entelektüel yönü güçlü biri dikkat çekebilir. İletişimle başlayan bir yakınlık kısa sürede ciddi bir ilişkiye dönüşebilir.

İlişkisi olan veya evli Aslanlar partnerleriyle daha açık ve yapıcı iletişim kurabilecekleri bir döneme giriyor. Küçük yanlış anlaşılmalar kolaylıkla çözülebilir. Birlikte yapılacak seyahatler veya ortak eğitim planları ilişkinize yeni bir heyecan katabilir.

9 Ağustos'ta Merkür burcuna, yani birinci evine geçiyor. Haftanın en güçlü gelişmelerinden biri budur. Birinci ev kişiliğini, dış görünüşünü, yaşam yönünü, kararlarını ve hayata yaklaşımını temsil eder. Kendini ifade etme gücün belirgin şekilde artacak. Konuşmaların daha etkileyici olacak, fikirlerin daha fazla dikkat çekecek. Yeni projeler başlatmak, iş görüşmeleri yapmak, eğitim vermek, sahneye çıkmak, sosyal medyada büyümek veya önemli kararlar almak için son derece güçlü bir dönem başlıyor.

İş ve kariyer alanında Chiron'un onuncu ev retrosu sana gerçek hedeflerini yeniden hatırlatıyor. Uzun süredir emek verdiğin çalışmaların karşılığını almaya başlayabilirsin. Yönetici pozisyonları, terfiler, yeni iş teklifleri veya kendi işini büyütmek adına önemli fırsatlar doğabilir. Özellikle yönetim, medya, sanat, eğitim, siyaset, organizasyon ve liderlik gerektiren alanlarda çalışan Aslanlar dikkat çekebilir.

Maddi konularda iletişim, eğitim, satış, reklam, danışmanlık ve dijital projelerden yeni gelir kaynakları oluşabilir. Merkür'ün burcuna geçmesi ticari zekânı güçlendirirken, büyük harcamalarda planlı hareket etmek uzun vadede daha fazla kazanç sağlayacaktır.

Sağlık açısından yoğun tempo nedeniyle kalp, dolaşım sistemi, omurga, sırt ve stres kaynaklı yorgunluklara dikkat etmek faydalı olacaktır. Enerjin yükselse de dinlenmeyi ihmal etmemelisin. Düzenli egzersiz ve kaliteli uyku performansını artıracaktır.

Eğitim hayatında dokuzuncu evdeki Satürn retrosu disiplinli çalışan Aslanlara önemli başarılar getirebilir. Akademik çalışmalar, yabancı dil eğitimleri, yüksek lisans, doktora ve uluslararası projelerde sabırlı ilerleyenler güçlü sonuçlar elde edebilir.

Aile hayatında kardeşlerle, yakın akrabalarla ve komşularla ilişkiler güçlenebilir. Uzun süredir konuşulmayan konular çözülebilir. Kısa aile ziyaretleri veya birlikte yapılacak planlar moralini yükseltebilir.

Bu hafta Aslan ve Yükselen Aslanlar için en önemli mesaj şudur: Gerçek liderlik yalnızca önde yürümek değil, geçmişin yüklerinden özgürleşerek geleceğe cesaretle ilerlemektir. Chiron kariyerini iyileştirirken, Venüs iletişim kapılarını açıyor, Merkür ise seni yeniden sahnenin merkezine taşıyor. Önümüzdeki aylarda atacağın bilinçli adımlar, hem mesleki hem de kişisel hayatında uzun yıllar etkisini sürdürecek büyük başarıların başlangıcı olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başak ve Yükselen Başak

Başak ve Yükselen Başak

3–9 Ağustos 2026: Kaderinin Kilitli Kapıları Açılıyor! Şimdi Attığın Adımlar Geleceğini Belirleyecek!

3–9 Ağustos 2026 haftası Başak ve Yükselen Başaklar için ufuklarını genişletecek, hayata bakış açılarını değiştirecek ve uzun vadeli hedeflerini yeniden şekillendirecek güçlü etkiler taşıyor. Chiron'un dokuzuncu evinde retro hareketine başlaması, eğitim, yurt dışı, hukuk ve yaşam felsefesiyle ilgili önemli farkındalıklar getirirken, Venüs'ün para evine geçmesi maddi kazançlarını destekliyor. Haftanın sonunda Merkür'ün bilinçaltı alanına geçmesi ise yeni başlangıçlardan önce derin bir içsel hazırlık sürecine işaret ediyor.

Bu haftanın en önemli gökyüzü olayı Chiron'un dokuzuncu evinde retro hareketine başlamasıdır. Dokuzuncu ev yüksek öğrenim, akademik çalışmalar, hukuk, yurt dışı, yabancılarla ilişkiler, uluslararası ticaret, yayıncılık, inançlar ve yaşam felsefesini temsil eder. 6 Ocak 2027'ye kadar sürecek bu süreçte geçmişte yarım kalan eğitimler, ertelenen yurt dışı planları, hukuki meseleler veya ulaşamadığını düşündüğün hedefler yeniden gündemine gelebilir. Kendini yeterince geliştiremediğini düşündüğün alanlarda önemli fırsatlar yakalayabilirsin. Bu dönem, bilgiyle güçlenmenin ve bakış açını değiştirmenin zamanı olacak. Eski düşünce kalıplarını geride bıraktıkça yeni kapılar birbiri ardına açılabilir.

Satürn ve Neptün retrosu sekizinci evinde ilerlemeye devam ediyor. Sekizinci ev ortak gelirler, krediler, vergiler, miras, sigorta, yatırımlar ve psikolojik dönüşüm alanıdır. Maddi konularda daha temkinli hareket etmen gerekebilir. Kredi, borç, ortak finansal kararlar veya yatırım planları yeniden gözden geçirilebilir. Aynı zamanda duygusal bağımlılıklarından ve seni aşağı çeken korkulardan özgürleşeceğin güçlü bir içsel dönüşüm sürecindesin.

Plüton retrosu altıncı evinde çalışma hayatını, günlük düzenini, sağlık alışkanlıklarını ve iş ortamını dönüştürmeye devam ediyor. Çalışma sisteminde köklü değişiklikler yaşanabilir. İş yükün artabilir ancak aynı zamanda daha verimli ve daha güçlü bir düzen kurma fırsatı elde edebilirsin. İş arkadaşlarınla olan ilişkiler de yeniden şekillenebilir.

6 Ağustos'ta Venüs ikinci evine geçiyor. Bu haftanın en şanslı etkilerinden biri maddi konularda yaşanıyor. İkinci ev para, gelirler, kazançlar, yatırımlar, kişisel yetenekler ve özdeğeri temsil eder. Gelirini artıracak yeni fırsatlar karşına çıkabilir. Zam, prim, yeni müşteri, ek iş veya beklediğin bir ödemenin gelmesi mümkün olabilir. Özellikle estetik, güzellik, moda, tasarım, danışmanlık, eğitim ve sanat alanında çalışan Başaklar için kazançlı gelişmeler yaşanabilir.

Aşk hayatında Venüs özdeğerini güçlendirdiği için ilişkilere bakış açın da değişiyor. Kendine daha fazla değer verdikçe, sana gerçekten değer veren insanları hayatına çekmeye başlayabilirsin. İlişkisi olan Başaklar güven duygusunu güçlendirecek konuşmalar yapabilir ve ortak gelecek planlarını netleştirebilir.

Bekâr Başaklar için iş ortamı, finansal bağlantılar, eğitimler veya aile çevresi aracılığıyla yeni bir tanışma yaşanabilir. Hayatına girecek kişi güvenilir, üretken, çalışkan ve maddi-manevi sorumluluk sahibi biri olabilir. Bu süreçte başlayan ilişkiler uzun ömürlü olma potansiyeli taşıyor.

Evli Başaklar ortak bütçe, yatırım planları, ev alımı veya aile ekonomisiyle ilgili önemli kararlar alabilir. Maddi konularda birlikte hareket etmek ilişkinizi daha da güçlendirecektir.

9 Ağustos'ta yönetici gezegenin Merkür on ikinci evine geçiyor. On ikinci ev bilinçaltı, ruhsal gelişim, içsel hazırlık, gizli çalışmalar ve kapanışları temsil eder. Bu geçişle birlikte biraz daha içe dönmek isteyebilirsin. Gelecek planlarını herkesle paylaşmak yerine olgunlaştırmayı tercih edebilirsin. Sezgilerin güçlenebilir, rüyaların daha anlamlı hâle gelebilir ve ruhsal farkındalığın artabilir. Büyük başlangıçlardan önce strateji oluşturmak için çok verimli bir dönem olacak.

İş ve kariyer alanında Plüton'un altıncı evdeki etkisi çalışma hayatında seni daha güçlü bir konuma taşıyabilir. Yeni görevler, farklı sorumluluklar veya daha verimli bir çalışma sistemi oluşturabilirsin. Disiplinli çalışan Başaklar bu dönemde yöneticilerinin dikkatini çekebilir.

Maddi konularda Venüs ikinci evde olduğu için haftanın en kazançlı burçlarından biri olabilirsin. Gelir artışı sağlayacak fırsatlar değerlendirilirse uzun vadede finansal güvenliğini önemli ölçüde güçlendirebilirsin. Ancak sekizinci evdeki Satürn retrosu nedeniyle kredi, borç ve ortak yatırımlarda acele kararlar vermemelisin.

Sağlık açısından Plüton altıncı evde yaşam tarzını değiştirme çağrısı yapıyor. Beslenme düzeni, bağırsak sistemi, sindirim, stres yönetimi ve bağışıklık sistemine daha fazla özen göstermelisin. Düzenli egzersiz ve dinlenme uzun vadede büyük fayda sağlayacaktır.

Eğitim alanında Chiron'un dokuzuncu ev retrosu yarım kalan akademik hedeflerini tamamlama fırsatı sunuyor. Yüksek lisans, doktora, yabancı dil eğitimi, uluslararası projeler ve hukuki süreçlerde önemli gelişmeler yaşanabilir. Bilgini artıracak her yatırım gelecekte büyük kazanç sağlayacaktır.

Aile hayatında maddi konular daha fazla konuşulabilir. Ortak bütçe, gayrimenkul planları veya aile büyükleriyle ilgili ekonomik kararlar gündeme gelebilir. Güven veren iletişim aile bağlarını daha da kuvvetlendirecektir.

Bu hafta Başak ve Yükselen Başaklar için en önemli mesaj şudur: Bilgine yatırım yaptığın, kendine değer verdiğin ve sabırla ilerlediğin her adım gelecekte büyük kapılar açacak. Chiron ufkunu genişletirken, Venüs bereketi artırıyor, Merkür ise seni sessiz ama güçlü bir hazırlık sürecine taşıyor. Şimdi attığın bilinçli adımlar, önümüzdeki aylarda hem kariyerinde hem de maddi hayatında kalıcı başarıların temelini oluşturacaktır.

Terazi ve Yükselen Terazi

Terazi ve Yükselen Terazi

3–9 Ağustos 2026: Küllerinden Yeniden Doğuyorsun! Kader Sana Hem Aşkı Hem Gücü Aynı Anda Sunuyor!

3–9 Ağustos 2026 haftası Terazi ve Yükselen Teraziler için dönüşüm, ilişkiler, ortak kazançlar, kariyer hedefleri ve kişisel gelişim açısından yılın en güçlü haftalarından biri olabilir. Bu hafta gökyüzü seni geçmişin yüklerinden arındırırken, yönetici gezegenin Venüs'ün burcuna geçmesiyle birlikte adeta yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Chiron'un sekizinci evinde başlayan retrosu, Merkür'ün sosyal çevreni hareketlendirmesi ve Satürn ile Neptün'ün ilişki alanındaki etkileri hayatının birçok alanında önemli farkındalıklar yaratacak.

Bu haftanın en önemli gökyüzü olayı Chiron'un sekizinci evinde retro hareketine başlamasıdır. Sekizinci ev ortak gelirler, eşin kazancı, miras, krediler, vergiler, yatırımlar, nafaka, sigorta, borçlar ve aynı zamanda psikolojik dönüşüm alanını temsil eder. 6 Ocak 2027'ye kadar sürecek bu süreçte geçmişte yaşadığın maddi kayıplar, güven sorunları, ortaklıklarda yaşanan hayal kırıklıkları veya duygusal bağımlılıklar yeniden gündeme gelebilir. Ancak bu kez amaç seni geçmişe döndürmek değil, seni özgürleştirmektir. Finansal konularda daha bilinçli hareket etmeyi, duygusal yüklerini bırakmayı ve gerçek gücünü yeniden keşfetmeyi öğreneceksin. Kredi, miras, vergi veya ortak yatırımlarla ilgili bekleyen dosyalarda önemli gelişmeler yaşanabilir.

Satürn ve Neptün retrosu yedinci evinde devam ediyor. Yedinci ev evlilik, uzun süreli ilişkiler, ortaklıklar ve hukuki süreçleri temsil eder. İlişkiler artık yüzeysel değil, sağlam temeller üzerine kurulmak zorunda. Sorunlu ilişkiler gerçek yüzünü gösterebilir, güçlü ilişkiler ise daha da sağlamlaşabilir. Evlilik kararı almak isteyenler için ciddi değerlendirme süreci başlayabilir. İş ortaklıklarında da şartlar yeniden gözden geçirilebilir.

Plüton retrosu beşinci evinde aşk hayatını, çocukları, yaratıcılığı, hobileri ve girişimlerini dönüştürmeye devam ediyor. Aşk anlayışın değişebilir. Sana gerçekten mutluluk vermeyen ilişkiler sona erebilir, yerine daha derin bağlar kurulabilir. Çocuklarla ilgili önemli kararlar, sanatsal projeler veya yaratıcı girişimler de yeni bir boyut kazanabilir.

6 Ağustos'ta yönetici gezegenin Venüs burcuna, yani birinci evine geçiyor. Bu haftanın en şanslı gelişmesi budur. Birinci ev dış görünüşünü, kişiliğini, yaşam enerjini ve hayata yaklaşımını temsil eder. Venüs burada seni hem fiziksel hem ruhsal anlamda parlatıyor. Karizman artıyor, dikkat çekiyorsun ve insanlar seni daha sıcak, daha etkileyici ve daha güven veren biri olarak algılıyor. Estetik değişiklikler, imaj yenileme, saç, cilt bakımı ve kişisel görünümle ilgili her türlü girişim için oldukça destekleyici bir dönem başlıyor.

Aşk hayatında Venüs adeta yeni bir sayfa açıyor. Bekâr Teraziler için hayatlarına unutulmaz bir aşk girebilir. Yeni tanışmalar sosyal ortamlarda, davetlerde, sanatsal etkinliklerde, eğitimlerde veya arkadaş çevresi aracılığıyla gerçekleşebilir. Hayatına girecek kişi zarif, kültürlü, uyumlu ve uzun vadeli ilişki isteyen biri olabilir. Başlayan ilişkilerin kalıcı olma ihtimali oldukça yüksektir.

İlişkisi olan veya evli Teraziler romantizmin yeniden canlandığını hissedebilir. Birlikte alınacak önemli kararlar, tatil planları, evlilik hazırlıkları veya aileyi büyütmeye yönelik adımlar gündeme gelebilir. Partnerinle arandaki iletişim güçlenirken, uzun süredir çözülemeyen konular daha kolay çözülebilir.

9 Ağustos'ta Merkür on birinci evine geçiyor. On birinci ev sosyal çevreyi, arkadaşlıkları, ekip çalışmalarını, organizasyonları, dijital projeleri ve gelecek hedeflerini temsil eder. Yeni insanlarla tanışabilir, güçlü bağlantılar kurabilir ve kariyerine katkı sağlayacak çevrelere girebilirsin. Sosyal medya, internet projeleri, eğitim organizasyonları ve ekip çalışmaları açısından oldukça verimli bir dönem başlıyor. Geleceğe dair hedeflerini daha net belirleyebilir ve bu hedeflere ulaşmanı sağlayacak kişilerle yolların kesişebilir.

İş ve kariyer alanında Venüs'ün desteği sayesinde dikkat çekiyorsun. Görüşmeler, mülakatlar, sunumlar ve yeni iş teklifleri açısından şanslı etkiler altındasın. Hukuk, danışmanlık, moda, güzellik, sanat, tasarım, medya, halkla ilişkiler ve organizasyon alanlarında çalışan Teraziler önemli fırsatlar yakalayabilir.

Maddi konularda Chiron'un sekizinci ev retrosu sana ortak finansal konuları yeniden düzenleme fırsatı sunuyor. Borç kapatma, kredi yapılandırma, yatırım planı oluşturma ve ortak gelirleri daha sağlıklı yönetme açısından önemli kararlar alabilirsin. Venüs'ün desteği yeni kazanç fırsatlarını da beraberinde getirebilir.

Sağlık açısından Venüs birinci evde olduğu için kendini daha enerjik hissedebilirsin. Cilt, böbrekler, hormon dengesi ve bel bölgesine özen göstermek faydalı olacaktır. Ruhsal olarak da kendine daha fazla değer verdiğin bir süreç başlıyor.

Eğitim hayatında Merkür'ün on birinci eve geçmesi grup çalışmaları, seminerler, kurslar, dijital eğitimler ve akademik projeler açısından başarıyı destekliyor. Yeni bağlantılar sayesinde önemli fırsatlar elde edebilirsin.

Aile hayatında ilişkiler daha uyumlu bir hâl alabilir. Eşinle veya ailenden biriyle ortak yatırım planları yapılabilir. Maddi ve manevi destek görmek moralini yükseltecektir.

Bu hafta Terazi ve Yükselen Teraziler için en önemli mesaj şudur: Kendine değer verdiğinde hayat sana değer vermeye başlar. Chiron seni geçmişin yüklerinden özgürleştirirken, Venüs seni parlatıyor, Merkür ise geleceğini şekillendirecek güçlü insanlarla buluşturuyor. Şimdi cesaretle attığın her adım, önümüzdeki aylarda hem aşk hayatında hem kariyerinde hem de maddi konularda kalıcı başarıların temelini oluşturacaktır.

Akrep ve Yükselen Akrep

Akrep ve Yükselen Akrep

3–9 Ağustos 2026: Kaderin Seni Sınamıyor, Taçlandırıyor! Aşk, Kariyer ve Kader Çizginde Geri Dönüşü Olmayan Bir Dönem Başlıyor!

3–9 Ağustos 2026 haftası Akrep ve Yükselen Akrepler için ilişkiler, evlilik, ortaklıklar, kariyer, sağlık ve yaşam düzeni açısından hayatın yönünü değiştirebilecek güçlü gelişmeleri beraberinde getiriyor. Bu hafta gökyüzü seni eski bağlardan özgürleştirirken, kariyerinde görünürlüğünü artıracak ve geleceğini şekillendirecek yeni fırsatlarla buluşturuyor. Chiron'un yedinci evinde başlayan retrosu, Venüs'ün ruhsal alanını aydınlatması ve Merkür'ün kariyer evine geçmesi, önümüzdeki ayların en önemli başlangıçlarından birini oluşturuyor.

Bu haftanın en dikkat çekici gökyüzü olayı Chiron'un yedinci evinde retro hareketine başlamasıdır. Yedinci ev evlilik, uzun süreli ilişkiler, iş ortaklıkları, sözleşmeler, hukuki süreçler ve açık düşmanlıkları temsil eder. 6 Ocak 2027'ye kadar sürecek bu süreç boyunca geçmişte yaşadığın ilişki hayal kırıklıkları, güven sorunları, boşanmalar, ayrılıklar, ortaklık krizleri veya çözülemeyen hukuki meseleler yeniden gündemine gelebilir. Ancak bu kez amaç eski yaraları yeniden açmak değil, onları tamamen iyileştirmektir. Sana yük olan ilişkileri geride bırakabilir, sağlıklı sınırlar oluşturabilir ve gerçek anlamda dengeli ilişkiler kurmayı öğrenebilirsin. Devam eden hukuki süreçlerde de önemli gelişmeler yaşanabilir.

Satürn ve Neptün retrosu altıncı evinde ilerlemeye devam ediyor. Altıncı ev çalışma hayatını, günlük düzenini, sağlığını, çalışma arkadaşlarını ve sorumluluklarını temsil eder. İş ortamında bazı gecikmeler veya yeniden düzenlenmesi gereken süreçler olabilir. Çalışma sistemini daha verimli hâle getirmek, zaman yönetimini geliştirmek ve sağlığını ihmal etmemek bu dönemin en önemli konuları arasında yer alıyor. Eski çalışma yöntemlerini bırakıp daha sürdürülebilir bir düzen kurman isteniyor.

Plüton retrosu dördüncü evinde aile, ev, kökler, gayrimenkuller ve geçmişle ilgili dönüşümü sürdürüyor. Aile içinde uzun süredir konuşulmayan konular gündeme gelebilir. Taşınma, ev alım satımı, miras veya aile büyükleriyle ilgili önemli kararlar alınabilir. İç dünyandaki güven duygusunu güçlendirdikçe dış yaşamındaki dengelerin de değiştiğini fark edeceksin.

6 Ağustos'ta Venüs on ikinci evine geçiyor. On ikinci ev bilinçaltını, ruhsal gelişimi, iç huzuru, gizli destekleri ve perde arkasında gelişen olayları temsil eder. Bu geçiş seni daha sezgisel, daha derin düşünen ve ruhsal olarak daha güçlü bir sürece taşıyor. Hayatında görünmeyen ama sana destek olan gelişmeler yaşanabilir. Gizli kalan bir konu aydınlanabilir, uzun süredir beklediğin bir haber perde arkasından olumlu şekilde sonuçlanabilir. Manevi çalışmalar, meditasyon, terapi ve içsel şifa açısından oldukça destekleyici bir dönem başlıyor.

Aşk hayatında Venüs'ün on ikinci eve geçmesi geçmişten gelen duyguların yeniden gündeme gelmesine neden olabilir. Eski bir ilişkiyle ilgili kapanış yaşayabilir veya uzun zamandır konuşulmayan bir konu çözüme kavuşabilir. Bazı Akrepler gizli yaşanan bir ilişkiyi sonlandırırken, bazıları ise kalplerini tamamen iyileştirerek yeni bir başlangıca hazırlanabilir.

Bekâr Akrepler için yeni bir aşk ilk etapta göz önünde olmayabilir. Tanışmalar ruhsal çalışmalar, yardım organizasyonları, hastaneler, eğitimler veya beklenmedik ortamlarda gerçekleşebilir. Hayatına girecek kişi derin, sezgisel, anlayışlı ve duygusal güven veren biri olabilir. İlişkinin zamanla güçlenmesi daha olası görünüyor.

Evli Akrepler eşleriyle geçmişte yaşanan kırgınlıkları konuşarak çözebilir. Birbirinizi daha iyi anlamanızı sağlayacak önemli yüzleşmeler yaşanabilir. Affetmek ve eski yükleri bırakmak ilişkinizi çok daha sağlam bir noktaya taşıyacaktır.

9 Ağustos'ta Merkür onuncu evine geçiyor. Bu haftanın en güçlü gelişmelerinden biri kariyer alanında yaşanıyor. Onuncu ev meslek, başarı, toplumdaki yer, yöneticiler ve uzun vadeli hedefleri temsil eder. Kendini daha güçlü ifade edeceğin, fikirlerinle dikkat çekeceğin ve önemli görüşmeler yapacağın bir dönem başlıyor. İş görüşmeleri, terfi konuşmaları, sunumlar, yeni projeler ve yöneticilerle yapılacak toplantılar açısından oldukça destekleyici etkiler altındasın. Kariyerinde görünürlüğün belirgin şekilde artabilir.

İş ve kariyer alanında özellikle yönetim, finans, psikoloji, sağlık, araştırma, güvenlik, danışmanlık, eğitim ve kamu alanında çalışan Akrepler önemli fırsatlar yakalayabilir. Uzun süredir beklediğin bir görev değişikliği veya yeni bir teklif gündeme gelebilir. Sabırlı çalışan Akrepler emeklerinin karşılığını almaya başlayacaktır.

Maddi konularda ortak gelirler, eşin kazancı veya yatırım planları yeniden değerlendirilebilir. Büyük riskler almak yerine uzun vadeli ve planlı hareket etmek daha doğru olacaktır. Kariyer alanındaki gelişmeler gelir artışını da beraberinde getirebilir.

Sağlık açısından altıncı evdeki Satürn retrosu yaşam düzenine dikkat çekiyor. Yoğun çalışma temposu nedeniyle bedenini ihmal etmemelisin. Sindirim sistemi, bağırsaklar, hormonal denge, stres ve uyku düzeni öncelikli konular arasında olabilir. Düzenli kontroller ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları bu süreçte büyük fayda sağlayacaktır.

Eğitim hayatında özellikle mesleki eğitimler, sertifika programları, uzmanlık alanları ve kariyer odaklı çalışmalar açısından başarılı etkiler alıyorsun. Yeni bilgiler iş hayatında seni bir adım öne taşıyabilir.

Aile hayatında Plüton'un etkisiyle geçmiş meseleler çözülebilir. Gayrimenkul, miras veya aile büyükleriyle ilgili önemli kararlar alınabilir. Ev içinde yapılacak değişiklikler sana hem huzur hem de güven duygusu kazandırabilir.

Bu hafta Akrep ve Yükselen Akrepler için en önemli mesaj şudur: Gerçek güç geçmişe tutunmakta değil, geçmişi dönüştürüp geleceğe cesaretle yürümektedir. Chiron ilişkilerini iyileştirirken, Venüs ruhunu güçlendiriyor, Merkür ise seni kariyer sahnesine taşıyor. Şimdi alacağın bilinçli kararlar, önümüzdeki aylarda hem aşk hayatında hem iş yaşamında hem de kişisel gelişiminde uzun yıllar etkisini sürdürecek yeni bir dönemin başlangıcını oluşturabilir.

Yay ve Yükselen Yay

Yay ve Yükselen Yay

3–9 Ağustos 2026: Evren Kapıları Sonuna Kadar Açıyor! Şans, Aşk ve Başarı İçin Hayatının En Büyük Dönüm Noktasına Giriyorsun!

3–9 Ağustos 2026 haftası Yay ve Yükselen Yaylar için çalışma hayatı, sağlık, aşk, eğitim, yurt dışı bağlantıları ve gelecek hedefleri açısından son derece önemli gelişmeleri beraberinde getiriyor. Bu hafta gökyüzü seni yalnızca yeni fırsatlarla buluşturmuyor; aynı zamanda uzun zamandır ertelediğin kararları alman ve hayatını daha sağlam temeller üzerine kurman için güçlü bir destek sunuyor. Chiron'un altıncı evinde başlayan retrosu, Venüs'ün sosyal çevreni canlandırması ve Merkür'ün dokuzuncu evine geçmesi, önümüzdeki ayların yönünü belirleyecek etkiler taşıyor.

Bu haftanın en önemli gökyüzü olayı Chiron'un altıncı evinde retro hareketine başlamasıdır. Altıncı ev çalışma hayatını, günlük düzenini, sağlık alışkanlıklarını, çalışma arkadaşlarını, hizmet alanını ve sorumluluklarını temsil eder. 6 Ocak 2027'ye kadar sürecek bu süreçte geçmişte seni yoran iş ortamları, ağır sorumluluklar, tükenmişlik hissi veya ihmal ettiğin sağlık konuları yeniden gündemine gelebilir. Ancak bu süreç seni yavaşlatmak için değil, yaşam düzenini daha sağlıklı ve sürdürülebilir hâle getirmen için çalışıyor. İş ortamında seni yoran kişilerden uzaklaşabilir, yeni çalışma sistemi kurabilir veya uzun zamandır düşündüğün kariyer değişikliği için hazırlık yapabilirsin. Sağlığın konusunda ertelediğin kontrolleri yaptırmak ve yaşam tarzını iyileştirmek bu dönemin en doğru adımlarından biri olacaktır.

Satürn ve Neptün retrosu beşinci evinde ilerlemeye devam ediyor. Beşinci ev aşk hayatını, çocukları, yaratıcılığı, hobileri, yatırımları ve kişisel mutluluğunu temsil eder. Aşk ilişkilerinde artık daha ciddi ve gerçekçi bir bakış açısı geliştiriyorsun. Devam eden ilişkiler sağlamlaşabilir, yüzeysel bağlar ise doğal olarak sona erebilir. Çocuk sahibi olmayı planlayanlar için bazı süreçler sabır gerektirebilir ancak uzun vadede kalıcı sonuçlar alınabilir. Yaratıcı projelerde disiplinli çalışan Yaylar önemli başarılar elde edebilir.

Plüton retrosu üçüncü evinde iletişim, eğitim, kardeşler, yakın çevre, ticaret ve dijital alanlarda dönüşümü sürdürüyor. Düşünce biçimin değişiyor. Konuşmaların daha etkili hâle gelirken, bilgiye yaklaşımın da derinleşiyor. Eğitim, yazarlık, medya, satış ve dijital platformlarda çalışan Yaylar için önemli değişimler yaşanabilir. Kardeşler veya yakın akrabalarla ilgili eski meseleler çözüme kavuşabilir.

6 Ağustos'ta Venüs on birinci evine geçiyor. Bu haftanın en şanslı etkilerinden biri sosyal çevrende yaşanıyor. On birinci ev arkadaşlıkları, ekip çalışmalarını, organizasyonları, sosyal medyayı, dijital projeleri ve geleceğe yönelik hedefleri temsil eder. Yeni insanlarla tanışabilir, güçlü bağlantılar kurabilir ve sana uzun vadede katkı sağlayacak çevrelere girebilirsin. Hayalini kurduğun bir proje için doğru ekip oluşabilir. Sosyal medya, internet, teknoloji ve organizasyon alanlarında çalışan Yaylar için oldukça verimli bir dönem başlıyor.

Aşk hayatında arkadaşlıklar aşka dönüşebilir. Bekâr Yaylar bir arkadaş ortamında, sosyal etkinlikte, eğitimde veya dijital platformlar aracılığıyla hayatlarını değiştirecek biriyle tanışabilir. Hayatına girecek kişi sosyal, entelektüel, özgür ruhlu ve aynı zamanda ilişkiye değer veren biri olabilir. Önce dostlukla başlayan bir bağ zaman içinde güçlü bir aşka dönüşebilir.

İlişkisi olan veya evli Yaylar partnerleriyle ortak hedefler belirleyebilir. Geleceğe yönelik planlar yapmak, birlikte seyahat etmek, yeni projelere başlamak veya ortak yatırım kararları almak ilişkinizi daha da güçlendirebilir. Birlikte kurulan hayaller bu dönemde daha gerçekçi bir zemine oturacaktır.

9 Ağustos'ta Merkür dokuzuncu evine geçiyor. Dokuzuncu ev yüksek öğrenim, yurt dışı, hukuk, yayıncılık, akademik çalışmalar, yabancı diller ve yaşam felsefesini temsil eder. Bu geçiş seni zihinsel olarak büyüten ve ufkunu genişleten bir dönemi başlatıyor. Eğitimler, seminerler, uluslararası bağlantılar, akademik projeler ve yurt dışı planları hız kazanabilir. Vize başvuruları, yabancı ortaklıklar veya hukuki süreçlerde önemli görüşmeler yapılabilir. Bilgini paylaşacağın alanlarda dikkat çekebilirsin.

İş ve kariyer alanında Chiron'un altıncı ev retrosu çalışma sistemini yeniden düzenlemeni sağlayacak. İş değiştirmeyi düşünen Yaylar yeni fırsatlarla karşılaşabilir. Özellikle eğitim, turizm, medya, hukuk, dış ticaret, danışmanlık, teknoloji ve akademik alanlarda çalışanlar için yeni kapılar açılabilir. Günlük iş yükünü daha verimli yönetmen uzun vadede başarıyı artıracaktır.

Maddi konularda sosyal çevren sayesinde yeni gelir fırsatları oluşabilir. Bir arkadaş tavsiyesi, ekip çalışması veya dijital bir proje beklenmedik kazançlar sağlayabilir. Ancak spekülatif yatırımlarda dikkatli olmak ve planlı hareket etmek faydalı olacaktır.

Sağlık açısından Chiron'un altıncı ev retrosu bedeninin verdiği sinyalleri ciddiye almanı istiyor. Sindirim sistemi, karaciğer, bağışıklık, kas-iskelet sistemi ve stres kaynaklı yorgunluklar ihmal edilmemeli. Düzenli spor, sağlıklı beslenme ve çalışma-dinlenme dengesini kurmak bu dönemde büyük önem taşıyor.

Eğitim alanında haftanın en güçlü burçlarından birisin. Merkür'ün dokuzuncu eve geçmesi sınavlar, akademik çalışmalar, yüksek lisans, doktora, yabancı dil eğitimleri ve uluslararası projeler açısından önemli başarılar getirebilir. Yazarlık, konuşmacılık ve eğitimcilikle ilgilenen Yaylar daha geniş kitlelere ulaşabilir.

Aile hayatında geleceğe yönelik planlar daha fazla konuşulabilir. Kardeşlerle, kuzenlerle veya yakın akrabalarla ortak kararlar alınabilir. Bir aile büyüğünden gelecek destek moralini yükseltebilir.

Bu hafta Yay ve Yükselen Yaylar için en önemli mesaj şudur: Büyük başarılar yalnızca cesaretle değil, doğru hazırlıkla gelir. Chiron çalışma hayatını ve sağlığını iyileştirirken, Venüs seni doğru insanlarla buluşturuyor, Merkür ise ufkunu genişleterek yeni kapılar açıyor. Bu hafta attığın bilinçli adımlar, önümüzdeki aylarda kariyerinden aşk hayatına, eğitiminden maddi kazançlarına kadar birçok alanda kalıcı ve güçlü dönüşümlerin başlangıcı olabilir.

Oğlak ve Yükselen Oğlak

Oğlak ve Yükselen Oğlak

3–9 Ağustos 2026: Kaderinin Altın Dönemi Başlıyor! Güç, Para, Aşk ve Başarı Aynı Anda Hayatına Akmaya Hazırlanıyor!

3–9 Ağustos 2026 haftası Oğlak ve Yükselen Oğlaklar için aşk, çocuklar, kariyer, ortak kazançlar, aile düzeni ve yaşam hedefleri açısından son derece güçlü etkiler taşıyor. Bu hafta gökyüzü seni hem duygusal hem maddi anlamda büyütecek yeni fırsatlarla buluştururken, geçmişten taşıdığın bazı yükleri de geride bırakmana yardımcı olacak. Chiron'un beşinci evinde başlayan retrosu, Venüs'ün kariyer alanını güçlendirmesi ve Merkür'ün ortak finansal konulara ışık tutması, önümüzdeki ayların en önemli gelişmelerini başlatıyor.

Bu haftanın en dikkat çekici gökyüzü olayı Chiron'un beşinci evinde retro hareketine başlamasıdır. Beşinci ev aşk hayatını, romantik ilişkileri, çocukları, yaratıcılığı, hobileri, sahneyi, girişimciliği ve kişisel mutluluğunu temsil eder. 6 Ocak 2027'ye kadar sürecek bu süreçte geçmişte yaşadığın aşk hayal kırıklıkları, karşılık bulmayan duygular, çocuklarla ilgili endişeler veya kendini yeterince ifade edemediğini düşündüğün konular yeniden gündemine gelebilir. Ancak bu kez amaç eski yaraları yeniden yaşatmak değil, onları kalıcı olarak iyileştirmektir. Kalbini korkular yerine sevgiye açtıkça hem ilişkilerinde hem de yaşam sevincinde büyük bir değişim yaşayabilirsin. Sanatsal çalışmalar, yaratıcı projeler ve kişisel yeteneklerin de bu süreçte yeniden güç kazanacaktır.

Satürn ve Neptün retrosu dördüncü evinde ilerlemeye devam ediyor. Dördüncü ev aile, ev, kökler, ebeveynler ve içsel güven duygunu temsil eder. Ev hayatında bazı sorumluluklar artabilir. Taşınma, gayrimenkul, aile büyükleriyle ilgili kararlar veya ev düzenini ilgilendiren konular yeniden planlanabilir. Bu süreç sana sağlam temeller kurmanın önemini hatırlatıyor. Aile içinde çözülemeyen meseleleri sabırla ele almak uzun vadede huzuru artıracaktır.

Plüton retrosu ikinci evinde para, gelirler, yatırımlar, özdeğer ve maddi güvenlik alanını dönüştürmeye devam ediyor. Kazanç modelin değişebilir. Eski gelir kaynaklarının yerini yeni fırsatlar alabilir. Paraya bakış açın değiştikçe finansal gücünü daha sağlam temeller üzerine inşa edebilirsin. Gereksiz harcamaları azaltmak ve uzun vadeli yatırım planları oluşturmak bu süreçte önemli avantaj sağlayacaktır.

6 Ağustos'ta Venüs onuncu evine geçiyor. Haftanın en güçlü gelişmelerinden biri kariyer alanında yaşanıyor. Onuncu ev meslek, başarı, toplumdaki yer, yöneticiler ve uzun vadeli hedeflerini temsil eder. Venüs burada seni görünür kılıyor. Yöneticilerden takdir görebilir, önemli iş teklifleri alabilir veya uzun zamandır emek verdiğin çalışmaların karşılığını almaya başlayabilirsin. Terfi, yeni görev, unvan değişikliği veya kariyerinde prestij kazandıracak gelişmeler gündeme gelebilir. Özellikle yönetim, finans, mühendislik, mimarlık, hukuk, kamu, eğitim ve kurumsal alanlarda çalışan Oğlaklar için oldukça şanslı bir dönem başlıyor.

Aşk hayatında Chiron'un beşinci ev retrosu geçmişte kapanmamış duygusal konuları gündeme getirebilir. Bazı Oğlaklar eski bir ilişkinin etkisini tamamen geride bırakırken, bazıları ise kalplerini yeniden açmaya hazırlanabilir. Duygularını bastırmak yerine açıkça ifade etmek bu süreçte büyük fark yaratacaktır.

Bekâr Oğlaklar için iş ortamı, kariyer bağlantıları, resmî kurumlar veya sosyal çevre aracılığıyla yeni bir tanışma yaşanabilir. Hayatına girecek kişi başarılı, olgun, sorumluluk sahibi ve geleceğe güvenle bakan biri olabilir. Başlayan ilişkiler zaman içinde ciddi bir birlikteliğe dönüşme potansiyeli taşıyor.

Evli Oğlaklar partnerleriyle gelecek planlarını daha net konuşabilir. Kariyer değişiklikleri, taşınma, çocuk planı veya ortak yatırımlar gündeme gelebilir. Birbirinize vereceğiniz destek ilişkinizi çok daha sağlam bir zemine taşıyacaktır.

9 Ağustos'ta Merkür sekizinci evine geçiyor. Sekizinci ev ortak gelirler, eşin kazancı, miras, kredi, vergi, sigorta ve finansal ortaklıkları temsil eder. Bu geçiş finansal planlamayı ön plana çıkarıyor. Bankalarla görüşmeler, yatırım kararları, ortak gelirler veya miras konularında önemli konuşmalar yapılabilir. Psikolojik olarak da derinleşeceğin, sezgilerinin güçleneceği bir dönem başlıyor. Gizli kalan bazı bilgiler açığa çıkabilir ve olayların perde arkasını daha net görebilirsin.

İş ve kariyer alanında Venüs'ün onuncu evdeki etkisi sayesinde haftanın en güçlü burçlarından biri olabilirsin. Sunumlar, mülakatlar, resmî görüşmeler, iş anlaşmaları ve yöneticilerle yapılacak toplantılar açısından oldukça destekleyici etkiler alıyorsun. Emeklerinin görünür olması seni yeni fırsatlara taşıyabilir.

Maddi konularda Plüton ikinci evde uzun vadeli dönüşümünü sürdürürken Merkür sekizinci evde ortak finansal kaynakları hareketlendiriyor. Yeni yatırım fırsatları, kredi yapılandırmaları, ortak kazançlar veya beklenen ödemeler gündeme gelebilir. Riskli adımlar yerine stratejik planlarla hareket etmek daha güçlü sonuçlar getirecektir.

Sağlık açısından dördüncü evdeki Satürn retrosu duygusal yüklerin beden üzerinde oluşturduğu etkilere dikkat çekiyor. Mide, sindirim sistemi, kemikler, dizler ve omurga sağlığına özen göstermek faydalı olacaktır. Ev ortamında daha huzurlu bir düzen kurmak psikolojik olarak da seni güçlendirecektir.

Eğitim hayatında özellikle mesleki gelişim, finans, yönetim, hukuk ve uzmanlık gerektiren alanlarda başarılı sonuçlar elde edebilirsin. Yeni eğitimler veya sertifika programları kariyerine önemli katkılar sağlayabilir.

Aile hayatında ev düzeniyle ilgili önemli kararlar alınabilir. Taşınma, ev alım satımı, aile büyükleriyle ilgili sorumluluklar veya miras konuları gündeme gelebilir. Sabırlı ve yapıcı iletişim aile içindeki huzuru artıracaktır.

Bu hafta Oğlak ve Yükselen Oğlaklar için en önemli mesaj şudur: Gerçek başarı yalnızca zirveye çıkmak değil, o zirvede kalıcı olmaktır. Chiron kalbini iyileştirirken, Venüs seni kariyer sahnesinde parlatıyor, Merkür ise maddi gücünü daha bilinçli yönetmeni sağlıyor. Şimdi atacağın planlı ve kararlı adımlar, önümüzdeki aylarda hem iş hayatında hem aşk yaşamında hem de finansal konularda uzun yıllar etkisini sürdürecek güçlü bir yükselişin başlangıcını oluşturabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kova ve Yükselen Kova

Kova ve Yükselen Kova

3–9 Ağustos 2026: Evren Kader Dosyanı Açıyor! Hayatındaki En Büyük Dönüşüm Evinde, Aşkında ve Geleceğinde Başlıyor!

3–9 Ağustos 2026 haftası Kova ve Yükselen Kovalar için aile, ev, kariyer, ilişkiler, eğitim ve yaşam yönü açısından son derece önemli gelişmeleri beraberinde getiriyor. Bu hafta gökyüzü seni geçmişin yüklerinden arındırırken, geleceğini çok daha sağlam temeller üzerine kurman için güçlü fırsatlar sunuyor. Chiron'un dördüncü evinde başlayan retrosu, Venüs'ün dokuzuncu evi aydınlatması ve Merkür'ün ilişki alanına geçmesi, önümüzdeki ayların en belirleyici etkileri arasında yer alıyor.

Bu haftanın en önemli gökyüzü olayı Chiron'un dördüncü evinde retro hareketine başlamasıdır. Dördüncü ev aile, anne ve baba, çocukluk anıları, kökler, ev, yuva, taşınma, gayrimenkuller ve içsel güven duygusunu temsil eder. 6 Ocak 2027'ye kadar sürecek bu süreçte çocukluk döneminden gelen duygusal yaralar, aile içinde çözülememiş meseleler, geçmiş kırgınlıklar veya kendini ait hissedemediğin durumlar yeniden gündemine gelebilir. Ancak bu süreç seni geçmişe hapsetmek için değil, köklerini güçlendirerek geleceğe sağlam adımlarla ilerletmek için çalışıyor. Aile içinde yıllardır konuşulmayan konular çözülebilir, ebeveynlerle ilişkiler iyileşebilir veya yeni bir ev kurma kararı gündeme gelebilir.

Satürn ve Neptün retrosu üçüncü evinde ilerlemeye devam ediyor. Üçüncü ev iletişim, eğitim, kardeşler, yakın çevre, kısa yolculuklar, ticaret ve zihinsel süreçleri temsil eder. İletişimde daha dikkatli olman gereken bir dönemdesin. Yanlış anlaşılmalar, geciken evraklar veya ertelenen eğitim planları yaşanabilir. Ancak bu süreç aynı zamanda düşünce biçimini olgunlaştırıyor. Konuşmadan önce düşünmek, planlarını sağlamlaştırmak ve bilgiyi doğru kullanmak sana büyük avantaj sağlayacaktır.

Plüton retrosu birinci evinde devam ediyor. Bu etki seni baştan aşağı değiştiren uzun soluklu bir dönüşümün içinde olduğunu gösteriyor. Dış görünüşün, karakterin, yaşam tarzın ve hayata bakış açın köklü biçimde değişiyor. Eski kimliğini geride bırakırken çok daha güçlü, kararlı ve etkileyici bir kişilik inşa ediyorsun. İnsanlar seni artık çok daha farklı algılamaya başlayabilir.

6 Ağustos'ta Venüs dokuzuncu evine geçiyor. Dokuzuncu ev yüksek öğrenim, akademik çalışmalar, yurt dışı, uluslararası bağlantılar, hukuk, yayıncılık ve yaşam felsefesini temsil eder. Bu geçiş sana yeni ufuklar açıyor. Yurt dışı planları hızlanabilir, eğitim fırsatları doğabilir, akademik çalışmalar desteklenebilir veya uluslararası iş birlikleri gündeme gelebilir. Seyahat etmek, yeni kültürler tanımak ve hayatını genişletecek deneyimler yaşamak için oldukça destekleyici bir dönem başlıyor.

Aşk hayatında uzak mesafeler, eğitim ortamları, seyahatler veya yabancı bağlantılar dikkat çekebilir. Bekâr Kovalar farklı şehirden veya farklı kültürden biriyle tanışabilir. Hayatına girecek kişi entelektüel, özgür düşünceli, kültürlü ve vizyon sahibi biri olabilir. Ortak idealler üzerine kurulan ilişkiler bu dönemde daha kalıcı olabilir.

İlişkisi olan veya evli Kovalar partnerleriyle birlikte yurt dışı planları yapabilir, eğitim alabilir veya geleceğe yönelik büyük kararlar verebilir. Birlikte çıkılacak bir yolculuk ya da ortak bir hedef ilişkinize yeni bir heyecan katabilir.

9 Ağustos'ta Merkür yedinci evine geçiyor. Yedinci ev evlilik, uzun süreli ilişkiler, ortaklıklar, sözleşmeler ve hukuki konuları temsil eder. Bu geçiş ilişkilerde iletişimi güçlendiriyor. Bekleyen konuşmalar yapılabilir, yanlış anlaşılmalar çözülebilir ve ortak kararlar daha sağlıklı şekilde alınabilir. İş ortaklıkları açısından da oldukça hareketli bir dönem başlıyor. Yeni sözleşmeler, iş birlikleri ve önemli görüşmeler gündeme gelebilir.

İş ve kariyer alanında özellikle yurt dışı bağlantılı projeler, eğitim, teknoloji, danışmanlık, hukuk, medya ve dijital platformlarda çalışan Kovalar için yeni fırsatlar doğabilir. Merkür'ün ilişki evine geçmesi müşterilerle, ortaklarla ve yöneticilerle yapılacak görüşmelerde başarı sağlayabilir. Uzun süredir beklenen bir anlaşma sonuçlanabilir.

Maddi konularda eğitim, danışmanlık, uluslararası işler veya ortaklıklar üzerinden yeni gelir fırsatları oluşabilir. Büyük yatırımlar yapmadan önce detaylı araştırma yapmak ve sözleşmeleri dikkatle incelemek faydalı olacaktır.

Sağlık açısından Plüton'un birinci evdeki etkisi yaşam tarzını kökten değiştirme isteği verebilir. Beslenme düzeni, kilo kontrolü, hormon dengesi, dolaşım sistemi ve stres yönetimine dikkat etmek önem taşıyor. Ruhsal olarak da eski yükleri bırakmak bedenine olumlu yansıyacaktır.

Eğitim alanında haftanın en güçlü burçlarından birisin. Venüs'ün dokuzuncu eve geçmesi sınavlar, yüksek lisans, doktora, yabancı dil, uluslararası eğitimler ve akademik çalışmalar açısından önemli destek sağlıyor. Bilgini büyüten her adım uzun vadeli başarıya dönüşebilir.

Aile hayatında Chiron'un dördüncü ev retrosu geçmişten gelen kırgınlıkları onarma fırsatı sunuyor. Ev değişikliği, taşınma, gayrimenkul yatırımı veya aile büyükleriyle ilgili önemli kararlar gündeme gelebilir. Duygusal güven duygunu güçlendirdikçe hayatının diğer alanlarında da daha sağlam ilerlediğini fark edeceksin.

Bu hafta Kova ve Yükselen Kovalar için en önemli mesaj şudur: Geleceği değiştirmek isteyen önce köklerini iyileştirmelidir. Chiron aile bağlarını ve iç dünyanı onarırken, Venüs sana yeni ufuklar açıyor, Merkür ise ilişkilerini ve ortaklıklarını güçlendiriyor. Şimdi vereceğin bilinçli kararlar, önümüzdeki aylarda hem kariyerinde hem aşk hayatında hem de yaşam düzeninde uzun yıllar etkisini sürdürecek büyük bir dönüşümün temelini oluşturabilir.

Balık ve Yükselen Balık

Balık ve Yükselen Balık

3–9 Ağustos 2026: Evren Seni Zirveye Hazırlıyor! Kaderin Değişiyor, Şans Kapıları Ardına Kadar Açılıyor!

3–9 Ağustos 2026 haftası Balık ve Yükselen Balıklar için iletişim, eğitim, para, ortak kazançlar, kariyer ve sağlık alanlarında son derece önemli gelişmelerin yaşanacağı güçlü bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Bu hafta gökyüzü seni yalnızca yeni fırsatlarla buluşturmuyor, aynı zamanda geçmişte seni yavaşlatan düşünce kalıplarını ve korkuları geride bırakman için de destekliyor. Chiron'un üçüncü evinde başlayan retrosu, Venüs'ün ortak finans alanını güçlendirmesi ve Merkür'ün çalışma hayatına geçmesi, önümüzdeki ayların en önemli gelişmelerinin temelini oluşturuyor.

Bu haftanın en önemli gökyüzü olayı Chiron'un üçüncü evinde retro hareketine başlamasıdır. Üçüncü ev iletişim, düşünce yapısı, eğitim, kardeşler, yakın akrabalar, ticaret, kısa yolculuklar, yazılı ve sözlü iletişim alanlarını temsil eder. 6 Ocak 2027'ye kadar sürecek bu süreçte geçmişte seni inciten sözler, kendini ifade edemediğini düşündüğün olaylar, eğitim hayatındaki hayal kırıklıkları veya kardeşlerle ilgili çözülememiş meseleler yeniden gündeme gelebilir. Ancak bu süreç seni geçmişe mahkûm etmek için değil, sesini daha güçlü duyurman ve kendine güvenerek konuşman için çalışıyor. Yazarlık, eğitim, danışmanlık, sosyal medya, dijital içerik üretimi ve ticari iletişim alanlarında önemli gelişmeler yaşayabilirsin. Kendini ifade ettikçe önündeki kapıların açıldığını göreceksin.

Satürn ve Neptün retrosu ikinci evinde ilerlemeye devam ediyor. İkinci ev para, kazançlar, özdeğer, yatırımlar ve maddi güvenliği temsil eder. Gelirlerini daha planlı yönetmen gereken bir dönemdesin. Harcamalarını gözden geçirmek, bütçeni düzenlemek ve uzun vadeli yatırım planları oluşturmak sana önemli avantaj sağlayacaktır. Aynı zamanda gerçek değerini yalnızca maddi başarıyla ölçmemen gerektiğini de öğreten bir süreçten geçiyorsun.

Plüton retrosu on ikinci evinde bilinçaltını, ruhsal gelişimini, geçmiş karmalarını ve görünmeyen süreçleri dönüştürmeye devam ediyor. İç dünyanda büyük bir arınma yaşanabilir. Geçmiş korkular, bilinçaltındaki yükler ve seni geride tutan alışkanlıklar yavaş yavaş çözülmeye başlayabilir. Sezgilerin güçlenebilir, rüyaların daha anlamlı hâle gelebilir ve ruhsal çalışmalar sana önemli farkındalıklar kazandırabilir.

6 Ağustos'ta Venüs sekizinci evine geçiyor. Sekizinci ev ortak gelirler, eşin kazancı, yatırımlar, miras, krediler, nafaka, sigorta ve derin duygusal bağları temsil eder. Maddi açıdan destekleyici bir süreç başlıyor. Beklenen bir ödeme gelebilir, kredi onayı alınabilir, ortak yatırımlardan kazanç sağlanabilir veya eşin gelirinde olumlu gelişmeler yaşanabilir. Finansal ortaklıklar güçlenebilir. Aynı zamanda duygusal ilişkilerde daha derin bağlar kurulabilir ve güven duygusu artabilir.

Aşk hayatında Venüs yüzeysel ilişkiler yerine ruhsal bağ kurabileceğin insanları hayatına çekiyor. Bekâr Balıklar için güçlü çekim hissedilecek, derin duygular uyandıracak bir tanışma yaşanabilir. Hayatına girecek kişi güven veren, olgun, sezgileri güçlü ve ilişkiye ciddi yaklaşan biri olabilir. Bu süreçte başlayan ilişkiler dönüştürücü bir etki taşıyabilir.

İlişkisi olan veya evli Balıklar partnerleriyle maddi konular, ortak yatırımlar ve geleceğe yönelik planlar üzerinde önemli kararlar alabilir. Birlikte aşılacak zorluklar ilişkinizi daha da güçlendirebilir. Güven duygusunu artıran konuşmalar ön planda olacaktır.

9 Ağustos'ta Merkür altıncı evine geçiyor. Altıncı ev çalışma hayatını, günlük düzenini, sağlığını, çalışma arkadaşlarını ve sorumluluklarını temsil eder. İş hayatında yoğun ama verimli bir dönem başlıyor. Yeni görevler, projeler, toplantılar ve iş görüşmeleri gündeme gelebilir. Çalışma düzenini daha sistemli hâle getirebilir ve verimliliğini artırabilirsin. İş arayan Balıklar için yeni fırsatlar doğabilir.

İş ve kariyer alanında özellikle eğitim, sağlık, danışmanlık, psikoloji, medya, iletişim, teknoloji ve hizmet sektöründe çalışan Balıklar önemli başarılar elde edebilir. Yazılı işler, sunumlar, raporlar ve toplantılar açısından destekleyici etkiler alıyorsun. Disiplinli çalışmanın karşılığı alınabilir.

Maddi konularda Venüs'ün sekizinci evdeki etkisi ortak gelirleri güçlendirirken Satürn ikinci evde sana sağlam finansal planlama yapmayı öğretiyor. Büyük harcamalar yerine uzun vadeli güven sağlayacak yatırımlara yönelmek daha doğru olacaktır. Miras, sigorta, vergi veya kredi işlemlerinde olumlu gelişmeler yaşanabilir.

Sağlık açısından Merkür'ün altıncı eve geçmesi yaşam düzenini yeniden planlaman için güçlü bir fırsat sunuyor. Beslenme alışkanlıklarını düzene koyabilir, spor programına başlayabilir veya uzun süredir ertelediğin sağlık kontrollerini yaptırabilirsin. Sindirim sistemi, bağışıklık, ayaklar ve stres kaynaklı yorgunluklara dikkat etmek faydalı olacaktır.

Eğitim hayatında Chiron'un üçüncü ev retrosu geçmişte yarım kalan eğitimleri tamamlama, yeni sertifika programlarına katılma ve iletişim becerilerini geliştirme açısından önemli destek sağlıyor. Yazarlık, konuşmacılık, yabancı dil ve dijital eğitim alanlarında başarılı sonuçlar elde edebilirsin.

Aile hayatında kardeşlerle ve yakın akrabalarla ilişkiler güçlenebilir. Uzun süredir çözülemeyen bir iletişim sorunu tatlıya bağlanabilir. Ortak maddi konular veya aile yatırımlarıyla ilgili önemli kararlar alınabilir.

Bu hafta Balık ve Yükselen Balıklar için en önemli mesaj şudur: Hayatını değiştiren en büyük güç, doğru zamanda söylediğin doğru söz ve cesaretle attığın ilk adımdır. Chiron sesini güçlendirirken, Venüs maddi ve duygusal bağlarını derinleştiriyor, Merkür ise iş hayatını yeni fırsatlarla buluşturuyor. Bu hafta yapacağın bilinçli seçimler, önümüzdeki aylarda kariyerinden ilişkilerine, finansal düzeninden ruhsal gelişimine kadar birçok alanda kalıcı ve güçlü başarıların başlangıcını oluşturabilir.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

Facebook

Web

Instagram 

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam