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Bugün İndirimde Neler Var? 3 Ağustos 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 3 Ağustos 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
03.08.2026 - 11:55
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Ağustos ayının bu ilk pazartesi gününde tarzınıza şıklık katacak deri aksesuar ve elbiselerden yaz gecelerinde serin tutan pijama takımlarına, eşyalarınızı güvende tutan akıllı takip cihazlarından ikonik terlik ile güneş gözlüklerine, saç bakım ürünlerinden lüks kozmetik fırsatlarına kadar harika kampanyalar kapıyı çaldı. 

Özel indirim kodlarına, sepet avantajlarına ve net fiyat düşüşlerine sepetinizi onaylamadan önce mutlaka göz atın.

Bu içerik 03.08.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Ciltle temas ettikçe şeffaflaşıp emilen yoğun kolajen yapısıyla cilde anında cam gibi parlaklık ve dolgunluk kazandıran mucizevi 2'li yüz maskesi.

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Dökümlü rahat kesimi, sevimli ip askıları ve yazın enerjisini yansıtan yağ yeşili tonuyla sıcak günlerde dilediğiniz gibi hareket etmenizi sağlayan elbise.

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Son 90 günün en düşük fiyatına inen, hakiki deri kalitesiyle ceplerde fazla yer kaplamadan kartları düzenli tutan zamansız bir aksesuar.

Tommy Hilfiger Erkek Eton Cc Holder Kredi Kartlık

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Dagi pamuk atlet şortlu kadın pijama takımı %50 yarı fiyat indirimiyle 2.499,95 TL yerine 1.239,98 TL!

Dagi pamuk atlet şortlu kadın pijama takımı %50 yarı fiyat indirimiyle 2.499,95 TL yerine 1.239,98 TL!

Yılın en düşük fiyatına gerileyen, pamuklu kumaşının nefes alan yapısı ve şık biye detaylarıyla sıcak yaz gecelerinde maksimum serinlik sunan pijama seti.

Dagi Kadın Pijama Takımı Biyeli Pamuk Atlet Şort

Neutron SmartTag Apple lisanslı akıllı takip cihazı özel fiyatıyla net 314,10 TL!

Neutron SmartTag Apple lisanslı akıllı takip cihazı özel fiyatıyla net 314,10 TL!

Apple'ın 'Bul' uygulamasıyla tam uyumlu çalışan; anahtar, çanta, cüzdan, bavul ve hatta evcil hayvanların konumunu anında tespit etmeyi sağlayan son derece pratik bir cihaz.

Neutron SmartTag Akıllı Takip Cihazı Apple Uyumlu

Mavi Suzy Gold klasık mürekkep mavi jean elbise 1.699,99 TL yerine net 1.189,99 TL!

Mavi Suzy Gold klasık mürekkep mavi jean elbise 1.699,99 TL yerine net 1.189,99 TL!

Yazlık ince kot kumaşı, vücudu zarifçe saran klasik kesimi ve zamansız mavi tonuyla günlük kombinlerin kurtarıcısı bir elbise.

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Babyton anlık yatıştırıcı Hero Stick XL sepete özel net 279,20 TL'lik fiyatıyla karşınızda!

Babyton anlık yatıştırıcı Hero Stick XL sepete özel net 279,20 TL'lik fiyatıyla karşınızda!

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Babyton Anlık Yatıştırıcı Hero Stick XL 15 gr

Tangle Teezer Ultimate Detangler saç fırçası 1.673,00 TL yerine net 1.430,00 TL!

Tangle Teezer Ultimate Detangler saç fırçası 1.673,00 TL yerine net 1.430,00 TL!

Chrome Choc Bronze rengiyle göz kamaştıran, ıslak ve kuru saçlarda kırılmaları önleyerek düğümlenen saçları kolayca açan ikonik tarak.

Tangle Teezer Ultimate Detangler Saç Fırçası Chrome Choc Bronze

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Yves Saint Laurent ürünlerinde %30'a varan indirim ve 5.000 TL üzerine mini Lovende ruj hediye!

Yves Saint Laurent ürünlerinde %30'a varan indirim ve 5.000 TL üzerine mini Lovende ruj hediye!

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Yves Saint Laurent Allık ve Ruj Çeşitleri

Karaca Home yazlık pike koleksiyonunda kaçırılmayacak fiyatlar sadece 369,00 TL!

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Yatak odalarına yaz ferahlığı getiren, yumuşacık dokusu ve cildi terletmeyen yapısıyla sıcak gecelerde ideal bir uyku sunan renk renk pikeler.

Karaca Home Yazlık Pike Çeşitleri

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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