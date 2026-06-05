Ecem Özkaya ile Aşk İddialarına Karışan Barış Atay Hakkındaki Gerçeği Eski Eşi Açıkladı!

Oyunculuk kariyerinde Hayat Devam Ediyor gibi ses getiren projelerde yer alan Atay, sinema tarafında ise Eksik ve Aden gibi yapımlarla yönetmen koltuğuna oturarak farklı bir kariyer yolculuğuna çıktı.

Tiyatro sahnesinde de oldukça aktif olan Barış Atay, özellikle Sadece Diktatör adlı tek kişilik oyunu ile uzun yıllar adından söz ettirdi. Kimi şehirlerde yasaklanan ve büyük tartışmalar yaratan oyun, Atay'ın sanat ve siyaset eksenindeki kimliğinin en dikkat çeken örneklerinden biri oldu. Son yıllarda ise aktif siyasetin ön planından çekilen Atay, yeniden tiyatroya ağırlık verdi ve Sabotaj adlı oyunla seyirci karşısına çıkmaya başladı.

Özel hayatında ise uzun yıllar yönetmen Beste Sultan Kasapoğulları ile evli olan Barış Atay, bu evlilikten bir çocuk sahibi oldu. Çift bugüne kadar ilişkilerini de ayrılık süreçlerini de gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. Hatta kamuoyunun büyük bölümü ikilinin halen evli olduğunu düşünüyordu.

Ancak geçtiğimiz günlerde İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenen Metallica konserinden gelen görüntüler magazin gündemini karıştırdı. Barış Atay'ın oyuncu Ecem Özkaya ile birlikte görüntülenmesi ve ikilinin sosyal medya paylaşımlarındaki benzer detaylar kısa sürede aşk iddialarını beraberinde getirdi. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından bazı kullanıcılar Atay'ın evli olduğunu düşünerek 'yasak aşk' ve 'ihanet' yorumları yapmaya başladı.