Ecem Özkaya ile Aşk İddialarına Karışan Barış Atay Hakkındaki Gerçeği Eski Eşi Açıkladı!
Bir dönemin en popüler gençlik dizilerinden Arka Sıradakiler ile hafızalara kazınan, sonrasında oyunculuk kariyerinin yanı sıra siyaset sahnesindeki çıkışlarıyla da adından sıkça söz ettiren Barış Atay, bu kez özel hayatıyla gündemde. İsviçre'de düzenlenen Metallica konserinde oyuncu Ecem Özkaya ile görüntülenen Atay hakkında ortaya atılan aşk ve ihanet iddiaları kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Ancak gündemi asıl değiştiren gelişme, yıllardır kamuoyundan gizlenen bir boşanma gerçeğinin ortaya çıkmasıydı. Barış Atay'ın eski eşi Beste Sultan Kasapoğulları'nın yaptığı açıklama hem iddialara son noktayı koydu hem de magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Gelin, çok konuşulan aşk iddialarına ve eski eşinden gelen dikkat çeken açıklamaya birlikte bakalım.
Bir dönem televizyon ekranlarının en sevilen gençlik dizilerinden Arka Sıradakiler'de hayat verdiği Saffet karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan Barış Atay, yıllar içinde Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.
Gündem büyüyünce sessizliği bozan isim ise Barış Atay'ın eski eşi Beste Sultan Kasapoğulları oldu.
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