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Ecem Özkaya ile Aşk İddialarına Karışan Barış Atay Hakkındaki Gerçeği Eski Eşi Açıkladı!

Ecem Özkaya ile Aşk İddialarına Karışan Barış Atay Hakkındaki Gerçeği Eski Eşi Açıkladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.06.2026 - 14:00
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Bir dönemin en popüler gençlik dizilerinden Arka Sıradakiler ile hafızalara kazınan, sonrasında oyunculuk kariyerinin yanı sıra siyaset sahnesindeki çıkışlarıyla da adından sıkça söz ettiren Barış Atay, bu kez özel hayatıyla gündemde. İsviçre'de düzenlenen Metallica konserinde oyuncu Ecem Özkaya ile görüntülenen Atay hakkında ortaya atılan aşk ve ihanet iddiaları kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Ancak gündemi asıl değiştiren gelişme, yıllardır kamuoyundan gizlenen bir boşanma gerçeğinin ortaya çıkmasıydı. Barış Atay'ın eski eşi Beste Sultan Kasapoğulları'nın yaptığı açıklama hem iddialara son noktayı koydu hem de magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Gelin, çok konuşulan aşk iddialarına ve eski eşinden gelen dikkat çeken açıklamaya birlikte bakalım.

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Bir dönem televizyon ekranlarının en sevilen gençlik dizilerinden Arka Sıradakiler'de hayat verdiği Saffet karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan Barış Atay, yıllar içinde Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Bir dönem televizyon ekranlarının en sevilen gençlik dizilerinden Arka Sıradakiler'de hayat verdiği Saffet karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan Barış Atay, yıllar içinde Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Oyunculuk kariyerinde Hayat Devam Ediyor gibi ses getiren projelerde yer alan Atay, sinema tarafında ise Eksik ve Aden gibi yapımlarla yönetmen koltuğuna oturarak farklı bir kariyer yolculuğuna çıktı.

Tiyatro sahnesinde de oldukça aktif olan Barış Atay, özellikle Sadece Diktatör adlı tek kişilik oyunu ile uzun yıllar adından söz ettirdi. Kimi şehirlerde yasaklanan ve büyük tartışmalar yaratan oyun, Atay'ın sanat ve siyaset eksenindeki kimliğinin en dikkat çeken örneklerinden biri oldu. Son yıllarda ise aktif siyasetin ön planından çekilen Atay, yeniden tiyatroya ağırlık verdi ve Sabotaj adlı oyunla seyirci karşısına çıkmaya başladı.

Özel hayatında ise uzun yıllar yönetmen Beste Sultan Kasapoğulları ile evli olan Barış Atay, bu evlilikten bir çocuk sahibi oldu. Çift bugüne kadar ilişkilerini de ayrılık süreçlerini de gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. Hatta kamuoyunun büyük bölümü ikilinin halen evli olduğunu düşünüyordu.

Ancak geçtiğimiz günlerde İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenen Metallica konserinden gelen görüntüler magazin gündemini karıştırdı. Barış Atay'ın oyuncu Ecem Özkaya ile birlikte görüntülenmesi ve ikilinin sosyal medya paylaşımlarındaki benzer detaylar kısa sürede aşk iddialarını beraberinde getirdi. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından bazı kullanıcılar Atay'ın evli olduğunu düşünerek 'yasak aşk' ve 'ihanet' yorumları yapmaya başladı.

Gündem büyüyünce sessizliği bozan isim ise Barış Atay'ın eski eşi Beste Sultan Kasapoğulları oldu.

Gündem büyüyünce sessizliği bozan isim ise Barış Atay'ın eski eşi Beste Sultan Kasapoğulları oldu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yıllardır bilinmeyen bir gerçeği kamuoyuyla paylaşan Kasapoğulları, 'Evlenirken kimseye sormadığımız gibi boşanırken de bunu kimseye duyurma ihtiyacı hissetmedik. Biz sevgili Barış Atay'la 7 yıl önce yollarımızı dostça ayırdık. Harika bir çocuğumuz, her zaman sürecek candan bir dostluğumuz var' ifadelerini kullandı.

Açıklamasında çıkan haberlerin abartıldığını da belirten Kasapoğulları, 'Konunun haber değeri yok yani arkadaşlar. En azından benim konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Sessizce dağılabiliriz' sözleriyle dikkat çekti. Bu açıklamanın ardından sosyal medyada günlerdir konuşulan 'ihanet' iddiaları da boşa çıkmış oldu. Barış Atay ise eski eşinin paylaşımını kendi hesabından yayımlayarak açıklamaya destek verdi.

'Selamlar.

Hiçbir zaman özel hayatımı paylaşmaktan keyif almadım.

Şu anda da almıyorum.

Evlenirken kimseye sormadığımız gibi boşanırken de bunu kimseye duyurma ihtiyacı hissetmedik.

Neden hissedelim ki?

Biz sevgili @barisatay'la 7 yıl önce yollarımızı dostça ayırdık.

Harika bir çocuğumuz, her zaman sürecek candan bir dostluğumuz var.

Konunun haber değeri yok yani arkadaşlar.

En azından benim konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar.

Sessizce dağılabiliriz...

Saygılarımla 🙏😇'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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