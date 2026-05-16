Mauro Icardi'nin Sosyal Medya Paylaşımı Kafa Karıştırdı: Galatasaray'a Veda mı Etti?

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.05.2026 - 19:26

Mauro Icardi, Galatasaray camiasında büyük yankı uyandıran paylaşımıyla gündemin merkezine yerleşti. Arjantinli yıldızın yaptığı açıklama, taraftarlar arasında veda mesajı olarak yorumlandı.

Deneyimli golcünün, “Bazı aşklar elveda demez. Yıllar geçtikçe geriye bakacağım ve bir zamanlar gerçekten mutlu olduğum harika bir ülkede olduğumu bilerek gülümseyeceğim.” sözleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı bulurken, paylaşım sarı-kırmızılı taraftarlar arasında ayrılık iddialarını da beraberinde getirdi.

Galatasaray'la kariyerine yeni bir şampiyonluk daha ekledi.

Geldiği sezondan bu yana şampiyonluklar yaşayan Icardi için gelecek şimdilik belirsiz. İki tarafın da yeni sözleşme için ilk teması kurduğu söylenirken, iddialara göre iki tarafın da ortak noktada buluşmaları şimdilik zor görünüyor. 

Bugün de Mauro Icardi veda niteliğinde bir paylaşıma imza attı. Ancak bazı taraftarlar bunun bir veda olmadığı görüşünde.

İşte açıklamanın tamamı:

'Dört yıl önce hayatın beni yaşayacağım en güzel hikayelerden birine götürdüğünü bilmeden geldim.

Bugün anlıyorum ki sadece futbol değildi.

Hiçbir zaman sadece futbol değildi.

Çünkü stadyumun gürültüsü, İstanbul ışıkları, tribünlerden inen şarkılar ve milyonlarca insanın aşkı arasında...

Farkında olmadan, evden uzakta bir ev buldum.

Dört yıl oldu.

Dört şampiyonluk.

Binlerce sarılma.

Milyonlarca hatıra.

Ama en değerli şey kupalar değildi.

Bütün bir ülkenin kalbimi açtığını ve içimdeki derinliklere girdiğini hissetmekti.

Çünkü içinde sonsuza kadar kalan yerler vardır.

Türkiye benim için öyle olacak.

Silinmesi imkansız bir anı.

Zamanın asla dokunamayacağı bir aşk.

Çünkü dünyanın 90 dakikalığına durduğu geceler oldu.

Ve o anlarda tüm stadyum şarkı söylerken futbolun çok ötesinde bir şey yaşadığımı anladım.

Çocukların gözlerinde mutluluğu gördüm.

Sanki beni hayatım boyunca tanıyormuş gibi sarılan insanların gözyaşlarını gördüm.

Ve çok büyük bir sevgi hissettim... Bazı şeyleri kelimelerin bile açıklayamayacağını.

Teşekkürler Galatasaray.

Beni bu hikayenin bir parçası yaptığın için teşekkürler.

Sevildiğini, saygı duyulduğunu ve sonsuz hissetmemi sağladığın için teşekkür ederim.

Belki bir gün ışıklar söner, maçlar biter ve zaman geçer.

Ama bazı aşklar elveda demez.

Ve yıllar geçtikçe, geriye bakacağım ve bir zamanlar gerçekten mutlu olduğum harika bir ülkede olduğumu bilerek dolu bir kalbimle gülümseyeceğim.'

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
