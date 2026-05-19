Mehmed: Fetihler Sultanı Dizisi Yeni Bölüm Var mı? 19 Mayıs TRT 1 Yayın Akışı

Esra Demirci - TV Editörü
19.05.2026 - 17:40

TRT 1 ekranlarının sevilen tarihi dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümüyle bu akşam yayınlanacak mı sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Özellikle son bölümde yaşanan gelişmeler sonrası “Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı?”, “Yeni bölüm yayınlanacak mı?” ve “TRT 1 yayın akışında Mehmed: Fetihler Sultanı saat kaçta?” soruları arama motorlarında öne çıktı.

TRT 1 Dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı Bu Akşam Var mı?

TRT 1’in 19 Mayıs Salı gününe ait güncel yayın akışına göre Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünde Sultan Mehmed’in kritik hamleleri ve saraydaki güç dengeleri dikkat çekerken, bölüm öncesi yayınlanan fragman sosyal medyada büyük ilgi gördü.

19 Mayıs Salı TRT 1 Yayın Akışı

  • 06.45 — Beni Böyle Sev

  • 09.00 — Anıtkabir’den Naklen Yayın

  • 09.15 — Beni Böyle Sev

  • 10.30 — Alişan ile Hayata Gülümse

  • 13.15 — Bir Dönüm Noktası: 19 Mayıs 1919

  • 13.45 — Seksenler

  • 14.30 — Benim Adım Melek

  • 17.45 — Lingo Türkiye

  • 19.00 — Ana Haber

  • 20.00 — Mehmed: Fetihler Sultanı (Yeni Bölüm)

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
