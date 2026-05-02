Flaş Gelişme: Burdur'da Bulunan Kafatası, Müge Anlı'da Aranan Mehmet Çetin'e Ait Çıktı

Uzun süre kendisinden haber alınamayan Mehmet Çetin’in ailesi, geçtiğimiz yıl Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak dosyayı yeniden gündeme taşımıştı.

Müge Anlı'nın programıyla beraber yeniden başlatılan incelemede, Mehmet Çetin’in kaybolmadan önce kredi çektiği ve hayat sigortası yaptırdığı ortaya çıkmış, sigorta tazminatının cezaevinde bulunan bir kişiye bırakıldığı iddiası şoke etmişti. Fakat dosyadaki en dikkat çeken detay Bayram Akçay’ın ortaya attığı “cinsiyet değiştirdi” iddiasıydı.

Müge Anlı'nın programında işlenmesinin ardından söz konusu olay hakkında resmi soruşturma başlatılmış ve Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Mayıs 2025’te Isparta ve İstanbul başta olmak üzere çeşitli illerde operasyon düzenlemişti.

Operasyon kapsamında Mehmet Çetin’in eski eşi Derya K., arkadaşı Bayram A. ve Bekir B. gözaltına alınırken ayrıca hükümlü bulunan T.G. ve M.K.’nin de cezaevlerinden dosyaya dahil edilmişti.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız bir tabanca ile cep telefonlarına el konulurken Bayram A., 24 Mayıs 2025’te “kasten öldürme” suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. İlk etapta adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Derya K. ise kısa süre sonra aynı suçlamayla yeniden tutuklanmış, Bekir B. hakkında adli kontrol kararı verilmişti.