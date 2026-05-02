Flaş Gelişme: Burdur'da Bulunan Kafatası, Müge Anlı'da Aranan Mehmet Çetin'e Ait Çıktı

Flaş Gelişme: Burdur'da Bulunan Kafatası, Müge Anlı'da Aranan Mehmet Çetin'e Ait Çıktı

Esra Demirci - TV Editörü
02.05.2026 - 13:16

2015 yılında Isparta'da kaybolan ve ailesi tarafından Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranan Mehmet Çetin hakkında flaş gelişme yaşandı. Burdur'da bulunan bir kafatasının, Müge Anlı'da aranan Mehmet Çetin'e ait olduğu çıktı.

2015 yılında Isparta’da kaybolan Mehmet Çetin dosyasında 11 yıl sonra flaş bir gelişme yaşandı.

2015 yılında Isparta’da kaybolan Mehmet Çetin dosyasında 11 yıl sonra flaş bir gelişme yaşandı.

Uzun süre kendisinden haber alınamayan Mehmet Çetin’in ailesi, geçtiğimiz yıl Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak dosyayı yeniden gündeme taşımıştı.  

Müge Anlı'nın programıyla beraber yeniden başlatılan incelemede, Mehmet Çetin’in kaybolmadan önce kredi çektiği ve hayat sigortası yaptırdığı ortaya çıkmış, sigorta tazminatının cezaevinde bulunan bir kişiye bırakıldığı iddiası şoke etmişti. Fakat dosyadaki en dikkat çeken detay Bayram Akçay’ın ortaya attığı “cinsiyet değiştirdi” iddiasıydı.

Müge Anlı'nın programında işlenmesinin ardından söz konusu olay hakkında resmi soruşturma başlatılmış ve Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Mayıs 2025’te Isparta ve İstanbul başta olmak üzere çeşitli illerde operasyon düzenlemişti.

Operasyon kapsamında Mehmet Çetin’in eski eşi Derya K., arkadaşı Bayram A. ve Bekir B. gözaltına alınırken ayrıca hükümlü bulunan T.G. ve M.K.’nin de cezaevlerinden dosyaya dahil edilmişti.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız bir tabanca ile cep telefonlarına el konulurken Bayram A., 24 Mayıs 2025’te “kasten öldürme” suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. İlk etapta adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Derya K. ise kısa süre sonra aynı suçlamayla yeniden tutuklanmış, Bekir B. hakkında adli kontrol kararı verilmişti.

Soruşturma sürerken Burdur’da Mart ayında boş bir arazide bulunan kafatasıyla ilgili yürütülen inceleme dosyada kritik bir kırılma yarattı.

Soruşturma sürerken Burdur’da Mart ayında boş bir arazide bulunan kafatasıyla ilgili yürütülen inceleme dosyada kritik bir kırılma yarattı.

Yapılan DNA analizleri sonucunda kafatasının, 11 yıl önce kaybolan Mehmet Çetin’e ait olduğu kesinleşti.

Yetkililer, şu ana kadar yalnızca kafatasına ulaşıldığını, vücudun diğer bölümlerinin ise henüz bulunamadığını açıkladı. Özel ekiplerin olayın tüm yönlerini aydınlatmak ve kayıp kalıntılara ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
