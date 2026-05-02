Reyting Rekortmeni Dizi Kan Kaybetmeye Devam Ediyor: 1 Mayıs Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı

Kızılcık Şerbeti Reyting Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci - TV Editörü
02.05.2026 - 12:05

1 Mayıs Cuma reyting sonuçları belli oldu.

Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz ve Arka Sokaklar'ın yeni bölümlerinin yayınlandığı 1 Mayıs Cuma günü reyting sonuçlarında şaşırtan reyting kaybı yaşandı. Reyting rekortmeni dizi Taşacak Bu Deniz üç kategoride de ciddi reyting kaybetti. Rakibi Kızılcık Şerbeti ise AB ve ABC1 kategorilerinde artış yaşadı.

İşte 1 Mayıs Cuma Reyting Sonuçları...

Taşacak Bu DenizKızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 1 Mayıs Cuma reyting sonuçları açıklandı. TRT'nin rekortmen dizisi Taşacak Bu Deniz, düşüş trendini sürdürdü. Fenomen dizi Taşacak Bu Deniz üç kategoride de reyting kaybetti. Sevilen dizinin reyting kaybı 1 puanı bulurken rakibi Kızılcık Şerbeti atağa geçti. Kızılcık Şerbeti, AB ve ABC1 kategorilerinde yükseliş yaşadı.

1 Mayıs Cuma TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları şu şekilde:

Taşacak Bu Deniz

TOTAL: 12.27 (1)

AB: 11.71 (1)

ABC: 12.65 (1)

Kızılcık Şerbeti

TOTAL: 6.78 (2)

AB: 6.92 (2)

ABC: 7.52 (2)

Arka Sokaklar

TOTAL: 4.44 (6)

AB: 1.22 (16)

ABC: 2.40 (9)

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
