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Casper Nirvana X750 İncelemesi: Günlük Kullanım Performansı

Casper Nirvana X750 İncelemesi: Günlük Kullanım Performansı

Kai Hiwatari
Kai Hiwatari - Onedio Editörü
25.09.2026 - 17:12
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Casper Nirvana X750, 37.581 TL'den başlayan fiyatı ve DDR5'li Intel Core donanımıyla günlük iş ve ofis kullanımına göre şekillenen bir laptop.

Casper Nirvana X750, 37.581 TL'den başlayan fiyatı ve DDR5'li Intel Core donanımıyla günlük iş ve ofis kullanımına göre şekillenen bir laptop.

Casper Nirvana X750; 15.6 inç Full HD IPS ekranı, DDR5 RAM'i, Microsoft Copilot tuşu ve 1.6 kg'lık gövdesiyle ofis işlerinden dizi gecelerine uzanan günlük kullanım için hazırlanmış bir laptop.

Son Güncelleme: 24 Eylül 2026

Fiyat/performans odaklı, günlük işleri kasmadan yapıp dizi-film de izleyebileceğin bir laptop arıyorsan Casper Nirvana X750 listene girmeli. Casper'ın resmi sitesinde 37.581 TL'den başlayan fiyatlarla satılan X750; Intel Core 5 210H ve 13. nesil Intel Core i3/i5/i7 işlemci seçenekleri, 8 GB'tan 64 GB'a kadar DDR5 RAM, 15.6 inç Full HD IPS ekran, Microsoft Copilot tuşu, Windows 11 Pro seçeneği ve 1.6 kg ağırlığıyla 35-40 bin TL bandında hafif, şık ve yapay zeka destekli bir iş bilgisayarı arayanlara hitap ediyor.

Casper Nirvana X750 kimin için uygun?

Casper Nirvana X750, ofis uygulamaları, iş takibi, çoklu görev, video toplantı ve dizi-film izleme gibi günlük işleri tek cihazda toplamak isteyenler için konumlanan 15.6 inçlik bir laptop. Casper, X750'yi günlük kullanım beklentilerini karşılamak için tasarladığını ve farklı konfigürasyonlarla sunduğunu belirtiyor. Yani öğrenciden beyaz yakalıya, evden çalışandan küçük işletme sahibine kadar herkes cihazı kendi ihtiyacına göre ayarlayabiliyor.

  • Ofis ve iş takibi yapanlar: Windows 11 Pro seçeneği ve tek tuşla açılan Copilot
  • Sık toplantıya girenler: 2 MP kamera, sürgülü kamera kapağı ve Dolby Audio
  • Dizi-film sevenler: 15.6 inç Full HD IPS ve yansıma önleyici ekran
  • Laptopunu her gün taşıyanlar: 1.6 kg ağırlık ve 19.2 mm kalınlık

Casper Nirvana X750 günlük işleri kasmadan yapar mı?

Casper Nirvana X750, günlük ofis uygulamalarından çoklu görevlere kadar akıcı bir kullanım hedefleyen bir donanımla geliyor; işin temelinde Intel Core işlemci, DDR5 RAM ve M.2 NVMe SSD üçlüsü var. Casper, X750'de 15W yerine 45W güç tüketen işlemciler kullandığını vurguluyor. Konfigüratörde Core 5 210H, Core i5 13420H ve Core i7 13620H seçeneklerinin yanında, daha hafif kullanım için 13. nesil Core i3 1315U da bulunuyor.

DDR5 RAM ve NVMe SSD sana ne kazandırıyor?

Casper Nirvana X750'deki 4800 MHz DDR5 RAM, Casper'ın verilerine göre DDR4'e kıyasla %15'e varan performans farkı sunuyor. Uygulamaların daha hızlı açılması da buradan geliyor, çünkü DDR5 önceki nesle göre daha yüksek hızda veri transferi ve daha iyi enerji verimliliği sağlıyor. Depolamada PCIe 4.0 SSD seçeneklerinde okuma hızı 5000 MB/s'den başlıyor, 2 TB modelde 6400 MB/s'ye çıkıyor.

Hangi konfigürasyonu seçmeli?

Casper Nirvana X750'yi satın alırken işlemci, RAM, SSD ve işletim sistemini özelleştirebiliyorsun. Yoğun çoklu görev, çok sekmeli tarayıcı kullanımı ve yapay zeka araçlarıyla çalışacaksan H kodlu işlemcilerden birini ve daha yüksek RAM kapasitesini seçmek mantıklı. Belge, e-posta ve internetle sınırlı bir kullanımda ise Core i3 1315U ve daha düşük RAM seçenekleri bütçeyi rahatlatabilir.

Casper Nirvana X750 teknik özellikleri tek bakışta
ÖzellikCasper Nirvana X750
İşlemci seçenekleriCore 5 210HCore i7 13620HCore i5 13420HCore i3 1315U
Ekran kartıDahili, Intel Iris Xe
Ekran15.6 inç FHD (1920x1080) IPS, %45, 250 nit, yansıma önleyici (Anti-Glare), 180° açılma
RAM8 GB / 12 GB / 16 GB / 24 GB / 32 GB / 48 GB / 64 GB DDR5 4800 MHz
RAM yuvası2 adet SODIMM, maksimum 64 GB
Depolama250 GB PCIe 3.0 (3200/2700 MB/s), 500 GB PCIe 4.0 (5000/4100 MB/s), 1 TB PCIe 4.0 (5000/4500 MB/s), 2 TB PCIe 4.0 (6400/5000 MB/s)
Batarya3 hücre, 53.58 Wh, 4700 mAh, Akıllı Batarya
Adaptör65W (19V 3.42A)
Ağırlık / Boyut1.6 kg / 357.4 x 227.9 x 19.2 mm
Kamera2 MP HD 720p, sürgülü kamera kapağı
Ses2 x 2W stereo hoparlör, Dolby Audio
KablosuzWi-Fi 6 (Intel AX101, 802.11ax), Bluetooth 5.2
İşletim sistemiWindows 11 Pro / Windows 11 Home Single Language / FreeDOS
Garanti24 ay
Fiyat37.581 TL'den başlayan fiyatlarla (liste fiyatı 38.348 TL, %2 indirim)
Kaynak: casper.com.tr ürün sayfası, 24 Eylül 2026. Fiyat seçilen konfigürasyona göre değişir.

15.6 inç Full HD IPS ekran, Dolby Audio ve Copilot tuşuyla X750 hem dizi-film keyfine hem yapay zeka destekli iş akışına hazır.

15.6 inç Full HD IPS ekran, Dolby Audio ve Copilot tuşuyla X750 hem dizi-film keyfine hem yapay zeka destekli iş akışına hazır.

Casper Nirvana X750'nin ekran boyutu ve çözünürlüğü dizi & film için yeterli mi?

Casper Nirvana X750, 15.6 inç boyutunda ve 1920x1080 Full HD çözünürlüklü bir IPS panel kullanıyor; bu kombinasyon dizi, film ve günlük çalışma için geniş bir görüntü alanı sağlıyor. Casper'a göre IPS teknolojisi geniş görüş açısı sunuyor, yansıma önleyici (Anti-Glare) kaplama ise gün ışığında ve parlak ortamlarda net görüntü almaya yardımcı oluyor. 5.64 mm'lik ince çerçeveler de ekranı olduğundan büyük hissettiriyor.

Casper'ın teknik tablosunda ekran değerleri 15.6 inç FHD IPS, %45 ve 250 nit olarak listeleniyor. Ekranın 180 dereceye kadar açılabilmesi de masada karşındaki kişiyle aynı görüntüye bakmayı kolaylaştırıyor.

Casper Nirvana X750'nin sesi film izlerken yeterli mi?

Casper Nirvana X750'de Dolby Audio destekli 2 adet 2W stereo hoparlör bulunuyor. Casper, bu yapının film izlerken ve müzik dinlerken zengin ve net bir ses deneyimi sunduğunu belirtiyor. Aynı hoparlörler kalabalık toplantılarda karşı tarafı rahat duymana da destek oluyor.

Video toplantılar için Casper Nirvana X750'nin kamerası yeterli mi?

Casper Nirvana X750, 2 MP (HD 720p) kamerayla geliyor ve Casper'a göre bu kamera standart 1 MP kameralı modellere göre daha net görüntü veriyor. Sürgülü kamera kapağı ise kamerayı kullanmadığında lensi kapatıyor. Gizliliğine önem veriyorsan bu detay işine yarar, çünkü fiziksel kapak sayesinde kameranın açık olup olmadığını bir bakışta görebiliyorsun.

Copilot, ChatGPT ve Midjourney gibi yapay zeka araçlarını Casper Nirvana X750'de rahat kullanabilir miyim?

Casper Nirvana X750, klavyesindeki Microsoft Copilot tuşuyla yapay zeka asistanına tek tuşla erişim sunan bir iş laptopu. Casper, Windows 11 Pro'lu cihazların yapay zeka ile zenginleştirilmiş verimlilik sağladığını belirtiyor. ChatGPT veya Midjourney gibi araçları tarayıcı üzerinden kullanırken de Intel Wi-Fi 6 AX101 modülü, DDR5 RAM ve 64 GB'a kadar çıkan bellek seçenekleri çok sekmeli çalışmayı kolaylaştırıyor.

  • Copilot tuşu: Kişisel asistana tek dokunuşla erişim
  • Wi-Fi 6 (802.11ax): Casper'a göre yüksek hız, daha az gecikme ve daha fazla güvenlik
  • Bluetooth 5.2: Kablosuz kulaklık, mouse ve klavye bağlantısı
  • DDR5 RAM: Aynı anda açık olan ofis programları, tarayıcı sekmeleri ve yapay zeka araçları için bellek alanı

53.58 Wh akıllı batarya, 1.6 kg gövde ve 37-40 bin TL bandındaki fiyatıyla X750 hem çantada hem bütçede yer açıyor.

53.58 Wh akıllı batarya, 1.6 kg gövde ve 37-40 bin TL bandındaki fiyatıyla X750 hem çantada hem bütçede yer açıyor.

Casper Nirvana X750'nin bataryası ne kadar dayanıyor?

Casper Nirvana X750, 3 hücreli, 53.58 Wh kapasiteli (4700 mAh) Li-ion bir akıllı batarya kullanıyor. Casper'ın açıklamasına göre bu akıllı batarya teknolojisi şarj olurken akımı düşürerek daha stabil bir dolum sağlıyor ve her şarjda daha uzun kullanım imkânı tanıyor. Kutudan 65W (19V 3.42A) AC/DC adaptör çıkıyor.

Dürüst olalım: Casper'ın ürün sayfasında saat cinsinden bir batarya süresi paylaşılmıyor. Gerçek kullanım süresi seçtiğin işlemciye, ekran parlaklığına ve yaptığın işe göre değişir. Gün boyu prizden uzak kalacaksan adaptörü çantaya atmak iyi fikir.

Şık, hafif ve güvenli bir iş laptopu arıyorum; Casper Nirvana X750 uygun mu?

Casper Nirvana X750, 1.6 kg ağırlığı ve 19.2 mm kalınlığıyla gün boyu çantada taşınabilecek, metalik gri/antrasit rengiyle kurumsal ortamlara uyum sağlayan bir iş laptopu. Güvenlik tarafında Windows 11 Pro seçeneği, sürgülü kamera kapağı ve Kensington kilit yuvası öne çıkıyor. Casper, ürün sayfasında işletmeler için Windows 11 Pro'yu önerdiğini açıkça belirtiyor.

  • Klavye: Chocolate/Slim Türkçe Q klavye, kavisli ve oval kesimli tuşlar
  • Tasarım: Aynı renkte gömülü klavye ve özel baskı detayları
  • Ekran menteşesi: 180 dereceye kadar açılabilen panel
  • Gövde malzemesi: PC-ABS

Casper Nirvana X750'de hangi bağlantı noktaları var?

Casper Nirvana X750, günlük ofis kullanımında sık ihtiyaç duyulan portları gövdesinde topluyor; projektöre bağlanmak, kablolu internete geçmek ya da SD karttan fotoğraf aktarmak için ekstra adaptör aramana gerek kalmıyor.

  • 2 adet USB 3.2 Type-A
  • 1 adet USB 2.0 Type-A
  • 1 adet USB 3.2 Type-C (tam fonksiyon, 10W'a kadar şarj desteği)
  • 1 adet HDMI
  • 1 adet SD kart okuyucu
  • 1 adet Ethernet (RJ45)
  • 1 adet mikrofon girişi
  • 1 adet Kensington kilit yuvası

35, 37 ve 40 bin TL bütçeyle Casper Nirvana X750 alınır mı?

Casper Nirvana X750, 24 Eylül 2026 itibarıyla Casper'ın resmi sitesinde 38.348 TL liste fiyatı üzerinden %2 indirimle 37.581 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor; yani 37-40 bin TL bütçenin tam ortasına oturuyor. Fiyat seçtiğin işlemci, RAM, SSD ve işletim sistemine göre değişiyor. Casper ayrıca anlaşmalı kredi kartlarına 12 aya varan taksit seçeneği sunuyor.

Bütçene göre Casper Nirvana X750
Bütçe37.581 TL başlangıç fiyatına göreNe anlama geliyor?
35.000 TL2.581 TL eksikCasper kampanya dönemlerini ve taksit seçeneklerini takip etmek farkı kapatmana yardımcı olabilir
37.000 TL581 TL eksikBaşlangıç fiyatına oldukça yakın; küçük bir esneme yeterli
38.348 TLListe fiyatıSitedeki %2 indirim uygulanmadan önceki fiyat
40.000 TL2.419 TL pay kalıyorBaşlangıç konfigürasyonunun üstünde özelleştirme seçeneklerine bakmak için alan açılıyor
Hesaplamalar casper.com.tr'de 24 Eylül 2026'da görülen 37.581 TL başlangıç fiyatına göre yapılmıştır.

Genişletilebilir RAM ve 2 yıl garantiyle X750 uzun vadeli kullanıma aday; ağır grafik işleri içinse doğru adres değil.

Genişletilebilir RAM ve 2 yıl garantiyle X750 uzun vadeli kullanıma aday; ağır grafik işleri içinse doğru adres değil.

Casper Nirvana X750 ile 4-5 yıl başım ağrımadan idare edebilir miyim?

Casper Nirvana X750, yükseltilebilir RAM yapısı, 2 yıllık garanti ve Casper'ın servis seçenekleriyle uzun vadeli kullanım düşünenlerin değerlendirebileceği bir model. Cihazda 2 adet SODIMM RAM yuvası var ve maksimum 64 GB DDR5 destekleniyor; bu da ilerleyen yıllarda ihtiyacın arttığında belleği büyütme imkânı veriyor. Casper da X750'yi uzun ömürlü kullanıma uygun bir cihaz olarak tanımlıyor.

  • Garanti: Fatura tarihinden itibaren 2 yıl (24 ay)
  • Servis: Casper 1 Saatte Servis, Jet Servis ve Turbo Servis seçenekleri
  • Ek güvence: Casper sitesinde Genişletilmiş Garanti Paketi ve Ömür Boyu Performans Garantisi sayfaları da yer alıyor
  • Lisans: Windows'lu X750 konfigürasyonlarında dijital lisans anahtarı BIOS'a gömülü geliyor, yeniden kurulumda internete bağlanınca etkinleşiyor

Sıkça Sorulan Sorular

Casper Nirvana X750'de harici ekran kartı var mı?

Hayır, Casper Nirvana X750 dahili Intel Iris Xe grafik birimiyle geliyor. Casper'ın açıklamasına göre Iris Xe, düşük güç mimarisiyle birden fazla görevi yönetebilecek yapıda. Casper'ın SSS bölümünde notebook cihazlarda ekran kartının sonradan değiştirilemediği de belirtiliyor.

Casper Nirvana X750'nin RAM'i yükseltilebilir mi?

Evet. Casper Nirvana X750'de 2 adet SODIMM yuvası bulunuyor ve cihaz maksimum 64 GB DDR5 RAM destekliyor. Satın alırken 8 GB'tan 64 GB'a kadar farklı RAM seçenekleri arasından seçim yapabiliyorsun.

Casper Nirvana X750'yi işletim sistemsiz (FreeDOS) alabilir miyim?

Evet, Casper Nirvana X750 FreeDOS seçeneğiyle de sunuluyor. Casper'ın belirttiğine göre bu durumda Windows lisansının ayrıca satın alınması gerekiyor. İşletmeler için Casper'ın önerisi Windows 11 Pro.

Casper Nirvana X750'nin garantisi kaç yıl?

Casper Nirvana X750'nin garanti süresi, fatura tarihinden itibaren 2 yıl (24 ay).

Kimler İçin Uygun Değil?

Casper Nirvana X750, günlük iş ve eğlence için dengeli bir laptop; ama her ihtiyaca aynı derecede cevap vermiyor.

  • Oyun, 3D render ve yerel yapay zeka modeli çalıştırmak isteyenler: X750'nin dahili Intel Iris Xe grafik birimi bu işler için sınırlı kalabilir. Casper'ın ürün gamında harici ekran kartlı Excalibur serisi bu ihtiyaca yönelik ayrı konumlanıyor.
  • Renk hassasiyeti yüksek profesyonel fotoğraf ve video işleri yapanlar: Teknik tabloda %45 ve 250 nit olarak listelenen ekran değerleri, geniş renk kapsamı ve yüksek parlaklık arayanların beklentisini karşılamayabilir.
  • Çok küçük, 13-14 inçlik bir cihaz arayanlar: X750, 15.6 inç ekranı ve 357.4 mm genişliğiyle geniş ekran sevenlere hitap ediyor.

Sonuç: Casper Nirvana X750 alınır mı?

Casper Nirvana X750; 37.581 TL'den başlayan fiyatı, 15.6 inç Full HD IPS ekranı, DDR5 RAM'i, Copilot tuşu, Windows 11 Pro seçeneği ve 1.6 kg'lık gövdesiyle 35-40 bin TL bandında günlük iş, ofis, yapay zeka araçları ve dizi-film için fiyat/performans arayanların kısa listesine girecek bir model. Konfigürasyonu ihtiyacına göre özelleştirebilmen ve RAM'i sonradan büyütebilmen de uzun vadeli kullanım düşünenler için artı puan.

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Kai Hiwatari
Kai Hiwatari
Onedio Editörü
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