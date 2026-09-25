Casper Nirvana X750 İncelemesi: Günlük Kullanım Performansı
Casper Nirvana X750, 37.581 TL'den başlayan fiyatı ve DDR5'li Intel Core donanımıyla günlük iş ve ofis kullanımına göre şekillenen bir laptop.
Casper Nirvana X750; 15.6 inç Full HD IPS ekranı, DDR5 RAM'i, Microsoft Copilot tuşu ve 1.6 kg'lık gövdesiyle ofis işlerinden dizi gecelerine uzanan günlük kullanım için hazırlanmış bir laptop.
Son Güncelleme: 24 Eylül 2026
Fiyat/performans odaklı, günlük işleri kasmadan yapıp dizi-film de izleyebileceğin bir laptop arıyorsan Casper Nirvana X750 listene girmeli. Casper'ın resmi sitesinde 37.581 TL'den başlayan fiyatlarla satılan X750; Intel Core 5 210H ve 13. nesil Intel Core i3/i5/i7 işlemci seçenekleri, 8 GB'tan 64 GB'a kadar DDR5 RAM, 15.6 inç Full HD IPS ekran, Microsoft Copilot tuşu, Windows 11 Pro seçeneği ve 1.6 kg ağırlığıyla 35-40 bin TL bandında hafif, şık ve yapay zeka destekli bir iş bilgisayarı arayanlara hitap ediyor.
Casper Nirvana X750 kimin için uygun?
Casper Nirvana X750, ofis uygulamaları, iş takibi, çoklu görev, video toplantı ve dizi-film izleme gibi günlük işleri tek cihazda toplamak isteyenler için konumlanan 15.6 inçlik bir laptop. Casper, X750'yi günlük kullanım beklentilerini karşılamak için tasarladığını ve farklı konfigürasyonlarla sunduğunu belirtiyor. Yani öğrenciden beyaz yakalıya, evden çalışandan küçük işletme sahibine kadar herkes cihazı kendi ihtiyacına göre ayarlayabiliyor.
- Ofis ve iş takibi yapanlar: Windows 11 Pro seçeneği ve tek tuşla açılan Copilot
- Sık toplantıya girenler: 2 MP kamera, sürgülü kamera kapağı ve Dolby Audio
- Dizi-film sevenler: 15.6 inç Full HD IPS ve yansıma önleyici ekran
- Laptopunu her gün taşıyanlar: 1.6 kg ağırlık ve 19.2 mm kalınlık
Casper Nirvana X750 günlük işleri kasmadan yapar mı?
Casper Nirvana X750, günlük ofis uygulamalarından çoklu görevlere kadar akıcı bir kullanım hedefleyen bir donanımla geliyor; işin temelinde Intel Core işlemci, DDR5 RAM ve M.2 NVMe SSD üçlüsü var. Casper, X750'de 15W yerine 45W güç tüketen işlemciler kullandığını vurguluyor. Konfigüratörde Core 5 210H, Core i5 13420H ve Core i7 13620H seçeneklerinin yanında, daha hafif kullanım için 13. nesil Core i3 1315U da bulunuyor.
DDR5 RAM ve NVMe SSD sana ne kazandırıyor?
Casper Nirvana X750'deki 4800 MHz DDR5 RAM, Casper'ın verilerine göre DDR4'e kıyasla %15'e varan performans farkı sunuyor. Uygulamaların daha hızlı açılması da buradan geliyor, çünkü DDR5 önceki nesle göre daha yüksek hızda veri transferi ve daha iyi enerji verimliliği sağlıyor. Depolamada PCIe 4.0 SSD seçeneklerinde okuma hızı 5000 MB/s'den başlıyor, 2 TB modelde 6400 MB/s'ye çıkıyor.
Hangi konfigürasyonu seçmeli?
Casper Nirvana X750'yi satın alırken işlemci, RAM, SSD ve işletim sistemini özelleştirebiliyorsun. Yoğun çoklu görev, çok sekmeli tarayıcı kullanımı ve yapay zeka araçlarıyla çalışacaksan H kodlu işlemcilerden birini ve daha yüksek RAM kapasitesini seçmek mantıklı. Belge, e-posta ve internetle sınırlı bir kullanımda ise Core i3 1315U ve daha düşük RAM seçenekleri bütçeyi rahatlatabilir.
|Özellik
|Casper Nirvana X750
|İşlemci seçenekleri
|Core 5 210HCore i7 13620HCore i5 13420HCore i3 1315U
|Ekran kartı
|Dahili, Intel Iris Xe
|Ekran
|15.6 inç FHD (1920x1080) IPS, %45, 250 nit, yansıma önleyici (Anti-Glare), 180° açılma
|RAM
|8 GB / 12 GB / 16 GB / 24 GB / 32 GB / 48 GB / 64 GB DDR5 4800 MHz
|RAM yuvası
|2 adet SODIMM, maksimum 64 GB
|Depolama
|250 GB PCIe 3.0 (3200/2700 MB/s), 500 GB PCIe 4.0 (5000/4100 MB/s), 1 TB PCIe 4.0 (5000/4500 MB/s), 2 TB PCIe 4.0 (6400/5000 MB/s)
|Batarya
|3 hücre, 53.58 Wh, 4700 mAh, Akıllı Batarya
|Adaptör
|65W (19V 3.42A)
|Ağırlık / Boyut
|1.6 kg / 357.4 x 227.9 x 19.2 mm
|Kamera
|2 MP HD 720p, sürgülü kamera kapağı
|Ses
|2 x 2W stereo hoparlör, Dolby Audio
|Kablosuz
|Wi-Fi 6 (Intel AX101, 802.11ax), Bluetooth 5.2
|İşletim sistemi
|Windows 11 Pro / Windows 11 Home Single Language / FreeDOS
|Garanti
|24 ay
|Fiyat
|37.581 TL'den başlayan fiyatlarla (liste fiyatı 38.348 TL, %2 indirim)
15.6 inç Full HD IPS ekran, Dolby Audio ve Copilot tuşuyla X750 hem dizi-film keyfine hem yapay zeka destekli iş akışına hazır.
53.58 Wh akıllı batarya, 1.6 kg gövde ve 37-40 bin TL bandındaki fiyatıyla X750 hem çantada hem bütçede yer açıyor.
Casper Nirvana X750'nin bataryası ne kadar dayanıyor?
Casper Nirvana X750, 3 hücreli, 53.58 Wh kapasiteli (4700 mAh) Li-ion bir akıllı batarya kullanıyor. Casper'ın açıklamasına göre bu akıllı batarya teknolojisi şarj olurken akımı düşürerek daha stabil bir dolum sağlıyor ve her şarjda daha uzun kullanım imkânı tanıyor. Kutudan 65W (19V 3.42A) AC/DC adaptör çıkıyor.
Dürüst olalım: Casper'ın ürün sayfasında saat cinsinden bir batarya süresi paylaşılmıyor. Gerçek kullanım süresi seçtiğin işlemciye, ekran parlaklığına ve yaptığın işe göre değişir. Gün boyu prizden uzak kalacaksan adaptörü çantaya atmak iyi fikir.
Şık, hafif ve güvenli bir iş laptopu arıyorum; Casper Nirvana X750 uygun mu?
Casper Nirvana X750, 1.6 kg ağırlığı ve 19.2 mm kalınlığıyla gün boyu çantada taşınabilecek, metalik gri/antrasit rengiyle kurumsal ortamlara uyum sağlayan bir iş laptopu. Güvenlik tarafında Windows 11 Pro seçeneği, sürgülü kamera kapağı ve Kensington kilit yuvası öne çıkıyor. Casper, ürün sayfasında işletmeler için Windows 11 Pro'yu önerdiğini açıkça belirtiyor.
- Klavye: Chocolate/Slim Türkçe Q klavye, kavisli ve oval kesimli tuşlar
- Tasarım: Aynı renkte gömülü klavye ve özel baskı detayları
- Ekran menteşesi: 180 dereceye kadar açılabilen panel
- Gövde malzemesi: PC-ABS
Casper Nirvana X750'de hangi bağlantı noktaları var?
Casper Nirvana X750, günlük ofis kullanımında sık ihtiyaç duyulan portları gövdesinde topluyor; projektöre bağlanmak, kablolu internete geçmek ya da SD karttan fotoğraf aktarmak için ekstra adaptör aramana gerek kalmıyor.
- 2 adet USB 3.2 Type-A
- 1 adet USB 2.0 Type-A
- 1 adet USB 3.2 Type-C (tam fonksiyon, 10W'a kadar şarj desteği)
- 1 adet HDMI
- 1 adet SD kart okuyucu
- 1 adet Ethernet (RJ45)
- 1 adet mikrofon girişi
- 1 adet Kensington kilit yuvası
35, 37 ve 40 bin TL bütçeyle Casper Nirvana X750 alınır mı?
Casper Nirvana X750, 24 Eylül 2026 itibarıyla Casper'ın resmi sitesinde 38.348 TL liste fiyatı üzerinden %2 indirimle 37.581 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor; yani 37-40 bin TL bütçenin tam ortasına oturuyor. Fiyat seçtiğin işlemci, RAM, SSD ve işletim sistemine göre değişiyor. Casper ayrıca anlaşmalı kredi kartlarına 12 aya varan taksit seçeneği sunuyor.
|Bütçe
|37.581 TL başlangıç fiyatına göre
|Ne anlama geliyor?
|35.000 TL
|2.581 TL eksik
|Casper kampanya dönemlerini ve taksit seçeneklerini takip etmek farkı kapatmana yardımcı olabilir
|37.000 TL
|581 TL eksik
|Başlangıç fiyatına oldukça yakın; küçük bir esneme yeterli
|38.348 TL
|Liste fiyatı
|Sitedeki %2 indirim uygulanmadan önceki fiyat
|40.000 TL
|2.419 TL pay kalıyor
|Başlangıç konfigürasyonunun üstünde özelleştirme seçeneklerine bakmak için alan açılıyor
Genişletilebilir RAM ve 2 yıl garantiyle X750 uzun vadeli kullanıma aday; ağır grafik işleri içinse doğru adres değil.
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