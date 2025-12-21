onedio
Et Değil Tavuk Değil: Şefin Tavsiyesi Tost 600 Liraya Satılıyor!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
21.12.2025 - 21:17

Ortalama bir tost fiyatı sizce ne kadar olmalı? Siirt'te 17 yıl önce tost dükkanı açan Fatih Sarıkaya, birçok tost çeşidini 150 liradan satıyor. Fakat bir istisnası var!

Full karışık, 'şefin tavsiyesi' adı verilen ve yaklaşık yarım kilo olan tost 600 liraya satılıyor. 

Bakalım bu tostun içinde neler var?

Şefin tavsiyesi tost, 600 liradan satılıyor.

Adıyaman'dan 17 yıl önce ailesiyle Siirt'te gelen Fatih Sarıkaya, burada bir tost dükkanı açtı. Birçok tost çeşidi yapan Sarıkaya, tostlarını 150 liradan satıyor. Fakat bir istisnası var: Şefin tavsiyesi.

Şefin tavsiyesi denilen bu tostun içinde pastırmadan sucuğa, eski kaşardan kavurmaya kadar birçok ürün bulunuyor. Öyle ki tost 650 gramı buluyor! Sarıkaya, müşterileri tarafından yoğun talep gören tostu 600 liradan satıyor.

Sarıkaya, '600 liralık tostumuz özel, şefin tavsiyesi dediğimiz tost. Pastırması, sucuğu, kaşarı, eski kaşar, yeni kaşarı, ezine peyniri, yumurtası, kavurması, dolu dolu 650 grama yakın bir ağırlığı var. Gayet tercih edilen bir tost. Yoğun talep görüyor. Fiyattan dolayı belki tepki görülür ama öyle bir şey yok. Yenildiği zaman gerçekten diyor ki buna tost demeyin bunun adı tost değil. Bu, çok farklı bir şey. Biz de buna tost demiyoruz, şefin tavsiyesi diyoruz' diyor.

"Bir kişi rahatlıkla doyabiliyor, gün boyu devam ediyor o toklukla."

En düşük tostun 150 lira olduğunu aktaran Sarıkaya, 'Her bütçeye uygun tostumuz var. Bir kişi rahatlıkla doyabiliyor, gün boyu devam ediyor o toklukla.' diyor. Tostlarının sevildiğini belirten işletmeci, 'Tostlar da dana sucuk özel yapım. Kayseri'de yaptırıyoruz. Dana sucuk ama dananın hepsi değil. Sırt eti, antrikot dediğimiz sucuklar kullanılıyor. Çok şükür müşteri potansiyelimiz var' diye belirtiyor.

