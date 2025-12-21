Et Değil Tavuk Değil: Şefin Tavsiyesi Tost 600 Liraya Satılıyor!
Ortalama bir tost fiyatı sizce ne kadar olmalı? Siirt'te 17 yıl önce tost dükkanı açan Fatih Sarıkaya, birçok tost çeşidini 150 liradan satıyor. Fakat bir istisnası var!
Full karışık, 'şefin tavsiyesi' adı verilen ve yaklaşık yarım kilo olan tost 600 liraya satılıyor.
Bakalım bu tostun içinde neler var?
Şefin tavsiyesi tost, 600 liradan satılıyor.
"Bir kişi rahatlıkla doyabiliyor, gün boyu devam ediyor o toklukla."
