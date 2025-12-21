Et Değil Tavuk Değil: Şefin Tavsiyesi Tost 600 Liraya Satılıyor!

Adıyaman'dan 17 yıl önce ailesiyle Siirt'te gelen Fatih Sarıkaya, burada bir tost dükkanı açtı. Birçok tost çeşidi yapan Sarıkaya, tostlarını 150 liradan satıyor. Fakat bir istisnası var: Şefin tavsiyesi.

Şefin tavsiyesi denilen bu tostun içinde pastırmadan sucuğa, eski kaşardan kavurmaya kadar birçok ürün bulunuyor. Öyle ki tost 650 gramı buluyor! Sarıkaya, müşterileri tarafından yoğun talep gören tostu 600 liradan satıyor.

Sarıkaya, '600 liralık tostumuz özel, şefin tavsiyesi dediğimiz tost. Pastırması, sucuğu, kaşarı, eski kaşar, yeni kaşarı, ezine peyniri, yumurtası, kavurması, dolu dolu 650 grama yakın bir ağırlığı var. Gayet tercih edilen bir tost. Yoğun talep görüyor. Fiyattan dolayı belki tepki görülür ama öyle bir şey yok. Yenildiği zaman gerçekten diyor ki buna tost demeyin bunun adı tost değil. Bu, çok farklı bir şey. Biz de buna tost demiyoruz, şefin tavsiyesi diyoruz' diyor.