Gıdada Fahiş Fiyat Operasyonu: 41 Dağıtıcı Firma Yöneticisi İçin Gözaltı Kararı
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Meyve ve sebze hallerinin büyük tedarikçisi konumundaki 41 dağıtıcıya soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 41 şirket yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi.
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Gıdada fahiş fiyat operasyonunda 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi.
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Hazırlanan raporlar ve yapılan tespitler üzerine harekete geçen savcılık, 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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