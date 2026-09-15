Gıdada Fahiş Fiyat Operasyonu: 41 Dağıtıcı Firma Yöneticisi İçin Gözaltı Kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, tarladan markete fiyat yolculuğu mercek altına alındı.

Soruşturma kapsamında Hal Kayıt Sistemi ve Çiftçi Kayıt Sistemi verileri incelendi. Hazine ve Maliyet Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı da soruşturma kapsamında kapsamlı bir rapor hazırladı. Aynı zamanda bin 29 çiftçinin beyanı alınarak, ürünlerin üreticiden hangi bedelle çıktığı ve tedarikçilere hangi şartlarda ulaştığı incelendi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yapılan incelemede, hallerin büyük tedarikçisi konumundaki bazı firmaların piyasadaki hakimiyetlerini kullanarak ürün arzını olduğundan düşük, maliyetleri ise gerçeğinden yüksek gösterdiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Gürlek, 'Sahte müstahsil makbuzları düzenleyerek gerçeğe aykırı maliyet oluşturdukları ve bu yöntemlerle yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları yönünde tespitlere ulaşıldı.' ifadelerini kullandı.