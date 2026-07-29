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Günlük Para Burç Yorumuna Göre 30 Temmuz Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 30 Temmuz Perşembe gününe özel para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay senin burcunda parlarken cesaretin cebine de yansıyor; bugün girişkenliğin en güçlü sermayen olabilir. İçinden gelen atılım enerjisini yeni bir işe, yatırıma ya da kazanç fikrine yönlendirmek isteyebilirsin. Güzel, harekete geç ama bütün gücünü tek bir hamleye yükleme derim. Önce küçük bir adım atıp sonucu görmek, seni çok daha sağlam bir noktaya taşıyabilir. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün paranın enerjisi biraz içeride, sessiz bir köşede toplanıyor. Kimseye danışmadan hesaplarını gözden geçirmek, dağınık duran rakamlarını sakince toparlamak sana gerçekten iyi gelebilir. Özellikle gözünden kaçan küçük bir ödeme ya da gereksiz bir gider varsa bugün fark etmen mümkün. Kendine biraz zaman ayır, bütçenle baş başa kal; cevap zaten rakamların içinde olabilir. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, ortak bir cebin enerjisi bugün canlanıyor; birlikte yürüteceğin bir işten güç doğabilir. Tek başına kazanmaya çalışmak yerine paylaşımı seçmen sana yeni bir kapı açabilir. Yalnız iş para meselesine gelince herkesin payını, görevini ve beklentisini baştan netleştirmen önemli. Sonradan “Ben öyle anlamamıştım” denmesini istemiyorsan küçük detayları bile konuş derim. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, kariyerinin zirvesindeki Ay kazanç iştahını da yukarı taşıyor. Emeğinin karşılığını istemek, ücretini konuşmak ya da daha iyi şartlar talep etmek için kendini daha cesur hissedebilirsin. Tam da bu noktada hakkını savun ama hırsının seni gereğinden fazla riske sürüklemesine izin verme. Bugün daha fazlasını istemek güzel, fakat karşılığında senden ne beklendiğini de mutlaka öğren. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, paranın enerjisi bugün uzak ufuklara akıyor; eğitim, seyahat ya da farklı bir yerden gelecek bir kaynak seni büyütebilir. Kendine yatırım yapmak konusunda iştahlı olabilirsin ve açıkçası bu sana yakışıyor. Yine de “Nasıl olsa bana geri döner” diyerek bütçenin sınırlarını zorlamamaya dikkat et. Büyük düşün ama küçük yazıları da okumayı unutma derim. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, derin sulardaki bir kaynak bugün hareketleniyor; kredi, ortak bütçe ya da bir destek konusu enerjini topluyor. Bu konuda adım atmak isteyebilirsin ve doğru şartlar oluştuğunda önünü açacak bir gelişme de mümkün. Yalnız hızlı sonuç almak uğruna ilk seçeneğe yönelme. Birkaç rakamı karşılaştırmak ve ayrıntıları kontrol etmek sana çok şey kazandırabilir. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, ortak paranın enerjisi bugün dengeni sınıyor; biriyle paylaştığın bir bütçe ya da ortak bir ödeme gündeme gelebilir. Kararı tek başına vermek yerine karşındakiyle aynı masada konuşmak işleri düşündüğünden çok daha kolaylaştırabilir. Özellikle para söz konusu olduğunda tahmin etmek yerine sormak en doğrusu. İkiniz de neye ne kadar ayıracağınızı bilirseniz gereksiz bir gerginliğin önüne geçebilirsiniz. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün dağınık akan bütçeni bir düzene sokma enerjin oldukça güçlü. Gündelik giderlerini gözden geçirip görünmeyen bir sızıntıyı fark edebilir, küçük bir kesintiyle büyük bir rahatlama yakalayabilirsin. Özellikle sık tekrarlanan küçük harcamaları küçümseme; ay sonunda asıl farkı onlar yaratabilir. Kendini fazla kısıtlamadan sadece gereksiz olanı ayıklaman yeterli. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, yaratıcılığının enerjisi bugün paraya dönüşmek istiyor; keyif aldığın bir işten kazanç doğabilir. Hobin, ürettiğin bir şey ya da kendi tarzını kattığın bir fikir beklediğinden daha fazla ilgi görebilir. Üretme coşkuna güven, çünkü bugün ilhamın gerçekten güçlü. Yalnız kazanmadan harcamaya başlamamaya çalış; eğlenceye akan para da aynı hızla artabilir. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, paranın enerjisi bugün yuvana yöneliyor; evine dokunacak bir harcama gündemine girebilir. Bir eşya değişimi, tamirat ya da yaşam alanını daha konforlu hale getirecek bir düzenleme için bütçe ayırabilirsin. Kalıcı bir değer için para harcamak sana iyi gelebilir ama her şeyi aynı anda yapmak zorunda değilsin. Önce en gerekli olanı seç, kalanını zamana yay derim. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün kazancın enerjisi hızlı ve hareketli; yakın çevrenden ya da kısa süreli bir işten ani bir gelir doğabilir. Telefon trafiği, küçük bir satış ya da beklenmedik bir teklif sana yeni bir kazanç kapısı açabilir. Fırsat çabuk geliyor diye hemen “tamam” demek zorunda değilsin. Pazarlıkta biraz esnek davranırsan düşündüğünden daha iyi bir sonuç alabilirsin. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, öz değerinin enerjisi bugün kazancını belirliyor; kendine biçtiğin değer yükseldikçe gelirin de buna göre şekillenebilir. Emeğinin karşılığını istemek, ücretini artırmak ya da yeni bir gelir kapısı aramak konusunda daha cesur olabilirsin. Ama kendini kanıtlamak için fazladan yük alma tuzağına düşme. Değerini bilen bir tavırla ilerle, sonra kazancı sağlam bir zemine oturt. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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