Günlük Para Burç Yorumuna Göre 30 Temmuz Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Yengeç, kariyerinin zirvesindeki Ay kazanç iştahını da yukarı taşıyor. Emeğinin karşılığını istemek, ücretini konuşmak ya da daha iyi şartlar talep etmek için kendini daha cesur hissedebilirsin. Tam da bu noktada hakkını savun ama hırsının seni gereğinden fazla riske sürüklemesine izin verme. Bugün daha fazlasını istemek güzel, fakat karşılığında senden ne beklendiğini de mutlaka öğren. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…