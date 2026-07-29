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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 30 Temmuz Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 30 Temmuz Perşembe günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 30 Temmuz Perşembe gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Ay’ın burcuna geçmesiyle birlikte aşk hayatında cesaretin epey yükseliyor. İlişkin varsa, ilk adımı atan, plan yapan ve aranızdaki enerjiyi canlandıran taraf sen olabilirsin. Partnerin de bu coşkulu halinden etkilenebilir. Ama küçük bir uyarı: Ay ile Plüton arasındaki gerginlik seni gereğinden fazla ısrarcı yapabilir. Haklı olduğunu düşündüğün bir konuda diretmek yerine biraz geri çekilip partnerinin ne hissettiğini dinlemen çok daha iyi sonuç verebilir.

Bekarsan, hoşlandığın kişiye açılmak ya da ilk mesajı atmak için bugün kendini daha cesur hissedebilirsin. Bu güzel bir şey; çünkü fazla beklediğinde zaten sabrın çabuk tükeniyor! Yine de Neptün’ün bulanık etkisi nedeniyle karşındaki kişiyi olduğundan daha ideal görmemeye dikkat et. İlk heyecana kapılmadan biraz gözlem yapmak sana iyi gelecektir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün aşk hayatında biraz daha sakin ve içe dönük olabilirsin. İlişkin varsa, partnerinle kalabalık planlar yapmak yerine baş başa kalmak, sessizce vakit geçirmek sana çok daha iyi gelebilir. Bazen yan yana oturup hiçbir şey yapmamak bile ilişkiyi besler. Yalnız içine attığın bir kırgınlık varsa bunu tamamen sessizliğe gömmemeye çalış. Partnerin senin ne düşündüğünü tahmin etmek zorunda değil.

Bekarsan, içten içe hoşlandığın biri olabilir ama duygularını belli etmek konusunda hâlâ temkinlisin. Bu tavır seni koruyor olabilir, fakat çok fazla geri planda kaldığında karşı taraf senin ilgilenmediğini düşünebilir. Bugün büyük bir itiraf yapmak zorunda değilsin; küçük bir mesaj, biraz daha sıcak bir sohbet bile yeterli olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün aşk hayatında sosyallik yükseliyor. İlişkin varsa, arkadaşlarınızla birlikte yapacağınız bir plan ikinize de iyi gelebilir. Kalabalığa karışmak, biraz gülmek ve gündelik dertlerden uzaklaşmak ilişkinizin havasını tazeleyebilir. Ancak herkesle ilgilenirken partnerini biraz arka planda bırakma riskin var. Arada ona dönüp göz göze gelmek bile “Sen hâlâ benim için önemlisin” demenin en tatlı yolu olabilir.

Bekarsan, bir arkadaş buluşmasında ya da sosyal bir ortamda biriyle tanışman mümkün. Sohbet hızlı akar, hatta kısa sürede epey yakın hissedebilirsin. Ama Neptün’ün etkisiyle bir gecelik güzel enerjiyi hemen büyük bir hikâyeye çevirmemeye çalış. Önce bir daha görüşün, bakalım o güzel sohbet günlük hayatta da devam ediyor mu. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatında daha ciddi ve kararlı bir ruh haline girebilirsin. İlişkin varsa, partnerinle geleceğe dair somut bir konuyu konuşmak isteyebilirsin. Birlikte yaşamak, ortak plan yapmak ya da ilişkinin yönünü netleştirmek sana güven verebilir. Fakat iş ve kariyer konularına fazlasıyla odaklanıp partnerini ihmal etmemeye dikkat et. Yoğunluğunu ona karşı soğukluk gibi yansıtmamaya çalış.

Bekarsan, hedefleri olan, ne istediğini bilen biri bugün oldukça çekici gelebilir. Kendinden emin tavırlar seni etkileyebilir ama yalnızca statüsüne ya da başarısına bakma. Sana nasıl davrandığı, yanında ne hissettirdiği çok daha önemli. Kısacası özgeçmiş değil, karakter oku derim. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün aşk hayatında biraz macera ve yenilik isteği var. İlişkin varsa, partnerinle plansız bir gezi, yeni bir mekân ya da farklı bir etkinlik ilişkinize gerçekten iyi gelebilir. Rutini kırmak sizi birbirinize yeniden yaklaştırabilir. Yalnız bugün fikirlerin konusunda biraz fazla ısrarcı olabilirsin. Her konuda aynı düşünmek zorunda değilsiniz; hatta bazen farklı bakış açıları ilişkinin en güzel tarafı olabilir.

Bekarsan, senden farklı bir yaşam tarzına sahip ya da başka bir şehirden gelen biri ilgini çekebilir. Bu farklılık seni heyecanlandırabilir. Fakat Neptün etkisi nedeniyle yalnızca “farklı” olduğu için bu kişiyi gözünde büyütmemeye çalış. Merak güzel, ama uyum olup olmadığını görmek için biraz zaman tanı. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün aşk hayatında daha derin ve dürüst konuşmalar gündeme gelebilir. İlişkin varsa, normalde pek açmadığınız hassas bir konuyu masaya yatırabilirsiniz. İlk başta biraz zor gelebilir ama sonunda ikiniz de rahatlayabilirsiniz. Yalnız dikkat; derinleşmek isterken sorgulamaya ya da kontrol etmeye kaçma. Partnerinden açıklık istemen başka, onu köşeye sıkıştırman bambaşka.

Bekarsan, sana güçlü ve yoğun bir çekim hissettiren biriyle karşılaşabilirsin. Bu enerji seni hızlıca içine çekebilir. Ama yoğunluk her zaman sağlıklı bağ anlamına gelmez. Kendine küçük bir soru sor: “Bu kişi bana huzur mu veriyor, yoksa sürekli tetikte mi tutuyor?” Cevap sana çok şey söyleyecektir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında netlik sana iyi geliyor. İlişkin varsa, partnerinle üstü kapalı konuşmak yerine ne istediğini açıkça söylemek aranızdaki düğümü çözebilir. İçinden geçenleri anlatmak güzel ama bunu yaparken tonuna dikkat et. Açık sözlülük ile sertlik arasında ince bir çizgi var. Biraz yumuşaklıkla aynı şeyi çok daha kolay anlatabilirsin.

Bekarsan, sana ilgisini açıkça gösteren biri bugün hoşuna gidebilir. Belirsizlikten yorulduysan bu netlik ilaç gibi gelir. Yine de yalnızca kendinden emin davranıyor diye hemen etkilenme. Ne söylediğinden çok, birkaç gün sonra da aynı şekilde davranıp davranmadığına bak. Tutarlılık bugün senin için en güzel işaret olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün aşk hayatında küçük şeyler büyük anlam taşıyabilir. İlişkin varsa, partnerine yardım etmek, onun işini kolaylaştırmak ya da gün içinde küçük bir ilgi göstermek aranızdaki sıcaklığı artırabilir. Fakat günün yoğunluğu seni gerebilir. İş stresini eve taşıyıp en yakınındaki kişiden çıkarmamaya çalış. Bazen “Bugün biraz yoruldum” demek, gereksiz bir tartışmayı baştan önler.

Bekarsan, günlük hayatında sık sık karşılaştığın biri bugün gözüne farklı görünebilir. İş yeri, spor salonu ya da sürekli uğradığın bir yer yeni bir yakınlaşmaya sahne olabilir. Ama birkaç sıcak bakışı hemen büyük bir hikâyeye çevirmemeye çalış. Önce sohbeti ilerlet, gerisi zaten kendiliğinden belli olur. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün aşk hayatında eğlence ve tutku yüksek. İlişkin varsa, partnerine yapacağın spontane bir jest, küçük bir kaçamak ya da sürpriz plan aranızdaki çekimi tazeleyebilir. İçindeki neşeli tarafı ortaya çıkarmaktan çekinme. Yalnız Ay-Plüton etkisi seni gereksiz kıskançlıklara ya da küçük bir meseleyi büyütmeye sürükleyebilir. Heyecan yaratmak güzel ama drama yaratmadan da çok eğlenebilirsiniz!

Bekarsan, biriyle ilk anda güçlü bir kıvılcım yakalayabilirsin. Bu çekim seni hızla harekete geçirebilir. Fakat Neptün nedeniyle ilk heyecanı hemen “işte bu” diye yorumlamamaya çalış. Biraz zaman geçsin, o kıvılcım gerçekten devam ediyor mu birlikte görelim. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün aşk hayatında güven ve aidiyet ihtiyacın öne çıkıyor. İlişkin varsa, partnerinle ev düzeni, birlikte yaşamak ya da gelecekte nasıl bir hayat kurmak istediğiniz üzerine konuşabilirsiniz. Bu sohbet sana huzur verebilir. Fakat her şeyi kendi istediğin düzene sokmaya çalışma. Ortak yaşamın en güzel tarafı, iki kişinin de kendine ait bir alan bulabilmesi.

Bekarsan, sana huzur ve güven veren biri bugün dikkatini çekebilir. Büyük jestlerden çok, sakin ve tutarlı davranışlar seni etkileyebilir. Yine de sadece “güvenilir” görünüyor diye kalbinin sesini tamamen kapatma. Güven güzel, ama çekim de lazım. İkisini birlikte aramak en doğrusu. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün aşk hayatında iletişim her şeyi belirleyebilir. İlişkin varsa, partnerinle uzun zamandır konuşmayı ertelediğiniz bir meseleyi sonunda açıkça ele alabilirsiniz. İçinde tutmak yerine söylemek ikinize de iyi gelir. Yalnız bugün dilin biraz sivrilebilir. Cümlen doğru olsa bile tonu sertse yanlış anlaşılabilirsin. Biraz yavaşlayıp “Bunu nasıl söylesem daha iyi anlaşılır?” diye düşünmek işe yarar.

Bekarsan, seni zihinsel olarak besleyen biri ilgini çekebilir. Güzel sohbet, espri ve hızlı mesajlaşma bugün kalbini çalabilir. Ama Neptün etkisi nedeniyle yalnızca güzel konuşuyor diye birine hemen güvenme. Söyledikleriyle yaptıkları örtüşüyor mu, biraz ona bak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün aşk hayatında öz değer meselesi öne çıkıyor. İlişkin varsa, partnerinden daha fazla ilgi görmek ya da bazı ihtiyaçlarının karşılanmasını istemek çok doğal. Bunu dile getirmen de ilişkinize iyi gelebilir. Yalnız geçmişten biriktirdiğin bütün kırgınlıkları aynı anda masaya dökmemeye çalış. Bir konuyu konuşurken başka beş meseleyi de açarsan ikiniz de yorulabilirsiniz. Bugün neye ihtiyacın varsa onu net söylemen yeterli.

Bekarsan, sana değer verdiğini hissettiren biri bugün daha çekici gelebilir. Bu güzel; çünkü artık yalnızca sözlere değil, davranışlara da bakmak istiyorsun. Ama küçük bir uyarı: Birinin sana biraz ilgi göstermesini hemen büyük bir sevgi sanma. Sen zaten değerlisin; bunu hatırladığında kimin gerçekten sana iyi geldiğini çok daha rahat seçersin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
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