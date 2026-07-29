Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 30 Temmuz Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, Ay senin burcuna geçerken enerjin tavan yapıyor; ama bu tatlı tatlı yükselen hareketlilik, farkında olmadan şakaklarına hafif bir gerilim olarak yansıyabilir. Günün temposu içinde kendini sürekli kaşlarını çatarken ya da dişlerini sıkarken buluyorsan hemen dur ve bir nefes al. Derin bir nefes çekip şakaklarına parmak uçlarınla dairesel masajlar yapmak, o içindeki fırtınayı durultacak. Kendini günün hızına kaptırıp bedenine haksızlık etme; unutma, senin enerjin en çok dengelendiğinde parıldar. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…