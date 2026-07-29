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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 30 Temmuz Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

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C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 30 Temmuz Perşembe gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 30 Temmuz Perşembe gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 30 Temmuz Perşembe gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay senin burcuna geçerken enerjin tavan yapıyor; ama bu tatlı tatlı yükselen hareketlilik, farkında olmadan şakaklarına hafif bir gerilim olarak yansıyabilir. Günün temposu içinde kendini sürekli kaşlarını çatarken ya da dişlerini sıkarken buluyorsan hemen dur ve bir nefes al. Derin bir nefes çekip şakaklarına parmak uçlarınla dairesel masajlar yapmak, o içindeki fırtınayı durultacak. Kendini günün hızına kaptırıp bedenine haksızlık etme; unutma, senin enerjin en çok dengelendiğinde parıldar. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Bugün çene kaslarını farkında olmadan sıkıyor olman, kulak çevrenden boynuna kadar yayılan sinsice bir gerginlik hissi yaratabilir. Özellikle işe ya da bir konuya çok yoğunlaştığın anlarda 'Ben şu an dişlerimi birbirine bastırıyor muyum?' diye bir durup kendini kontrol etmeni öneririm. Yüz kaslarını serbest bırak, ağzını hafifçe arala ve çeneni serbest bırakmanın tadını çıkar. Araya küçük bir bitki çayı ya da ferahlatıcı bir mola eklemek de ruhunu rahatlatacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Koç Ay’ının o kıpır kıpır ve aceleci enerjisiyle bugün omuzların kulağına kadar tırmanabilir! Bir şeyleri yetiştirme telaşına girdiğinde omuzlarını ve köprücük kemiği çevreni ne kadar kastığını fark edemeyebilirsin. Şöyle bir dur, omuzlarını bilinçli olarak aşağıya düşür ve geriye doğru birkaç geniş daire çiz. Eğer bugün günün büyük kısmını masa başında geçiriyorsan, ekran başından birkaç dakikalığına kalkıp camdan dışarı bakmak bile sana çok iyi gelecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Bugün duygusal dünyandaki küçük dalgalanmalar veya günün telaşı doğrudan mide bölgende bir hassasiyet yaratabilir. Acele ettiğin, bir şeye heyecanlandığın ya da stres yaptığın anlarda midende o tanıdık sıkışma hissi belirebilir. Bugün beslenme ritmine ekstra özen göster; öğünleri hızlıca geçiştirmek yerine lokmalarının tadını çıkararak, sakin sakin ye. Miden bugün senden biraz daha nazik bir muamele ve yumuşak bir tempo bekliyor. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Koç Ay’ının ateşli ve tutkulu enerjisi içindeki o bitmeyen gücü iyice körüklüyor. Ancak bu koşturmaca içinde en temel şeyleri, mesela bir bardak su içmeyi bile unutman çok olası! Yanında mutlaka şık bir su matarası bulundur ve gün boyunca yudum yudum su içmeyi ihmal etme. Özellikle havanın ya da ortamın sıcak olduğu saatlerde temposu yüksek işlere biraz ara verip gölgede kalmak enerjini akşama saklamana yardımcı olacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Kontrolü elden bırakmak istemediğin anlarda stresi hemen ellerine ve parmaklarına taşıyabilirsin. Bugün farkında olmadan avuç içlerini sıkabilir, kalemi ya da telefonu gereğinden fazla güç uygulayarak tutabilirsin. Bu da gün sonunda bileklerinde tatlı bir yorgunluk bırakabilir. Arada ellerini tamamen açıp kapat, parmaklarını nazikçe esnet ve bileklerini çevir. Telefonu bir kenara bırakıp ellerine güzel bir nemlendiriciyle masaj yapmak harika bir terapi olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Koç Ay’ının karşıt açısı bugün bel çevrende ve sırtının alt kısmında iki yana yayılan hafif bir ağırlık hissi yaratabilir. Uzun süre aynı pozisyonda oturmak veya ayakta durmak bu hassasiyeti iyice belirginleştirebilir. Saat başı ayağa kalkıp minik bir yürüyüş yapmak, belini nazikçe sağa sola esnetmek sana çok iyi gelecek. Bedenini bugün tek bir pozisyona hapsetme; akışta kalmak ve hareket etmek seni hafifletecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Bugün zihnindeki yoğunluk bedenine genel bir tutukluk ya da kas sertliği olarak yansıyabilir. Bir konuyu çözerken veya plan yaparken tüm bedenini fark etmeden kastığını görebilirsin. Günün sonunda kendine ılık bir duş armağan etmek, hafif esneme hareketleriyle kaslarını rahatlatmak harika bir fikir. Özellikle akşam saatlerinde ekranları kapatıp temponu düşürmek, zihnini ve bedenini bir sonraki güne mükemmel şekilde hazırlar. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Koç Ay’ının coşkulu enerjisi tam senin kalemine göre! Kendini süper hareketli, her şeye yetişmek isteyen bir modda bulabilirsin. Ancak bu güzel hızın büyüsüne kapılıp kaslarını aniden zorlamamaya dikkat etmelisin. Yürüyüşe, spora ya da tempolu bir işe başlamadan önce bacaklarını biraz ısıtmayı ve eklemlerini esnetmeyi unutma. Yüksek enerjini verimli kullanmak için bugün adımlarını biraz daha planlı at derim. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Bugün yükün çoğunu taşıyan dizlerin ve bacakların tempoya karşı biraz daha hassas olabilir. Her şeyi kusursuzca bitirmek için inat edip bedeninin sinyallerini görmezden gelme riskin var. Yorulmaya başladığını hissettiğin an her şeyi bir kenara bırakıp kısa bir mola ver. Oturup bacaklarını biraz yukarı uzatmak, kan dolaşımını rahatlatacak ve seni tazeyecektir. Dünya bir günde kurtulmaz; bugün biraz da kendi ritmine saygı göster. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Koç Ay’ının getirdiği o zihinsel ve fiziksel hareketlilik bugün baldırlarında tatlı bir gerginlik veya küçük kramplar şeklinde belirebilir. Özellikle uzun süre sabit oturduğun ya da aynı pozisyonda kaldığın anlarda bacakların 'artık biraz kıpırda' diyecektir. Odandan çıkıp birkaç adım atmak, parmak uçlarında yükselip alçalmak baldırlarını anında rahatlatır. Gün içine yayacağın minik hareket molaları zihnini de açacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Günün tüm yükünü ve duygusal ağırlığını bugün ayak tabanların ile topukların çekebilir. Uzun süre ayakta kalmak ya da koşturmak akşam saatlerinde tatlı bir sızı olarak geri dönebilir. Eve geldiğinde ilk işin ayaklarını ılık, dinlendirici bir suda bekletmek ve seveceğin bir yağla hafifçe masaj yapmak olsun. Bedenin sana “biraz yavaşla ve anın tadını çıkar” diyorsa, ona kulak vermekten çekinme. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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