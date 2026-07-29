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Günlük Burç Yorumuna Göre 30 Temmuz Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 30 Temmuz Perşembe gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 30 Temmuz Perşembe günü burçları neler bekliyor?

İşte, 30 Temmuz Perşembe gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Ay’ın burcuna geçmesiyle birlikte enerjin bir anda yükseliyor! Dünkü Dolunayın ardından kafanda netleşen ne varsa artık düşünmekten çok uygulamak isteyebilirsin. İş hayatında da bekleyen bir işi başlatmak, bir toplantıda sözü almak ya da uzun zamandır aklındaki fikri ortaya atmak konusunda oldukça cesursun. Ay ile Mars arasındaki uyum da seni destekliyor. Yine de hızına kapılıp herkesten aynı tempoyu bekleme derim. Sen çoktan üçüncü adıma geçmişken karşındaki kişi daha ilk adımı düşünüyor olabilir!

Maddi konularda ise kendi kararını vermek ve kimseyi beklemeden harekete geçmek isteyebilirsin. Yeni bir girişim, ek gelir fikri ya da yatırım planı heyecanını artırabilir. Fakat Ay ile Plüton arasındaki gerilim nedeniyle “Şimdi yapmazsam fırsat kaçar” düşüncesine kapılma. Bir gece daha düşünmek hiçbir şeyi kaybettirmez, aksine paranı koruyabilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Koç burcu isen, bugün ilişkinin enerjisini yükselten taraf sen olabilirsin. Partnerini dışarı çıkarmak, plansız bir buluşma ayarlamak ya da aranızdaki küçük bir soğukluğu ilk adımı atarak bitirmek sana düşebilir.

Bekar bir Koç burcu isen, beklemek bugün pek sana göre değil! Bir süredir hoşlandığın biri varsa mesajı atan ya da buluşma teklifini yapan taraf sen olabilirsin. Karşılık beklediğinden hızlı gelirse şaşırma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Ay Koç burcuna geçerken sen biraz kalabalıktan uzaklaşıp kendi alanında kalmak isteyebilirsin. İş hayatında herkes koştururken senin perde arkasında hazırlık yapman çok daha işine yarayabilir. Özellikle henüz paylaşmaya hazır olmadığın bir proje, başvuru ya da kariyer planın varsa bugün ayrıntılarıyla ilgilen. Her fikri hemen anlatmak zorunda değilsin. Bazen sessizce hazırlanan planlar çok daha sağlam sonuç verir!

Maddi konularda gözden kaçırdığın bir ayrıntı karşına çıkabilir. Unuttuğun bir ödeme, yenilenen bir abonelik ya da gereksiz yere devam eden küçük bir gider bütçene düşündüğünden fazla yük bindiriyor olabilir. Bugün hesaplarını şöyle bir baştan sona kontrol et derim. Ufak bir düzenleme bile ay sonunda rahatlatabilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, bugün büyük sözlerden çok sakin bir yakınlığa ihtiyaç duyabilirsin. Partnerinle evde baş başa geçirmek istediğin birkaç saat, kalabalık bir programdan çok daha iyi gelebilir.

Bekar bir Boğa burcu isen, kimseye anlatmadığın bir hoşlantın olabilir. Hemen duygularını açıklamak zorunda değilsin ancak karşı tarafın sana yaklaşımını biraz daha dikkatli izle. Belki de sandığın kadar tek taraflı değildir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün Ay Koç burcuna geçiyor ve seni insanların arasına karışmaya çağırıyor. İş hayatında özellikle yeni insanlarla tanışmak, farklı çevrelere girmek ve bağlantılarını artırmak sana avantaj sağlayabilir. Bir etkinlikte tanışacağın kişi ya da arkadaşının seni tanıştıracağı biri mesleki anlamda hiç hesapta olmayan bir kapı açabilir. O yüzden bugün davetleri hemen geri çevirme derim. Bir kahvenin nerelere varacağını bilemezsin!

Maddi konularda ise çevrenden duyacağın yeni bir kazanç fikri ilgini çekebilir. Fakat başkası kazanıyor diye aynı işin sana da aynı sonucu vereceğini düşünme. Önce araştır, hesabını yap, sonra kararını ver. Özellikle arkadaşlık ile para işini birbirine karıştıracaksan şartların baştan açık olması önemli.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, bugün biraz sosyalleşmek ikinize de iyi gelebilir. Arkadaşlarla yapılacak keyifli bir program, ilişkinizin son günlerdeki rutin havasını dağıtabilir.

Bekar bir İkizler burcu isen, kalabalık bir ortamda tanışacağın konuşkan ve enerjik biri gözünden kaçmayabilir. İlk sohbetiniz düşündüğünden uzun sürerse telefon numaraları da alınabilir! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Ay Koç burcuna geçerken iş hayatında biraz daha görünür olmanın zamanı geliyor. Bir yöneticinin karşısına çıkman, yaptığın işi anlatman ya da hak ettiğini düşündüğün bir sorumluluğu istemen gerekebilir. Normalde geri planda kalmayı tercih ettiğin bir konuda bugün cesaretin artıyor. Güzel, kullan bunu! Yalnız Ay ile Plüton arasındaki gerilim nedeniyle üstlerinle gereksiz bir güç savaşına girme. Haklı olduğunu göstermek için sesini yükseltmene gerek yok.

Maddi konularda kariyerinden kaynaklanan güzel bir gelişme gündeme gelebilir. Yeni bir görev, daha iyi şartlara sahip bir pozisyon ya da kazancını artırabilecek bir sorumluluk konuşulabilir. Ancak yalnızca rakama bakma; senden karşılığında ne beklendiğini de mutlaka öğren.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, bugün partnerinle geleceğiniz hakkında daha somut konuşabilirsin. Birlikte atacağınız sıradaki adımın ne olacağı konusunda aynı noktada olup olmadığınızı öğrenmek sana iyi gelebilir.

Bekar bir Yengeç burcu isen, bugün kendinden emin ve ne istediğini bilen biri ilgini çekebilir. İlk başta biraz fazla iddialı bulsan bile sohbet ilerledikçe fikrin değişebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Ay Koç burcuna geçiyor ve sen aynı şeyleri yapmaktan biraz sıkılmış olabilirsin. İş hayatında farklı bir alan denemek, yeni bir eğitim almak ya da başka bir şehir veya ülkeyle bağlantılı bir fırsatı değerlendirmek gündemine gelebilir. Üstelik Ay-Mars uyumu sayesinde cesaretin de yerinde. Önüne alıştığından farklı bir teklif gelirse sırf yabancı olduğu için hemen reddetme. Belki de ihtiyacın olan değişiklik tam olarak budur!

Maddi konularda eğitim, seyahat veya mesleki gelişim için para ayırman gerekebilir. Burada kendine yatırım yapmaktan çekinme ancak “Nasıl olsa bana geri döner” diyerek bütçenin çok üzerine de çıkma. Faydasını gerçekten göreceğin şeyi seçmek önemli.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, partnerinle spontane bir program yapmak ilişkinize çok iyi gelebilir. Arabaya atlayıp yakın bir yere gitmek bile ikinizi günlük telaştan çıkarabilir.

Bekar bir Aslan burcu isen, senden farklı bir şehirde yaşayan ya da bambaşka bir hayat tarzına sahip biriyle tanışabilirsin. Aranızdaki farklılık seni uzaklaştırmak yerine daha da meraklandırabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Ay Koç burcuna geçerken finansal meseleleri daha fazla ertelemek istemeyebilirsin. Özellikle ortak para, kredi, ödeme planı ya da başka biriyle paylaştığın maddi bir sorumluluk varsa masaya oturup konuşmanın zamanı gelmiş olabilir. İçinde tutup hesap yapmaktansa rakamları açıkça ortaya koy. Kimin ne ödeyeceği belli olduğunda senin de kafan rahatlayacaktır.

Maddi konularda önemli bir karar vermen gerekebilir. Kredi çekmek, borcu yeniden yapılandırmak ya da birikimini değerlendirmek gibi bir düşüncen varsa bugün araştırmaya başlayabilirsin. Fakat hızlı sonuç almak uğruna ilk seçeneğe atlama. Başaklığını konuşturup küçük yazıları da oku!

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Başak burcu isen, bugün partnerinle normalde konuşmaktan kaçındığınız hassas bir meseleyi açabilirsiniz. Başlangıçta biraz zorlayıcı olsa bile dürüstlük aranızdaki güveni güçlendirebilir.

Bekar bir Başak burcu isen, ilk karşılaşmada seni fazlasıyla etkileyen biri çıkabilir karşına. Çekim güçlü olabilir ama hemen bütün duvarlarını indirmek zorunda değilsin. Biraz tanımaya zaman ver. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Ay karşıt burcun Koç’a geçerken gündeminde başkaları var. Özellikle iş hayatında birlikte çalıştığın biriyle açık bir konuşma yapman gerekebilir. Bir süredir “Sonra konuşuruz” diyerek geçiştirdiğiniz görev paylaşımı, iş birliği ya da anlaşma bugün artık netleşmek isteyebilir. Ne istediğini açıkça söyle ama karşındaki kişiye de söz hakkı bırak. Her iki tarafın da kazandığı bir çözüm bulmak bugün sandığından kolay olabilir.

Maddi konularda ise tek başına karar veremeyeceğin bir mesele ortaya çıkabilir. Ortak bütçe, birlikte yapılacak bir alışveriş veya paylaşılacak bir ödeme konusunda fikir ayrılığı yaşanabilir. “Benim dediğim olsun” savaşına girmek yerine rakamları ortaya koymak en kestirme çözüm olacak.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, bugün ima etmek yerine açık konuşmak sana çok daha fazla şey kazandırabilir. Partnerinden ne bekliyorsan söyle; onun anlamasını bekleyip sonra kırılma.

Bekar bir Terazi burcu isen, sana ilgisini saklamayan biriyle karşılaşabilirsin. Karşındaki kişinin bu kadar doğrudan davranması önce seni şaşırtsa da hoşuna gitmesi de mümkün. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Ay Koç burcuna geçerken çalışma tempon hızlanıyor. Masanın üzerinde biriken işler, cevaplanmamış mesajlar ya da bitmesi gereken görevler varsa bugün hepsinin üzerine tek tek gidebilirsin. Enerjin yüksek ancak kendini makine gibi çalıştırma! Öğleden sonra yorulduğunu fark etmeden hata yapmaya başlayabilirsin. Önceliklerini belirle, önemli işleri bitir ve geri kalanını yarına bırak.

Maddi konularda günlük giderlerini biraz düzene sokman gerekebilir. Özellikle sık sık yaptığın küçük harcamaların toplamı seni şaşırtabilir. Bugün bütçene bakıp birkaç gereksiz kalemi çıkarman, büyük bir kısıtlama yapmadan rahatlamanı sağlayabilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, bugün partnerinin yükünü hafifletecek küçük bir şey yapman beklediğinden fazla karşılık bulabilir. Bazen romantizm büyük sürprizlerden değil, “Sen bırak, ben hallederim” demekten geçiyor.

Bekar bir Akrep burcu isen, iş yerinde ya da her gün gittiğin bir yerde sürekli karşılaştığın biriyle sohbetiniz ilerleyebilir. Daha önce dikkat etmediğin bu kişinin aslında sana epey yakın davrandığını fark edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün Ay Koç burcuna geçerken yaratıcılığın ve cesaretin aynı anda yükseliyor. İş hayatında sıradan çözümler seni pek tatmin etmeyebilir. Aklına biraz çılgınca gelen bir fikir düşerse hemen çöpe atma; üzerinde çalıştığında oldukça kullanışlı bir projeye dönüşebilir. Bugün özellikle kendi yeteneğini ortaya koyabileceğin işlerde öne çıkabilirsin. Başkasının yöntemini kopyalamak yerine kendi tarzını göster!

Maddi konularda yeteneğinden para kazanabileceğin bir ihtimal ortaya çıkabilir. Hobin, ürettiğin bir şey ya da boş zamanlarında yaptığın bir iş küçük de olsa ek kazanca dönüşebilir. Öte yandan eğlenmek için para harcama isteğin de yüksek. Kazanmadan harcamaya başlama yeter!

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yay burcu isen, bugün ilişkinize biraz eğlence katmanın tam zamanı. Partnerine sürpriz yapmak ya da ikinizin de sevdiği bir program hazırlamak aranızdaki çekimi artırabilir.

Bekar bir Yay burcu isen, bugün elektrik hızlı alınabilir! Bir etkinlikte tanıştığın biriyle aranızdaki çekimi ilk dakikalardan hissedebilirsin. Yalnız heyecan güzel diye karşındaki kişiyi kafanda hemen mükemmelleştirme. Önce biraz sohbet edin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Ay Koç burcuna geçerken ev ve aile meseleleri gündeminin ön sıralarına yerleşebilir. İşlerini bitirip eve dönmek isterken aileden gelecek bir telefon bütün planını değiştirebilir. Evde çözülmesi gereken bir mesele varsa da “Biri halleder” diye beklemek yerine ipleri eline alabilirsin. Fakat herkesin senin çözümünü kabul etmesini bekleme. Bazen aile içinde haklı çıkmaktan çok huzuru korumak daha kıymetli olabilir.

Maddi konularda ev için yapılacak bir harcama gündeme gelebilir. Tamirat, eşya değişimi ya da aileden birinin ihtiyacı bütçende yeni bir kalem açabilir. Önce gerçekten gerekli olanı belirle; her şeyi aynı anda halletmeye çalışmak cebini gereksiz yere yorabilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, partnerinle eviniz veya ortak yaşamınız hakkında konuşabilirsiniz. Küçük bir düzen değişikliğinden birlikte yaşama kararına kadar uzanan bir mesele gündeme gelebilir.

Bekar bir Oğlak burcu isen, bugün seni etkileyen şey büyük laflar değil, güven duygusu olabilir. Yanında rahatça kendin olabildiğin biri varsa ona biraz daha dikkatli bak. Belki de aradığın şey heyecandan çok huzurdur. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, dün burcunda gerçekleşen Dolunayın ardından bugün kafanda çok daha fazla şey netleşmiş olabilir. Ay’ın Koç burcuna geçmesiyle birlikte bunları artık içinde tutmak istemiyorsun. İş hayatında önemli bir görüşme, sunum, telefon konuşması ya da yazışma gündeme gelebilir. Söyleyecek sözün de bol! Ancak hızla konuşurken karşındaki kişinin ne dediğini dinlemeyi unutma. Bugün doğru cümleyi doğru anda kurarsan istediğin kapıyı açabilirsin.

Maddi konularda kısa süreli bir iş, satış ya da görüşme üzerinden yeni bir kazanç fırsatı çıkabilir. Pazarlık yapman gerekiyorsa çekinme ancak sırf istediğin rakam olsun diye masadan kalkmaya da hazır davranma. Biraz esneklik düşündüğünden daha kazançlı sonuç verebilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Kova burcu isen, bugün partnerinle uzun zamandır konuşamadığınız bir meseleyi sonunda açıkça ele alabilirsiniz. İçinde biriktirmek yerine söylemek ikinize de iyi gelecek.

Bekar bir Kova burcu isen, bugün seni dış görünüşten önce konuşmasıyla etkileyen biriyle tanışabilirsin. Mesajlaşma başladığında saatlerin nasıl geçtiğini anlamıyorsan burada biraz daha oyalanmaya değer! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Ay Koç burcuna geçerken odağın doğrudan para ve kendi emeğinin değeri oluyor. İş hayatında “Ben bunun karşılığında ne alıyorum?” sorusunu kendine daha açık sormaya başlayabilirsin. Ücret, görev ya da çalışma şartlarından memnun olmadığın bir konu varsa bunu dile getirmek için cesaret bulabilirsin. Talebini anlatırken özür diler gibi konuşma; yaptığın işi ve neden daha fazlasını hak ettiğini sakin bir şekilde ortaya koyman yeterli.

Maddi konularda ise yeni bir gelir kapısı arayabilirsin. Ek iş, yeni müşteri ya da yeteneğini kazanca çevirebileceğin bir fikir gündemine gelebilir. Heyecanla hemen para yatırmak yerine önce küçük bir deneme yapmak daha akıllıca olabilir. Önce sistemin çalıştığını gör, sonra büyütürsün.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Balık burcu isen, bugün partnerinden biraz daha fazla ilgi görmek isteyebilirsin. Bunu içine atıp onun fark etmesini beklemek yerine neye ihtiyacın olduğunu tatlı bir dille söylemen çok daha kolay sonuç verebilir.

Bekar bir Balık burcu isen, seni etkilemek için büyük gösteriler yapan birinden ziyade sana gerçekten değer verdiğini davranışlarıyla gösteren biri dikkatini çekebilir. Güzel sözlerden önce nasıl davrandığına bak derim; cevabı orada bulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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