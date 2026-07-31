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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 1 Ağustos Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 1 Ağustos Cumartesi günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 1 Ağustos Cumartesi gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, 1 Ağustos tarihinde Ay’ın Balık burcundaki ilerleyişi ilişkinde söylenmeyenleri sezmeni kolaylaştırabilir. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinin tavırlarındaki küçük bir değişiklik dikkatini çekebilir ve sakladığı bir konu olduğunu düşünebilirsin. Fakat varsayımlarla ilerlemek yerine açık bir konuşma yapmak aranızdaki gerilimi ortadan kaldıracaktır.

Eğer bekarsan, geçmişte yarım kalan bir yakınlaşmadan mesaj gelebilir. Eski duyguların yeniden canlanması seni heyecanlandırsa da aynı hikâyeyi tekrar yaşamak istemiyorsan önce karşı tarafın niyetini anlamalısın.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, 1 Ağustos tarihinde Ay’ın Balık burcundaki ilerleyişi aşk hayatını sosyal çevren üzerinden hareketlendirebilir. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle gelecek planları veya ortak arkadaşlarınız hakkında konuşabilir, küçük bir fikir ayrılığı sayesinde ilişkinizin beklentilerini daha açık görebilirsiniz.

Eğer bekarsan, bir arkadaş buluşması, davet veya sosyal medya üzerinden yeni biriyle tanışabilirsin. Önce arkadaşça başlayan sohbetin kısa sürede flörte dönüşmesi ve karşındaki kişinin sana karşı ilgisini belli etmesi mümkün.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, 1 Ağustos tarihinde kariyerindeki yoğunluk aşk hayatına da yansıyabilir. Eğer bir ilişkin varsa, partnerin ona yeterince zaman ayırmadığını söyleyebilir ve küçük bir tartışma yaşayabilirsiniz. Haklı çıkmaya çalışmak yerine karşı tarafın neden böyle hissettiğini dinlemek aranızdaki havayı değiştirecektir.

Eğer bekarsan, iş bağlantılı bir ortamda ciddi, sakin ve ilk etapta mesafeli görünen biri dikkatini çekebilir. Profesyonel başlayan bir konuşmanın altında karşılıklı bir çekim olduğunu düşündüğünden çok daha çabuk fark edebilirsin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, 1 Ağustos tarihinde Ay’ın Balık burcundaki ilerleyişi ilişkinde gelecek planlarını gündeme taşıyabilir. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle seyahat, taşınma veya gelecekte nerede yaşayacağınız üzerine konuşabilir, aynı hayali paylaşmadığınızı fark ettiğiniz bir noktada kısa süreli gerilim yaşayabilirsiniz.

Eğer bekarsan, başka şehirden, farklı bir kültürden veya alıştığın çevrenin tamamen dışından biriyle iletişimin başlayabilir. Sana hiç benzemeyen bu kişinin dünyaya bakışı merakını artıracak ve aranızdaki mesafe çekime engel olmayacaktır.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, 1 Ağustos tarihinde aşk hayatında yüzeysel konuşmalardan çok güven ve bağlılık meseleleri önem kazanabilir. Eğer bir ilişkin varsa, kıskançlık yaratan bir durum veya geçmişte üzeri kapatılan bir mesele yeniden açılabilir. Bu kez kaçmak yerine açık konuşmanız ilişkinizdeki güven sorununu çözebilir.

Eğer bekarsan, hakkında çok az şey bildiğin ancak güçlü bir çekim hissettiğin biriyle yakınlaşabilirsin. Gizemli tavırları kalp atışlarını hızlandırsa da bu yoğun çekimi gerçek bir bağ sanmadan önce onu biraz daha tanımalısın.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, 1 Ağustos tarihinde Ay’ın Balık burcundaki ilerleyişi doğrudan ikili ilişkilerini etkiliyor. Eğer bir ilişkin varsa, partnerin senden daha fazla ilgi, şefkat veya netlik bekleyebilir. Her sözü analiz etmek yerine ne hissettiğini açıkça söylemen ilişkinizde işleri sandığından daha kolay hale getirecektir.

Eğer bekarsan, birebir çalıştığın biri, bir müşteri veya ortak arkadaş aracılığıyla tanışacağın yeni biri ilgini çekebilir. Sakin ama kolay çözülemeyen tavırları merakını artırırken aranızdaki bakışmaların arkadaşlığın ötesine geçtiğini fark edebilirsin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, 1 Ağustos tarihinde günlük koşturmacan romantizme ayırdığın zamanı azaltabilir. Eğer bir ilişkin varsa, partnerin geri planda kaldığını hissedebilir ancak programında yapacağın küçük bir değişiklik bile aranızdaki soğukluğu hızla ortadan kaldırabilir.

Eğer bekarsan, iş ortamında, spor salonunda veya günlük rutinin sırasında sık sık karşılaştığın biri bugün gözüne farklı görünebilir. Daha önce önemsemediğin küçük bir sohbetin flörtöz bir tona dönüşmesi kalbinin ritmini değiştirebilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, 1 Ağustos tarihinde Ay’ın Balık burcundaki ilerleyişi aşk, flört ve tutkuyu doğrudan harekete geçiriyor. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle romantik bir plan yapmak bağınızı güçlendirebilir ancak üçüncü bir kişinin yarattığı kıskançlık küçük bir gerilime de neden olabilir.

Eğer bekarsan, konser, etkinlik, hobi veya eğlenceli bir ortamda seni ilk anda etkileyen biriyle karşılaşabilirsin. Aranızdaki elektrik gizlenemeyecek kadar güçlü olabilir ve kısa bir bakışma bile nabzını hızlandırabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, 1 Ağustos tarihinde aşk hayatında güven ve aidiyet ihtiyacın ön plana çıkabilir. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle birlikte yaşama düzeni, taşınma veya ailelerin ilişkinize ne kadar dahil olacağı konusunda önemli bir konuşma yapabilirsiniz. Hassas bir meseleyi açıkça konuşmanız aranızdaki bağı rahatlatacaktır.

Eğer bekarsan, aile çevresi, komşular veya ev ortamında gerçekleşen bir buluşmada yeni biriyle tanışabilirsin. Karşındaki kişinin sakin ve güven veren tavırları, hızlı bir heyecandan çok kalıcı olabilecek bir yakınlık hissi yaratabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, 1 Ağustos tarihinde aşk hayatında kelimelerin etkisi düşündüğünden büyük olabilir. Eğer bir ilişkin varsa, yanlış anlaşılmış bir mesaj veya düşünmeden söylenen bir söz tansiyonu yükseltebilir. Konuyu gurur meselesi yapmak yerine doğrudan açıklığa kavuşturmanız yeterli olacaktır.

Eğer bekarsan, kısa bir yolculukta, eğitimde, kursta veya çevrim içi bir sohbet sırasında yeni biriyle tanışabilirsin. Karşındaki kişinin zekâsı ve konuşma tarzı seni görüntüsünden önce etkileyebilir, uzun bir sohbetin sonunda nabzının hızlandığını fark edebilirsin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, 1 Ağustos tarihinde ilişkinde değer görmek ve güven hissetmek her zamankinden önemli olabilir. Eğer bir ilişkin varsa, ortak harcamalar veya para kullanma biçiminiz üzerinden bir fikir ayrılığı yaşayabilirsiniz. Bunun sevgiyi ölçen bir güç savaşına dönüşmesine izin vermemek önemli olacak.

Eğer bekarsan, iş, alışveriş veya maddi bir işlem sırasında sakin ve kontrollü biriyle tanışabilirsin. Başlangıçta mesafeli görünen bu kişiyle aranızdaki güven arttıkça çekimin de yavaş ama güçlü biçimde büyümesi mümkün.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, 1 Ağustos tarihinde Ay’ın burcundaki ilerleyişi aşk hayatında seni daha görünür ve duygularını daha açık hale getirebilir. Eğer bir ilişkin varsa, ne istediğini net biçimde söyleyebilir ve partnerinden de aynı açıklığı bekleyebilirsin. Aranızda saklanan bir mesele varsa bugün konuşulmadan kalması pek kolay görünmüyor.

Eğer bekarsan, çevrendeki ilgiyi normalden çok daha kolay üzerine çekebilirsin. Özellikle seni bir süredir uzaktan takip eden birinin beklenmedik şekilde duygularını belli etmesi kalp atışlarını hızlandırabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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