Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 31 Temmuz Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün ilişkinde hızdan çok huzur arıyorsun. Partnerinle güzel bir yemek yemek, evde sakin vakit geçirmek ya da uzun zamandır konuşamadığınız bir konuyu yumuşak bir dille ele almak ikinize de iyi gelebilir. Sürekli hareket halinde olmak zorunda değilsiniz; bugün biraz yavaşlamak aranızdaki bağı daha da güçlendirebilir.

Bekarsan, seni peşinden koşturan birinden çok yanında rahat hissettiren biri dikkatini çekebilir. İlk anda büyük bir heyecan yaşamayabilirsin ama sakin tavırları sana güven verebilir. Hemen karar vermek yerine biraz daha sohbet et; bazen en sağlam yakınlıklar sessiz başlar. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…