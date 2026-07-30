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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 31 Temmuz Cuma Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 31 Temmuz Cuma günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 31 Temmuz Cuma gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün ilişkinde hızdan çok huzur arıyorsun. Partnerinle güzel bir yemek yemek, evde sakin vakit geçirmek ya da uzun zamandır konuşamadığınız bir konuyu yumuşak bir dille ele almak ikinize de iyi gelebilir. Sürekli hareket halinde olmak zorunda değilsiniz; bugün biraz yavaşlamak aranızdaki bağı daha da güçlendirebilir.

Bekarsan, seni peşinden koşturan birinden çok yanında rahat hissettiren biri dikkatini çekebilir. İlk anda büyük bir heyecan yaşamayabilirsin ama sakin tavırları sana güven verebilir. Hemen karar vermek yerine biraz daha sohbet et; bazen en sağlam yakınlıklar sessiz başlar. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Ay senin burcundayken aşk hayatında ışığın biraz daha fazla parlıyor. İlişkin varsa, partnerinden daha fazla ilgi görebilir ve aranızdaki sıcaklığın arttığını hissedebilirsin. Küçük bir dokunuş, güzel bir iltifat ya da birlikte geçireceğiniz sakin bir akşam bile seni mutlu etmeye yetebilir.

Bekarsan, bugün dikkat çekmek için ekstra bir çaba harcamana gerek yok. Doğal tavırların, sakinliğin ve kendinden emin duruşun birinin ilgisini çekebilir. Sana yaklaşan biri varsa hemen mesafe koyma; belki de bu kez ilk adımı karşı taraf atmak istiyordur. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün aşk hayatında biraz daha içine dönmek isteyebilirsin. İlişkin varsa, partnerinle kalabalık planlar yerine baş başa kalmak sana daha iyi gelebilir. Sessiz bir akşam, uzun bir sarılma ya da fazla konuşmadan yan yana durmak bile aranızdaki bağı besleyebilir.

Bekarsan, birine karşı hislerin olabilir ama bunu henüz kimseyle paylaşmak istemeyebilirsin. Acele etmene gerek yok, fakat karşındaki kişiye tamamen kapalı da durma. Küçük bir mesaj ya da sıcak bir bakış bile ilgini belli etmeye yeter. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatında dostluk ile romantizm arasındaki çizgi biraz bulanıklaşabilir. İlişkin varsa, partnerinle arkadaş ortamında geçirmek istediğiniz keyifli bir gün sizi birbirinize daha da yaklaştırabilir. Birlikte gülmek ve eğlenmek ilişkinizin üzerindeki ciddiyeti biraz hafifletebilir.

Bekarsan, uzun zamandır tanıdığın birine bugün farklı gözlerle bakmaya başlayabilirsin. Daha önce sadece arkadaş olarak gördüğün bu kişinin tavırlarında hoşuna giden ayrıntılar fark edebilirsin. Hemen bir anlam yükleme ama kalbinin de ne söylediğini duymazdan gelme. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün aşk hayatında güven ve gelecek duygusu ön plana çıkıyor. İlişkin varsa, partnerinle ilişkinizin nereye gittiğini konuşmak isteyebilirsin. Bu konuşma seni germek yerine rahatlatabilir, çünkü karşındaki kişinin de seninle benzer şeyler düşündüğünü görmek sana iyi gelebilir.

Bekarsan, ayakları yere basan ve hayatında ne istediğini bilen biri dikkatini çekebilir. İlk başta fazla ciddi bulabilirsin ama bu kişinin sakinliği zamanla hoşuna gidebilir. Bazen seni en çok etkileyen kişi, ilk anda en çok konuşan olmayabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Venüs’ün burcundaki etkisi aşk hayatına hoş bir canlılık katıyor. İlişkin varsa, partnerin sana daha ilgili davranabilir, hatta küçük bir sürprizle gününü güzelleştirebilir. Sen de sürekli detaylara takılmak yerine biraz akışta kalırsan çok daha keyifli bir gün geçirebilirsin.

Bekarsan, bugün çekiciliğin yüksek ve bunu çevrenden de hissedebilirsin. Senden farklı bir ortamdan gelen ya da daha önce tanışmadığın türden biri ilgini çekebilir. İlk izlenime hemen karar verme; biraz sohbet ettikçe şaşırabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün ilişkinde daha derin ve güven veren bir yakınlık arıyorsun. Partnerinle konuşurken yüzeyde kalan meselelerden çok, gerçekten ne hissettiğinizi paylaşmak isteyebilirsin. Açık ve sakin bir sohbet, aranızdaki bağı sandığından daha güçlü hale getirebilir.

Bekarsan, sana güven veren ve ne istediğini belli eden biri dikkatini çekebilir. Büyük sözlerden çok tutarlı davranışlar bugün senin için daha değerli. Birinin söylediklerinden çok sana nasıl hissettirdiğine bakarsan doğru cevabı daha kolay bulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün ilişkilerinde daha huzurlu ve yumuşak bir hava var. İlişkin varsa, son günlerde aranızda küçük bir gerginlik olduysa bunu tatlıya bağlamak için güzel bir gün. Karşındakiyle aynı tarafta olduğunuzu hatırlamak bile seni rahatlatabilir.

Bekarsan, sakin tavırlı ve ağırbaşlı biri ilgini çekebilir. İlk anda büyük bir elektrik olmasa bile onun yanında rahat hissetmen seni meraklandırabilir. Bu kez biraz yavaş ilerlemek sana daha iyi gelebilir; hemen her şeyi çözmek zorunda değilsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün aşk hayatında büyük heyecanlardan çok küçük mutluluklar öne çıkıyor. İlişkin varsa, partnerinle sıradan bir günü bile keyifli hale getirebilirsiniz. Birlikte yemek yapmak, kısa bir yürüyüşe çıkmak ya da evde film izlemek bile aranızdaki sıcaklığı artırabilir.

Bekarsan, günlük hayatında sık sık gördüğün biri dikkatini çekebilir. Belki aynı kafeye gidiyorsunuz, belki aynı yerde çalışıyorsunuz. Daha önce önemsemediğin bu kişiyle sohbet biraz uzarsa şaşırma; küçük bir tanışma güzel bir hikâyeye dönüşebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün aşk hayatında daha hafif ve romantik bir havaya girebilirsin. İlişkin varsa, partnerinle ciddi meseleleri biraz kenara bırakıp sadece güzel vakit geçirmek ikinize de iyi gelir. Küçük bir sürpriz, dışarıda güzel bir akşam ya da birlikte güleceğiniz bir plan ilişkinize taze bir hava katabilir.

Bekarsan, yanında rahatça gülebildiğin ve seni germeyen biri dikkatini çekebilir. Her tanışmayı hemen ciddi bir ilişkiye dönüştürmeye çalışma. Bugün sadece keyifli sohbetin tadını çıkarmak bile sana iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün aşk hayatında yuva sıcaklığı sana daha çekici gelebilir. İlişkin varsa, partnerinle kalabalıktan uzaklaşıp evde baş başa kalmak ikinize de iyi gelebilir. Birlikte yemek hazırlamak ya da sakin bir akşam geçirmek düşündüğünden daha romantik olabilir.

Bekarsan, seni heyecandan çok huzur veren biri etkileyebilir. Yanında kendin gibi davranabildiğin ve rahat hissettiğin bir kişi varsa ona biraz daha dikkatli bak. Bu kez aşk sana yüksek sesle değil, oldukça sakin bir şekilde yaklaşabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün aşk hayatında güzel ve sakin bir iletişim öne çıkıyor. İlişkin varsa, partnerinle içinden geçenleri açıkça paylaşmak sana iyi gelebilir. Onun seni anlamasını beklemek yerine ne hissettiğini anlat; küçük bir sohbet bile aranızdaki mesafeyi kapatabilir.

Bekarsan, seni dinleyen, konuşurken acele etmeyen ve yanında rahat hissettiren biri ilgini çekebilir. İlk dakikadan büyük bir hikâye yazmana gerek yok. Sohbet güzel akıyorsa bırak biraz daha aksın; gerisini zaman zaten gösterecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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