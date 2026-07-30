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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 31 Temmuz Cuma Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 31 Temmuz Cuma gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 31 Temmuz Cuma gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 31 Temmuz Cuma gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Güneş-Jüpiter kavuşumunun yükselttiği canlılık bugün göz çevrendeki ince kaslara ve odak kaslarına yansıyor. Uzun süre yakın bir noktaya, ekrana ya da bir belgeye odaklanman, göz kaslarının yorulmasına ve akşama doğru bakışlarının bulanıklaşmasına yol açabilir. Bu kasları dinlendirmek için her yirmi dakikada bir gözünü uzaktaki bir noktaya çevirip birkaç saniye tutmalı, göz çevrene A vitamini deposu havuç ve ıspanakla destek vermelisin. Odak kaslarını gevşetmek, gün sonunda başının da hafiflemesini sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Ay Düğümleri'nin yeni hattı bugün ağız içi dokusuna ve tükürük bezlerinin dengesine dokunuyor. Sıcak havada yetersiz su tüketimi, ağzında kuruluk ve dilinin üstünde hafif bir pütürlenme hissi bırakabilir. Bu dengeyi korumak için gün boyu küçük yudumlarla su içmeli, şekersiz sakızla tükürük akışını canlandırmalı ve çok tuzlu atıştırmalıklardan uzak durmalısın. Ağız dokunu nemli tutmak, hem tat alma hem sindirimin ilk adımını rahatlatacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, günün ateşli enerjisi bugün ön kol iç yüzündeki ince tendonlara ve kavrama kaslarına yansıyor. Telefonu uzun süre tek elle tutman ya da bir çantayı parmak uçlarınla taşıman, bileğinin iç kısmında yorgunluk ve avuç içinde hafif bir güçsüzlük yaratabilir. Bu tendonları rahatlatmak için avucunu açıp parmaklarını nazikçe geriye doğru esnetmeli, ağır şeyleri parmakla değil tüm avuçla kavramalısın. Kavrama kaslarını dinlendirmek, gün boyu ellerini daha rahat kullanmanı sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay Düğümleri'nin geçiş enerjisi bugün çene ile kulak arasındaki ekleme ve o bölgedeki minik kaslara dokunuyor. Farkında olmadan dişlerini sıkma ya da tek tarafla çiğneme alışkanlığın, çene ekleminde hafif bir yorgunluk ve kulağının önünde bir gerginlik bırakabilir. Bu bölgeyi gevşetmek için gün içinde çeneni bilinçli olarak serbest bırakmalı, dilinin ucunu damağına dayayıp çeneni dinlendirmeli ve sert, çok çiğnenen gıdaları bugün azaltmalısın. Çene eklemini rahatlatmak, hem baş hem boyun bölgeni hafifletecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Güneş ve Jüpiter senin burcunda buluşurken bugün doğrudan atardamarlarının esnekliğine ve kan basıncı ritmine yansıyor. Yükselen iç enerji ve heyecan, tansiyonunda küçük dalgalanmalara ve ayağa hızlı kalktığında bir anlık baş hafifliğine yol açabilir. Bu ritmi dengelemek için hareketlerini yavaşlatmalı, tuz tüketimini kontrol etmeli ve potasyum deposu muz ile kayısıya yönelmelisin. Damar esnekliğini korumak, gün boyu dengeli ve berrak hissetmeni sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, günün enerjisi bugün mide kapağına ve yemek borusuyla mide arasındaki geçişe dokunuyor. Öğünden hemen sonra uzanman ya da hızlı yemek yemen, bu kapağın gevşemesine ve göğüs ortasında hafif bir yanma hissine yol açabilir. Bu bölgeyi korumak için yemeğini yavaş yemeli, öğünden sonra en az yarım saat dik durmalı ve akşam yemeğini yatmadan çok önce bitirmelisin. Mide kapağını rahat tutmak, gece uykunun bölünmeden geçmesini sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, günün havası bugün böbrek üstü bezlerine ve vücudunun tuz-su dengesini ayarlayan sistemine yansıyor. Sıcakta aşırı terleme ve düzensiz su tüketimi, kendini beklenmedik biçimde bitkin hissetmene ve öğleden sonra bir enerji düşüşü yaşamana yol açabilir. Bu dengeyi kurmak için suyuna bir tutam doğal tuz ekleyebilir, mineral deposu maden suyuna yönelebilir ve dinlenme molalarını ihmal etmemelisin. Bez dengeni korumak, gün boyu enerjini istikrarlı tutacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Ay Düğümleri'nin yeni ekseni bugün kasık ve leğen bölgesindeki derin bağlara dokunuyor. Uzun süre aynı pozisyonda oturman, bu bölgedeki bağların kısalmasına ve ayağa kalkarken kasığında hafif bir çekilme hissine yol açabilir. Bu bağları rahatlatmak için oturur pozisyonda dizini nazikçe dışa açıp esnetmeli, gün içinde kısa yürüyüşlerle bölgeyi hareketlendirmeli ve uzun oturuşları bölmelisin. Leğen bölgeni esnek tutmak, alt bedenindeki dolaşımı da canlandıracaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, günün ateşli enerjisi bugün uyluk kemiğini saran büyük kaslara ve bacak üst bölgenin dayanıklılığına yansıyor. Ani bir yürüyüş ya da uzun süre ayakta kalman, uyluk kaslarında bir yorgunluk ve bacaklarında ağırlaşma hissi bırakabilir. Bu kasları desteklemek için hareketten önce nazikçe ısınmalı, magnezyum deposu kabak çekirdeğine yönelmeli ve akşam bacaklarını uzatıp dinlendirmelisin. Uyluk kaslarını beslemek, seni ertesi güne çok daha dinç taşıyacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, yöneticin Satürn'ün retrosu sürerken bugün diş minesine ve diş etlerinin dayanıklılığına dikkat çekiliyor. Çok soğuk ve çok sıcak içecekler arasında ani geçişler, diş etlerinde hassasiyet ve dişlerinde soğuğa karşı kısa bir sızlama yaratabilir. Bu bölgeyi korumak için içecek sıcaklıklarını dengelemeli, kalsiyum deposu süzme peynir ve yoğurda yönelmeli ve diş etlerini yormayan yumuşak bir fırça kullanmalısın. Diş minen ve diş etlerini korumak, uzun vadede sağlam bir gülüş kazandıracaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay Düğümleri tam senin burcuna yerleşirken bugün iç kulaktaki denge merkezine ve mekân algına dokunuyor. Ani pozisyon değişiklikleri ya da yorgunluk, bir an için hafif bir denge kayması ve baş dönmesi hissi yaratabilir. Bu merkezi rahatlatmak için ani baş hareketlerinden kaçınmalı, ayağa yavaş kalkmalı ve gün içinde yeterince su içerek iç kulak sıvı dengeni korumalısın. Denge merkezini desteklemek, gün boyu kendini daha sağlam hissetmeni sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, günün enerjisi bugün topuklarında hissedilebilir. Sert zeminde çıplak ayak yürümen ya da desteksiz terlik kullanman, sabah ilk adımlarda topuğunda gergin bir çekilme hissi bırakabilir. Bu dokuyu yumuşatmak için sabah yataktan kalkmadan ayak bileğini birkaç kez çevirmeli, tabanı destekli terlik tercih etmeli ve akşam topuğunu ılık suyla ovmalısın. Topuk bağını esnek tutmak, gün boyu attığın her adımı rahatlatacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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