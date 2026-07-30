Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 31 Temmuz Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, Güneş-Jüpiter kavuşumunun yükselttiği canlılık bugün göz çevrendeki ince kaslara ve odak kaslarına yansıyor. Uzun süre yakın bir noktaya, ekrana ya da bir belgeye odaklanman, göz kaslarının yorulmasına ve akşama doğru bakışlarının bulanıklaşmasına yol açabilir. Bu kasları dinlendirmek için her yirmi dakikada bir gözünü uzaktaki bir noktaya çevirip birkaç saniye tutmalı, göz çevrene A vitamini deposu havuç ve ıspanakla destek vermelisin. Odak kaslarını gevşetmek, gün sonunda başının da hafiflemesini sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…