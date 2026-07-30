Günlük Burç Yorumuna Göre 31 Temmuz Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün Ay Boğa burcuna geçerken dünkü hızlı tempon biraz yavaşlıyor. İş hayatında hemen sonuca ulaşmaya çalışmak yerine elindeki işi iyice sağlamlaştırmak sana daha çok kazandırabilir. Üstelik Ay ile Uranüs arasındaki uyum sayesinde hiç beklemediğin anda aklına pratik bir fikir gelebilir. Hemen koşturmak zorunda değilsin; bugün sakin ilerlemek sandığından daha fazla iş bitirmeni sağlayabilir.

Maddi konularda ise kazancını artırmak ve elindeki parayı daha iyi değerlendirmek isteyebilirsin. Birikim yapmak ya da uzun zamandır düşündüğün bir yatırım için araştırmaya başlamak adına güzel bir gün. Yalnız keyfin yerine gelsin diye gereksiz alışverişlere yönelme derim. Ay sonunu rahat kapatmak istiyorsan bugün biraz hesabını bilmek işine yarayacak.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Koç burcu isen, bugün büyük planlara ihtiyacınız yok. Partnerinle güzel bir yemek yemek, uzun uzun sohbet etmek ya da baş başa sakin birkaç saat geçirmek ikinize de iyi gelebilir.

Bekar bir Koç burcu isen, bu kez seni peşinden koşturan değil, yanında rahat hissettiren biri dikkatini çekebilir. İlk anda büyük bir heyecan yaratmasa bile ona biraz zaman tanı; sakin başlayan bir tanışma düşündüğünden daha güzel ilerleyebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…