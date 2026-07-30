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Günlük Burç Yorumuna Göre 31 Temmuz Cuma Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 31 Temmuz Cuma gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 31 Temmuz Cuma günü burçları neler bekliyor?

İşte, 31 Temmuz Cuma gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Ay Boğa burcuna geçerken dünkü hızlı tempon biraz yavaşlıyor. İş hayatında hemen sonuca ulaşmaya çalışmak yerine elindeki işi iyice sağlamlaştırmak sana daha çok kazandırabilir. Üstelik Ay ile Uranüs arasındaki uyum sayesinde hiç beklemediğin anda aklına pratik bir fikir gelebilir. Hemen koşturmak zorunda değilsin; bugün sakin ilerlemek sandığından daha fazla iş bitirmeni sağlayabilir.

Maddi konularda ise kazancını artırmak ve elindeki parayı daha iyi değerlendirmek isteyebilirsin. Birikim yapmak ya da uzun zamandır düşündüğün bir yatırım için araştırmaya başlamak adına güzel bir gün. Yalnız keyfin yerine gelsin diye gereksiz alışverişlere yönelme derim. Ay sonunu rahat kapatmak istiyorsan bugün biraz hesabını bilmek işine yarayacak.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Koç burcu isen, bugün büyük planlara ihtiyacınız yok. Partnerinle güzel bir yemek yemek, uzun uzun sohbet etmek ya da baş başa sakin birkaç saat geçirmek ikinize de iyi gelebilir.

Bekar bir Koç burcu isen, bu kez seni peşinden koşturan değil, yanında rahat hissettiren biri dikkatini çekebilir. İlk anda büyük bir heyecan yaratmasa bile ona biraz zaman tanı; sakin başlayan bir tanışma düşündüğünden daha güzel ilerleyebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Ay senin burcuna geçiyor ve sonunda biraz kendi hızında hareket edebiliyorsun. Dünkü koşuşturmanın ardından ne istediğini daha net düşünebilir, işlerini telaşa kapılmadan sıraya koyabilirsin. Üstelik beklemediğin bir haber ya da aklına gelen yeni bir fikir günün sıradan akışını değiştirebilir. Kimsenin seni hızlandırmasına izin verme; bugün kendi yöntemlerinle ilerlediğinde çok daha rahat edeceksin.

Maddi konularda emeğinin karşılığını görmek seni mutlu edebilir. Beklediğin bir ödeme gelebilir ya da yaptığın bir işin sana sağlayacağı kazanç netleşebilir. Kendin için para harcamak istiyorsan da suçluluk duyma. Gerçekten ihtiyacın olan ve uzun süre kullanacağın bir şeyi almak bütçeni savurmak anlamına gelmez.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, bugün partnerine karşı daha sıcak ve ilgili davranabilirsin. Birlikte yapacağınız küçük bir plan bile gününüzü güzelleştirebilir.

Bekar bir Boğa burcu isen, bugün dikkat çekmek için ekstra bir şey yapmana gerek olmayabilir. Doğal halinle birinin ilgisini çekebilir, hiç beklemediğin anda hoş bir iltifat alabilirsin. Biraz da karşı tarafın adım atmasına izin ver. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün Ay Boğa burcuna geçerken biraz kendi başına kalmak isteyebilirsin. İş hayatında sürekli konuşmak, toplantıdan toplantıya koşmak yerine sessizce işlerini toparlamak sana daha iyi gelebilir. Hatta tam kafanı boşalttığın bir anda uzun zamandır çözemediğin bir mesele için harika bir fikir bulabilirsin. Zihnini sürekli meşgul etmek zorunda değilsin; bazen en iyi fikirler biraz sustuğunda geliyor.

Maddi konularda gözünden kaçmış küçük bir ayrıntıyı fark edebilirsin. Unuttuğun bir ödeme, kullanmadığın bir üyelik ya da gereksiz bir gider karşına çıkabilir. Hesaplarına şöyle bir göz at derim; küçük bir düzenleme bile seni rahatlatabilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, bugün partnerinle sessiz sakin vakit geçirmek ikinize de iyi gelebilir. Her an konuşmak ya da bir yerlere gitmek zorunda değilsiniz; yan yana olmak bile yeterli olabilir.

Bekar bir İkizler burcu isen, birine karşı hislerini henüz kendine saklıyor olabilirsin. Acele etmene gerek yok ama karşı tarafın sana verdiği küçük işaretleri de gözden kaçırma. Belki o da senden bir adım bekliyordur. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Ay Boğa burcuna geçerken çevrendeki insanların desteğini daha fazla hissedebilirsin. İş hayatında tek başına uğraştığın bir konuda bir arkadaşın ya da güvendiğin biri sana güzel bir fikir verebilir. Hatta hiç hesapta olmayan bir tanışma işini kolaylaştırabilir. Her şeyi kendi başına çözmeye çalışma; bugün yardım istemek sana zaman kazandırabilir.

Maddi konularda arkadaşlarınla birlikte yapacağın bir iş ya da ortak bir fikir kazanca dönüşebilir. Yine de işin içine para girdiğinde en yakın arkadaşınla bile ayrıntıları baştan konuşmak iyi olur. Kimin ne yapacağı belli olursa sonradan tatsızlık çıkmaz.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, partnerinle arkadaşlarınızın da olduğu keyifli bir plan yapabilirsiniz. Biraz sosyalleşmek ikinize de iyi gelebilir.

Bekar bir Yengeç burcu isen, uzun zamandır arkadaş olarak gördüğün biri bugün gözüne biraz farklı görünebilir. Aranızdaki samimiyetin altında başka bir şey olup olmadığını merak etmeye başlayabilirsin. Hemen isim koyma, biraz akışına bırak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Ay Boğa burcuna geçerken iş hayatında daha ciddi ve kararlı bir havaya giriyorsun. Gösterişli hamlelerden çok, yaptığın işi düzgün tamamlamak sana dikkat çekme fırsatı verebilir. Üstelik hiç beklemediğin bir teklif ya da değişiklik kariyer planlarını hareketlendirebilir. Bugün kendini göstermek için yüksek sesle konuşmana gerek yok; yaptığın iş zaten senin adına konuşabilir.

Maddi konularda işle bağlantılı güzel bir gelişme yaşanabilir. Yeni bir görev, ek ödeme ya da ileride gelirini artırabilecek bir fırsat gündeme gelebilir. Gelen parayı hemen harcamak yerine bir kısmını kenara koymak hiç fena fikir değil.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, partnerinle geleceğiniz hakkında sakin bir konuşma yapabilirsiniz. Birbirinizden ne beklediğinizi açıkça konuşmak sana güven verebilir.

Bekar bir Aslan burcu isen, bugün ayakları yere basan ve hayatını belli bir düzene oturtmuş biri ilgini çekebilir. İlk bakışta biraz ciddi bulsan bile hemen karar verme; sohbet ilerledikçe farklı bir tarafını görebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Ay Boğa burcuna geçerken alıştığın düzenin biraz dışına çıkmak sana iyi gelebilir. İş hayatında yeni bir şey öğrenmek, bir eğitime başlamak ya da farklı bir alandan insanlarla konuşmak kafanda yeni fikirler oluşturabilir. Üstelik Venüs hâlâ senin burcunda; insanlarla daha kolay anlaşabilir ve kendini daha rahat ifade edebilirsin. Bugün merak ettiğin bir şey varsa peşine düş, güzel bir kapı açılabilir.

Maddi konularda kendine yapacağın bir yatırım gündeme gelebilir. Eğitim, kurs ya da işini geliştirecek bir araç için para harcamayı düşünebilirsin. Sırf ucuz diye işine yaramayacak bir şeyi seçmek yerine gerçekten fayda göreceğin seçeneğe yönelmek daha mantıklı.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Başak burcu isen, partnerinle farklı bir şey yapmak ilişkinize iyi gelebilir. Yeni bir yere gitmek ya da daha önce denemediğiniz bir etkinlik planlamak bile havanızı değiştirebilir.

Bekar bir Başak burcu isen, bugün çekiciliğin yüksek. Üstelik senden farklı bir çevreden gelen biri özellikle ilgini çekebilir. Ön yargılı davranmadan biraz sohbet et; ortak noktalarınız sandığından fazla çıkabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Ay Boğa burcuna geçerken ortak para ve paylaşılan sorumluluklar gündemine gelebilir. İş hayatında bütçe, ödeme ya da ortak yürüttüğün bir mesele varsa bugün daha sakin şekilde çözüm bulabilirsin. Üstelik beklemediğin bir kolaylık da ortaya çıkabilir. Uzun zamandır kafanı kurcalayan bir konu varsa rakamları masaya koy; düşündüğün kadar karmaşık olmayabilir.

Maddi konularda beklediğin bir ödeme ya da destekle ilgili güzel bir haber gelebilir. Yine de para hesabını başkasının sözüne göre yapma; hesabına geçmeden harcamaya başlamak pek iyi fikir olmayabilir. Bugün biraz temkin sana huzur kazandıracak.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, partnerinle daha yakın ve içten bir gün geçirebilirsin. Aranızdaki güveni hissetmek sana özellikle iyi gelecek.

Bekar bir Terazi burcu isen, sakin tavırlarıyla sana güven veren biri dikkatini çekebilir. Büyük laflardan çok davranışlarına bak; bugün küçük bir hareket sana karşındaki kişi hakkında çok şey anlatabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Ay karşıt burcun Boğa’ya geçerken iş birlikleri ve birebir görüşmeler önem kazanıyor. İş hayatında birlikte çalıştığın biriyle uzun zamandır anlaşamadığın bir konuyu sonunda tatlıya bağlayabilirsin. Bugün savaşmak yerine orta yolu bulmak çok daha kolay. Her konuda son sözü sen söylemek zorunda değilsin; bazen biraz esnemek işleri hızlandırıyor.

Maddi konularda ortak yürütülen bir iş ya da anlaşmanın şartları netleşebilir. Para konuşurken çekinme ama karşı tarafın teklifini de sonuna kadar dinle. Ufak bir pazarlık ikinizin de memnun kalacağı bir sonuç getirebilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, partnerinle aranızdaki hava bugün daha sakin. Son günlerde küçük gerginlikler yaşadıysanız bunları geride bırakıp birbirinize dönmek iyi gelebilir.

Bekar bir Akrep burcu isen, sakinliği ve ağırbaşlı tavrıyla dikkatini çeken biri olabilir. İlk anda büyük bir kıvılcım yaşamamak seni yanıltmasın; bazen en güzel yakınlıklar yavaş yavaş kuruluyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün Ay Boğa burcuna geçerken işlerini biraz düzene koymanın zamanı geliyor. Normalde hızla başlayıp bir sonraki şeye geçmek isteyebilirsin ama bugün tek tek ilerlemek daha çok işine yarayacak. Üstelik günlük bir işini kolaylaştıracak pratik bir yöntem keşfedebilirsin. Kendine uzun bir yapılacaklar listesi hazırlamak yerine önce gerçekten önemli üç işi bitir derim.

Maddi konularda küçük ama düzenli kazançlar önem kazanıyor. Büyük bir fırsat beklemek yerine elindeki gelirleri daha iyi yönetmek sana rahatlık sağlayabilir. Harcamalarını birkaç gün takip etmek bile paranın en çok nereye gittiğini gösterebilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yay burcu isen, bugün sıradan bir günü bile partnerinle keyifli hale getirebilirsin. Birlikte yemek hazırlamak ya da kısa bir yürüyüş yapmak bile size iyi gelebilir.

Bekar bir Yay burcu isen, günlük hayatında sürekli karşılaştığın biri dikkatini çekebilir. Belki aynı kafeye gidiyorsunuz, belki aynı yerde çalışıyorsunuz. Bir selamı biraz uzatmanın zararı yok! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Ay Boğa burcuna geçerken biraz keyif almanın da hayatın bir parçası olduğunu hatırlayabilirsin. İş hayatında yaratıcı tarafını kullanabileceğin bir konuda güzel bir fikir bulman mümkün. Her şeyi kurallara göre yapmak yerine bugün kendi yöntemini denemek daha iyi sonuç verebilir. İş yaparken biraz eğlenmek verimini düşürmez, merak etme!

Maddi konularda sevdiğin bir uğraştan kazanç elde etme ihtimali doğabilir. Yeteneğini kullanabileceğin küçük bir iş ya da teklif gündeme gelebilir. Bir yandan da kendine güzel bir şey almak isteyebilirsin. Bütçeni zorlamadığı sürece küçük bir ödülün kimseye zararı yok.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, bugün ciddi konuları biraz kenara bırakıp partnerinle eğlenmeye bak. Güzel bir yemek, küçük bir sürpriz ya da plansız bir buluşma aranızdaki sıcaklığı artırabilir.

Bekar bir Oğlak burcu isen, yanında rahatça gülebildiğin biri ilgini çekebilir. Her tanışmayı hemen geleceğe taşımaya çalışma; bugün sadece güzel vakit geçirmenin tadını çıkar. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Ay Boğa burcuna geçerken biraz eve dönmek ve kendi alanında kalmak isteyebilirsin. İş hayatında da sakin bir ortamda çalışmak sana kalabalık bir ofisten daha iyi gelebilir. Evden çalışıyorsan verimli bir gün geçirebilirsin. Ayrıca ev ya da aileyle ilgili beklenmedik ama hoş bir haber planlarını değiştirebilir. Bugün biraz yavaşlamak sana iyi gelecek.

Maddi konularda ev için yapacağın bir harcama gündeme gelebilir. Bir eşya almak, küçük bir değişiklik yapmak ya da uzun zamandır bekleyen bir işi halletmek isteyebilirsin. Her şeyi aynı anda değiştirmeye çalışma; önce gerçekten ihtiyacın olanı seç.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Kova burcu isen, bugün partnerinle evde baş başa kalmak dışarıdaki kalabalıktan daha cazip gelebilir. Birlikte güzel bir yemek hazırlamak bile romantik bir akşama dönüşebilir.

Bekar bir Kova burcu isen, sana yanında rahat hissettiren biri dikkatini çekebilir. Sürekli heyecan peşinde koşmak yerine bu kez huzurun da çekici olabileceğini fark edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Ay Boğa burcuna geçerken iletişimin daha sakin ve anlaşılır hale geliyor. İş hayatında önemli bir görüşmen varsa acele etmeden konuşman ve karşındaki kişiyi gerçekten dinlemen sana avantaj sağlayabilir. Üstelik hiç beklemediğin bir telefon ya da mesaj yeni bir fikir doğurabilir. Bugün çok konuşmaktan ziyade doğru şeyi doğru zamanda söylemek önemli.

Maddi konularda yakın çevrenden gelecek bir iş fırsatı gündemine girebilir. Bir tanıdığın seni birine önermesi ya da kısa bir görüşmenin kazanca dönüşmesi mümkün. Para konuşmaktan çekinme; yaptığın işin karşılığını en baştan netleştirmek sonradan kafanın rahat olmasını sağlar.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Balık burcu isen, partnerinle sakin sakin konuşmak bugün aranızdaki yakınlığı artırabilir. İçinden geçenleri onun anlamasını beklemek yerine sen anlat; düşündüğünden çok daha güzel bir karşılık alabilirsin.

Bekar bir Balık burcu isen, güzel konuşan ama seni yormayan biri ilgini çekebilir. Sohbetin doğal biçimde akması sana kendini rahat hissettirebilir. Hemen bir anlam yüklemene gerek yok; önce konuşmanın tadını çıkar, gerisi zaten belli olur. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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