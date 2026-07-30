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Günlük Para Burç Yorumuna Göre 31 Temmuz Cuma Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 31 Temmuz Cuma gününe özel para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Boğa Ay’ının sakin enerjisiyle bugün paranın da yavaş ve sağlam akmasını istiyorsun. Elle tutulur bir birikime yönelmek, gösterişli bir harcamadan çok daha çok işine yarıyor. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, kendi burcundaki Ay bugün kazancının enerjisini doğrudan güçlendiriyor; emeğinin karşılığını somut biçimde görebilirsin. Bu bereketi düzene sokup kendine değer katan bir şeye yönlendirmelisin. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün paranın enerjisi sessiz sularda akıyor; gözden kaçırdığın bir tasarruf ya da küçük bir kazanç arka planda beliriyor. Aceleye getirmeden hesaplarına baktığında, fark etmediğin bir imkânı yakalıyorsun. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, ortak bir cebin enerjisi bugün huzurla dengeleniyor; bir grupla yürüyen iş somut bir gelire dönüşebilir. Paylaşımlı bütçede herkesin payını net tuttuğunda, hem paran hem huzurun korunuyor. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, kariyerinin tepesindeki Ay bugün kazancına istikrar getiriyor; mesleğinden gelen sağlam bir gelir gündemine giriyor. Anlık parlamalar yerine uzun vadeli değeri olan bir şeye yönelmelisin. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Venüs senin burcunda parlarken paranın enerjisi bugün senden yana; şansın ve çekimin yüksek. Uzaktan ya da bilgiden gelen bir imkânı değerlendirip kendine yapacağın bir yatırıma yönelmelisin. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, derin sulardaki bir kaynağın enerjisi bugün huzurla yoluna giriyor; beklediğin bir ödeme ya da paylaşılan bir bütçe hareketleniyor. Ayrıntıları sakince netleştirdiğinde için rahatlıyor. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, karşındakiyle paylaştığın paranın enerjisi bugün uyumla dengeleniyor; bir anlaşma olumlu biçimde netleşebilir. Çatışmak yerine sakin bir görüşmeyi seçtiğinde, iyi bir sonuç alıyorsun. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, gündelik kazancının enerjisi bugün istikrarlı bir ritim tutuyor; küçük ama düzenli bir gelir seni ayakta tutuyor. Bütçeni takip eden ufak bir alışkanlık bugün sana beklediğinden çok kazandırıyor. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, yaratıcılığının enerjisi bugün keyifle paraya dönüşüyor; sevdiğin bir işten gelir doğabilir. Kendini mutlu edecek küçük bir harcamaya izin verirken keyif ile bütçe arasındaki dengeyi korumalısın. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, paranın enerjisi bugün yuvana yöneliyor; evinle ilgili akıllıca bir düzenleme cebine katkı sağlayabilir. Geçici bir hevese değil, kalıcı değeri olan bir şeye para ayırmalısın. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, yakın çevrenden gelen bir imkânın enerjisi bugün canlanıyor; bir tanıdık aracılığıyla doğan bir iş bütçene katkı sağlayabilir. Sakin bir pazarlıkla ilerlediğinde, sonuç lehine dönüyor. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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