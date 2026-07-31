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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 1 Ağustos Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

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P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 1 Ağustos Cumartesi gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 1 Ağustos Cumartesi gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 1 Ağustos Cumartesi gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, 1 Ağustos tarihinde Ay’ın Balık burcundaki ilerleyişi enerjini biraz düşürebilir ve uyku ihtiyacını artırabilir. Yoğun düşünceler özellikle günün ilerleyen saatlerinde zihinsel yorgunluk yaratabilir. Bugün temponu biraz azaltmak ve dinlenmeye daha fazla alan açmak bedeninin toparlanmasını kolaylaştıracaktır.

Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, 1 Ağustos tarihinde sosyal tempon arttıkça fiziksel enerjinin de daha hızlı tükendiğini fark edebilirsin. Uzun süre aynı pozisyonda kalmak boyun ve omuz bölgesinde gerginlik yaratabilir. Gün içerisinde hareket etmek ve dinlenme araları vermek daha dengeli hissetmeni sağlayacaktır.

Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, 1 Ağustos tarihinde iş hayatındaki yoğunluk zihinsel enerjini normalden fazla kullanmana neden olabilir. Uzun görüşmeler ve ekran başında geçirilen saatler baş ve göz çevresinde yorgunluk hissini artırabilir. Gün içinde kısa molalar vermek ve akşam saatlerini daha sakin geçirmek sana iyi gelecektir.

Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, 1 Ağustos tarihinde hareketli planlar ve farklı ortamlar günlük ritmini değiştirebilir. Özellikle seyahat ya da yoğun program nedeniyle uyku ve dinlenme saatlerin düzensizleşebilir. Bedeninin alıştığı ritmi mümkün olduğunca koruman enerjini daha dengeli kullanmana yardımcı olacaktır.

Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, 1 Ağustos tarihinde duygusal yoğunluğun bedenine de yansıdığını fark edebilirsin. Stres arttığında kaslarını gereğinden fazla sıkman ve fiziksel olarak daha çabuk yorulman mümkün. Günün temposunu kontrol etmek ve kendine sakinleşebileceğin zaman bırakmak iyi gelecektir.

Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, 1 Ağustos tarihinde çevrendeki insanların temposuna uyum sağlamaya çalışırken kendi enerjini geri plana atabilirsin. Gün içinde zihinsel yorgunluğun sindirim düzenine ve genel beden rahatlığına yansıdığını hissedebilirsin. Daha düzenli bir tempo ve yeterli dinlenme bugün önem kazanıyor.

Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, 1 Ağustos tarihinde günlük sorumlulukların artması bedeninin dinlenme ihtiyacını daha görünür hale getirebilir. Uzun süre ayakta kalmak ya da aralıksız çalışmak bel ve bacaklarda yorgunluk hissi yaratabilir. İşlerini aralara bölerek ilerlemek gün sonunda daha rahat hissetmeni sağlayacaktır.

Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, 1 Ağustos tarihinde enerjini yüksek hissedebilir ve hareketli bir programa yönelmek isteyebilirsin. Ancak heyecanla temponu gereğinden fazla artırmak gün sonunda fiziksel yorgunluk yaratabilir. Hareket ile dinlenme arasında denge kurmak enerjini korumana yardımcı olacaktır.

Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, 1 Ağustos tarihinde ev ve aileyle ilgili yoğunluk nedeniyle kendine ayırdığın zaman azalabilir. Gün boyu koşturmak özellikle sırt ve bel bölgesinde gerginlik hissetmene neden olabilir. Akşam saatlerinde daha sakin bir tempo ve yeterli dinlenme bedenini rahatlatacaktır.

Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, 1 Ağustos tarihinde görüşmeler ve yoğun iletişim zihinsel enerjini yorabilir. Telefon, bilgisayar ve uzun süreli odaklanma nedeniyle boyun ve omuz bölgesinde gerginlik hissedebilirsin. Kısa aralar vermek ve gün sonunda zihnini dinlendirmek daha rahat hissetmeni sağlayacaktır.

Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, 1 Ağustos tarihinde maddi konular üzerine fazla düşünmek zihinsel gerginliğini artırabilir. Stresin uyku kalitene ya da genel enerji seviyene yansımasına izin vermemek önemli olacak. Günün sonunda iş ve para konularından biraz uzaklaşarak bedenine dinlenme alanı açmalısın.

Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, 1 Ağustos tarihinde Ay’ın burcundaki ilerleyişi bedeninin ihtiyaçlarını daha kolay fark etmeni sağlayabilir. Duygusal hassasiyet arttıkça enerjinin de gün içinde dalgalandığını hissedebilirsin. Özellikle uyku düzenini korumak ve kendini gereğinden fazla yormamak bugün sana iyi gelecektir.

Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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