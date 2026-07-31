article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Günlük Burç Yorumuna Göre 1 Ağustos Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumuna Göre 1 Ağustos Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 1 Ağustos Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 1 Ağustos Cumartesi günü burçları neler bekliyor?

İşte, 1 Ağustos Cumartesi gününe ait günlük burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, 1 Ağustos tarihinde Ay’ın Balık burcundaki ilerleyişi seni biraz geri çekilmeye ve perde arkasında olup bitenleri gözlemlemeye yöneltebilir. Satürn ve Neptün burcunda, Plüton ise Kova’da retro hareketini sürdürürken kariyerinde acele etmek yerine strateji kurman daha doğru olabilir. Üzerinde çalıştığın bir proje ya da başvuru henüz sonuçlanmasa bile adının yeni bir görev için konuşulması mümkün. Zira bugün sessizce yaptığın hazırlıklar önümüzdeki günlerde sana avantaj sağlayabilir.

Tam da bu noktada maddi konular da dikkatini çekebilir. Gözden kaçırdığın bir ödeme, abonelik ya da geçmişten kalan küçük bir hesap yeniden karşına çıkabilir. Bütçeni toparlamak sana iyi gelecektir.

Peki ya aşk? Eğer bir ilişkin varsa, partnerinin söylemediği bir şeyi sezebilir ve konuyu açmak isteyebilirsin. Varsayımlarla hareket etmek yerine açık bir konuşma yapman aranızdaki gerilimi azaltacaktır. Ama eğer bekarsan, geçmişte yarım kalmış bir yakınlaşmadan yeniden haber alabilirsin. Eski duygular canlansa da bu kez ne istediğinden emin olmadan ilerlememelisin.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, 1 Ağustos tarihinde Ay’ın Balık burcundaki ilerleyişi sosyal çevren ve gelecek planların konusunda hareketlilik yaratabilir. Satürn, Neptün ve Plüton’un retro hareketleri sürerken kariyerinde kimlerle yoluna devam edeceğini daha dikkatli seçebilirsin. Bir arkadaşın ya da iş bağlantın, yeni bir proje veya görüşme için sana kapı açabilir. Bugün doğru insanlarla kuracağın temaslar önümüzdeki günlerin yönünü belirleyebilir.

Maddi konularda da çevrenden gelecek bir haber gündeme gelebilir. Bir tanıdığın aracılığıyla ek iş, proje ya da yeni bir kazanç fırsatı gündeme gelebilir. Şartları netleştirmeden karar vermemekte fayda var.

Peki ya aşk? Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle gelecek planları ya da ortak çevreniz hakkında önemli bir konuşma yapabilirsiniz. Küçük bir fikir ayrılığı ilişkinizde neye ihtiyaç duyduğunuzu daha net gösterebilir. Ama eğer bekarsan, bir arkadaş buluşması, davet ya da sosyal medya üzerinden yeni biriyle tanışabilirsin. Başlangıçta arkadaşça görünen bu iletişim kısa sürede meraka dönüşebilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, 1 Ağustos tarihinde Ay’ın Balık burcundaki seyri kariyerini, toplum önündeki konumunu ve hedeflerini ön plana çıkarıyor. Üstlerinle yapacağın bir görüşme ya da teslim edeceğin önemli bir iş, düşündüğünden daha fazla dikkat çekebilir. Plüton’un retro hareketi ise gelecek planlarını yeniden şekillendirirken eski bir hedefe farklı bir yöntemle dönmeni sağlayabilir. Bugün görünür olmaktan kaçınmak yerine yaptığın işin arkasında durmalısın.

Maddi tarafta iş hayatından kaynaklanan bir gelişme yüzünü güldürebilir. Yeni görev, ek sorumluluk ya da proje üzerinden ileride gelir artışı sağlayabilecek bir kapı açılabilir. Ancak henüz kesinleşmeyen rakamlar üzerinden harcama planı yapmamalısın.

Peki ya aşk? Eğer bir ilişkin varsa, kariyerindeki yoğunluk partnerinle geçireceğin zamanı azaltabilir ve bunun üzerine küçük bir tartışma çıkabilir. Karşı tarafın beklentisini küçümsememek önemli olacak. Ama eğer bekarsan, iş bağlantılı bir ortamda ciddi, sakin ve ilk bakışta mesafeli biri ilgini çekebilir. Aranızdaki iletişim profesyonel başlasa da çizginin hızla değişmesi mümkün.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, 1 Ağustos tarihinde Ay’ın Balık burcundaki ilerleyişi seni alıştığın düzenin dışına çıkmaya çağırabilir. Eğitim, seyahat, yabancılarla yürütülen işler veya resmi başvurular konusunda beklediğin bir haber gelebilir. Satürn’ün retro hareketi kariyer hedeflerini yeniden değerlendirmene neden olurken, geçmişte vazgeçtiğin bir plan yeniden gündeme taşınabilir. Bugün ufkunu genişleten bir teklif karşısında cesur davranabilirsin.

Para konusunda yurt dışı, eğitim ya da dijital bir iş üzerinden masraf çıkması mümkün. Öte yandan bu harcama ileride kazanç sağlayacak bir yatırım niteliği taşıyabilir. Rakamları netleştirmeden karar vermemen yeterli.

Peki ya aşk? Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle bir seyahat planı ya da geleceğe ilişkin farklı beklentiler üzerine konuşabilirsiniz. Aynı noktadan bakmamanız kısa süreli bir gerilim yaratabilir. Ama eğer bekarsan, başka şehirden veya farklı bir çevreden biriyle iletişim kurabilirsin. Sana hiç benzemeyen bu kişi, tam da farklılığı nedeniyle ilgini çekebilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, 1 Ağustos tarihinde Ay’ın Balık burcundaki ilerleyişi ortak para, borçlar ve paylaşılmış sorumlulukları gündemine taşıyabilir. Bir ödeme planı, kredi, sigorta ya da ortak bütçe konusunda netleşmesi gereken bir mesele önüne gelebilir. Plüton’un retro hareketi ise iş birliklerinde kimin ne kadar sorumluluk aldığını yeniden sorgulatabilir. Bugün kontrolü ele almak isteyebilirsin ancak her şeyi tek başına yönetmek zorunda değilsin.

Maddi konularda beklenmedik bir ödeme çıkabileceği gibi, geçmişte yaptığın bir başvurudan geri dönüş de alabilirsin. Özellikle ortak hesaplarda ayrıntıları kontrol etmek önemli olacak. Küçük bir düzenleme bütçeni rahatlatabilir.

Peki ya aşk? Eğer bir ilişkin varsa, kıskançlık, güven ya da geçmişte konuşulmayan bir mesele tekrar gündeme gelebilir. Konuyu kapatmak yerine dürüstçe konuşmanız ilişkinizi rahatlatacaktır. Ama eğer bekarsan, güçlü çekim hissettiğin fakat hakkında çok az şey bildiğin biriyle yakınlaşabilirsin. Merak duygusu seni hızlandırsa da karşındaki kişiyi tanımadan duygusal yatırım yapmamalısın.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, 1 Ağustos tarihinde Ay’ın Balık burcundaki seyri ikili ilişkileri ve iş birliklerini günün merkezine taşıyor. Bir müşteri, ortak ya da birlikte çalıştığın kişiyle önemli bir karar vermen gerekebilir. Satürn ve Neptün’ün retro hareketleri ortak sorumluluklarda belirsiz kalan noktaları yeniden gündeme getirebilir. Bugün anlaşmaların detaylarını açıkça konuşman ileride çıkabilecek sorunların önünü kesecektir.

Maddi konularda bir ortaklık üzerinden ödeme ya da yeni bir teklif gündeme gelebilir. Fakat karşı tarafın sunduğu şartların tamamını kabul etmek zorunda değilsin. Pazarlık yapman düşündüğünden daha iyi sonuç verebilir.

Peki ya aşk? Eğer bir ilişkin varsa, partnerin senden daha fazla ilgi veya netlik bekleyebilir. Küçük bir konuyu fazla analiz etmek yerine hislerini açıkça söylemen işleri kolaylaştıracaktır. Ama eğer bekarsan, birebir çalıştığın biri, bir müşteri ya da ortak arkadaş aracılığıyla tanışacağın biri dikkatini çekebilir. Karşı tarafın sakin ama gizemli tavrı seni kendine çekebilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, 1 Ağustos tarihinde Ay’ın Balık burcundaki ilerleyişi iş düzenini ve günlük sorumluluklarını hızlandırabilir. Masana aynı anda birkaç görev düşebilir ve planında olmayan bir işi tamamlaman gerekebilir. Plüton’un retro hareketi ise yaratıcı bir projede daha önce yaptığın bir tercihi yeniden düşünmene yol açabilir. Bugün düzenini ne kadar iyi kurarsan günün sonunda o kadar rahat edebilirsin.

Para konusunda küçük ama sık harcamalar dikkatini çekebilir. İşle bağlantılı bir masraf ya da beklenmedik bir ödeme bütçeni yeniden planlamana neden olabilir. Gereksiz olanı ayıklamak yeterli olacaktır.

Peki ya aşk? Eğer bir ilişkin varsa, yoğun gündemin nedeniyle partnerine yeterince vakit ayıramadığını fark edebilirsin. Basit bir plan değişikliği aranızdaki havayı hızla düzeltebilir. Ama eğer bekarsan, iş ortamında ya da günlük rutin sırasında sık sık gördüğün biriyle arandaki iletişim farklılaşabilir. Daha önce sıradan gelen bu kişi bugün gözünde bambaşka görünebilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, 1 Ağustos tarihinde Ay’ın Balık burcundaki seyri yaratıcılığını ve kendini göstermek istediğin alanları destekliyor. Üzerinde çalıştığın bir fikir, proje ya da kişisel girişim bugün beklediğinden daha fazla ilgi görebilir. Plüton’un retro hareketi ev ve iş hayatın arasındaki dengeyi yeniden kurmanı isterken, kariyerinde daha özgün bir yol seçme isteğin artabilir. Bugün yeteneğini saklamak yerine ortaya koyman sana yeni bir kapı açabilir.

Maddi açıdan yaratıcı işler, bireysel projeler ya da ek gelir sağlayabileceğin bir uğraş dikkatini çekebilir. Başlangıçta küçük görünen bir fırsat ilerleyen günlerde büyüyebilir. Yine de ilk anda büyük harcamaya yönelmemelisin.

Peki ya aşk? Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle daha eğlenceli ve romantik vakit geçirmek ilişkinize iyi gelebilir. Ancak kıskançlık yaratacak küçük bir konu da gündeme gelebilir. Ama eğer bekarsan, eğlenceli bir etkinlikte veya hobinle ilgili bir ortamda seni oldukça hızlı etkileyen biriyle tanışabilirsin. Aranızdaki elektrik ilk andan itibaren hissedilebilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, 1 Ağustos tarihinde Ay’ın Balık burcundaki ilerleyişi ev, aile ve yaşam düzeninle ilgili konuları ön plana çıkarıyor. Evden çalışma, taşınma, aileyle ilgili bir sorumluluk ya da yaşam alanında yapmak istediğin değişiklik gündeme gelebilir. Satürn’ün retro hareketi ise yaratıcı hedeflerin konusunda daha ciddi düşünmeni sağlayabilir. Bugün özel hayatındaki bir düzenlemeyi tamamlamak kariyerine de daha rahat odaklanmana yardımcı olacaktır.

Maddi tarafta evle ilgili bir harcama yapman gerekebilir. Mobilya, tamirat ya da aile için ayrılan bir ödeme bütçende yer açmanı isteyebilir. Ani karar vermek yerine seçenekleri karşılaştırmalısın.

Peki ya aşk? Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle birlikte yaşama düzeni ya da ailelerin müdahil olduğu bir konu üzerine konuşabilirsiniz. Hassas bir mesele olsa da açık iletişim işleri kolaylaştıracaktır. Ama eğer bekarsan, aile çevresi, komşular ya da ev ortamında gerçekleşen bir buluşmada yeni biriyle tanışabilirsin. Güven veren tavırları ilk andan itibaren dikkatini çekebilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, 1 Ağustos tarihinde Ay’ın Balık burcundaki ilerleyişi görüşmeler, yazışmalar ve kısa vadeli planlarını hızlandırabilir. Beklediğin bir telefon, eposta ya da toplantı daveti günün yönünü değiştirebilir. Satürn’ün retro hareketi ev ve kariyer dengesinde daha önce ertelediğin bir kararı yeniden önüne getirebilir. Bugün kuracağın doğru bir iletişim yeni bir iş bağlantısının başlangıcı olabilir.

Maddi konularda imza atacağın küçük bir anlaşma veya satış işlemi kazanç sağlayabilir. Ancak sözlü verilen vaatlerle yetinmek yerine şartları netleştirmek önemli olacak. Özellikle ödeme tarihlerini baştan konuşmalısın.

Peki ya aşk? Eğer bir ilişkin varsa, yanlış anlaşılmış bir mesaj ya da söylenmiş bir söz günün başında tansiyonu yükseltebilir. Konuyu uzatmadan açıklığa kavuşturmanız yeterli olacaktır. Ama eğer bekarsan, kısa bir yolculukta, kursta ya da çevrim içi bir konuşmada yeni biriyle tanışabilirsin. Zekâsı ve konuşma tarzı seni fiziksel görüntüsünden önce etkileyebilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, 1 Ağustos tarihinde Ay’ın Balık burcundaki ilerleyişi kazançların ve maddi güvenliğin üzerine düşünmene neden olabilir. Plüton burcunda retro hareketini sürdürürken hem iş hayatındaki konumunu hem de ne kadarını hak ettiğini daha ciddi sorgulayabilirsin. Maaş, ücret ya da yaptığın bir işin karşılığı konusunda yeni bir talepte bulunmak isteyebilirsin. Bugün kendi değerini küçümsememek önemli olacak.

Maddi tarafta beklediğin bir ödeme hesabına geçebilir veya yeni bir kazanç seçeneği gündeme gelebilir. Bununla birlikte keyfi harcamalar da artabilir. Elindeki parayı hemen tüketmek yerine bir kısmını korumak daha rahat hissettirecektir.

Peki ya aşk? Eğer bir ilişkin varsa, para ya da ortak harcamalarla ilgili farklı düşünceleriniz küçük bir gerginlik yaratabilir. Konuyu güç savaşına çevirmemek önemli olacak. Ama eğer bekarsan, iş veya alışveriş bağlantılı bir ortamda sakin ve maddi konularda oldukça kontrollü biriyle tanışabilirsin. İlk etapta mesafeli başlayan iletişim güven duygusuyla gelişebilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, 1 Ağustos tarihinde Ay’ın burcundaki ilerleyişi seni günün en dikkat çeken isimlerinden biri haline getirebilir. Ne istediğin konusunda daha kararlı davranabilir, iş hayatında seni rahatsız eden bir konuyu açıkça dile getirebilirsin. Neptün’ün retro hareketi maddi hedeflerini yeniden düşünmene neden olurken, bugün alacağın kişisel bir karar ilerleyen günlerde kariyerini de etkileyebilir. Başkalarının beklentisine göre değil, kendi önceliklerine göre hareket etmen gereken bir gündesin.

Maddi konularda kendin için yeni bir düzen kurmak isteyebilirsin. Gelirini artıracak bir fikir ya da kişisel yeteneğini kazanca çevirme düşüncesi belirginleşebilir. Fakat ilk adımı atmadan önce planını somutlaştırmalısın.

Peki ya aşk? Eğer bir ilişkin varsa, bugün ilişkide ne istediğini daha açık ifade edebilir ve partnerinden de aynı netliği bekleyebilirsin. Saklanan bir konu varsa konuşulması kaçınılmaz hale gelebilir. Ama eğer bekarsan, enerjin çevrendekilerin dikkatini kolayca çekebilir. Seni uzun süredir uzaktan takip eden birinin beklenmedik bir şekilde ilgisini belli etmesi mümkün.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın