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Günlük Para Burç Yorumuna Göre 2 Ağustos Pazar Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 2 Ağustos Pazar gününe özel para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Venüs ile Lilith arasındaki gerilim bugün değerini küçümsediğin bir noktayı gözüne sokuyor. Emeğinin karşılığını isterken çekingen kalmayı bırakıp bütçende küçük bir düzeltme yapmalısın. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Venüs-Lilith gerilimi bugün gizlice taşıdığın bir gideri gündemine getiriyor. Kaygılanmak yerine bu konuyu bir plana bağladığında içindeki huzursuzluk dağılıyor. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Kuzey Ay Düğümü ile Chiron arasındaki uyum bugün ortak bir bütçe konusunda güven duygusunu güçlendiriyor. Arkadaşlarınla paylaştığın bir hesapta payları açıkça belirlediğinde ileride doğacak bir kırgınlığı önlüyorsun. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Venüs-Lilith gerilimi bugün emeğinin karşılığı olan bir ödemeyi ya da bir zam konusunu gündemine getiriyor. Duygusal değil, somut verilerle konuştuğunda talebin çok daha güçlü karşılık buluyor. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Venüs-Lilith gerilimi bugün eğitim ya da yolculukla ilgili bir masrafı büyütme eğiliminde. Gerçekten gerekli olanı ayırt ettiğinde bütçen sana teşekkür ediyor. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, kendi burcundaki Venüs’ün Lilith’le kurduğu gerilim bugün bir borç ya da paylaşılan bir hesabı gündeme getiriyor. Duygularınla değil belgelerle hareket ettiğinde bu konunun içinden rahatça çıkıyorsun. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Venüs-Lilith gerilimi bugün ortaklaşa alınan bir kararı ya da bir anlaşmayı yeniden gözden geçirmeni istiyor. Koşulları dikkatle incelediğinde bir ayrıntıyı atlamış olmadığını görüyorsun. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Kuzey Ay Düğümü ile Chiron arasındaki uyum bugün gündelik giderlerine daha net bakmanı sağlıyor. Sürekli tekrarlanan gereksiz bir kalemi kestiğinde küçük ama somut bir rahatlama yaşıyorsun. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Venüs-Lilith gerilimi bugün keyfe yönelik bir harcamayı gözünde büyütebilir. Eğlenceden vazgeçmeden, sadece ölçüyü tutturarak bütçeni koruyabilirsin. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Venüs-Lilith gerilimi bugün evle ilgili bir harcamayı ya da bir tamiratı hatırlatıyor. Acil olmayan bir işi ertelediğinde bütçen üzerindeki yükü hafifletmiş oluyorsun. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Venüs-Lilith gerilimi bugün yakın çevrenle paylaştığın bir gideri gündeme getiriyor. Sözlü bir anlaşmayı yazılı hale getirdiğinde ileride yaşanacak bir belirsizliği baştan önlüyorsun. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Kuzey Ay Düğümü ile Chiron arasındaki uyum bugün öz değerine bağlı bir kazanç konusunda seni cesaretlendiriyor. Somut olmayan bir vaade değil, gerçek karşılığı olan bir şeye güvendiğinde kazancın sağlam bir zemine oturuyor. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
Astroloji Editörü
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