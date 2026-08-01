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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 2 Ağustos Pazar Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 2 Ağustos Pazar gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 2 Ağustos Pazar gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 2 Ağustos Pazar gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün gündüz Venüs ile Lilith arasındaki gerilim içindeki enerjiyi bastırıyor, gece Ay burcuna geçtiğinde ise bu biriken güç birden harekete geçmek istiyor. Bu ani yükseliş özellikle akşam saatlerinde zihnini dinginleştirmeni zorlaştırabilir, kafan bir türlü sakinleşmek istemeyebilir. Yatmadan önce enerjini tüketecek kısa bir yürüyüş yapman, alnına birkaç damla lavanta yağı sürüp derin nefesler alman, o taşkın enerjiyi yumuşatıp zihnini uykuya hazırlayacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün içine çekilme isteğin güçlü, ama söylemek isteyip söylemediğin şeyler boğazının çevresinde sessizce birikiyor. Bu bastırılmış enerji sesinin tınısını etkileyebilir, konuşurken boğazında hafif bir sıkışma hissedebilirsin. Bir bardak ılık su içip birkaç kez kendi sesinle mırıldanman, o birikimi yavaşça çözüp rahatlatacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün zihnin her zamankinden hızlı çalışıyor, düşünceler birbirini kovalıyor. Bu hız nefesine de yansıyabilir, farkında olmadan sığ ve hızlı soluk almaya başlayabilirsin. Nefes çalışmaları yapmak hem zihnindeki uğultuyu hem bedenini yavaşlatacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün duyguların yoğun bir tempoda akıyor, hissettiklerin göğüs kafesinin içinde birikip bir ağırlığa dönüşebilir. Nefes alırken göğsünün tam açılmadığını, sığ bir soluk aldığını fark edebilirsin. Elini göğsüne koyup birkaç kez bilinçli ve derin nefes alman, o birikmiş duyguya alan açıp ağırlığı dağıtacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün içindeki coşku ve heyecan taşmak istiyor, bu da kalbinin ritmine yansıyabilir. Heyecanlandığın ya da bir şeye kapıldığın anlarda nabzının hızlandığını hissedebilirsin. Kafeini dengelemen, o taşkın ritmi dengeli bir tempoya oturtacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün her ayrıntıyı didik didik etme isteğin, gözlerinin de aynı yoğunlukla çalışmasına neden olabilir. Ekrana ya da tek bir noktaya uzun süre baktığında gözlerinde bir yorgunluk ve kuruluk hissedebilirsin. Düzenli aralıklarla gözünü uzağa çevirip avuçlarını ısıtarak gözlerinin üzerine hafifçe kapatman, bu yorgunluğu önleyip gözlerine sessiz bir mola verecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün denge arayışın her zamankinden güçlü, ama bu hassasiyet cildine de yansıyabilir. Alışık olmadığın bir ürüne ya da hava değişimine karşı cildin bugün biraz daha tepkili olabilir. Cildine dokunan her şeyi sadeleştirip gül suyuyla nemlendirdiğin bir pamuğu yüzünde gezdirmen, hem cildini hem ruh halini yumuşatacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Kuzey Ay Düğümü ile Chiron arasındaki şifa dolu bağlantı bugün derinlerde taşıdığın bir yoğunluğu karın bölgende hissettiriyor. İçine attığın duygular burada sessizce toplanıp bir ağırlık yaratabilir. Karnını gevşetip sıcak bir kompresle birkaç dakika sırt üstü uzanman, bu bölgedeki gerilimi boşaltacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün iyimserliğin ve bolluk hissin seni fazla tüketmeye sürükleyebilir; bu taşkınlık karaciğerine de yük bindirebilir. Ağır ve yağlı besinlere karşı bugün bedeninin daha hassas olduğunu fark edebilirsin. Hafif ve sade beslenip bol su içmen, üzerine ılık bir kompres koyman bu organını rahatlatacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün omuzlarına yüklediğin sorumluluk hissi, sırtının üst bölgesinde, kürek kemiklerinin arasında bir gerginliğe dönüşebilir. Yükü taşıma alışkanlığın bedenini de büküyor olabilir. Sırtını duvara yaslayıp omuzlarını birkaç kez geriye açman, üzerine sıcak bir havlu koyman bu yükü hafifletecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, gece Ay’ın Koç burcuna geçişiyle içindeki elektrik enerjisi artıyor, bu da ellerinde ve kollarında hafif bir karıncalanma hissi yaratabilir. Uzun süre aynı pozisyonda durduğunda bu his belirginleşebilir. Kollarını sallayıp ellerini birkaç kez açıp kapatman, bu enerjiyi akışına bırakıp rahatlatacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün duygusal yoğunluk bedeninde bir su birikimi gibi hissedilebilir, özellikle göz altlarında bir ağırlık ve solgunluk fark edebilirsin. Bu, bedeninin dinlenmeye ihtiyaç duyduğunun bir işareti. Erken yatıp gözlerine soğuk bir kompres uygulaman, bedenini yeniden tazeleyecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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