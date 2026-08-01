Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 2 Ağustos Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Terazi, bugün denge arayışın her zamankinden güçlü, ama bu hassasiyet cildine de yansıyabilir. Alışık olmadığın bir ürüne ya da hava değişimine karşı cildin bugün biraz daha tepkili olabilir. Cildine dokunan her şeyi sadeleştirip gül suyuyla nemlendirdiğin bir pamuğu yüzünde gezdirmen, hem cildini hem ruh halini yumuşatacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…