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Günlük Burç Yorumuna Göre 2 Ağustos Pazar Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 2 Ağustos Pazar gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 2 Ağustos Pazar günü burçları neler bekliyor?

İşte, 2 Ağustos Pazar gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün gece burcuna geçecek olan Ay, henüz gündüzden içindeki hareketlenmeyi başlatıyor. İş hayatında uzun süredir üzerine oturduğun bir fikir bugün ayağa kalkmak istiyor, ancak Venüs ile Lilith arasındaki gerilim seni aceleyle bir çıkış yapmaya itebilir. Bugün cesaretini gösterirken, karşındakini kırmamaya özen göstermelisin. Kuzey Ay Düğümü ile Chiron arasındaki uyum, geçmişte “ben yapamam” dediğin bir konuda kendine yeni bir şans tanımanı sağlıyor. İçindeki o eski çekingenliği bugün geride bırakabilirsin.

Maddi konularda değerini fazla küçümsediğin bir noktayı fark ediyorsun. Emeğinin karşılığını isterken bugün çekingen davranman, kazancını doğrudan etkiliyor. Venüs’ün Başak’taki temkinli enerjisi sana bütçende ince ayar yapma fırsatı veriyor. Küçük bir düzeltmenin uzun vadede seni rahatlatacağını unutmamalısın.

Aşk hayatında geçmişten gelen bir kırılma bugün onarılmak istiyor. İlişkisi olan bir Koç burcu isen, partnerinle aranızda yıllardır konuşulmayan hassas bir konu, düğüm-Chiron uyumu sayesinde bugün şefkatle çözülebilir. Bekar bir Koç burcu isen, eski bir yaranın seni tuttuğunu fark ediyor ve o yükten kurtulmaya hazırlanıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün gökyüzü seni gündüz boyunca sakin tutuyor, ancak gece Ay’ın Koç burcuna geçişiyle içine dönük bir enerjiye hazırlanıyorsun. İş hayatında bugün ortalıkta görünmeden, perde arkasında ilerlemek sana yakışıyor. Venüs ile Lilith arasındaki gerilim, bastırdığın bir isteğin ya da bir hoşnutsuzluğun içten içe kıpırdanmasına yol açabilir. Bugün bu hissi görmezden gelmek yerine ona kulak vermelisin. Kuzey Ay Düğümü ile Chiron arasındaki uyum, uzun süredir taşıdığın bir güvensizliği yavaş yavaş iyileştirmen için sana zemin hazırlıyor.

Maddi konularda gizli bir kalem gündemine giriyor. Kimseye söylemediğin bir gider ya da içinde kaygı yaratan bir ödeme bugün zihnini meşgul edebilir. Venüs’ün Başak’taki düzenli enerjisi bu konuyu bir plana bağlaman için sana destek veriyor. Endişelenmek yerine tabloyu netleştirmen seni rahatlatacak.

Aşk hayatında içine attığın bir duygu su yüzüne çıkmak istiyor. İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, partnerine söyleyemediğin bir ihtiyacını bugün nazikçe dile getirmen, aranızdaki gizli gerginliği çözebilir. Bekar bir Boğa burcu isen, geçmişte kırıldığın bir konu yüzünden temkinli davrandığını fark ediyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün gündüz saatlerinde zihnin arkadaşların ve gelecek planlarınla meşgul, gece ise Ay’ın Koç burcuna geçişiyle sosyal enerjin canlanıyor. İş hayatında bir grup çalışması ya da bir ekip projesi bugün öne çıkıyor. Venüs ile Lilith arasındaki gerilim, bir arkadaşınla aranızda değerler konusunda küçük bir sürtüşme yaratabilir. Bugün fikir ayrılığını bir kavgaya dönüştürmeden yönetmelisin. Kuzey Ay Düğümü ile Chiron arasındaki uyum, bir toplulukta kendini yetersiz hissettiğin eski bir konuda güven kazanmanı sağlıyor.

Maddi konularda ortak bir hedef gündeme geliyor. Bir arkadaşınla ya da bir grupla yürüttüğün bir bütçe bugün konuşulabilir. Venüs’ün Başak’taki titiz enerjisi, ortak paralarda ayrıntıları netleştirmen için sana yardımcı oluyor. Herkesin payını açıkça belirlediğinde ileride doğacak bir kırgınlığı önlemiş oluyorsun.

Aşk hayatında dostlukla aşk arasındaki ince çizgi belirginleşiyor. İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, ortak arkadaş çevreniz yüzünden aranıza giren küçük bir pürüzü bugün konuşarak çözebilirsin. Bekar bir İkizler burcu isen, geçmişte incindiğin bir arkadaşlık, kalbini yeni bir yakınlığa kapatmana neden olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün gündüz enerjin kariyerine odaklıyken, gece Ay’ın Koç burcuna geçişiyle mesleki hırsın iyice belirginleşiyor. İş hayatında bugün görünürlüğün artıyor ve çevrenin gözü üzerinde olabilir. Venüs ile Lilith arasındaki gerilim, bir üstünle ya da bir yetkiliyle aranda örtük bir güç meselesi yaratabilir. Bugün otoritene sahip çıkarken karşındakiyle inatlaşmamalısın. Kuzey Ay Düğümü ile Chiron arasındaki uyum, geçmişte hak ettiğin takdiri görmediğin için oluşan bir kırgınlığı bugün iyileştirmen için fırsat sunuyor.

Maddi konularda kariyerine bağlı bir gelir konusu gündeme geliyor. Emeğinin karşılığı olan bir ödeme ya da bir zam bugün aklını meşgul edebilir. Venüs’ün Başak’taki gerçekçi enerjisi, talebini somut verilerle desteklemen için sana yol gösteriyor. Duygusal değil, kanıta dayalı bir dille konuştuğunda daha çok kazanıyorsun.

Aşk hayatında iş ile özel hayat arasındaki denge sınanıyor. İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, mesleki kaygılarını partnerine anlatman, aranıza giren mesafeyi kapatabilir. Bekar bir Yengeç burcu isen, geçmişte kariyerin uğruna ihmal ettiğin bir ilişki bugün aklına gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün gündüz zihnin uzak ufuklarda gezinirken, gece Ay’ın Koç burcuna geçişiyle keşif isteğin alevleniyor. İş hayatında farklı bir alan, uzak bir bağlantı ya da yeni bir eğitim bugün gündemine girebilir. Venüs ile Lilith arasındaki gerilim, bir konuda inandığın doğruyla çevrenin beklentisi arasında bir çekişme yaratabilir. Bugün kendi görüşünü savunurken esnekliğini kaybetmemelisin. Kuzey Ay Düğümü ile Chiron arasındaki uyum, geçmişte bir başarısızlık yüzünden vazgeçtiğin bir hayale yeniden yönelmen için cesaret veriyor.

Maddi konularda uzakla ya da eğitimle bağlantılı bir harcama gündeme geliyor. Bir kurs, bir yolculuk ya da yeni bir öğrenme masrafı bugün karşına çıkabilir. Venüs’ün Başak’taki ölçülü enerjisi, bu harcamada gerçekten gerekli olanı ayırt etmen için sana yardımcı oluyor. Büyük düşünürken bütçenin sınırını da gözetmelisin.

Aşk hayatında farklılıkların çekiciliği öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, partnerinle hayata dair derin bir sohbet, aranızdaki bağı ruhen besleyebilir. Bekar bir Aslan burcu isen, geçmişte farklı bir dünyadan biriyle yaşadığın bir kopukluk, bugün yeniden düşünmene yol açabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Venüs senin burcunda ilerlerken gündüz saatlerinde Lilith ile kurduğu gerilim seni derin bir konuda zorluyor, gece ise Ay’ın Koç burcuna geçişiyle ortak kaynaklara odaklanıyorsun. İş hayatında başkasının bütçesiyle ya da bir ortaklıkla ilgili bir konu bugün gündemine girebilir. Venüs-Lilith gerilimi, paylaşılan bir konuda içten içe biriktirdiğin bir rahatsızlığı açığa çıkarabilir. Bugün bu konuyu bastırmak yerine ele almalısın. Kuzey Ay Düğümü ile Chiron arasındaki uyum, güvenmekte zorlandığın eski bir yarayı iyileştirmen için sana kapı aralıyor.

Maddi konularda derin bir finansal mesele gündeme geliyor. Bir borç, bir kredi ya da paylaşılan bir hesap bugün karşına çıkabilir. Venüs’ün burcundaki titiz enerjisi, bu konuyu belgelerle netleştirmen için sana güç veriyor. Duygularınla değil, rakamlarla hareket ettiğinde işin içinden çıkıyorsun.

Aşk hayatında derinlik ve güven konusu öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Başak burcu isen, partnerine tam olarak açılmanı engelleyen bir çekinceyi bugün fark edip onunla paylaşabilirsin. Bekar bir Başak burcu isen, geçmişte yaşadığın bir kırılma, kendini birine tümüyle bırakmanı zorlaştırıyor olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün gündüz saatlerinde ilişkilerin ön plandayken, gece Ay’ın karşı burcun Koç’a geçişiyle bu odak iyice belirginleşiyor. İş hayatında bir ortakla ya da yakın çalıştığın biriyle bugün önemli bir görüşme yapabilirsin. Venüs ile Lilith arasındaki gerilim, bir iş birliğinde karşı tarafın beklentisiyle senin sınırların arasında bir gerginlik yaratabilir. Bugün uzlaşmacı doğanı korurken kendi çizgini de savunmalısın. Kuzey Ay Düğümü ile Chiron arasındaki uyum, ilişkilerde sürekli tekrarladığın bir örüntüyü fark edip iyileştirmen için sana yol gösteriyor.

Maddi konularda ortaklaşa alınan bir karar gündeme geliyor. Bir anlaşma ya da paylaşılan bir yükümlülük bugün gözden geçirilmeli. Venüs’ün Başak’taki dikkatli enerjisi, koşulları ince ince incelemen için sana destek veriyor. İyi niyete güvenip bir ayrıntıyı atlamamalısın.

Aşk hayatında karşındakiyle kurduğun denge sınanıyor. İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, sürekli taviz veren taraf olduğunu fark edip bu dengeyi bugün nazikçe konuşabilirsin. Bekar bir Terazi burcu isen, geçmişte fazla uyum sağladığın için kaybettiğin bir ilişkinin dersini bugün hatırlıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün gündüz enerjin gündelik işlerine odaklıyken, gece Ay’ın Koç burcuna geçişiyle tempon yükseliyor. İş hayatında biriken görevleri bugün hızla bitirmek için içinden gelen bir itki buluyorsun. Venüs ile Lilith arasındaki gerilim, iş yerinde bir düzen ya da bir görev paylaşımı konusunda örtük bir huzursuzluk yaratabilir. Bugün bu rahatsızlığı sessizce büyütmek yerine açıkça ele almalısın. Kuzey Ay Düğümü ile Chiron arasındaki uyum, sağlığını ya da rutinini ihmal ettiğin için oluşan bir yıpranmayı onarman için sana fırsat veriyor.

Maddi konularda gündelik giderlerin gündeme geliyor. Sürekli tekrarlanan küçük ödemeler bugün dikkatini çekebilir. Venüs’ün Başak’taki düzenli enerjisi, bu kalemleri gözden geçirip gereksiz olanı kesmen için sana yardımcı oluyor. Küçük bir tasarruf, bugün somut bir rahatlama sağlıyor.

Aşk hayatında gündelik hayatın içindeki ilgi öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, partnerine gün içinde göstereceğin küçük bir özen, aranızdaki sıcaklığı tazeleyebilir. Bekar bir Akrep burcu isen, geçmişte yoğunluğun yüzünden kaçırdığın bir yakınlık bugün aklına gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün gündüz saatlerinde yaratıcı enerjin kıpırdanırken, gece Ay’ın Koç burcuna geçişiyle içindeki ateş büsbütün canlanıyor. İş hayatında özgün bir fikri ortaya koymak, kendi imzanı taşıyan bir işe yönelmek bugün sana kapı açıyor. Venüs ile Lilith arasındaki gerilim, yaratıcı bir konuda kendini kısıtlanmış hissetmene yol açabilir. Bugün bu baskıyı bir bahane değil, bir itki olarak kullanmalısın. Kuzey Ay Düğümü ile Chiron arasındaki uyum, geçmişte eleştirildiğin için sakladığın bir yeteneği yeniden ortaya çıkarman için cesaret veriyor.

Maddi konularda keyfe ya da bir hobiye yönelik bir harcama gündeme geliyor. Sevdiğin bir uğraşa yapacağın bir yatırım bugün aklına gelebilir. Venüs’ün Başak’taki ölçülü enerjisi, eğlence ile bütçe arasındaki dengeyi korman için sana yol gösteriyor. Zevkten vazgeçmeden sınırını tutmalısın.

Aşk hayatında tutku ve ifade öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Yay burcu isen, partnerinle aranıza yaratıcı ve cesur bir jestle heyecan getirebilirsin. Bekar bir Yay burcu isen, geçmişte kendini yeterince ifade edemediğin için kaybettiğin bir yakınlığın dersini bugün alıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün gündüz enerjin evine ve köklerine dönükken, gece Ay’ın Koç burcuna geçişiyle ailevi konular iyice öne çıkıyor. İş hayatında evden yürüttüğün bir düzen ya da aileyle bağlantılı bir mesele bugün dikkatini çekebilir. Venüs ile Lilith arasındaki gerilim, ev ya da aile içinde örtük bir güç meselesini gündeme getirebilir. Bugün bu konuda inatlaşmak yerine anlayışla yaklaşmalısın. Kuzey Ay Düğümü ile Chiron arasındaki uyum, çocukluğundan taşıdığın bir duygusal yükü hafifletmen için sana bir açılım sunuyor.

Maddi konularda eve yönelik bir harcama gündeme geliyor. Bir tamirat, bir aidat ya da aileye yönelik bir destek bugün karşına çıkabilir. Venüs’ün Başak’taki planlı enerjisi, bu harcamayı düzene sokman için sana yardımcı oluyor. Acil olmayan bir işi ertelemek bugün doğru bir karar olacak.

Aşk hayatında geçmişin bugüne etkisi öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, ailenden getirdiğin bir kalıbın ilişkine nasıl yansıdığını fark edip bunu partnerinle konuşabilirsin. Bekar bir Oğlak burcu isen, geçmişteki bir aile dinamiğinin bugünkü seçimlerini nasıl etkilediğini görüyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün gündüz zihnin konuşmalar ve fikirlerle meşgulken, gece Ay’ın Koç burcuna geçişiyle iletişim enerjin hızlanıyor. İş hayatında bir yazışma, bir sunum ya da kısa bir görüşme bugün öne çıkıyor. Venüs ile Lilith arasındaki gerilim, bir konuşmada söylemek isteyip de tutunduğun bir sözü açığa çıkarabilir. Bugün düşüncelerini ifade ederken dozunu ayarlamalısın. Kuzey Ay Düğümü ile Chiron arasındaki uyum, geçmişte sesini duyuramadığın için oluşan bir kırgınlığı onarman için sana alan tanıyor.

Maddi konularda yakın çevrenle bağlantılı bir konu gündeme geliyor. Kısa bir yolculuk, bir ulaşım masrafı ya da bir kardeşinle paylaştığın bir gider bugün karşına çıkabilir. Venüs’ün Başak’taki dikkatli enerjisi, bu konuda net olman için sana yol gösteriyor. Sözlü bir anlaşmayı yazılı hale getirmelisin.

Aşk hayatında ifade gücü öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Kova burcu isen, partnerine uzun süredir söyleyemediğin bir şeyi bugün içten bir dille anlatabilirsin. Bekar bir Kova burcu isen, geçmişte yanlış anlaşıldığın için mesafeli davrandığın biri aklına gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün gündüz enerjin kazancına ve öz değerine dönükken, gece Ay’ın Koç burcuna geçişiyle bu odak belirginleşiyor. İş hayatında emeğinin karşılığını isteme cesareti bugün içinde büyüyor. Venüs ile Lilith arasındaki gerilim, kendi değerin konusunda içten içe bir tereddüt yaşamana yol açabilir. Bugün kendini küçümseyen o sesi susturmalısın. Kuzey Ay Düğümü ile Chiron arasındaki uyum, geçmişte değer görmediğin için oluşan bir yarayı iyileştirmen için sana fırsat veriyor. Kendi değerini hatırladığında, çevren de sana o değeri veriyor.

Maddi konularda öz değerinle bağlantılı bir kazanç gündeme geliyor. Emeğinin ya da bir yeteneğinin karşılığı bugün gündemine girebilir. Venüs’ün Başak’taki gerçekçi enerjisi, gerçek değeri olan bir şeye yönelmen için sana yol gösteriyor. Somut olmayan bir vaade değil, elle tutulur bir kazanca güvenmelisin.

Aşk hayatında öz saygı öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Balık burcu isen, kendine değer verdiğinde partnerinden de hak ettiğin ilgiyi istemeye başladığını fark ediyorsun. Bekar bir Balık burcu isen, geçmişte kendini olduğundan az gösterdiğin için yaşadığın bir hayal kırıklığının dersini bugün alıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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