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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 2 Ağustos Pazar Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 2 Ağustos Pazar günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 2 Ağustos Pazar gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün gece burcuna geçecek Ay içindeki cesareti şimdiden kışkırtırken, Kuzey Düğüm ile Chiron arasındaki şefkatli açı geçmişteki bir kırığı onarmak için sana el uzatıyor. İlişkin varsa, aranızda yıllardır dolanan ama bir türlü açıkça konuşmadığınız o hassas konuyu bugün masaya yatırabilirsin. Belki bir zamanlar seni inciten bir söz, belki hiç kapanmamış eski bir tartışma… Bugün o konuya suçlayarak değil, “bu beni hâlâ üzüyor” diyerek yaklaştığında, aranızdaki hava beklediğinden çok daha hızlı yumuşuyor. Yalnız Venüs-Lilith geriliminin seni sabırsız bir çıkışa itebileceğini unutma; sesini yükseltme, çünkü bugün seni duyuran şey öfken değil, dürüstlüğün olacak.

Bekarsan, geçmişte aldığın bir yara yüzünden kalbine ördüğün duvarı bugün fark ediyorsun. Herkesin sana aynı acıyı yaşatacağını varsaymak seni koruyor gibi görünse de, aslında güzel bir ihtimali de dışarıda bırakıyor. Bugün o eski hikâyeyi bırakmaya küçük bir adım atmalısın. Yeni biri, eski birinin borcunu ödemek zorunda değil. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün gökyüzü seni sakin tutarken, Venüs ile Lilith arasındaki gerilim içine gömdüğün bir duyguyu usulca yüzeye çıkarıyor. İlişkin varsa, partnerinden istemekten çekindiğin bir şey var; belki daha fazla ilgi, belki biraz daha alan, belki sadece bir teşekkür. Bunu söylersem bencil görünürüm diye susuyorsun, ama içine attığın bu istek zamanla sessiz bir kırgınlığa dönüşüyor. Bugün onu suçlamadan, “şuna ihtiyacım var” diyerek paylaşmalısın. İhtiyacını dile getirmek ilişkiyi yormaz; asıl söylenmeyenler yıpratır. Onun seni okumasını bekleme, çünkü kimse zihin okuyamaz.

Bekarsan, geçmişte yaşadığın bir hayal kırıklığı bugün hâlâ temkinli davranmana yol açıyor. Bir kez yanıldığın için bir daha kimseye güvenmemek, seni acıdan değil, sevgiden uzak tutuyor. Bugün kendine “belki bu sefer farklı olabilir” deme cesaretini göstermelisin. Herkesi aynı kişinin yerine koymayı bıraktığında rahatlıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün gece Ay’ın Koç burcuna geçişiyle sosyal enerjin canlanırken, Kuzey Düğüm ile Chiron arasındaki uyum bir toplulukta kendini hep dışarıda hissettiğin o eski duyguyu iyileştiriyor. İlişkin varsa, ortak arkadaş çevreniz ya da sosyal hayatınız yüzünden aranıza küçük bir pürüz girmiş olabilir. Belki partnerin bir ortamda kendini yalnız hissetti, belki sen onu yeterince sahiplenmedin. Bugün bu konuyu hafifçe açıp “seni orada daha çok yanımda hissettirmeliydim” dediğinde, mesele büyümeden çözülüyor. Venüs-Lilith gerilimi bir dostunla değerler konusunda seni gerebilir; bu gerginliği ilişkine taşımamalısın.

Bekarsan, uzun süredir arkadaş olduğun birine bugün bambaşka bir gözle bakabilirsin. Ancak geçmişte incindiğin bir arkadaşlık yüzünden bu ihtimale temkinli yaklaşıyorsun. Bugün bir yakınlığı riske girmeden büyütmenin yolu, acele etmeden onu tanımaya devam etmek. Her arkadaşlık yara bırakmaz; bazıları en güzel aşklara dönüşür. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün gece Ay’ın Koç burcuna geçişiyle hırsın belirginleşirken, Kuzey Düğüm ile Chiron arasındaki açı geçmişte emeğinin görülmemesinden doğan bir kırgınlığı iyileştiriyor. İlişkin varsa, son dönemde kariyerine o kadar odaklandın ki partnerin biraz geri planda kalmış olabilir. O sana kırılmadan önce bugün ona yönelmelisin. “İşim yüzünden dalgınım ama sen benim için hep öndesin” demen, aranıza giren o sessiz mesafeyi kapatıyor. Venüs-Lilith gerilimi seni bir güç meselesine sürükleyebilir; ilişkinde kimin haklı olduğunu kanıtlamak yerine kimin nasıl hissettiğine bakmalısın.

Bekarsan, geçmişte kariyerin uğruna ihmal ettiğin bir ilişki bugün aklına gelebilir. O deneyimden çıkaracağın ders, aşkı bir sonraki sıraya atmayı bırakmak. Sevgi de en az hedeflerin kadar emek ister. Bugün kendine, işine ayırdığın özenin bir kısmını kalbine de ayırma sözü vermelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün gece Ay’ın Koç burcuna geçişiyle keşif isteğin alevlenirken, Kuzey Düğüm ile Chiron arasındaki uyum geçmişte bir başarısızlık yüzünden vazgeçtiğin bir hayale seni geri çağırıyor. İlişkin varsa, partnerinle hayata dair derin bir sohbet bugün aranızı ruhen besliyor. Uzun zamandır günlük telaşın içinde kaybettiğiniz o “biz aslında ne istiyoruz?” konuşmasını bugün yapmalısın. Birlikte bir hayal kurmak, sizi bugüne bağladığı kadar geleceğe de bağlıyor. Venüs-Lilith gerilimi bir görüş ayrılığını büyütebilir; haklı çıkmak yerine anlamayı seçmelisin.

Bekarsan, geçmişte farklı bir dünyadan biriyle yaşadığın bir kopukluk bugün yeniden zihnini meşgul edebilir. O ilişkinin neden yürümediğini düşünürken, aslında ne aradığını daha net görüyorsun. Bugün, ufkunu açan birini aramaktan çekinmemelisin. Farklılık bir engel değil, doğru kişiyle bir zenginliktir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Venüs senin burcunda ilerlerken Lilith ile kurduğu gerilim, derin bir konuda içine attığın bir rahatsızlığı açığa çıkarıyor; Kuzey Düğüm-Chiron uyumu ise güvenmekte zorlandığın o eski yarayı iyileştiriyor. İlişkin varsa, partnerine kendini tamamen açmanı engelleyen bir çekince taşıyorsun. Belki bir sırrını, belki en kırılgan yanını hep saklı tutuyorsun. Bugün küçük bir adımla o kapıyı araladığında, aranızdaki bağın ne kadar derinleştiğini göreceksin. Teslim olmak zayıflık değil, güvenin en cesur halidir. Kusursuz görünmeye çalışmayı bıraktığında, gerçekten sevilmeye başlıyorsun.

Bekarsan, geçmişte yaşadığın bir kırılma, kendini birine tümüyle bırakmanı zorlaştırıyor. Herkesi belli bir mesafede tutmak seni güvende hissettiriyor ama aynı zamanda yalnız bırakıyor. Bugün birine küçük bir şey emanet etmeyi denemelisin. Duvarları indirmeden, kimsenin içeri girmesine izin veremezsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün gece Ay’ın karşı burcun Koç’a geçişiyle ilişki ekseni öne çıkarken, Kuzey Düğüm-Chiron uyumu tekrar tekrar düştüğün bir ilişki örüntüsünü fark edip iyileştirmen için sana ışık tutuyor. İlişkin varsa, sürekli taviz veren, uyum sağlamak için kendini geri çeken taraf olduğunu fark ediyorsun. Bu fedakârlık başta sevgi gibi görünse de zamanla seni tüketiyor. Bugün “benim de bir isteğim var” demen, ilişkiyi bozmuyor, aksine dengeliyor. Venüs-Lilith gerilimi karşı tarafın beklentisiyle senin sınırlarını çatıştırabilir; nazik kalırken net olmalısın.

Bekarsan, geçmişte fazla uyum sağladığın için kendini kaybettiğin bir ilişkinin dersini bugün hatırlıyorsun. Birini memnun etmek için kendinden vazgeçmek, sonunda ikinizi de mutsuz ediyor. Bugün aradığın kişide değil, kendinde durman gerektiğini görüyorsun. Doğru insan, kendin olduğunda yanında kalandır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün gece Ay’ın Koç burcuna geçişiyle tempon yükselirken, Kuzey Düğüm-Chiron uyumu kendini ihmal ettiğin için yıprandığın bir alanı onarmaya çağırıyor. İlişkin varsa, günlük koşuşturmanın arasında partnerine hak ettiği ilgiyi göstermeyi unutmuş olabilirsin. Büyük planlar yapmana gerek yok; bugün ona atacağın kısa bir mesaj, hazırlayacağın bir kahve ya da “nasılsın?” diye sorman bile yeter. Sevgi, küçük ve sürekli özenlerle yaşıyor. Venüs-Lilith gerilimi iş yerindeki bir huzursuzluğu ilişkine taşımana yol açabilir; günün yorgunluğunu ona yansıtmamalısın.

Bekarsan, geçmişte yoğunluğun yüzünden fark edemeden kaçırdığın bir yakınlık bugün aklına gelebilir. Belki biri sana ilgi gösteriyordu ama sen çok meşguldün. Bugünün dersi, aşka hayatında küçük bir alan bırakmak. Bir şeyin gelmesini istiyorsan, önce ona yer açmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün gece Ay’ın Koç burcuna geçişiyle içindeki ateş canlanırken, Kuzey Düğüm-Chiron uyumu geçmişte eleştirildiğin için sakladığın bir yanını yeniden ortaya çıkarmaya cesaret veriyor. İlişkin varsa, ilişkinize son zamanlarda çöken rutini kırmak istiyorsun. Bugün partnerinle plansız, çocukça, kurallara aldırmayan bir şey yapmalısın. Birlikte kahkaha attığınız bir an, aylardır kuramadığınız yakınlığı bir çırpıda geri getiriyor. İlişki ciddiyetle değil, neşeyle beslenir. Venüs-Lilith gerilimi kendini kısıtlanmış hissettirebilir; bu baskıyı bir bahaneye değil, bir kıvılcıma çevirmelisin.

Bekarsan, geçmişte kendini yeterince ifade edemediğin için kaçırdığın bir yakınlığın dersini bugün alıyorsun. Hislerini içinde tutmak seni korumadı, sadece bir şansı sessizce elinden aldı. Bugün birine ilgini göstermekten çekinmemelisin. En çok pişman olunan şey, söylenen değil, hiç söylenemeyendir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün gece Ay’ın Koç burcuna geçişiyle ailevi konular öne çıkarken, Kuzey Düğüm-Chiron uyumu çocukluğundan taşıdığın bir duygusal yükü hafifletmen için sana bir kapı aralıyor. İlişkin varsa, ailenden öğrendiğin bir sevme biçiminin bugünkü ilişkine nasıl yansıdığını fark edebilirsin. Belki duygularını göstermekte zorlanıyorsun, çünkü bunu evde görmedin. Bugün partnerine “ben sevgiyi göstermekte biraz zorlanıyorum ama sen benim için çok değerlisin” demen, aranıza sıcaklık getiriyor. Nereden geldiğini anlayan, nasıl değişeceğini de bulur. Venüs-Lilith gerilimi ev içinde bir güç meselesi çıkarabilir; inatlaşmak yerine yumuşamalısın.

Bekarsan, geçmişteki bir aile dinamiğinin bugünkü seçimlerini sessizce yönlendirdiğini görüyorsun. Belki hep tanıdık ama yanlış bir tipi seçiyorsun. Bugünün dersi, alışkanlığı sevgiyle karıştırmamak. Sana tanıdık gelen her şey sana iyi gelmeyebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün gece Ay’ın Koç burcuna geçişiyle iletişim enerjin hızlanırken, Kuzey Düğüm-Chiron uyumu geçmişte sesini duyuramadığın için oluşan bir kırgınlığı onarmaya çağırıyor. İlişkin varsa, partnerine uzun süredir söylemek isteyip de bir türlü söyleyemediğin bir şey var. Bugün o cümleyi içten ve sakin bir dille kurduğunda, aranızda birikmiş sessiz mesafenin dağıldığını göreceksin. Söylenmemiş sözler, söylenmiş olanlardan daha çok yorar. Venüs-Lilith gerilimi sözlerini beklediğinden sert çıkarabilir; konuşmadan önce cümleni zihninde bir kez tartmalısın.

Bekarsan, geçmişte yanlış anlaşıldığın için mesafeli davrandığın biri bugün aklına düşebilir. Belki bir kelime yanlış anlaşıldı, belki bir mesaj ters okundu. Bugünün fırsatı, o yarım kalan iletişimi düzeltmek. Bazen bir ilişki bitmez, sadece bir cümle eksik kalır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün gece Ay’ın Koç burcuna geçişiyle öz değer alanın öne çıkarken, Kuzey Düğüm-Chiron uyumu geçmişte değer görmediğin için açılan bir yarayı iyileştiriyor. İlişkin varsa, bu ilişkide kendi ihtiyaçlarını hep en sona koyduğunu fark ediyorsun. Onun istediği yer, onun sevdiği plan, onun keyfi… Peki ya sen? Bugün kendi isteğini de masaya koymalısın. “Ben de bunu istiyorum” demek bencillik değil, var olmaktır. Kendine değer verdiğinde, partnerin de sana o değeri vermeye başlıyor. Venüs-Lilith gerilimi kendi değerin konusunda içini kemiren bir tereddüt yaratabilir; o küçümseyen iç sesi bugün susturmalısın.

Bekarsan, geçmişte kendini olduğundan az gösterdiğin için yaşadığın bir hayal kırıklığının dersini bugün alıyorsun. Beğenilmek için küçülmek, seni görünmez kılıyor. Bugün olduğun gibi görünme cesaretini toplamalısın. Doğru kişi, seni küçülttüğünde değil, tüm ışığınla parladığında sevecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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