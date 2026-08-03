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Günlük Burç Yorumuna Göre 4 Ağustos Salı Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 4 Ağustos Salı gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 4 Ağustos Salı günü burçları neler bekliyor?

İşte, 4 Ağustos Salı gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay bugün senin burcunda ilerliyor ve Satürn ile buluşarak enerjini disipline ediyor. İş hayatında hızlı hareket etmek istiyorsun ama bir sorumluluk seni yavaşlatıyor. Mars ile Lilith arasındaki karşıtlık ise iletişim alanında bir gerginlik yaratabilir; bir mesajı ya da bir sözü fazla sert kurabilirsin. Bugün göndermeden önce yazdığını bir kez daha okumanı öneririm.

Maddi konularda dün retroya geçen Chiron, kazanç alanında kendine biçtiğin değeri sorgulatıyor. Bir işin bedelini konuşurken kendini küçültme eğiliminde olabilirsin. Rakamı söylemeden önce harcadığın emeği hatırlaman, doğru fiyatı vermeni sağlayacak.

Aşk hayatında sabırsızlığın öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Koç burcu isen, partnerinden hemen bir cevap beklemen aranızda gereksiz bir gerginlik doğurabilir; ona düşünmesi için zaman tanımalısın. Bekar bir Koç burcu isen, bir mesaja hızlıca dönmeyen biri seni tedirgin edebilir ama bu sessizlik ilgisizlik anlamına gelmiyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Ay bugün en içsel alanında ilerliyor ve seni geri çekilmeye çağırıyor. İş hayatında görünür olmak yerine sessizce çalışmak sana daha çok kazandırıyor. Mars ile Lilith arasındaki karşıtlık ise kazanç ile ortak kaynaklar arasında bir gerilim yaratıyor; birinden beklediğin destek gecikebilir. Bugün kendi imkânınla ilerlemeyi denemelisin.

Maddi konularda dün senin burcunda retroya geçen Chiron, güvenlik duygunu sorgulatıyor. Elindekinin yeterli olup olmadığı sorusu bugün kafanı meşgul edebilir. Tabloyu gerçek rakamlarla görmek, bu kaygıyı hızla yatıştıracak.

Aşk hayatında sessizliğin öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, bugün konuşmak yerine yanında olmayı tercih ediyorsun ve bu sakinlik partnerine iyi geliyor. Bekar bir Boğa burcu isen, kimseye anlatmadığın bir ilgi içinde büyüyor olabilir; acele etmeden hissini olgunlaştırmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Mars bugün senin burcunda Lilith ile karşıtlık kuruyor ve bu, günün en yoğun enerjisini doğrudan sana yöneltiyor. İş hayatında kendini ifade etme isteğin çok güçlü, ancak karşı taraf seni sınırlamak isteyebilir. Bir toplantıda ya da bir görüşmede baskı altında hissedebilirsin. Bugün savunmaya geçmek yerine sakin kalmayı denemelisin, çünkü sükûnetin en güçlü kozun.

Maddi konularda bir ortaklıkta ya da paylaşılan bir hesapta anlaşmazlık çıkabilir. Karşı tarafın beklentisiyle senin sınırın örtüşmüyor olabilir. Bugün kesin bir söz vermek yerine konuyu yarına bırakmalısın.

Aşk hayatında özgürlük meselesi öne çıkıyor. İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, partnerinin bir isteği sana kısıtlama gibi gelebilir; tepki vermeden önce onun neden böyle hissettiğini sormalısın. Bekar bir İkizler burcu isen, seni fazla hızlı sahiplenmeye çalışan biri bugün ürkütücü gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay bugün kariyer alanının tepesinde ilerliyor ve görünürlüğünü artırıyor. İş hayatında bir üstünün gözü üzerinde olabilir, bu yüzden dikkatli çalışmalısın. Mars ile Lilith arasındaki karşıtlık ise perde arkasında yürüyen bir konuyla günlük düzenin arasında gerilim yaratıyor. Kimseye söylemediğin bir yük bugün temponu düşürebilir.

Maddi konularda gündelik giderlerin beklediğinden fazla çıkabilir. Küçük ama üst üste binen ödemeler bugün dikkatini çekiyor. Harcamalarını bir kez gözden geçirmen sana rahatlama sağlayacak.

Aşk hayatında içine attıkların öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, yorgunluğunu partnerine söylemediğin için o senin soğuduğunu düşünebilir; kısa bir açıklama yeterli olacak. Bekar bir Yengeç burcu isen, iş temponun içinde tanışmaya yer bırakmadığını fark ediyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Ay bugün ufuk açan alanında ilerliyor ve zihnini uzaklara götürüyor. İş hayatında farklı bir şehirle ya da yeni bir alanla ilgili bir fikir gündemine girebilir. Mars ile Lilith arasındaki karşıtlık ise sosyal çevrenle keyif alanın arasında bir çekişme yaratıyor; bir arkadaşının beklentisi seni sıkabilir. Bugün herkesi memnun etmeye çalışmamalısın.

Maddi konularda bir arkadaş çevresi içinde yapılan ortak harcama bütçeni zorlayabilir. Grup içinde hesabı üstlenme eğilimin bugün artıyor. Payını net söylemen ay sonunda seni rahatlatacak.

Aşk hayatında dostluk ile aşk arasındaki çizgi bulanıklaşıyor. İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, ortak arkadaşlarınızdan biri yüzünden aranızda küçük bir gerginlik doğabilir; bunu büyütmeden konuşmalısın. Bekar bir Aslan burcu isen, arkadaş olarak gördüğün biri sana beklenmedik bir yakınlık gösterebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Ay bugün ortak kaynaklar alanında ilerliyor ve derin bir konuyu gündemine getiriyor. İş hayatında bir ortakla aranızdaki finansal denge konuşulmak istiyor. Mars ile Lilith arasındaki karşıtlık ise kariyerinle ev hayatın arasında bir çekişme yaratıyor; iş yükün eve taşınabilir. Bugün ikisinin sınırını net çizmelisin.

Maddi konularda bir borç, taksit ya da paylaşılan bir ödeme gündemine girebilir. Belirsiz kalan bir rakam bugün seni tedirgin ediyor. Konuyu tahminle değil, belgeyle netleştirmelisin.

Aşk hayatında yoğunluk artıyor. İlişkisi olan bir Başak burcu isen, partnerinle aranızda konuşulmamış bir konu bugün yüzeye çıkabilir; onu yargılamadan dinlemelisin. Bekar bir Başak burcu isen, sana güçlü bir çekim hissettiren biri karşına çıkabilir ama acele etmemelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Ay bugün ilişkiler alanında ilerliyor ve karşındaki kişiyi merkeze taşıyor. İş hayatında bir ortakla ya da bir müşteriyle yapacağın görüşme öne çıkıyor. Mars ile Lilith arasındaki karşıtlık ise uzak bir konuyla yakın çevren arasında gerginlik yaratabilir; iki farklı beklenti arasında sıkışabilirsin. Bugün ikisini aynı anda memnun etmeye çalışmamalısın.

Maddi konularda ortaklaşa alınacak bir karar gündeme geliyor. Karşı tarafın önerdiği koşullar sana tam uygun gelmeyebilir. Baştan itiraz etmen, sonradan pişman olmandan çok daha iyi.

Aşk hayatında karşındakinin sesi daha yüksek çıkıyor. İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, partnerin bugün bir konuda net bir tavır alabilir; ona hak vermek zorunda değilsin ama dinlemelisin. Bekar bir Terazi burcu isen, biri senden beklentisini açıkça söyleyebilir ve bu netlik seni rahatlatacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Ay bugün günlük düzen alanında ilerliyor ve temponu yükseltiyor. İş hayatında biriken görevleri bitirmek için enerjin yerinde. Mars ile Lilith arasındaki karşıtlık ise ortak kaynaklarla kişisel kazancın arasında gerilim yaratıyor; birinden beklediğin bir ödeme gecikebilir. Bugün sabırlı olmalısın, çünkü konu birkaç gün içinde çözülüyor.

Maddi konularda paylaşılan bir hesap kafanı meşgul ediyor. Kendi payınla başkasının payı arasındaki sınır bulanıklaşmış olabilir. Rakamları bugün açıkça konuşman gerekiyor.

Aşk hayatında gündelik ilgi öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, partnerine göstereceğin küçük bir yardım bugün büyük bir jest kadar değerli olacak. Bekar bir Akrep burcu isen, iş ya da rutin bir ortamda karşılaştığın biri dikkatini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Mars ile Lilith arasındaki karşıtlık bugün doğrudan senin burcunu etkiliyor ve içindeki bağımsızlık duygusunu kışkırtıyor. İş hayatında biri sana nasıl çalışman gerektiğini söylediğinde tepkin sert olabilir. Ay’ın Koç burcundaki hareketi de seni cesaretlendiriyor, ancak bu cesaret bugün inatçılığa dönüşebilir. Bir karşı çıkışta bulunmadan önce derin bir nefes almalısın.

Maddi konularda keyfe yönelik bir harcama gündemine girebilir. Kendini iyi hissetmek için yapacağın alışveriş bugün gözünde küçük görünüyor. Toplamı hesaplaman, sonradan yaşayacağın pişmanlığı önleyecek.

Aşk hayatında özgürlük ile bağlılık çarpışıyor. İlişkisi olan bir Yay burcu isen, partnerinin en masum isteği bile bugün seni sıkabilir; sorunun onda değil kendi sıkışmışlık hissinde olduğunu hatırlamalısın. Bekar bir Yay burcu isen, sana fazla yaklaşan biri bugün seni geri çekilmeye itebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Ay bugün ev ve aile alanında ilerliyor ve zihnini özel hayatına çeviriyor. İş hayatında tempon biraz düşüyor, çünkü evle ilgili bir konu aklını meşgul ediyor. Mars ile Lilith arasındaki karşıtlık ise günlük iş düzeninle gizli bir yükün arasında gerginlik yaratıyor. Bugün her şeyi tek başına taşımak yerine bir işi devretmelisin.

Maddi konularda eve yönelik bir gider gündemine gelebilir. Ertelediğin bir tamirat ya da bir ödeme bugün karşına çıkıyor. Acil olmayanı bir sonraki haftaya bırakman bütçeni koruyacak.

Aşk hayatında yuva ihtiyacın öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, partnerinle evde geçireceğiniz sakin bir akşam bugün ikinize de iyi gelecek. Bekar bir Oğlak burcu isen, sana huzur veren, hayatı yerli yerinde olan biri bugün ilgini çekiyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay bugün iletişim alanında ilerliyor ve sözlerini keskinleştiriyor. İş hayatında bir yazışma ya da kısa bir görüşme öne çıkıyor. Mars ile Lilith arasındaki karşıtlık ise aşk alanınla sosyal çevrenin arasında bir gerilim yaratıyor; bir arkadaşının yorumu seni rahatsız edebilir. Bugün kimsenin fikrini fazla ciddiye almamalısın.

Maddi konularda yakın çevrenle bağlantılı bir ödeme gündemine girebilir. Kısa bir yolculuk ya da ulaşım masrafı beklediğinden fazla tutabilir. Bugün planlı ilerlemen bütçeni korur.

Aşk hayatında sözler belirleyici oluyor. İlişkisi olan bir Kova burcu isen, partnerine söyleyeceğin bir cümle olduğundan sert algılanabilir; tonunu yumuşatmalısın. Bekar bir Kova burcu isen, biriyle kurduğun sohbet beklediğinden derinleşebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Ay bugün kazanç alanında ilerliyor ve maddi konulara odaklanmanı sağlıyor. İş hayatında emeğinin karşılığını düşünüyorsun ve bir talebi dile getirmek istiyorsun. Mars ile Lilith arasındaki karşıtlık ise ev hayatınla kariyerin arasında gerginlik yaratıyor; ailenin bir beklentisi işini aksatabilir. Bugün ikisi arasında net bir sınır çizmelisin.

Maddi konularda gelirinle giderin arasındaki fark bugün gözüne çarpıyor. Yöneticin Neptün’ün geri hareketi de tahminle hareket etmeni kolaylaştırıyor. Rakamlara bakmadan karar vermemelisin.

Aşk hayatında öz değerin öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Balık burcu isen, kendini değerli hissetmediğin bir anı partnerine anlatman aranızı yakınlaştıracak. Bekar bir Balık burcu isen, sana emek veren biriyle seni oyalayan biri arasındaki farkı bugün net görüyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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