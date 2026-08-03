Günlük Burç Yorumuna Göre 4 Ağustos Salı Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, Ay bugün senin burcunda ilerliyor ve Satürn ile buluşarak enerjini disipline ediyor. İş hayatında hızlı hareket etmek istiyorsun ama bir sorumluluk seni yavaşlatıyor. Mars ile Lilith arasındaki karşıtlık ise iletişim alanında bir gerginlik yaratabilir; bir mesajı ya da bir sözü fazla sert kurabilirsin. Bugün göndermeden önce yazdığını bir kez daha okumanı öneririm.

Maddi konularda dün retroya geçen Chiron, kazanç alanında kendine biçtiğin değeri sorgulatıyor. Bir işin bedelini konuşurken kendini küçültme eğiliminde olabilirsin. Rakamı söylemeden önce harcadığın emeği hatırlaman, doğru fiyatı vermeni sağlayacak.

Aşk hayatında sabırsızlığın öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Koç burcu isen, partnerinden hemen bir cevap beklemen aranızda gereksiz bir gerginlik doğurabilir; ona düşünmesi için zaman tanımalısın. Bekar bir Koç burcu isen, bir mesaja hızlıca dönmeyen biri seni tedirgin edebilir ama bu sessizlik ilgisizlik anlamına gelmiyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…