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Günlük Burç Yorumuna Göre 3 Ağustos Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 3 Ağustos Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 3 Ağustos Pazartesi günü burçları neler bekliyor?

İşte, 3 Ağustos Pazartesi gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Chiron kazanç ve öz değer alanına yerleşerek geri hareketine başlıyor, ve bu geçiş içinde sessizce taşıdığın bir duyguyu usulca dokunulur kılıyor. Belki fark etmeden kendini hep “daha fazla çalışmalıyım, daha fazla kanıtlamalıyım” diye zorluyorsun; oysa bu telaşın altında, olduğun haliyle yeterli olup olmadığını sorgulayan küçük bir ses var. O sese kızmak yerine ona nazikçe kulak vermeni öneririm. İş hayatında bir başarı seni bir türlü tatmin etmiyorsa, mesele belki de daha çok çalışmak değil, kendine daha az sert davranmaktır.

Maddi konularda geçmişten gelen bir güvensizlik bugün yüzeyine çıkabilir. Belki bir dönem elinde hiç olmadı, belki bir kayıp yaşadın ve o gün hâlâ cüzdanına gölge düşürüyor. Kendini yargılamak yerine “o gün geçti, bugün farklı” demeyi dene. Küçük bir tasarruf planı yapmak, bugün kendine verdiğin en şefkatli hediye olabilir.

Aşk hayatında kendine verdiğin değer, aldığın sevginin de boyutunu belirliyor. İlişkisi olan bir Koç burcu isen, partnerine “bazen kendimi yeterince değerli hissetmiyorum” demek seni kırılgan gösterecek gibi hissettirebilir, ama aslında bu cümle onu sana daha da yakınlaştıracak. Bekar bir Koç burcu isen, geçmişte kendini küçük gösterdiğin için kaçırdığın bir güzelliğin farkına varabilirsin; kendine “ben buna değerim” demeyi dene, çünkü gerçekten öylesin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Chiron kendi burcunda geri hareketine başlıyor ve bu, seninle en çok yüzleşeceğin günlerden biri. Belki aynada gördüğün ya da başardığın şeyler sana hiçbir zaman yeterli gelmiyor, hep bir eksik arıyorsun. Oysa kusursuz olmak zorunda değilsin, sevilmeyi hak etmek için bir şey kanıtlaman gerekmiyor. İş hayatında bugün kendine bir mola ver, başarını sadece rakamlarla değil, ne kadar emek verdiğinle de ölç.

Maddi konularda geçmişten gelen bir “yetmez” hissi bugün seni ziyaret edebilir. Belki bir dönem gerçekten zorlandın ve o günün korkusu hâlâ cüzdanına sinmiş durumda. Bugünün seni geçmişten ayırdığını unutma; elindekine minnetle bakmak, eksik olana odaklanmaktan çok daha güçlendirici. Küçük bir birikimi bugün başlatmak, kendine duyduğun güveni tazeleyecek.

Aşk hayatında kendini olduğun gibi göstermeye izin vermek öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, “acaba yeterince mi seviliyorum” diye içten içe sorduğun bir anı partnerinle paylaşmak, cevabın “elbette” olduğunu duymana vesile olacak. Bekar bir Boğa burcu isen, kendine dair bir eksiklik hissiyle geri çekilmeyi bırak; seni tamamlayacak biri, zaten olduğun haliyle sana bakacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün Chiron senin en sessiz, en korunaklı köşene, içsel dünyana yerleşerek geri hareketine başlıyor. Belki dışarıya karşı hep neşeli ve hafif görünüyorsun ama içinde kimseyle paylaşmadığın bir yük taşıyorsun. Oysa her zaman güçlü görünmek zorunda değilsin. İş hayatında bir konuda zorlandığını itiraf etmek seni küçültmez; tam tersine, etrafındakilere gerçek bağlantı kurma cesareti verir.

Maddi konularda kimseye anlatmadığın bir endişe bugün hafifleyebilir. Yalnız taşıdığın bir kaygıyı güvendiğin birine açtığında, aslında sandığın kadar büyük olmadığını göreceksin. “Bunu tek başıma çözmek zorunda değilim” demeyi dene, çünkü gerçekten değilsin.

Aşk hayatında savunmasız olmaya izin vermek öne çıkıyor. İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, içinde sakladığın bir korkuyu partnerine açman seni güçsüz değil, güvenilir kılacak. Bekar bir İkizler burcu isen, kendini tam olarak tanımadan kimsenin seni tanıyamayacağını fark et; önce kendinle barışman gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Chiron senin arkadaşlık ve gelecek hayalleri alanına yerleşerek geri hareketine başlıyor. Belki bir zamanlar bir topluluğa ait hissetmedin, kendini dışarıda bıraktın ya da bırakıldın. O eski anıyı hatırlarsan, kendine şefkatle yaklaş; o zamanki sen elinden geleni yaptı. İş hayatında bir ekip içinde sesini duyurmaktan çekiniyorsan, fikrinin de en az herkesinki kadar değerli olduğunu unutma.

Maddi konularda bir arkadaşlıktan kalan eski bir gücenme bugün zihnini meşgul edebilir. O parayı geri istemek ya da o konuyu tekrar açmak zorunda değilsin; bazen en büyük özgürlük, bırakmayı seçmektir. Kendine verdiğin bu izin, aslında bir kayıp değil, bir kazanç.

Aşk hayatında ait olma ihtiyacın öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, partnerine “seninle kendimi güvende hissediyorum” demek, ikinizi de derinden yakınlaştıracak sıcak bir cümle olacak. Bekar bir Yengeç burcu isen, geçmişte hissettiğin dışlanmışlığın bugün seni tanımlamadığını hatırla; sana gerçekten ait bir yer var. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Chiron senin kariyerinin ve toplum önündeki duruşunun tam tepesine yerleşerek geri hareketine başlıyor. Belki her zaman görülmek, takdir edilmek istedin ve bir gün bu ihtiyacın karşılanmadı. Senin ışığın, alkışa ihtiyaç duymadan da gerçek. İş hayatında bir başarını kutlamak için birinin fark etmesini beklemek yerine, bugün onu önce kendin için kutla.

Maddi konularda emeğinin karşılığını alamadığın bir dönemin izi bugün canlanabilir. O günün haksızlığı, bugünün sana borcu değil. “Bugün farklı bir gün, ben farklı bir yerdeyim” demeyi dene; bu cümle içindeki eski öfkeyi yumuşatacak.

Aşk hayatında görülme ihtiyacını sözlerle ifade etmek öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, partnerine “beni fark etmene ihtiyacım var” demek zayıflık değil, cesarettir; bu cümle aranızı ışıtacak. Bekar bir Aslan burcu isen, geçmişte yeterince parlamana izin verilmeyen bir ilişkinin gölgesinden çıkıp, seni olduğun gibi kutlayacak birini hak ettiğini bil. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Chiron senin inançlarının ve anlam arayışının bulunduğu alana yerleşerek geri hareketine başlıyor. Belki bir zamanlar “yeterince bilmiyorsun” ya da “yeterince donanımlı değilsin” hissettin, ve bu his hâlâ kendine güvenini gölgeliyor. Bilmediğin bir şey olması, değersiz olduğun anlamına gelmez. İş hayatında merak ettiğin bir konuda öğrenmeye başlamak, geçmişteki o eksiklik hissini bugün onarabilir.

Maddi konularda bir yatırımın ya da bir eğitimin karşılığını alamadığın bir an bugün aklına gelebilir. O deneyim seni yanlış biri yapmıyor, sadece bir öğrenme aşamasıydı. Kendine biraz sabır tanı; her adım, sonunda seni doğru yere taşıyor.

Aşk hayatında paylaşılan bir anlam arayışı öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Başak burcu isen, “bazen kendimi yetersiz hissediyorum” demek partnerinin seni daha yakından tanımasına kapı aralayacak. Bekar bir Başak burcu isen, kendine dair eski bir eleştiriyi bırakıp, seni sorgusuz kabul edecek birine yer açmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Chiron senin ortak kaynaklar ve derin bağlar alanına yerleşerek geri hareketine başlıyor. Belki bir zamanlar güvendiğin biri seni hayal kırıklığına uğrattı, ve o günden beri güvenmek sana eskisi kadar kolay gelmiyor. Bir kişinin sana verdiği acı, herkesin sana aynısını yapacağı anlamına gelmiyor. İş hayatında bir ortağa güvenmek seni ürkütüyorsa, küçük bir adımla başla; her güven yeniden inşa edilebilir.

Maddi konularda geçmiş bir kaybın gölgesi bugün belirebilir. O kayıp seni daha temkinli yaptı, ama seni değersiz yapmadı. Elindeki gerçek tabloya bakmak, içindeki o eski korkuyu bugün yatıştıracak.

Aşk hayatında güvenmeyi yeniden öğrenmek öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, “seni sevmek beni biraz korkutuyor ama denemek istiyorum” demek, partnerine kalbini açtığını gösterecek en dürüst cümle olacak. Bekar bir Terazi burcu isen, eski bir kırılmanın bugünkü seçimlerini yönetmesine izin verme; herkes seni terk edenle aynı değil. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Chiron senin ilişkiler ve ortaklıklar alanına yerleşerek geri hareketine başlıyor. Belki bir zamanlar biri seni yarı yolda bıraktı ve o günden beri kimseye tam anlamıyla yaslanmıyorsun. Yalnız güçlü olmak zorunda değilsin, birine dayanmak da bir güçtür. İş hayatında bir işi paylaşmaktan çekiniyorsan, hepsini tek başına taşımanın seni yormaktan başka bir işe yaramadığını fark et.

Maddi konularda bir ortaklıkta yaşadığın adaletsizlik bugün aklına gelebilir. O deneyim geçmişte kaldı; bugün seninle çalışan insanlar, o eski hikâyenin bir parçası değil. Kendine yeni bir güven inşa etme izni ver.

Aşk hayatında yaslanmaya izin vermek öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, “her şeyi tek başıma taşımak zorunda değilim, sana güveniyorum” demek aranızdaki bağı köklü biçimde derinleştirecek. Bekar bir Akrep burcu isen, geçmişte seni bırakan biri yüzünden herkese kapı kapatmayı bırak; sana sadık kalacak biri de var. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün Chiron senin günlük düzen ve iş rutini alanına yerleşerek geri hareketine başlıyor. Belki kendini durmadan zorluyorsun, dinlenmeyi hak etmediğini düşünüyorsun. Oysa üretken olmadığın anlarda da değerlisin. İş hayatında bugün biraz yavaşlamak seni geride bırakmaz; aksine, daha uzun soluklu kılar.

Maddi konularda geçmiş bir dikkatsizlik yüzünden kendine kızdığın bir an bugün canlanabilir. O gün yaptığın hatayı bugün hâlâ cezalandırmana gerek yok; kendine bir bağışlama borçlusun. Bugünkü seçimlerine odaklanmak, geçmişi geride bırakmanın en iyi yolu.

Aşk hayatında kendine gösterdiğin nezaket öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Yay burcu isen, “kendime karşı çok sert davranıyorum, bazen bunu fark etmeni istiyorum” demek partnerinin sana daha yumuşak bakmasını sağlayacak. Bekar bir Yay burcu isen, kendine karşı taşıdığın eski katılığı bırak; biri seni tam da dinlenmeye ihtiyaç duyduğun haliyle sevebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Chiron senin aşk, yaratıcılık ve kendini ifade etme alanına yerleşerek geri hareketine başlıyor. Belki bir zamanlar bir fikrin ya da bir duygun küçümsendi, ve o günden beri kendini ifade etmekten çekiniyorsun. Sesin duyulmaya değer, fikirlerin paylaşılmaya değer. İş hayatında bugün bir fikrini saklamak yerine dile getir; belki de tam kabul göreceği gün bugün.

Maddi konularda kendine bir şey aldığın için eleştirildiğin eski bir an bugün aklına gelebilir. Kendine iyi bakmak bir israf değil, bir haktır. Bugün kendine küçük bir güzellik yapmak, o eski suçluluğu yumuşatacak.

Aşk hayatında kendini göstermeye izin vermek öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, “duygularımı göstermekte zorlanıyorum ama seni gerçekten seviyorum” demek, sandığından çok daha derin bir yakınlık yaratacak. Bekar bir Oğlak burcu isen, geçmişte duygularını sakladığın için yalnız kalmayı seçtiğini fark et; bu sefer kalbini biraz açık bırakmayı dene. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Chiron senin ev, aile ve kökler alanına yerleşerek geri hareketine başlıyor. Belki çocukluğunda “yeterince iyi değilsin” hissini taşıdın, ve bu ses hâlâ içinde yankılanıyor. O sesin sahibi sen değilsin, ve artık ona inanmak zorunda değilsin. İş hayatında kendini kanıtlama telaşı seni yoruyorsa, bugün sadece olduğun gibi çalışmayı dene.

Maddi konularda ailenden taşıdığın bir kaygı bugün gün yüzüne çıkabilir. O kaygı sana miras kalmış olabilir ama seninle yaşamak zorunda değil. Kendi güvenini kendin kurabileceğini bilerek bugüne bak.

Aşk hayatında kendine ait bir sevgi tanımı kurmak öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Kova burcu isen, “aileme benzemeden, kendi bildiğim gibi sevmek istiyorum” demek partnerinle aranızda yeni ve özgün bir bağ kuracak. Bekar bir Kova burcu isen, çocukluğundan taşıdığın eski bir güvensizliğin bugünkü seçimlerini yönetmesine izin verme; sen kendi hikâyeni yazabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Chiron senin iletişim ve yakın çevre alanına yerleşerek geri hareketine başlıyor. Belki bir zamanlar bir fikrin yanlış anlaşıldı, ve o günden beri sesini yükseltmekten çekiniyorsun. Yanlış anlaşılmak, sustuğun anlamına gelmemeli. İş hayatında düşüncelerini paylaşmaktan çekiniyorsan, bugün küçük bir adımla başla; sesin, sandığından çok daha değerli.

Maddi konularda bir yakınınla yaşadığın eski bir anlaşmazlık bugün zihnini meşgul edebilir. O konuyu kapatmak için mutlaka bir açıklama yapmana gerek yok; bazen bırakmak, en sağlıklı çözümdür. Kendine bu huzuru vermeyi dene.

Aşk hayatında sesini duyurmaya izin vermek öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Balık burcu isen, “bazen yanlış anlaşılmaktan korkuyorum ama seninle açık olmak istiyorum” demek, partnerinle aranızdaki en derin konuşmalardan birine kapı açacak. Bekar bir Balık burcu isen, geçmişte kendini ifade ederken incindiğin için sessizleştiğini fark et; bu sefer sesini duyurmaya değer birini bulacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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