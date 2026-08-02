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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 3 Ağustos Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 3 Ağustos Pazartesi günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 3 Ağustos Pazartesi gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Chiron kazanç ve öz değer alanına yerleşerek geri hareketine başlıyor ve bu geçiş kalbinin en hassas köşesine, “yeterince mi değerliyim” sorusuna dokunuyor. İlişkin varsa, partnerinin sana gösterdiği ilgiyi bazen küçümseyip “aslında büyük bir şey değil” diye geçiştirdiğini fark edebilirsin. Oysa o ilgi tam da senin hak ettiğin şey. Bugün bir jestini sorgulamadan, sadece “bu beni mutlu etti” diyerek kabul etmeyi dene; küçük bir teşekkür bile aranızdaki bağı besleyecek.

Bekarsan, ilgi görmek için sürekli bir şey yapman gerektiğine dair içten içe bir inanç taşıyor olabilirsin. Oysa çekicilik bazen hiçbir çaba göstermediğin, sadece kendin olduğun anlarda ortaya çıkar. Bugün kimseyi etkilemeye çalışmadan geçirdiğin bir saat, seni en doğal haline döndürecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Chiron kendi burcunda geri hareketine başlıyor ve bu, aşk hayatında kendine bakışını en çok etkileyecek günlerden biri. İlişkin varsa, aynada gördüğün ya da o gün kendine dair hoşnut olmadığın bir şey yüzünden partnerinden uzaklaştığın olmuş olabilir. Onun sana baktığı gözle kendine bakmayı bugün deneyebilirsin; çünkü o, senin gördüğün eksiklikleri değil, seni görüyor. Yanına kıyafetin ya da halinle ilgili bir kaygıyla değil, sadece kendinle gitmeyi dene.

Bekarsan, birinin seni tam olarak sevmesi için önce kusursuz olman gerektiğine inanıyor olabilirsin. Bu inanç seni geride tutan görünmez bir bariyer. Bugün eksik hissettiğin bir yanını gizlemeye çalışmadan bir sohbete girdiğinde, gerçek bir bağın nasıl kurulduğunu göreceksin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün Chiron en içsel ve gizli alanına yerleşerek geri hareketine başlıyor, bu yüzden aşkta da genellikle sakladığın bir tarafın bugün su yüzüne çıkma isteği var. İlişkin varsa, partnerine hiç göstermediğin bir korkun ya da bir zayıflığın olabilir; belki de onun seni terk edeceği düşüncesi zihninde sessizce dolaşıyor. Bu korkuyu ona anlattığında, aslında seni daha çok bağladığını fark edeceksin; çünkü gerçek yakınlık, kusursuz görünmekten değil, görülmekten doğar.

Bekarsan, birine yaklaşırken hep en iyi halini göstermeye çalışıyor, gerçek halini bir sonraki buluşmaya erteliyor olabilirsin. Bugün bu erteleme oyununu bırakıp, olduğun gibi görünmeyi deneyebilirsin. Seni gerçekten tanıyan biri, seni gerçekten sevebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Chiron arkadaşlık ve gelecek hayalleri alanına yerleşerek geri hareketine başlıyor, bu da aşkta ait olma duygunu gündeme getiriyor. İlişkin varsa, partnerinin çevresinde kendini bazen yabancı ya da dışarıda hissettiğin anlar olmuş olabilir; onun arkadaşları, ailesi ya da alışkanlıkları içinde kendine yer bulamadığını düşünmüş olabilirsin. Bugün ona bu hissini anlattığında, seni oraya nasıl dahil edebileceğini birlikte bulabilirsiniz.

Bekarsan, bir gruba ya da bir kişiye ait olma isteğin güçlü, ama bunu göstermekten çekiniyor olabilirsin. Kalabalıkta geri planda kalmak yerine bugün bir adım öne çıkmayı dene; ait olduğun yer, senin sessizce beklediğin değil, cesurca aradığın yerdir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Chiron kariyer ve toplum önündeki duruş alanına yerleşerek geri hareketine başlıyor, ve bu enerji aşkta da görülme ihtiyacınla temas ediyor. İlişkin varsa, partnerinin seni yeterince övmediğini, başarılarını fark etmediğini düşündüğün anlar olmuş olabilir. Bu beklentini ona hiç söylemeden içinde biriktirmek yerine, “seni bana gururla bakarken görmek istiyorum” demeyi dene; bu cümle onu şaşırtacak kadar dokunaklı gelecek.

Bekarsan, seni fark etmeyen birinin peşinden koşup, seni zaten fark eden birine önem vermeme eğiliminde olabilirsin. Bugün gözünü, seni parlatmaya çalışan değil, seni zaten parlak gören birine çevirmelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Chiron inançlar ve anlam arayışı alanına yerleşerek geri hareketine başlıyor, bu da aşkta zihinsel ve ruhsal uyum ihtiyacını öne çıkarıyor. İlişkin varsa, partnerinle hayata bakışınız arasında konuşmadığınız küçük bir fark olabilir; belki bir konuda aynı dili konuşmadığınızı hissediyorsun ama bunu gündeme getirmekten kaçınıyorsun. Bugün bu farkı bir tehdit olarak değil, birbirinizi daha iyi tanımanın bir yolu olarak ele almalısın.

Bekarsan, seni entelektüel olarak da besleyen bir bağ arıyorsun ama bu isteğin fazla mı diye kendinden şüphe ediyor olabilirsin. Değil; seni düşündüren, sorgulatan bir sohbet, en az fiziksel bir çekim kadar aşkın parçasıdır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Chiron ortak kaynaklar ve derin bağlar alanına yerleşerek geri hareketine başlıyor, bu yüzden aşkta güvenme meselesi bugün ön planda. İlişkin varsa, geçmişte biri seni hayal kırıklığına uğrattığı için partnerine bazı şeyleri tam anlamıyla emanet etmekte zorlanıyor olabilirsin; belki bir kararı ona bırakmak yerine hep kontrolü elinde tutmayı seçiyorsun. Bugün küçük bir konuda kontrolü bırakıp ona güvenmeyi denediğinde, bu güvenin karşılıksız kalmadığını göreceksin.

Bekarsan, geçmişte seni yaralayan birinin izini yeni tanıştığın insanlarda arıyor, herkesi ona benzetiyor olabilirsin. Bugün karşındaki kişiye, geçmişin bir yansıması değil, kendi başına bir insan olarak bakmayı dene. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Chiron ilişkiler ve ortaklıklar alanına yerleşerek geri hareketine başlıyor, bu da aşkta yaslanma meselesini gündeme getiriyor. İlişkin varsa, zor bir günde bile “iyiyim” deyip partnerinden destek istemekten kaçındığın anlar olmuş olabilir. Bugün ondan yardım istemek, seni zayıf değil, ona güvenen biri yapıyor. Bir yükü paylaştığında, ikisinin de omuzlarının hafiflediğini hissedeceksin.

Bekarsan, her şeyi tek başına halledebilme becerin, aslında kimseye ihtiyacın olmadığı hissini yaratıyor olabilir. Ama bu ihtiyaç, seni güçsüz göstermez; sadece insan olduğunu gösterir. Bugün birinden küçük bir yardım istemeyi deneyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün Chiron günlük düzen ve iş rutini alanına yerleşerek geri hareketine başlıyor, bu yüzden aşkta kendine gösterdiğin şefkat gündemde. İlişkin varsa, kendine karşı çok sert olduğun bir gün, bu sertliği farkında olmadan partnerine de yansıtmış olabilirsin; ona da senin kendine davrandığın gibi yüksek beklentilerle yaklaşmış olabilirsin. Bugün önce kendine yumuşadığında, ona bakışının da yumuşadığını fark edeceksin.

Bekarsan, kendinle kurduğun ilişkinin, kuracağın her ilişkinin şablonu olduğunu unutma. Kendine acımasız davranıyorsan, biri sana nazik davrandığında bunu tuhaf bulabilirsin. Bugün kendine bir nezaket göstermeyi dene; bu, seni sevecek birine de yer açacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Chiron doğrudan senin aşk ve kendini ifade etme alanına yerleşerek geri hareketine başlıyor, bu yüzden bu gün senin için özellikle anlamlı. İlişkin varsa, duygularını göstermek yerine onları eylemle ifade etmeyi tercih ediyor, “zaten davranışlarımdan bellidir” diye düşünüyor olabilirsin. Ama bugün sözlerle söylemenin de bir karşılığı var; “seni seviyorum” demek, onu görmezden gelmeyecek kadar açık bir cümle.

Bekarsan, duygularını göstermenin seni kırılgan bırakacağı korkusuyla mesafeli kalıyor olabilirsin. Oysa mesafe seni korumuyor, sadece yalnız bırakıyor. Bugün birine küçük bir ilgi göstermeyi, “hoşlandım” demeyi deneyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Chiron ev, aile ve kökler alanına yerleşerek geri hareketine başlıyor, bu yüzden aşkta ailenden öğrendiğin sevme biçimini sorguluyor olabilirsin. İlişkin varsa, evde büyürken gördüğün bir ilişki modelini, farkında olmadan kendi ilişkinde tekrarlıyor olabilirsin; belki mesafeli kalmayı sevgi sanıyorsun. Bugün partnerine, kendi bildiğin şekilde değil, onun ihtiyaç duyduğu şekilde sevgi göstermeyi deneyebilirsin.

Bekarsan, aşkın nasıl görünmesi gerektiğine dair çocukluğundan taşıdığın bir tablo var ve gerçek hayatta karşılaştığın kimse bu tabloya tam uymuyor olabilir. Bugün o tabloyu bir kenara bırakıp, karşındaki insanı olduğu gibi görmeyi dene. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Chiron iletişim ve yakın çevre alanına yerleşerek geri hareketine başlıyor, bu yüzden aşkta yanlış anlaşılma korkun gündeme geliyor. İlişkin varsa, bir konuda yanlış anlaşılmaktan çekindiğin için susmayı tercih ettiğin anlar olmuş olabilir; oysa sessizlik, çoğu zaman yanlış anlaşılmadan daha çok yaralıyor. Bugün net ve sakin bir cümleyle “seninle bunu konuşmak istiyorum” demek, aranızdaki en zor konuyu bile kolaylaştıracak.

Bekarsan, geçmişte söylediğin bir şeyin yanlış anlaşılması, seni bugün daha az konuşan biri yaptıysa, bu sessizlik seni koruyor gibi görünse de aslında seni tanınmaktan alıkoyuyor. Bugün küçük bir şey paylaşmayı dene; söylenen, sessiz kalandan her zaman daha çok bağ kurar. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
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