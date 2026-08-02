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Günlük Para Burç Yorumuna Göre 3 Ağustos Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 3 Ağustos Pazartesi gününe özel para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Chiron kazanç alanında geri harekete başlarken bugün eski bir alacak ya da unutulan bir ödeme kalemi yeniden gündeme gelebilir. Bekleyen bir tahsilatı takip etmen bugün kazanca dönüşebilir. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, kendi burcunda geri hareket eden Chiron kişisel gelirini mercek altına alıyor; bugün bir hesap kalemini yeniden düzenlemen gerekebilir. Kaynaklarını doğru değerlendirdiğinde kayıptan çok kazanç elde edersin. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün gözden kaçan ya da unutulmuş bir gider gündeme gelebilir; bir abonelik, bir vergi ya da fark edilmeyen bir kesinti dikkatini çekebilir. Bu kalemi bugün kontrol etmen ileride büyük bir kayba dönüşmesini önler. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bir grup ya da arkadaş çevresiyle yürüyen ortak bir finansal konu bugün yeniden masaya gelebilir; bekleyen bir pay ya da geri ödeme netleşebilir. Bu konuyu takip etmen bugün sana kazandırır. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, kariyerine bağlı bir ödeme ya da terfi konusu bugün gündemine girebilir; ertelenmiş bir zam ya da prim yeniden hareketlenebilir. Bu konuyu takip etmek bugün kazanca dönüşebilir. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, eğitim ya da yurt dışı bağlantılı bir ödeme bugün karşına çıkabilir; geçmişte yaptığın bir yatırımın karşılığı da gündeme gelebilir. Küçük bir masrafı gözden geçirmen bütçeni rahatlatır. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bir ortaklıkta yürüyen kredi, vergi ya da paylaşılan bir hesap bugün yeniden netleşiyor; eski bir anlaşmanın koşullarını gözden geçirmen gerekebilir. Belgeleri kontrol etmek seni olası bir kayıptan koruyacak. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bir iş ortaklığı ya da sözleşmeyle ilgili ödeme bugün gündemine girebilir; geciken bir tahsilat hareketlenebilir. Şartları netleştirmen bugün lehine sonuçlanır. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, günlük işinden gelen bir ödeme ya da fazla mesai ücreti bugün hesaplarına yansıyabilir; rutin bir gider kalemini gözden geçirmen tasarruf sağlar. Küçük bir düzenleme bugün cebine yansır. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, yaratıcı bir işten ya da hobiden gelen beklenmedik bir kazanç bugün gündemine girebilir; ancak riskli bir harcamaya karşı temkinli olmalısın. Kazancı değerlendirirken aceleci davranmamalısın. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, eve ya da mülke dair bir harcama bugün gündemine gelebilir; ertelenen bir tadilat ya da ödeme yeniden hareketlenebilir. Planlı ilerlediğinde bütçen zorlanmaz. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, kısa bir yolculuk, bir sözleşme ya da yakın çevreden gelen bir ödeme bugün gündemine girebilir; bir kardeş ya da komşuyla paylaşılan hesap netleşebilir. Şartları yazılı hale getirmen ileride seni korur. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
Astroloji Editörü
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