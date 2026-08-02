article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 3 Ağustos Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 3 Ağustos Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 3 Ağustos Pazartesi gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 3 Ağustos Pazartesi gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 3 Ağustos Pazartesi gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Ay hâlâ burcunda ilerlerken içindeki hareketlilik zihninle bedenin arasındaki dengeyi zorlayabilir; ayağa hızlıca kalktığında ya da aniden döndüğünde hafif bir baş dönmesi hissedebilirsin. Yavaş hareket etmen ve su içmeyi ihmal etmemen bu geçici dengesizliği önleyecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Chiron kendi burcunda geri hareketine başlarken bugün ağız çevrende, özellikle diş etlerinde küçük bir hassasiyet fark edebilirsin. Fırçalarken sertçe değil, nazikçe davranman bu bölgeyi rahatlatacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün zihnin her zamanki gibi hızlı çalışırken, bu hareketlilik kollarına da yansıyabilir; dirseklerinde ve ön kollarında hafif bir yorgunluk hissedebilirsin. Kollarını arada bir esnetip döndürmen bu bölgeyi rahatlatacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay’ın Koç burcunda ilerlemesiyle bugün tempon hızlanabilir ve bu koşuşturma ayaklarına yansıyabilir; parmak uçlarında hafif bir uyuşma ya da soğukluk hissedebilirsin. Ayaklarını arada yerden kaldırıp hafifçe oynatman kan akışını canlandıracak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün içindeki ateşli enerji bedeninin ısı dengesini de zorlayabilir; her zamankinden çabuk terleyebilir ya da üşütebilirsin. Yaz da olsa akşamları düşünerek katmanlı giyinmen ve ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olman seni koruyacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Chiron’un retrosu bugün kan şekerindeki küçük iniş çıkışları hissettirebilir; ani acıkma ya da beklenmedik bir halsizlik yaşayabilirsin. Öğünlerini seyreltip gün içine yayman seni daha dengeli tutacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün denge arayışın sindirim sisteminin sessiz bir organında, safra üretiminde de kendini gösterebilir; yağlı yemeklere karşı bedenin biraz daha hassas olabilir. Hafif ve sade beslenmen bu organını rahatlatacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Chiron’un derinlerdeki etkisiyle bugün bedeninin sessiz bağışıklık merkezinde, dalağında hafif bir yorgunluk hissedebilirsin; kendini alışılmadık biçimde bitkin bulabilirsin. Erken dinlenmen bu organını toparlanmaya davet edecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün içindeki genişleme isteği nefesine de yansıyor; göğüs kafesinin altındaki diyaframın gergin çalıştığını, nefesinin sığlaştığını fark edebilirsin. Karnından derin ve yavaş nefes almayı denemen bu bölgeyi gevşetecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, yöneticin Satürn’ün retrosu sürerken bugün eklemlerinin sabah saatlerinde her zamankinden tutuk hissettirdiğini fark edebilirsin. Kalkar kalkmaz birkaç dakika hafifçe esnemen bu tutukluğu çözecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay’ın Koç burcundaki elektrikli enerjisi bugün göz kapaklarında ince bir seğirme olarak kendini gösterebilir. Ekran süreni azaltıp gözlerine kısa molalar vermen bu titremeyi dindirecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün duyuların her zamankinden keskin, özellikle koku alma duyarlılığın artabilir; alışık olduğun kokular bile bugün seni rahatsız edebilir. Ağır kokulu ortamlardan uzak durup temiz havada birkaç dakika geçirmen seni dinginleştirecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın