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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 4 Ağustos Salı Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 4 Ağustos Salı günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 4 Ağustos Salı gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Ay senin burcunda Satürn’le buluşuyor ve içindeki aceleci enerjiyi bir duvara çarptırıyor. İlişkin varsa, partnerinden istediğin cevabı hemen alamadığın için huzursuzlanabilirsin. Bir soru sordun ve o düşünmek istiyor, sen ise beklemekten hoşlanmıyorsun. Bugün onu sıkıştırmak yerine ona zaman tanıman, alacağın cevabın çok daha net olmasını sağlayacak. Sabır senin en zayıf yanın olabilir ama bu hafta en çok işine yarayacak şey de o.

Bekarsan, mesajına geç dönen ya da hemen karşılık vermeyen biri seni tedirgin edebilir. Zihnin hemen olumsuz senaryolar kurmaya başlıyor. Oysa sessizlik her zaman ilgisizlik anlamına gelmiyor; bazen karşındaki kişi de nasıl davranacağını düşünüyor. Bugün üst üste mesaj atmak yerine kendi işine dönmelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Ay en içsel alanında ilerliyor ve duygularını dışa vurmak yerine içeride tutmaya yöneltiyor. İlişkin varsa, bugün konuşmaktan çok yanında olmayı tercih ediyorsun ve bu sessiz beraberlik partnerine beklediğinden çok daha iyi geliyor. Uzun bir sohbete gerek yok; aynı odada, aynı sessizlikte olmak bile aranızdaki bağı besliyor. Yalnız bu sessizliği bir küskünlükle karıştırmasına izin verme, kısa bir dokunuş ya da bir bakış yeterli olacak.

Bekarsan, kimseye söylemediğin bir ilgi içinde sessizce büyüyor olabilir. Bu duyguyu bugün açıklamak zorunda değilsin; henüz kendi içinde bile netleşmemiş olabilir. Chiron’un burcundaki geri hareketi de kendine dair eski bir tereddüdü canlandırıyor. Acele etmeden, o hissin gerçekten ne olduğunu anlamaya çalışmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün Mars senin burcunda Lilith ile karşıtlık kuruyor ve günün en yoğun enerjisi doğrudan sana yöneliyor. İlişkin varsa, partnerinin bir isteği bugün kulağına bir kısıtlama gibi gelebilir. Belki nerede olduğunu sordu, belki bir plan yapmanı istedi; sen ise bunu özgürlüğüne bir müdahale olarak algılıyorsun. Tepki vermeden önce durup ona neden böyle hissettiğini sormalısın, çünkü çoğu zaman mesele talebin kendisi değil, senin o an içinde bulunduğun sıkışmışlık.

Bekarsan, seni fazla hızlı sahiplenmeye çalışan biri bugün seni ürkütebilir. Daha ikinci sohbette gelecek planı yapan ya da her anını öğrenmek isteyen biri, sana çekici gelmek yerine boğucu geliyor. Bu hissini görmezden gelme; hızın uyuşmadığı biriyle ilerlemek sonunda ikinizi de yoruyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Ay kariyer alanının tepesinde ilerliyor ve zihnini iş konularıyla dolduruyor. İlişkin varsa, gün boyu taşıdığın yorgunluğu partnerine anlatmadığın için o senin ona karşı soğuduğunu düşünebilir. Sen sadece yorgunsun ama o bunu bilmiyor. Bugün “bugün çok yoruldum, konuşmaya mecalim yok ama seninle ilgili bir sorun yok” gibi kısa bir cümle bile aranızdaki yanlış anlaşılmayı baştan önleyecek. Açıklamak, uzun bir sessizlikten çok daha kolay.

Bekarsan, iş temponun içinde tanışmaya hiç yer bırakmadığını fark ediyorsun. Günün büyük kısmı işle geçiyor ve akşam eve döndüğünde kimseyle konuşacak enerjin kalmıyor. Bugün küçük bir mola vermeni, kendine iş dışında yarım saat ayırmanı öneririm. Aşkın gelebilmesi için önce ona bir aralık açman gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Ay ufuk açan alanında ilerlerken Mars ile Lilith karşıtlığı arkadaşlık ve keyif alanların arasında bir çekişme yaratıyor. İlişkin varsa, ortak arkadaşlarınızdan biri yüzünden aranızda küçük bir gerginlik doğabilir. Belki bir davet, belki bir yorum ikinizin arasına girdi. Bu meseleyi büyütmeden, “bunun bizim aramıza girmesine izin vermeyelim” diyerek kapatmalısın; çünkü bugün konuşulmayan küçük bir konu yarın büyümeye çok müsait.

Bekarsan, uzun zamandır arkadaş olarak gördüğün biri sana beklenmedik bir yakınlık gösterebilir. Bu durum önce kafanı karıştıracak, çünkü onu hiç o gözle düşünmemiştin. Hemen bir karar vermene gerek yok; bu yeni bakışın oturması için birkaç gün beklemelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Ay ortak kaynaklar alanında ilerliyor ve yüzeyin altında duran bir konuyu yukarı taşıyor. İlişkin varsa, partnerinle aranızda uzun süredir konuşulmamış bir mesele bugün açığa çıkabilir. Belki bir geçmiş, belki bir kırgınlık, belki de hiç sorulmamış bir soru. Bu konu ortaya çıktığında ilk tepkin analiz etmek ve düzeltmek olacak, ama bugün asıl ihtiyaç duyulan şey yargılamadan dinlemek. Anlamaya çalıştığında, aranızdaki güvenin nasıl derinleştiğini göreceksin.

Bekarsan, sana ilk anda güçlü bir çekim hissettiren biri karşına çıkabilir. Bu his seni heyecanlandırsa da aceleci davranmamalısın. Yoğun başlayan bağlar bazen aynı hızla sönüyor. Bugün adımlarını yavaş atman, ilerisi için sana zaman kazandıracak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Ay ilişkiler alanında ilerliyor ve karşındaki kişiyi merkeze taşıyor. İlişkin varsa, partnerin bugün bir konuda alışılmadık biçimde net bir tavır alabilir. Sen her zaman ortayı bulmaya çalışırsın ama o bugün ortada durmuyor. Onun bu netliği seni önce rahatsız edebilir; ancak ne istediğini açıkça bilmesi aslında ilişkinize netlik kazandırıyor. Ona hak vermek zorunda değilsin, sadece söylediğini gerçekten dinlemelisin.

Bekarsan, biri senden beklentisini dolambaçlı yollara sapmadan söyleyebilir. Bu doğrudanlık, belirsizlikten yorulmuş sana çok iyi gelecek. Karşılığında senin de aynı açıklıkla ne istediğini söylemen gerekiyor. Bugün nazik olmakla net olmak arasında bir çelişki olmadığını göreceksin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Ay günlük düzen alanında ilerliyor ve temponu yükseltiyor. İlişkin varsa, partnerine göstereceğin küçük bir yardım bugün büyük bir jestten çok daha değerli olacak. Bir işini üstlenmen, bir yükünü hafifletmen ya da ona sadece “yardım edeyim mi” diye sorman yeterli. Sen sevgiyi zaten sözlerle değil eylemlerle göstermeyi seversin; bugün bu dilin tam karşılığını buluyor.

Bekarsan, iş ortamında ya da her gün gittiğin bir yerde karşılaştığın biri dikkatini çekebilir. Bu kişiyle aranızdaki yakınlık ani bir kıvılcımla değil, tekrar eden karşılaşmalarla kuruluyor. Acele etmene gerek yok; zaten yavaş büyüyen bağlar senin en iyi yaşadığın türden. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün Mars ile Lilith arasındaki karşıtlık doğrudan senin burcunu etkiliyor ve özgürlük duygunla bağlanma ihtiyacını karşı karşıya getiriyor. İlişkin varsa, partnerinin en masum isteği bile bugün seni sıkabilir. Bir plan yapmanı istemesi, akşam nerede olacağını sorması ya da bir söz beklemesi, sana bir zincir gibi gelebilir. Ancak sorun onda değil, senin içindeki daralma hissinde. Bunu ona sitem etmeden, “bugün biraz kendime alan lazım” diyerek anlattığında ikiniz de rahatlıyorsunuz.

Bekarsan, sana fazla yaklaşan biri bugün seni geri çekilmeye itebilir. İlgi görmek hoşuna gidiyor ama aynı anda kaçma isteği de içinde büyüyor. Bu çelişkiyi bugün bir karara bağlamak zorunda değilsin. Sadece geri çekilirken kimseyi ortada bırakmamaya özen göstermelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Ay ev ve aile alanında ilerliyor ve seni yuvana çekiyor. İlişkin varsa, partnerinle evde geçireceğiniz sakin bir akşam bugün ikinize de çok iyi gelecek. Dışarıda geçen kalabalık bir program yerine, kendi alanınızda kuracağınız sade bir düzen sizi yakınlaştırıyor. Belki birlikte bir yemek hazırlarsınız, belki sadece aynı kanepede oturursunuz; bugün ihtiyacınız olan şey gösteriş değil, huzur.

Bekarsan, hayatı yerli yerinde olan, seni tedirgin etmeyen biri bugün ilgini çekiyor. Heyecan verici ama belirsiz biri yerine, sağlam ve öngörülebilir biri sana daha güvenli geliyor. Bu tercihini sıkıcı bulma; senin için istikrar zaten en çekici özellik. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Ay iletişim alanında ilerliyor ve sözlerini keskinleştiriyor, Mars-Lilith karşıtlığı ise sosyal çevrenle aşk hayatın arasında bir gerilim yaratıyor. İlişkin varsa, partnerine söyleyeceğin bir cümle bugün senin niyet ettiğinden çok daha sert algılanabilir. Sen bir gerçeği dile getirdiğini düşünürken, o bunu bir eleştiri olarak duyabilir. Bugün ne söylediğinden çok nasıl söylediğine dikkat etmelisin; aynı cümlenin yumuşak hali çok daha iyi bir sonuç veriyor.

Bekarsan, biriyle kurduğun sohbet beklediğinden çok daha derinleşebilir. Sıradan bir konuşma bir anda kişisel bir yere gidebilir ve bu yakınlık seni şaşırtabilir. Ancak bir arkadaşının o kişi hakkındaki yorumu kafanı karıştırabilir; bugün kendi gözlemine güvenmelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Ay kazanç ve öz değer alanında ilerliyor ve neye layık olduğun sorusunu önüne koyuyor. İlişkin varsa, kendini yeterince değerli hissetmediğin bir anı partnerine anlatman aranızı beklenmedik biçimde yakınlaştıracak. Sen genellikle bu tür duyguları saklarsın, çünkü yük olmaktan çekinirsin. Oysa paylaştığında yük olmuyorsun, tam tersine ona sana nasıl davranması gerektiğini gösteriyorsun.

Bekarsan, sana gerçekten emek veren biriyle seni sadece oyalayan biri arasındaki farkı bugün çok net görüyorsun. Kimin geri döndüğüne, kimin seni hatırladığına ve kimin sözünü tuttuğuna baktığında cevap kendiliğinden ortaya çıkıyor. Bugün gördüğün bu gerçeği görmezden gelmemelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
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