Sevgili Terazi, bugün Ay ortak kaynaklar alanına geçip Chiron ile buluşuyor ve güven meselesini gündemine getiriyor. İlişkin varsa, partnerinle paylaşacağın bir sır, bir korku ya da hiç anlatmadığın bir geçmiş bugün aranızdaki bağı belirgin şekilde derinleştirebilir. Ancak Chiron, geçmişte güvenini sarsan birini de hatırlatabilir; o eski hikâyeyi bugünkü kişiye yansıtmamalısın. Karşındaki insan, sana daha önce yapılanın hesabını vermek zorunda değil.

Bekarsan, yüzeysel bir ilgi artık seni tatmin etmiyor. Kısa süren heyecanlar yerine gerçekten derinleşebileceğin bir bağ arıyorsun ve bu arayışta haklısın. Bugün bir kişiyle aranızda böyle bir derinlik hissedersen, acele etmeden ilerlemelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…