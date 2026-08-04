Sevgili Terazi, bugün Ay ortak kaynaklar alanına geçiyor ve yüzeyin altındaki konuları gündeme taşıyor. İş hayatında bir ortakla aranızdaki finansal denge konuşulmak istiyor. Chiron ile kurulan kavuşum, geçmişte güvenini sarsan bir olayı hatırlatabilir. Bugün o deneyimi bugünkü kişiye yansıtmamaya dikkat etmelisin.

Maddi konularda bir borç ya da paylaşılan bir hesap gündemine giriyor. Yarınki Son Dördün bu konuyu kapatman için uygun zemini hazırlıyor. Belgeleri gözden geçirmen bugün işine yarayacak.

Aşk hayatında derinleşme isteği artıyor. İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, partnerinle paylaşacağın bir sır aranızdaki güveni belirgin biçimde artırıyor. Bekar bir Terazi burcu isen, yüzeysel bir ilgi seni tatmin etmiyor ve gerçek bir bağ arıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…