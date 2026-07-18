Çukur'un Metin'i Cem Uslu Sessiz Sedasız Evlendi!

Çift, ailelerinin, yakın dostlarının ve arkadaşlarının katıldığı samimi bir organizasyonla Düzce'de hayatlarını birleştirdi.

Gösterişli davetler yerine sade ve sıcak bir kır düğününü tercih eden çiftin mutluluğu, kısa sürede sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Mutlu gününden kareleri Instagram hesabından paylaşan Cem Uslu, düğüne dair duygularını da takipçileriyle paylaştı.

Başarılı oyuncu paylaşımına;

'Düzce'de pek şenlikli bir düğün yaptık. Yanımızda olan herkes sağ olsun, var olsun. İlk fotoğraftaki gibi başladı, sondaki gibi bitti.'

notunu düştü.

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken, oyuncunun meslektaşları ve sevenleri çifte tebrik mesajları yağdırdı.