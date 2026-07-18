Çukur'un Metin'i Cem Uslu Sessiz Sedasız Evlendi!
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Türk televizyon ve tiyatro dünyasının başarılı karakter oyuncularından Cem Uslu, yıllardır yer aldığı yapımlardaki güçlü performansıyla izleyicinin beğenisini kazanan isimler arasında yer alıyor.
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Uzun süredir gözlerden uzak bir ilişki yaşayan Cem Uslu, sevgilisi Gubse Ceren Geçalp ile evlendi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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