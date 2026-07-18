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Çukur'un Metin'i Cem Uslu Sessiz Sedasız Evlendi!

Çukur'un Metin'i Cem Uslu Sessiz Sedasız Evlendi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.07.2026 - 11:42
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Çukur dizisinde hayat verdiği Metin karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Cem Uslu, uzun süredir birlikte olduğu Gubse Ceren Geçalp ile dünyaevine girdi. Düzce'de gerçekleşen samimi kır düğününden ilk kareleri paylaşan oyuncunun 'Pek şenlikli bir düğün yaptık' notu dikkat çekti.

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Türk televizyon ve tiyatro dünyasının başarılı karakter oyuncularından Cem Uslu, yıllardır yer aldığı yapımlardaki güçlü performansıyla izleyicinin beğenisini kazanan isimler arasında yer alıyor.

Türk televizyon ve tiyatro dünyasının başarılı karakter oyuncularından Cem Uslu, yıllardır yer aldığı yapımlardaki güçlü performansıyla izleyicinin beğenisini kazanan isimler arasında yer alıyor.

Özellikle Çukur dizisinde canlandırdığı 'Metin Yaman' karakteriyle geniş kitlelerin hafızasına kazınan oyuncu; Karadayı, Baba, Teşkilat, Şahane Hayatım, Kıskanmak ve Siccin 3 gibi birçok başarılı projede rol aldı. Oyunculuğun yanı sıra tiyatro yönetmenliği ve oyun yazarlığı da yapan Uslu, bu kez kariyeriyle değil, özel hayatındaki mutlu gelişmeyle gündeme geldi.

Uzun süredir gözlerden uzak bir ilişki yaşayan Cem Uslu, sevgilisi Gubse Ceren Geçalp ile evlendi.

Uzun süredir gözlerden uzak bir ilişki yaşayan Cem Uslu, sevgilisi Gubse Ceren Geçalp ile evlendi.

Çift, ailelerinin, yakın dostlarının ve arkadaşlarının katıldığı samimi bir organizasyonla Düzce'de hayatlarını birleştirdi.

Gösterişli davetler yerine sade ve sıcak bir kır düğününü tercih eden çiftin mutluluğu, kısa sürede sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Mutlu gününden kareleri Instagram hesabından paylaşan Cem Uslu, düğüne dair duygularını da takipçileriyle paylaştı.

Başarılı oyuncu paylaşımına;

'Düzce'de pek şenlikli bir düğün yaptık. Yanımızda olan herkes sağ olsun, var olsun. İlk fotoğraftaki gibi başladı, sondaki gibi bitti.'

notunu düştü.

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken, oyuncunun meslektaşları ve sevenleri çifte tebrik mesajları yağdırdı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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