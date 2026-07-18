Murat Dalkılıç'ın Dansı Sosyal Medya Kullanıcılarının Diline Düştü!
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Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Murat Dalkılıç, bu kez yeni bir şarkısıyla değil, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl yayımladığı 'O' albümünün dikkat çeken parçalarından 'Delilik Business' eşliğinde dans ettiği anları takipçileriyle paylaşan şarkıcı, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Kimileri enerjisine övgüler yağdırırken, kimileri ise dans figürleriyle ilgili esprili yorumlar yaptı. İşte Murat Dalkılıç'ın gündem olan paylaşımının detayları...
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2000'li yılların sonundan itibaren peş peşe çıkardığı hit şarkılarla Türk pop müziğinin en sevilen erkek sanatçılarından biri haline gelen Murat Dalkılıç, enerjik sahne performansı ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesi oluşturdu.
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Geçtiğimiz yıl yayımladığı "O" albümüyle yeniden dinleyicilerinin karşısına çıkan Murat Dalkılıç, albümün dikkat çeken parçalarından "Delilik Business" ile sosyal medyada da adından söz ettirmeyi başardı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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