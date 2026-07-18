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Murat Dalkılıç'ın Dansı Sosyal Medya Kullanıcılarının Diline Düştü!

Murat Dalkılıç'ın Dansı Sosyal Medya Kullanıcılarının Diline Düştü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.07.2026 - 14:01
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Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Murat Dalkılıç, bu kez yeni bir şarkısıyla değil, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl yayımladığı 'O' albümünün dikkat çeken parçalarından 'Delilik Business' eşliğinde dans ettiği anları takipçileriyle paylaşan şarkıcı, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Kimileri enerjisine övgüler yağdırırken, kimileri ise dans figürleriyle ilgili esprili yorumlar yaptı. İşte Murat Dalkılıç'ın gündem olan paylaşımının detayları...

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2000'li yılların sonundan itibaren peş peşe çıkardığı hit şarkılarla Türk pop müziğinin en sevilen erkek sanatçılarından biri haline gelen Murat Dalkılıç, enerjik sahne performansı ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesi oluşturdu.

2000'li yılların sonundan itibaren peş peşe çıkardığı hit şarkılarla Türk pop müziğinin en sevilen erkek sanatçılarından biri haline gelen Murat Dalkılıç, enerjik sahne performansı ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesi oluşturdu.

'Kasaba' ile yakaladığı büyük çıkışın ardından 'Leyla', 'Yalan Dünya', 'Derine', 'Bir Güzellik Yap', 'Lüzumsuz Savaş', 'Neyleyim İstanbul'u' ve 'Kırk Yılda Bir Gibisin' gibi milyonlarca kez dinlenen parçaya imza atan şarkıcı, yıllardır pop müziğin istikrarlı isimleri arasında yer alıyor. Müzik kariyerinin yanı sıra zaman zaman oyunculuk projelerinde de boy gösteren Dalkılıç, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmeyen isimlerden biri olmayı sürdürüyor.

Geçtiğimiz yıl yayımladığı "O" albümüyle yeniden dinleyicilerinin karşısına çıkan Murat Dalkılıç, albümün dikkat çeken parçalarından "Delilik Business" ile sosyal medyada da adından söz ettirmeyi başardı.

Hareketli ritmi ve eğlenceli sözleriyle kısa sürede dinleyicilerin favorileri arasına giren şarkı, özellikle sosyal medya videolarında sıkça kullanılmaya başladı. Dalkılıç da son olarak kendi hesabından paylaştığı dans videosunda 'Delilik Business' eşliğinde sergilediği enerjik performansıyla takipçilerinin karşısına çıktı.

Şarkının ritmine kendini kaptıran Murat Dalkılıç'ın dans ettiği anlar kısa sürede sosyal medyada yayılırken, video kullanıcıların da dikkatini çekti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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