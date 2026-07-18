Murat Dalkılıç'ın Dansı Sosyal Medya Kullanıcılarının Diline Düştü!

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Murat Dalkılıç, bu kez yeni bir şarkısıyla değil, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl yayımladığı 'O' albümünün dikkat çeken parçalarından 'Delilik Business' eşliğinde dans ettiği anları takipçileriyle paylaşan şarkıcı, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Kimileri enerjisine övgüler yağdırırken, kimileri ise dans figürleriyle ilgili esprili yorumlar yaptı. İşte Murat Dalkılıç'ın gündem olan paylaşımının detayları...