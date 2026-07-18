Coachella'dan Köy Meydanına, Şimdi de Alaçatı Pazarına! Mahmut Orhan'ın Sıra Dışı Sahnesi Gündem Oldu

'Feel', '6 Days', 'Save Me' ve 'Şaşkın' gibi parçaları yüz milyonlarca dinlenmeye ulaşırken, Avrupa'dan Orta Doğu'ya kadar birçok ülkede listelere girmeyi başardı. Coachella ve Tomorrowland gibi dünyanın en prestijli festivallerinde sahne alan Orhan, bugün uluslararası elektronik müzik sahnesinin en önemli Türk temsilcileri arasında gösteriliyor.

Mahmut Orhan, bu yıl Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Kürse Köyü'nde kurduğu dev sahneyle sosyal medyada büyük ses getirmişti. Takipçilerinin 'Köychella' adını verdiği etkinlikte köy meydanını elektronik müzik festivaline çeviren ünlü DJ, gençlerden yaşlılara kadar herkesi aynı ritimde buluşturmuştu. Köy sakinleriyle birlikte eğlenen Orhan'ın görüntüleri milyonlarca kez izlenmiş, etkinlik Türkiye'nin en çok konuşulan sosyal medya içeriklerinden biri olmuştu.