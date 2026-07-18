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Coachella'dan Köy Meydanına, Şimdi de Alaçatı Pazarına! Mahmut Orhan'ın Sıra Dışı Sahnesi Gündem Oldu

Coachella'dan Köy Meydanına, Şimdi de Alaçatı Pazarına! Mahmut Orhan'ın Sıra Dışı Sahnesi Gündem Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.07.2026 - 14:58
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Dünyanın dört bir yanında verdiği konserler ve milyonlarca kez dinlenen parçalarıyla elektronik müziğin en başarılı Türk isimleri arasında gösterilen Mahmut Orhan, yalnızca müziğiyle değil sıra dışı performanslarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. 'Feel', '6 Days', 'Save Me' ve 'Şaşkın' gibi küresel hitlerle uluslararası arenada büyük bir hayran kitlesine ulaşan ünlü DJ, son yıllarda sahne seçimleriyle de dikkat çekiyor. Geçtiğimiz aylarda Balıkesir'deki köyünde düzenlediği ve sosyal medyada 'Köychella' adıyla milyonlarca kişiye ulaşan performansıyla uzun süre konuşulan Orhan, şimdi de Alaçatı'da alışılmışın dışında bir noktada kurduğu sahneyle gündem oldu.

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Mahmut Orhan, Deep House, Indie Dance ve etnik ezgileri bir araya getiren kendine özgü tarzıyla Türkiye sınırlarını aşarak dünyanın en tanınan elektronik müzik sanatçılarından biri haline geldi.

Mahmut Orhan, Deep House, Indie Dance ve etnik ezgileri bir araya getiren kendine özgü tarzıyla Türkiye sınırlarını aşarak dünyanın en tanınan elektronik müzik sanatçılarından biri haline geldi.

'Feel', '6 Days', 'Save Me' ve 'Şaşkın' gibi parçaları yüz milyonlarca dinlenmeye ulaşırken, Avrupa'dan Orta Doğu'ya kadar birçok ülkede listelere girmeyi başardı. Coachella ve Tomorrowland gibi dünyanın en prestijli festivallerinde sahne alan Orhan, bugün uluslararası elektronik müzik sahnesinin en önemli Türk temsilcileri arasında gösteriliyor. 

Mahmut Orhan, bu yıl Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Kürse Köyü'nde kurduğu dev sahneyle sosyal medyada büyük ses getirmişti. Takipçilerinin 'Köychella' adını verdiği etkinlikte köy meydanını elektronik müzik festivaline çeviren ünlü DJ, gençlerden yaşlılara kadar herkesi aynı ritimde buluşturmuştu. Köy sakinleriyle birlikte eğlenen Orhan'ın görüntüleri milyonlarca kez izlenmiş, etkinlik Türkiye'nin en çok konuşulan sosyal medya içeriklerinden biri olmuştu.

Mahmut Orhan, son olarak Alaçatı'da kurduğu sıra dışı sahneyle sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Alışılmış kulüp ve festival atmosferinin dışına çıkan ünlü DJ'nin pazar alanında gerçekleştirdiği performansa ait görüntüler kısa sürede birçok platformda paylaşılırken, eğlenceli anlar takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Orhan'ın farklı mekânlarda elektronik müziği geniş kitlelerle buluşturma anlayışı bir kez daha beğeni toplarken, sosyal medya kullanıcıları performansı 'Köychella'nın ardından yine ezber bozdu' yorumlarıyla değerlendirdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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