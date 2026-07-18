Coachella'dan Köy Meydanına, Şimdi de Alaçatı Pazarına! Mahmut Orhan'ın Sıra Dışı Sahnesi Gündem Oldu
Dünyanın dört bir yanında verdiği konserler ve milyonlarca kez dinlenen parçalarıyla elektronik müziğin en başarılı Türk isimleri arasında gösterilen Mahmut Orhan, yalnızca müziğiyle değil sıra dışı performanslarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. 'Feel', '6 Days', 'Save Me' ve 'Şaşkın' gibi küresel hitlerle uluslararası arenada büyük bir hayran kitlesine ulaşan ünlü DJ, son yıllarda sahne seçimleriyle de dikkat çekiyor. Geçtiğimiz aylarda Balıkesir'deki köyünde düzenlediği ve sosyal medyada 'Köychella' adıyla milyonlarca kişiye ulaşan performansıyla uzun süre konuşulan Orhan, şimdi de Alaçatı'da alışılmışın dışında bir noktada kurduğu sahneyle gündem oldu.
Mahmut Orhan, Deep House, Indie Dance ve etnik ezgileri bir araya getiren kendine özgü tarzıyla Türkiye sınırlarını aşarak dünyanın en tanınan elektronik müzik sanatçılarından biri haline geldi.
Mahmut Orhan, son olarak Alaçatı'da kurduğu sıra dışı sahneyle sosyal medyada yeniden gündem oldu.
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