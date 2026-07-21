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Dünyaca Ünlü Rapçi Drake'ten Türk Kullanıcıya Sürpriz Destek!

Dünyaca Ünlü Rapçi Drake'ten Türk Kullanıcıya Sürpriz Destek!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.07.2026 - 10:08
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Dünyaca ünlü rap yıldızı Drake, bu kez yeni albümü ya da kırdığı rekorlarla değil, yaptığı sürpriz bir paylaşımla gündeme geldi. Milyarlarca kez dinlenen hit şarkılarıyla müzik dünyasının zirvesindeki yerini koruyan ünlü sanatçı, Instagram hesabında Türk içerik üreticisi Fatih Elvis'in videosuna yer verdi. Drake'in videoya düştüğü not ise kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, paylaşım binlerce kullanıcı tarafından konuşulmaya başladı.

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Kanadalı rapçi, şarkıcı ve söz yazarı Drake, son 15 yıla damga vuran kariyeriyle dünyanın en başarılı müzisyenleri arasında gösteriliyor.

Kanadalı rapçi, şarkıcı ve söz yazarı Drake, son 15 yıla damga vuran kariyeriyle dünyanın en başarılı müzisyenleri arasında gösteriliyor.

Müzik kariyerine adım atmadan önce oyunculuk yapan Drake, 2010 yılında çıkardığı ilk albümüyle küresel çapta büyük bir çıkış yakaladı ve kısa sürede hip hop ile R&B dünyasının en güçlü isimlerinden biri haline geldi. 'God's Plan', 'One Dance', 'Hotline Bling', 'In My Feelings', 'Passionfruit', 'Laugh Now Cry Later', 'Rich Baby Daddy', 'Jimmy Cooks' ve 'Not You Too' gibi milyarlarca kez dinlenen hit şarkıya imza atan sanatçı; Grammy ödülleri, Billboard rekorları ve dijital platformlardaki devasa dinlenme rakamlarıyla müzik endüstrisinin zirvesindeki yerini koruyor. Son olarak aynı anda üç albüm birden yayımlayarak yine adından söz ettiren Drake, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

Dünyaca ünlü rapçi, bu kez müziğinden çok Instagram hesabındaki sürpriz paylaşımıyla Türkiye'de gündem oldu.

Drake, resmi Instagram hesabının hikaye bölümünde Türk içerik üreticisi Fatih Elvis (@fatihelvis33) tarafından çekilen bir videoyu paylaştı.

Videoda Fatih Elvis, Drake'in sevilen parçalarından 'Not You Too' şarkısını kendine has tarzıyla seslendirirken, ünlü rapçinin bu performansı fark edip milyonlarca takipçisinin bulunduğu hesabında paylaşması kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Drake, videoyu paylaşırken üzerine 'Sen bu işi çözmüşsün' ifadelerini ekledi. 

Dünyaca ünlü yıldızın Türkiye'den bir içerik üreticisini hikayesinde paylaşması sosyal medyada büyük heyecan yaratırken, Fatih Elvis'in videosu kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından yeniden paylaşıldı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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