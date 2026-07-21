Dünyaca Ünlü Rapçi Drake'ten Türk Kullanıcıya Sürpriz Destek!
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Dünyaca ünlü rap yıldızı Drake, bu kez yeni albümü ya da kırdığı rekorlarla değil, yaptığı sürpriz bir paylaşımla gündeme geldi. Milyarlarca kez dinlenen hit şarkılarıyla müzik dünyasının zirvesindeki yerini koruyan ünlü sanatçı, Instagram hesabında Türk içerik üreticisi Fatih Elvis'in videosuna yer verdi. Drake'in videoya düştüğü not ise kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, paylaşım binlerce kullanıcı tarafından konuşulmaya başladı.
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Kanadalı rapçi, şarkıcı ve söz yazarı Drake, son 15 yıla damga vuran kariyeriyle dünyanın en başarılı müzisyenleri arasında gösteriliyor.
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Dünyaca ünlü rapçi, bu kez müziğinden çok Instagram hesabındaki sürpriz paylaşımıyla Türkiye'de gündem oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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