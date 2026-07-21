Dünyaca Ünlü Rapçi Drake'ten Türk Kullanıcıya Sürpriz Destek!

Müzik kariyerine adım atmadan önce oyunculuk yapan Drake, 2010 yılında çıkardığı ilk albümüyle küresel çapta büyük bir çıkış yakaladı ve kısa sürede hip hop ile R&B dünyasının en güçlü isimlerinden biri haline geldi. 'God's Plan', 'One Dance', 'Hotline Bling', 'In My Feelings', 'Passionfruit', 'Laugh Now Cry Later', 'Rich Baby Daddy', 'Jimmy Cooks' ve 'Not You Too' gibi milyarlarca kez dinlenen hit şarkıya imza atan sanatçı; Grammy ödülleri, Billboard rekorları ve dijital platformlardaki devasa dinlenme rakamlarıyla müzik endüstrisinin zirvesindeki yerini koruyor. Son olarak aynı anda üç albüm birden yayımlayarak yine adından söz ettiren Drake, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.