Sevgili Balık, bu Mayıs ayı aşk hayatında adeta bir peri masalına uyanıyorsun ama bu masalda sırlar ve entrikalar da eksik olmayacak! 5 Mayıs'ta Venüs ve Jüpiter'in sunduğu romantizm, seni dünyanın en mutlu insanı gibi hissettirebilir. Partnerinle yaşadığın yoğun duygusal yakınlaşma ise adeta bir rüya gibi ilerlerleyebilir. Özellikle de ay sonuna doğru sevgilinin bir itirafı ya da değişen tavırları rüyadan sertçe uyanmana neden olabilir.

Tabii eğer bekarsan, bir bakışıyla tüm dengeni altüst edecek, ruhunun en derinlerini okuyan bir yabancıyla tanışmaya hazır ol. Aranızda adeta ışık hızıyla gelişen bu yoğun çekim, seni mantığının bittiği ve saf tutkunun başladığı noktaya sürükleyecek. Nabzını hızlandıracak bu tesadüflere ve kalbini titreten tutkulu sohbetlere kendini tamamen bırakmalı, aşkın her şeyi unutturan büyüsüne şans vermelisin. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…